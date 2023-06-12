小兒神經科醫師：不要推卸責任！苯巴比妥未經口服或注射給予，不可能在體內檢驗出藥物濃度
我們想讓你知道的是
若有心想符合科學研究實事求是的精神，可以找尋附近非同一所、非相關體系幼兒園的一定人數幼兒採樣當對照組。若附近其他家幼兒園的學童檢驗值為「低到驗不出」。而只有此家幼兒園的孩童驗出，其中必有貓膩。
文：蔡文心醫師
一年前曾經有才二個月大的小嬰兒被抱到本院兒科急診就醫，主訴是小嬰兒一直昏睡不醒一整天。
照顧過嬰兒的父母一定了解孩子餓了就會哭，不可能一整天都不哭鬧持續昏睡不醒。因此我們安排小嬰兒住院檢查、觀察，並檢驗了一些毒物跟藥物的相關反應。
入院後隔天，毒藥物反應結果出來，這個二個月大的嬰兒體內竟然檢驗出有鎮靜安眠藥的成分，讓我們小兒科醫師心中警鈴大響。我們立刻通報相關單位，以懷疑兒虐的方向調查。
這次幼兒園學生疑似被餵食藥物的新聞，目前吵得沸沸揚揚。
有老師辯稱是家長請託代餵藥，否認有私自擅用藥物。有人說會不會水源被污染？以至於集體中毒？甚至有人宣稱腸胃藥及感冒藥中有類似成分，孩子體內才能被檢驗出來。
這些言論完全是推卸責任，胡說八道。
身為小兒神經科醫師，應該沒有其它次專科醫師會比我們更具有這次被投訴的幼兒園學生被檢驗出的藥物（1.phenobarbital，中文直譯苯巴比妥，商品名Luminal；2.benzodiazepem，簡稱BZD）相關使用於幼兒的臨床使用經驗。
主樣原因這類藥品只有小兒神經科醫師會處方於「特定罹患癲癇的孩童」，非癲癇疾病的孩子不會使用。這些癲癇患者在服Phenobarbital時，醫師會定期監測血中濃度，以避免藥物濃度過低（失去治療效果），也要預防藥物濃度過高（會產生不良副作用）。
以前偶爾抽血驗到濃度偏低的癲癇小病人，我還會問家長：到底有沒有按時餵藥？
家長會答：有啊！醫生我們都有乖乖餵藥，但是小孩偶爾會吐掉，也不知道吐掉多少？
會不會因此造成藥物濃度偏低？
當然有時會碰到病人藥物順從性低的（白話就是「不乖乖吃藥的」），檢驗藥物濃度就像一面照妖鏡。
病人一兩天沒吃藥，通常都還驗得到巴比妥（barbital）濃度，反之若是檢驗值低到驗不出來的，我們醫師可以立即判斷病人已經自行停藥數天至數週以上。
原因是各類藥物有特定的「半衰期」，以及完全排出人體外的時間可供醫師診斷參考。
先幫大家科普下，藥物的「半衰期」指的是藥物在體內吸收之後，分佈到血液中，達到最高血中濃度後經代謝排除之後，血中濃度下降到原本一半所需的時間。
依照藥物動力學的觀點來看，一個藥物經過1個「半衰期」的時間，其血中藥物濃度會下降一半，經過3.3個「半衰期」，只會剩下10%的濃度、經過4.3個「半衰期」，血中藥物濃度就只剩下原來的5%，所以通常我們都是以4到5個「半衰期」的時間，當做藥物排出體外的時間。
所以以苯巴比妥這個藥物為例，口服吸收後此藥物半衰期約100小時 （分佈範圍48小時至120小時，年齡愈小可能時間會愈長）。完全排出體內約需4-5個藥物半衰期。
換句話說幼童被餵藥之後可能需長達3-4週（用120小時當半衰期x5個半衰期＝600小時 ，大約25天）過後才能在體內驗不出任何殘留。
依此我針對這個新聞，提出下列的論點：
（1）苯巴比妥是一種抗癲癇藥物，通常使用於兩歲以下罹患癲癇的嬰幼兒，屬於醫師處方藥物，不可能任意合法取得。所以究竟藥物來源為何必須追查到底，以避免有其他受害者。
（2）苯巴比妥若未經口服或是注射給予，不可能在體內檢驗出藥物濃度！我們環境背景中不會存在這種藥物，如果真的想百分之一百排除，可以請專家去幼兒園採樣做檢測。
若有心想符合科學研究實事求是的精神，可以找尋附近非同一所、非相關體系幼兒園的一定人數幼兒採樣當對照組。若附近其他家幼兒園的學童檢驗值為「低到驗不出」。而只有此家幼兒園的孩童驗出，其中必有貓膩。
更不要胡謅腸胃藥感冒藥中含有此成分！
這個論述一樣可經由採樣對照組幼兒園孩童來推翻。（大家的孩子都會生病吃藥，別人家的孩子吃的腸胃藥感冒藥沒事，讀同一所幼兒園的孩子吃的腸胃藥感冒藥就偏偏含有管制藥成分，簡直太不合理！！）
再次強調，孩子體內即使只有驗出極低的濃度，如目前有家長提供的實驗室檢測數據結果苯巴比妥濃度1-2 μg/mL，都是曾經服用相關藥物的佐證。
濃度低只能代表孩子轉出該幼兒園後，或者消息曝光後，可能有一陣子未繼續接觸到這個藥物，體內剩下待排出的殘存劑量。
請政府單位必須正視這個藥物濃度被檢出的危害性。
（3）任何孩童不明原因嗜睡，睡眠障礙或是突然地性情改變，比如：易怒，情緒不穩，躁動不安。有經驗的小兒科醫師一定都會詳查原因，包含不明的藥物、毒物反應檢測。
倘若檢驗出有任何毒物、藥物，包含此次新聞事件主角的苯巴比妥或是鎮靜安眠藥（BZD）成分。我們小兒科醫師會立刻通報相關單位，以懷疑兒虐的方向調查。
在目前提供數據的醫學中心檢驗室澄清巴比妥濃度只要測得出數值大於一都不可能是偽陽性（白話為不可能驗錯）的前提，此事件牽扯到兒虐，而且是大規模兒虐的可能性，著實讓生為小兒科醫師，同時也是兩個孩子的媽深感痛心。
最後提醒家長，若出現下列狀況務必警覺孩子可能接觸到不明藥物，甚至出現戒斷症候群宜儘快就醫。
- 不明原因嗜睡，意識昏沈，睡眠習慣改變。
- 不明原因性格改變，如脾氣暴躁、易怒、躁動、坐立難安、自殘⋯等。
- 不明原因喊頭暈、步態不穩、眼球震顫、走路歪七扭八像喝醉酒 ⋯等。
祈願在少子化的台灣，每一位國家幼苗都能被好好呵護，安全安心的長大！
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）