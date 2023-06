智利政變50週年：縱容獨裁者皮諾契特上台，成為季辛吉外交生涯的「阿基里斯腱」

文:向駿(Antonio C. Hsiang,現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授)

5月26日英國《衛報》(The Guardian)刊登了一篇題為「季辛吉百歲:政治家或戰犯?照片中的問題遺產」的報導,(Kissinger at 100:Statesman or war criminal?His troubled legacy–in pictures),該文開頭採用的是1976年季辛吉和智利獨裁者皮諾契特(Augusto Pinochet)著軍裝的照片。

隔天《今日智利》(Chile Today)刊登了一篇題為「季辛吉百歲和智利政變50週年的聯繫」(The links between Kissinger at 100 and the Pinochet coup at 50)的文章。智利政變係指1973年9月11日陸軍總司令皮諾契特將軍,成功發動軍事政變推翻民選的阿葉德(Salvador Allende)政府,阿葉德當天自殺身亡。

值此智利政變屆滿50週年之際本文回瞰兩名「中國人民的老朋友」邂逅於冷戰時期的歷史。第一位是1973年9月11日阿葉德自殺身亡噩耗傳出舉世震驚,中共國務院總理周恩來在向阿葉德遺孀和家人所發唁電寫到「……阿葉德是中國人民的老朋友,這可不是客套話。」

第二位是1971年7月9日至11日曾與時任周恩來進行了17個小時會談的前美國國務卿季辛吉(Henry Kissinger),雙方成功就時任美國總統尼克森(Richard Nixon)訪華一事達成共識。在接下來的40多年裡,他出訪中國80餘次,與歷代中國最高領導層保持著密切互動,被稱為「中國人民的老朋友」。季辛吉在智利政變發生前的名言是「我看不到有什麼理由,放任一個國家因為其不負責任的人民,而走向共產主義。」

阿葉德死於非命

冷戰時期,美國對智利公共外交重在防止智利國內反美主義和共產主義抬頭,保護美國在智利的經濟利益,並防止智利倒向以蘇聯為首的社會主義陣營,從而維護美國在南美乃至整個拉美地區的主導地位。

1970年11月3日就任總統的阿葉德,於同年12月25日和中國簽署聯合公報宣佈建立外交關係,智利成為南美洲第一個與新中國建交的國家。然而智利經過三年(1970年11月–1973年7月)慘痛的「社會主義實驗」失敗之後,由「芝加哥學派」的學生們以傅利曼(Milton Friedman)的理論——自由貿易、控制貨幣供應量、減少預算赤字、尊重價格功能,使智利經濟脫胎換骨。智利成了傅利曼自由經濟學說的一個實驗國家。