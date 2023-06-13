TNL+ 2023/06/13,
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智利政變50週年：縱容獨裁者皮諾契特上台，成為季辛吉外交生涯的「阿基里斯腱」

智利政變50週年：縱容獨裁者皮諾契特上台，成為季辛吉外交生涯的「阿基里斯腱」
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

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美國喬治城大學在季辛吉百歲誕辰前公布名為「亨利・季辛吉檔案遺緒」的文件。指出季辛吉外交生涯中的「阿基里斯腱」就是策劃、參與皮諾契特軍事政變。有人認為如果不是美國的縱容，皮氏不可能犯下如此罪行，因此曾任美國外交政策制訂者之一、且為政變主要幕後支持者的季辛吉，理應受到司法的制裁。

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

5月26日英國《衛報》（The Guardian）刊登了一篇題為「季辛吉百歲：政治家或戰犯？照片中的問題遺產」的報導，（Kissinger at 100：Statesman or war criminal？His troubled legacy–in pictures），該文開頭採用的是1976年季辛吉和智利獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）著軍裝的照片。

隔天《今日智利》（Chile Today）刊登了一篇題為「季辛吉百歲和智利政變50週年的聯繫」（The links between Kissinger at 100 and the Pinochet coup at 50）的文章。智利政變係指1973年9月11日陸軍總司令皮諾契特將軍，成功發動軍事政變推翻民選的阿葉德（Salvador Allende）政府，阿葉德當天自殺身亡。

值此智利政變屆滿50週年之際本文回瞰兩名「中國人民的老朋友」邂逅於冷戰時期的歷史。第一位是1973年9月11日阿葉德自殺身亡噩耗傳出舉世震驚，中共國務院總理周恩來在向阿葉德遺孀和家人所發唁電寫到「……阿葉德是中國人民的老朋友，這可不是客套話。」

第二位是1971年7月9日至11日曾與時任周恩來進行了17個小時會談的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger），雙方成功就時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪華一事達成共識。在接下來的40多年裡，他出訪中國80餘次，與歷代中國最高領導層保持著密切互動，被稱為「中國人民的老朋友」。季辛吉在智利政變發生前的名言是「我看不到有什麼理由，放任一個國家因為其不負責任的人民，而走向共產主義。」

阿葉德死於非命

冷戰時期，美國對智利公共外交重在防止智利國內反美主義和共產主義抬頭，保護美國在智利的經濟利益，並防止智利倒向以蘇聯為首的社會主義陣營，從而維護美國在南美乃至整個拉美地區的主導地位。

1970年11月3日就任總統的阿葉德，於同年12月25日和中國簽署聯合公報宣佈建立外交關係，智利成為南美洲第一個與新中國建交的國家。然而智利經過三年（1970年11月–1973年7月）慘痛的「社會主義實驗」失敗之後，由「芝加哥學派」的學生們以傅利曼（Milton Friedman）的理論——自由貿易、控制貨幣供應量、減少預算赤字、尊重價格功能，使智利經濟脫胎換骨。智利成了傅利曼自由經濟學說的一個實驗國家。

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