新北幼兒園餵藥案：侯友宜出席記者會說明，受害者聯盟提6訴求與疑問，北榮將研發毛髮檢驗方法

新北幼兒園疑似餵藥案持續延燒，新北市長侯友宜今（12）早首度出席市府舉辦的案件說明記者會，表示市府已為家長建立群組及輔導SOP，除了專職醫院外還有綠色通報，強調「新北市長都有在做，請大家放心。」

幼兒園受害者已在臉書成立粉絲專頁，昨（11）日在粉專提出6訴求，首要即呼籲市府儘速成立專案調查小組，主動協助家長進行毛髮檢測及檢體保存，以利未來蒐證使用。

侯友宜：已與家長逐一溝通，孩子的受教權亦會受到照顧

《華視新聞網》報導，侯友宜今早指出，新北市全力守護，每天家長建立群組外，還有建立輔導SOP，用最專業的輔導員，5月15號受理檢察官後，志工就進入輔導，不過家長們還是希望擴大量能，讓專業輔導員、志工都有接案，但光是社工還是不夠，因此有專案窗口，一對一與團隊對接，醫療與心理諮商方面，各個醫師都守護孩子健康，除了專職醫院，也有綠色通道。

侯友宜說明，第一時間指定的專職醫院是土城，之後又加3個醫院，也有就職安置，檢察官第二次搜索時，孩子的受教權都要安置好，但每個人的需求不一樣，也有跟家長一一溝通，除了2個孩子教育局安置，5個考慮中，其他都已經確認安置方向，孩子的受教權會受到照顧。

《TVBS新聞網》報導，侯友宜今早也說，法制局都有跟家長對接，現階段法律還不明確，不過在民事、刑事賠償上，全力在做。

至於專業諮詢，教育局同仁在現場，有些是需要檢方支持，第三方公正力處理，整個偵查過程，家長最希望檢方釐清真相，家長每次開會都有提出要求。侯友宜說，不管是檢方還是各局處，都希望檢方快速釐清真相，讓家長能夠安心，並強調，「新北市長都有在做，請大家放心」。

新北市府舉行第2場家長說明會，衛生局積極請示檢方加驗毛髮

《公視》報導，新北市府昨晚在莒光國小舉辦第2場不公開的家長說明會，計有35位家長出席，新北市長侯友宜2度出席。市府跟家屬達成共識，由於血液檢驗檢出微量巴比妥，因此將進一步加驗毛髮；衛生局也將請示檢方，把需要檢驗的名單交給檢方，協助採檢。

新北市教育局長張明文提及，尤其安置就學是這兩天的重點，所以這個除了部分孩童，大部分都已經確定安置的方向。

《中央社》報導，新北市衛生局長陳潤秋表示，會中很多家長關心毛髮檢驗問題，因為目前血液檢驗苯巴比妥含量的結果都是微量，可能需要毛髮檢驗，但有些家長擔心小朋友頭髮一直長長。

陳潤秋表示，市府積極請示檢方，希望能把需要檢驗的名單交給檢調單位採檢，若採檢上有需要醫療單位協助，目前已有台北榮總願協助到院採檢，但仍要先請示檢察官以了解整體狀況。

受害者聯盟臉書提6訴求與疑問

臉書粉專「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」昨晚則對新北市長侯友宜提出6項訴求與疑問：

首先是，儘速成立專案調查小組，主動協助家長進行毛髮檢測及檢體保存，以利未來蒐證使用。若堅持交由非調查局以外單位，例如北榮進行，採髮時需全程錄影，檢體密封保存，後續檢驗流程也要透明完整公開。

其次是，呼籲侯友宜進議會公開報告並接受議員監督。

第三，發生重大兒虐案件時，園方有湮滅證據之嫌疑。新北市教育局為何在5月15日搶先到園稽查，不與司法調查單位於5月18日同步搜索？另外，5月22日後陸續有家長報案表明不只一人遭到餵食，教育局卻遲至6月5日才進行第二次擴大搜索涵蓋其他教師及園長。

第四，教育局5月23日曾表示園方提供某一檢驗所幫該園在校生檢驗，但該檢驗所表示提供的項目根本沒有巴比妥和其他安眠藥相關，只有常規檢驗，教育局為什麼會沒有查明，就公開提供此資訊給家長去驗。

5月25日，教育局改口與衛生局配合，請大家到北榮驗尿，不提供驗血，一直遲至6月5日才召集人馬到園所大規模驗血。該聯盟質疑，5月14日報案到6月5日早已錯過黃金檢驗時期，「現在這些驗不出來的報告，能夠代表真的沒有被下藥嗎？」

第五，公布案件內容及處理程序。新北市政府已於6月8日撤銷營業許可，想必是已經有掌握積極事證，市府應該要公開事件調查報告給社會大眾以昭公信。請教育局公開裁罰幼兒園停業的行政處分報告。

最後是，園方曾表示因4月教育局接獲不當體罰通報，才會對監視器動手腳，請教育局公佈案件內容、通報紀錄，後續的行政處分。

北榮將著手研發相關檢驗方法，最快須3個月

《中央社》報導，對於市府提毛髮採檢一事，新北檢回應，與犯罪事實有關的相關事證，檢警都會積極調查釐清。

新北檢表示，幼童檢體檢驗部分，地檢署已經陸續主動採集幼童毛髮，並聯繫權威鑑定機構鑑定。另行政機關得本於權責為一定的調查處理，此部分屬行政權的行使，新北檢不便評論。

《中央社》報導，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌昨日表示，北榮將著手研發巴比妥毛髮檢驗方法，盼讓家長安心，研發時程估最快須3個月。楊振昌指出，若以液相層析串聯質譜儀（LC-MS／MS）檢驗毛髮殘留的有毒成分分子，會更為精確。

楊振昌表示，北榮決定著手研發毛髮檢驗方法，預估最快3個月、最慢6個月內應可完成，盼與國內進行最多其他毒物毛髮檢驗的單位調查局合作，交流經驗，盡可能縮短研發期間，讓事件有更明確的真相，不要各說各話，也讓幼童家長安心。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航