新北幼兒園餵藥案：侯友宜出席記者會說明，受害者聯盟提6訴求與疑問，北榮將研發毛髮檢驗方法
我們想讓你知道的是
新北市衛生局長陳潤秋表示，市府積極請示檢方，希望能把需要檢驗的名單交給檢調單位採檢，若採檢上有需要醫療單位協助，目前已有台北榮總願協助到院採檢，但仍要先請示檢察官以了解整體狀況。
新北幼兒園疑似餵藥案持續延燒，新北市長侯友宜今（12）早首度出席市府舉辦的案件說明記者會，表示市府已為家長建立群組及輔導SOP，除了專職醫院外還有綠色通報，強調「新北市長都有在做，請大家放心。」
幼兒園受害者已在臉書成立粉絲專頁，昨（11）日在粉專提出6訴求，首要即呼籲市府儘速成立專案調查小組，主動協助家長進行毛髮檢測及檢體保存，以利未來蒐證使用。
侯友宜：已與家長逐一溝通，孩子的受教權亦會受到照顧
《華視新聞網》報導，侯友宜今早指出，新北市全力守護，每天家長建立群組外，還有建立輔導SOP，用最專業的輔導員，5月15號受理檢察官後，志工就進入輔導，不過家長們還是希望擴大量能，讓專業輔導員、志工都有接案，但光是社工還是不夠，因此有專案窗口，一對一與團隊對接，醫療與心理諮商方面，各個醫師都守護孩子健康，除了專職醫院，也有綠色通道。
侯友宜說明，第一時間指定的專職醫院是土城，之後又加3個醫院，也有就職安置，檢察官第二次搜索時，孩子的受教權都要安置好，但每個人的需求不一樣，也有跟家長一一溝通，除了2個孩子教育局安置，5個考慮中，其他都已經確認安置方向，孩子的受教權會受到照顧。
《TVBS新聞網》報導，侯友宜今早也說，法制局都有跟家長對接，現階段法律還不明確，不過在民事、刑事賠償上，全力在做。
至於專業諮詢，教育局同仁在現場，有些是需要檢方支持，第三方公正力處理，整個偵查過程，家長最希望檢方釐清真相，家長每次開會都有提出要求。侯友宜說，不管是檢方還是各局處，都希望檢方快速釐清真相，讓家長能夠安心，並強調，「新北市長都有在做，請大家放心」。
新北市府舉行第2場家長說明會，衛生局積極請示檢方加驗毛髮
《公視》報導，新北市府昨晚在莒光國小舉辦第2場不公開的家長說明會，計有35位家長出席，新北市長侯友宜2度出席。市府跟家屬達成共識，由於血液檢驗檢出微量巴比妥，因此將進一步加驗毛髮；衛生局也將請示檢方，把需要檢驗的名單交給檢方，協助採檢。
新北市教育局長張明文提及，尤其安置就學是這兩天的重點，所以這個除了部分孩童，大部分都已經確定安置的方向。
《中央社》報導，新北市衛生局長陳潤秋表示，會中很多家長關心毛髮檢驗問題，因為目前血液檢驗苯巴比妥含量的結果都是微量，可能需要毛髮檢驗，但有些家長擔心小朋友頭髮一直長長。
陳潤秋表示，市府積極請示檢方，希望能把需要檢驗的名單交給檢調單位採檢，若採檢上有需要醫療單位協助，目前已有台北榮總願協助到院採檢，但仍要先請示檢察官以了解整體狀況。
受害者聯盟臉書提6訴求與疑問
臉書粉專「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」昨晚則對新北市長侯友宜提出6項訴求與疑問：
首先是，儘速成立專案調查小組，主動協助家長進行毛髮檢測及檢體保存，以利未來蒐證使用。若堅持交由非調查局以外單位，例如北榮進行，採髮時需全程錄影，檢體密封保存，後續檢驗流程也要透明完整公開。
其次是，呼籲侯友宜進議會公開報告並接受議員監督。
第三，發生重大兒虐案件時，園方有湮滅證據之嫌疑。新北市教育局為何在5月15日搶先到園稽查，不與司法調查單位於5月18日同步搜索？另外，5月22日後陸續有家長報案表明不只一人遭到餵食，教育局卻遲至6月5日才進行第二次擴大搜索涵蓋其他教師及園長。
第四，教育局5月23日曾表示園方提供某一檢驗所幫該園在校生檢驗，但該檢驗所表示提供的項目根本沒有巴比妥和其他安眠藥相關，只有常規檢驗，教育局為什麼會沒有查明，就公開提供此資訊給家長去驗。
5月25日，教育局改口與衛生局配合，請大家到北榮驗尿，不提供驗血，一直遲至6月5日才召集人馬到園所大規模驗血。該聯盟質疑，5月14日報案到6月5日早已錯過黃金檢驗時期，「現在這些驗不出來的報告，能夠代表真的沒有被下藥嗎？」
第五，公布案件內容及處理程序。新北市政府已於6月8日撤銷營業許可，想必是已經有掌握積極事證，市府應該要公開事件調查報告給社會大眾以昭公信。請教育局公開裁罰幼兒園停業的行政處分報告。
最後是，園方曾表示因4月教育局接獲不當體罰通報，才會對監視器動手腳，請教育局公佈案件內容、通報紀錄，後續的行政處分。
北榮將著手研發相關檢驗方法，最快須3個月
《中央社》報導，對於市府提毛髮採檢一事，新北檢回應，與犯罪事實有關的相關事證，檢警都會積極調查釐清。
新北檢表示，幼童檢體檢驗部分，地檢署已經陸續主動採集幼童毛髮，並聯繫權威鑑定機構鑑定。另行政機關得本於權責為一定的調查處理，此部分屬行政權的行使，新北檢不便評論。
《中央社》報導，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌昨日表示，北榮將著手研發巴比妥毛髮檢驗方法，盼讓家長安心，研發時程估最快須3個月。楊振昌指出，若以液相層析串聯質譜儀（LC-MS／MS）檢驗毛髮殘留的有毒成分分子，會更為精確。
楊振昌表示，北榮決定著手研發毛髮檢驗方法，預估最快3個月、最慢6個月內應可完成，盼與國內進行最多其他毒物毛髮檢驗的單位調查局合作，交流經驗，盡可能縮短研發期間，讓事件有更明確的真相，不要各說各話，也讓幼童家長安心。
新聞來源
- 侯友宜首度出席餵藥說明記者會 強調：新北市長都有在做（華視新聞網）
- 餵藥案記者會親上火線 侯友宜要家長放心：新北市長都有在做（TVBS新聞網）
- 幼兒園餵藥案／侯友宜二會家長 35人達共識加驗毛髮（公視）
- 新北私幼疑餵藥案 侯友宜2度與家長座談（中央社）
- 板橋私幼疑餵藥案 新北檢：已採集毛髮將鑑定（中央社）
- 新北幼兒園疑餵藥案 北榮將研發巴比妥毛髮檢驗（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。