四種好養又療育的室內植物優缺點比較，一起妝點家中的綠色角落

文：王韻雅

室內種植好處

室內植物不但能對身體健康有好處，也對精神健康也有益，真的是這樣嗎？根據國立勤益科大刊登於《MDPI》的一項研究，該研究主題為室內植物對人體功能的影響，研究人員將研究結果統計分析，共通點是它們都把受試者依房間有無植物分兩類。結果發現，房間有植物的受試者在注意力、記憶力等認知能力的表現更優異；疼痛忍受度較高、心理壓力也比較小。

內文指出，在室內種植植物，不只植物本身有益處，「種植」這個動作也對身心有正面影響。而在照顧植物的過程中，可以建立自信心，過程的滿足感也能讓人與社會接軌，還能放鬆、幫助從過去創傷中恢復。

室內植物的種類繁多，像是龜背芋、常春藤、虎尾蘭等都是居家、辦公必備的植物，但要如何挑選擺放在室內的植物呢？其實，主要的選擇依據要以「室內環境」配色為主，因為室內植物具有分隔空間、遮蔽不良視野、引導動線等功能；淺色牆面可襯托所有種類植物，深色牆面則選擇淡綠色蕨類植物為佳。

此外，因為室內環境與室外環境的差異相當大，因此選擇種植室內植物，最重要的是衡量室內溫度、光度和濕度。若能在適當的環境下栽培管理，就能讓植物保持較久的觀賞期，使它達到美觀與實用的目的。

溫度管理：大部份觀葉植物對室內環境都有很強的適應能力，即使在不適合的溫度範圍，仍可生存一段時間而不受影響。

光線管理：並不是所有綠色植物都適合室內擺飾，應選擇對光線需求較低的室內植物。

濕度管理：一般室內植物多喜空氣濕潤之環境；大致上葉子愈薄的植物種類需要較高的濕度，葉片厚而具革質的種類則較能夠忍受乾燥的空氣。

室內植物推薦

大部分的室內植物能讓空氣淨化、心情放鬆，而且不用繁瑣的種植步驟，只要簡單澆水就能生長，為居家打造一處療癒空間。若家中平日有燒香，擔心毒素累積致癌，也可以參考環保署推薦可有效去除室內揮發性物質的4大室內植物。

若是想要在家裡達到降溫效果，也可選擇葉片茂密的室內植物，雖然植物的實際降溫效果不多，但在視覺上感覺強烈，光用看的也能覺得視覺、心情都清爽。

這次《優活健康網》特別挑選，整理出四種居家必備、能淨化空氣的室內植物，包括龜背芋、常春藤、黃金葛與非洲菫，這些室內植物好養又療癒，找個時間和親友一起妝點你的綠色角落吧！

龜背芋（學名：Monstera deliciosa）

龜背芋原產地為濕熱的墨西哥和瓜地馬拉，其果實味美可食，成熟時會散發出香蕉與鳳梨的混合味。該植物的環境適應力強，由於好照顧又美觀點，讓它成為熱門的室內植栽選擇之一。

單位葉面積之滯塵能力：★★

降低二氧化碳能力：★★★★★★★★★★

蒸散作用速率：★★★★★★★★

維護管理容易度：★★★★★★★★

常春藤（學名：Hedera helix）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

常春藤原產地在東南亞、亞洲、歐洲及北非。該植物對原生地環境的適應性很強，喜較冷涼氣候，耐寒力強，可作為景觀或室內植物。

單位葉面積之滯塵能力：★★★★

降低二氧化碳能力：★★★★★★

蒸散作用速率：★★★★★★★

維護管理容易度：★★★★

黃金葛（學名：Epipremnum aureum）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

黃金葛原產地在所羅門群島。該植物有擁愛心形狀的綠葉，而葉子也散發出清新的氧氣，據說該植物能吸收穢氣，在風水上有招財擋煞之說，因此深受民眾歡迎。

單位葉面積之滯塵能力 ★★★

降低二氧化碳能力 ★★★★★★

蒸散作用速率 ★★★★★★

維護管理容易度 ★★★★★★★★★★

非洲菫（學名：Saintpaulia）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

非洲菫原產於東非之坦尚尼亞的由撒巴拉山區。其花朵鮮艷及花色豐富，花型有單瓣、半重瓣、平瓣、重瓣，近年來也深受年輕消費者青睞。

單位葉面積之滯塵能力 ★★★★★★★★★★

降低二氧化碳能力 ★★★★★★★★★★

蒸散作用速率 ★★★★

維護管理容易度 ★★★★★★★★★★

室內植物如何照顧？

每當購買心儀的植物之後，我們總會有好多的問題，像是要植物放在哪裡、一星期要澆多少水等問題？深怕自己成了植物殺手。其實，根據每個植物的特性不同，照顧方式也會不一樣，只要把握以下幾點，就能解決大部分的問題：

室內植物需要光線照射

室內植物澆水比戶外要更少

定時擦拭植物的葉片：除塵、提升光合作用效率

調整室內植物受光面：避免植株走鐘

定時清理蟲害：避免蟲蟲入侵室內植物

參考資料

本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此

原標題：想要淨化空氣，龜背芋、常春藤、黃金葛⋯室內植物該怎麼挑最好？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航