四種好養又療育的室內植物優缺點比較，一起妝點家中的綠色角落
我們想讓你知道的是
因為室內環境與室外環境的差異相當大，因此選擇種植室內植物，最重要的是衡量室內溫度、光度和濕度。若能在適當的環境下栽培管理，就能讓植物保持較久的觀賞期，使它達到美觀與實用的目的。
文：王韻雅
室內種植好處
室內植物不但能對身體健康有好處，也對精神健康也有益，真的是這樣嗎？根據國立勤益科大刊登於《MDPI》的一項研究，該研究主題為室內植物對人體功能的影響，研究人員將研究結果統計分析，共通點是它們都把受試者依房間有無植物分兩類。結果發現，房間有植物的受試者在注意力、記憶力等認知能力的表現更優異；疼痛忍受度較高、心理壓力也比較小。
內文指出，在室內種植植物，不只植物本身有益處，「種植」這個動作也對身心有正面影響。而在照顧植物的過程中，可以建立自信心，過程的滿足感也能讓人與社會接軌，還能放鬆、幫助從過去創傷中恢復。
室內植物的種類繁多，像是龜背芋、常春藤、虎尾蘭等都是居家、辦公必備的植物，但要如何挑選擺放在室內的植物呢？其實，主要的選擇依據要以「室內環境」配色為主，因為室內植物具有分隔空間、遮蔽不良視野、引導動線等功能；淺色牆面可襯托所有種類植物，深色牆面則選擇淡綠色蕨類植物為佳。
此外，因為室內環境與室外環境的差異相當大，因此選擇種植室內植物，最重要的是衡量室內溫度、光度和濕度。若能在適當的環境下栽培管理，就能讓植物保持較久的觀賞期，使它達到美觀與實用的目的。
- 溫度管理：大部份觀葉植物對室內環境都有很強的適應能力，即使在不適合的溫度範圍，仍可生存一段時間而不受影響。
- 光線管理：並不是所有綠色植物都適合室內擺飾，應選擇對光線需求較低的室內植物。
- 濕度管理：一般室內植物多喜空氣濕潤之環境；大致上葉子愈薄的植物種類需要較高的濕度，葉片厚而具革質的種類則較能夠忍受乾燥的空氣。
室內植物推薦
大部分的室內植物能讓空氣淨化、心情放鬆，而且不用繁瑣的種植步驟，只要簡單澆水就能生長，為居家打造一處療癒空間。若家中平日有燒香，擔心毒素累積致癌，也可以參考環保署推薦可有效去除室內揮發性物質的4大室內植物。
若是想要在家裡達到降溫效果，也可選擇葉片茂密的室內植物，雖然植物的實際降溫效果不多，但在視覺上感覺強烈，光用看的也能覺得視覺、心情都清爽。
這次《優活健康網》特別挑選，整理出四種居家必備、能淨化空氣的室內植物，包括龜背芋、常春藤、黃金葛與非洲菫，這些室內植物好養又療癒，找個時間和親友一起妝點你的綠色角落吧！
- 龜背芋（學名：Monstera deliciosa）
龜背芋原產地為濕熱的墨西哥和瓜地馬拉，其果實味美可食，成熟時會散發出香蕉與鳳梨的混合味。該植物的環境適應力強，由於好照顧又美觀點，讓它成為熱門的室內植栽選擇之一。
單位葉面積之滯塵能力：★★
降低二氧化碳能力：★★★★★★★★★★
蒸散作用速率：★★★★★★★★
維護管理容易度：★★★★★★★★
- 常春藤（學名：Hedera helix）
常春藤原產地在東南亞、亞洲、歐洲及北非。該植物對原生地環境的適應性很強，喜較冷涼氣候，耐寒力強，可作為景觀或室內植物。
單位葉面積之滯塵能力：★★★★
降低二氧化碳能力：★★★★★★
蒸散作用速率：★★★★★★★
維護管理容易度：★★★★
- 黃金葛（學名：Epipremnum aureum）
黃金葛原產地在所羅門群島。該植物有擁愛心形狀的綠葉，而葉子也散發出清新的氧氣，據說該植物能吸收穢氣，在風水上有招財擋煞之說，因此深受民眾歡迎。
單位葉面積之滯塵能力 ★★★
降低二氧化碳能力 ★★★★★★
蒸散作用速率 ★★★★★★
維護管理容易度 ★★★★★★★★★★
- 非洲菫（學名：Saintpaulia）
非洲菫原產於東非之坦尚尼亞的由撒巴拉山區。其花朵鮮艷及花色豐富，花型有單瓣、半重瓣、平瓣、重瓣，近年來也深受年輕消費者青睞。
單位葉面積之滯塵能力 ★★★★★★★★★★
降低二氧化碳能力 ★★★★★★★★★★
蒸散作用速率 ★★★★
維護管理容易度 ★★★★★★★★★★
室內植物如何照顧？
每當購買心儀的植物之後，我們總會有好多的問題，像是要植物放在哪裡、一星期要澆多少水等問題？深怕自己成了植物殺手。其實，根據每個植物的特性不同，照顧方式也會不一樣，只要把握以下幾點，就能解決大部分的問題：
- 室內植物需要光線照射
- 室內植物澆水比戶外要更少
- 定時擦拭植物的葉片：除塵、提升光合作用效率
- 調整室內植物受光面：避免植株走鐘
- 定時清理蟲害：避免蟲蟲入侵室內植物
參考資料
本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此
原標題：想要淨化空氣，龜背芋、常春藤、黃金葛⋯室內植物該怎麼挑最好？
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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