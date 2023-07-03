實測ChatGPT生成自傳內容與面試題目，但有四件事要注意
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近期紅透半邊天的ChatGPT，打著能寫社群貼文、翻譯、回信、摘錄等等過往無法達成的複雜行為，但他可以多懂你呢？有辦法讓ChatGPT快速幫你寫一份求職履歷嗎？
文： 職人布萊恩Bryan
ChatGPT可以做甚麼？2023年是AI工具大爆發的一年，包含圖像產生服務的Midjourney席捲全球，而擁有文字生成服務的ChatGPT則具有寫程式、寫詩、寫歌詞、寫影片腳本、寫故事劇本、商業email回信、回覆任何生活問題的功能等。
也有人認為所有文字服務都可以交給ChatGPT，那如果是生成履歷自傳呢？今天小編帶你實測用ChatGPT寫自傳的眉眉角角。
ChatGPT如何生成自傳內容？
重點1：設定角色
使用第一人稱、第二人稱都沒問題，例如「我是日式居酒屋的外場服務生」、「你是一名飯店櫃台經理」，目前經測試，內容的深度和廣度大同小異，不會因為第一人稱或第二人稱而產出特別的差異。
向ChatGPT輸入「我是日式居酒屋的外場服務生，專長是日文，目前日本語能力試驗獲得N2檢定，負責協助客人點餐、送菜和推薦酒品，幫我製作一份500字以上的中文自傳」
ChatGPT回覆：
「我是一位在日式居酒屋工作的外場服務生。在這份工作中，我負責接待客人，協助他們點餐，送菜和推薦酒品。我在日文方面有一定的專長，並且通過了日本語能力試驗N2檢定。
我一直對日本文化和料理非常感興趣，這也是我為什麼選擇在日式居酒屋工作的原因之一。在這裡工作，我學到了很多關於日本料理的知識，也更深入地了解了日本文化。
作為一名外場服務生，我認為最重要的是能夠與客人建立良好的關係。我喜歡與客人交流，瞭解他們的口味和喜好，並向他們推薦最合適的餐點和酒品。我也喜歡回答客人的問題，幫助他們更好地了解日本料理和文化。
在工作中，我遵守著嚴格的職業道德和對客人的尊重。我總是保持禮貌和友好，並盡力確保客人有一個舒適和愉快的用餐體驗。我也會及時處理客人的投訴和問題，以確保他們得到最好的服務。
這份工作教會了我許多關於如何與不同文化背景的人相處的技巧。我學會了尊重和欣賞不同的文化和習俗，並努力以最好的方式服務客人。我也學會了如何在繁忙的工作環境中保持冷靜和專注，以確保一切都運轉良好。
我非常喜歡這份工作，並希望繼續在這個領域發展。通過這份工作，我不僅學會了更多關於日本文化和料理的知識，也獲得了豐富的客戶服務經驗。在未來，我希望能夠擔任更高級別的職位，並繼續學習和成長。」
重點2：輸入專長或是負責業務
例如「我的專長是日文，目前日語檢定是N2」、「你的工作負責領導櫃台組員、接待重要外賓和客訴協調」。
重點3：輸入需求
例如「幫我製作一份500字以上的中文自傳」，此部分還可以調整為「英文自傳」。
複製ChatGPT文字當自傳，四件事要注意
1. 內容可能有誤，不建議「完全複製」
現階段ChatGPT的回覆內容可能偏離你鎖定的範圍，還需人工審閱與校正修改。
舉例來說，我以社群行銷、Instagram和Facebook作為指令，ChatGPT生成的自傳內容卻廣義到包含「Twitter經營」、「擁有電子商務經驗」等。
對我的需求而言，此部分便是錯誤內容。另外，可能也會出現中國用語，例如以「帖子」稱為社群貼文，因此都需要再反覆確認內容是否適宜。
2. 僅供參考，當成自我訓練
現階段ChatGPT對於生成求職自傳內容來說，只是輔助型工具，不適合過分依賴。
寫自傳時，可以把ChatGPT當成你的自傳撰寫「小老師」，也就是當成參考資料，看看這些文字的「文章架構」、「起承轉合」是否能讓求職自傳更有內容厚度，以此增加豐富性和完整度。
畢竟小老師不能代替你參加考試，但是可以幫助你日常訓練。
3. 需要持續優化指令
指令只要稍微調整，ChatGPT就會產出不同的內容，因此尚未得知如何的指令才能產生「最佳自傳內容」，需要反覆實驗與測試。
4. 內容可能過時
ChatGPT使用前也會提醒，現今ChatGPT只能抓取2021年以前的資訊，因此若詢問「Twitter現在的大股東是誰？」是無法得出馬斯克這個答案，ChatGPT產生的內容尚未涵蓋到2022-2023年的資訊。
如希望ChatGPT生成具有時效性的內容，可能會出現不完整、不即時的資訊。
帶入主管、人資角色，解鎖求職的重要細節
覺得自己的自傳內容很完整了？不妨站在企業端的角色，去確認每一個環節你都有構思到，況且這些內容不只可以做為自傳內容的撰寫參考，還可以當作未來求職面試的重點資料。
例如設定ChatGPT指令為「你做為一個資深的行銷部門主管，你會怎麼建議你底下的新進組員做生涯規劃？」
ChatGPT回覆的內容如下：
作為一個資深的行銷部門主管，我建議底下的新進組員做生涯規劃可以遵循以下步驟：
1. 了解自己的興趣和長處：新進組員應該了解自己的興趣和長處，以便找到最適合自己的職業方向。在這個過程中，可以做一些職業性格測試，通過分析結果，找到自己的優勢和弱點。
2. 聚焦目標：新進組員需要設定長期和短期目標，以實現自己的生涯規劃。這些目標應該是明確、具體、可衡量的。長期目標可以是5年或10年的計劃，而短期目標可以是每個季度或每年的計劃。
3. 探索不同的職業路徑：新進組員可以探索不同的職業路徑，例如市場調查、產品開發、品牌管理、數據分析等。通過獲取更多的經驗，他們可以更好地了解自己的職業興趣和優勢，並找到最適合自己的職業方向。
4. 發展技能和知識：新進組員需要通過持續學習和培訓，發展技能和知識，以應對快速變化的市場環境。這包括參加相關的培訓課程、閱讀相關的行業報告和文章、參加行業會議等。
5. 尋找良師益友：新進組員可以尋找良師益友，從資深的行銷專家中學習經驗和技能，並與同事建立積極的關係，分享想法和知識。
總之，一個成功的生涯規劃需要時間和努力。作為資深的行銷部門主管，我鼓勵新進組員定期回顧他們的生涯規劃，並根據經驗和成果進行調整和改進。
或者選擇從一位人資角色詢問面試時的注意事項，例如提問「你是一位餐飲集團的人力資源專員，面試求職者時，你要如何準備面試問題向求職者發問？」
ChatGPT回覆的內容如下：
當我要面試求職者時，我會先研究他們的履歷和求職信，以了解他們的背景和經驗。接下來，我會考慮以下方面來準備面試問題：
1. 職位相關問題：我會就職位所需的技能和知識領域，向求職者詢問相關問題，以評估其是否符合職位要求。
2. 行為面試問題：我會提出一些情境問題，詢問求職者如何應對，以評估其解決問題的能力和思維方式。例如，我可能會問求職者如何應對突發事件，如何處理緊急情況等等。
3. 開放式問題：我會使用開放式問題，讓求職者有機會展現其創造力和創新思維。例如，我可能會問求職者對行業未來的發展有哪些看法，或者提出一個挑戰性的問題，要求求職者提出解決方案。
4. 文化適配問題：我會問求職者是否了解公司的文化和價值觀，以及他們是否能夠與團隊良好合作。例如，我可能會詢問求職者之前如何與同事合作、如何應對困難等等。
5. 簡歷問題：最後，我會問一些有關求職者履歷的問題，以確認其經歷和成就的真實性。例如，我可能會詢問求職者過去的工作經歷、工作職責、成就和貢獻等等。
總的來說，面試問題應該根據職位需求、公司文化、求職者經驗等多方面因素進行考慮和準備。同時，也要注意保持開放心態，尊重求職者的回答和看法，以更好地評估其能力和價值。
ChatGPT優缺點
作為求職輔助用具的「優點」
1. 效率：
比起閱讀完Google搜尋的第一頁10篇文章所需要的時間和精力，ChatGPT中文文字生成速度還算快速（但英文更快）且內容簡單扼要。
2. 齊全：
資料彙整的重點相當齊全，內容易懂、切角多元，具有高度參考價值。
3. 流暢：
中文語句內容通暢，贅詞相當少，寫作程度足以應付職場基本需求和一般閱讀性。
作為求職輔助用具的「缺點」
1. 內容雖精簡，但也較為淺薄：
ChatGPT回覆內容比較像是超精簡懶人包，如果需要獲得更豐富的資訊，可能需要輸入更加繁複的中文指令做嘗試。若想要進一步作深度閱讀，可能還是需要搭配Google搜尋文章。
2. 需要反覆練習：
使用者要經過一段時間的學習時間成本，才能漸漸熟悉「如何用精準的指令獲得自己最想要的答案」，因此ChatGPT具有一定程度的學習門檻，推測未來特定職務的工作者（例如需要短時間大量蒐集資訊的採訪記者、小說作者、軟體工程師等）或年齡層才會熟悉ChatGPT的進階使用方式。
3. 網頁偶爾當掉
由於ChatGPT大爆紅，使用者大量湧入導致運算成本過高而當機，目前（截自2023年2月21日）偶爾會出現error錯誤畫面，此時只能重新整理網頁才能繼續使用。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：ChatGPT註冊完就能寫中文履歷自傳？實測AI生成自傳範例，另有4件事要注意！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。