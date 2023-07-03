文： 職人布萊恩Bryan

ChatGPT可以做甚麼？2023年是AI工具大爆發的一年，包含圖像產生服務的Midjourney席捲全球，而擁有文字生成服務的ChatGPT則具有寫程式、寫詩、寫歌詞、寫影片腳本、寫故事劇本、商業email回信、回覆任何生活問題的功能等。

也有人認為所有文字服務都可以交給ChatGPT，那如果是生成履歷自傳呢？今天小編帶你實測用ChatGPT寫自傳的眉眉角角。

ChatGPT如何生成自傳內容？

重點1：設定角色

使用第一人稱、第二人稱都沒問題，例如「我是日式居酒屋的外場服務生」、「你是一名飯店櫃台經理」，目前經測試，內容的深度和廣度大同小異，不會因為第一人稱或第二人稱而產出特別的差異。 向ChatGPT輸入「我是日式居酒屋的外場服務生，專長是日文，目前日本語能力試驗獲得N2檢定，負責協助客人點餐、送菜和推薦酒品，幫我製作一份500字以上的中文自傳」 ChatGPT回覆： 「我是一位在日式居酒屋工作的外場服務生。在這份工作中，我負責接待客人，協助他們點餐，送菜和推薦酒品。我在日文方面有一定的專長，並且通過了日本語能力試驗N2檢定。 我一直對日本文化和料理非常感興趣，這也是我為什麼選擇在日式居酒屋工作的原因之一。在這裡工作，我學到了很多關於日本料理的知識，也更深入地了解了日本文化。 作為一名外場服務生，我認為最重要的是能夠與客人建立良好的關係。我喜歡與客人交流，瞭解他們的口味和喜好，並向他們推薦最合適的餐點和酒品。我也喜歡回答客人的問題，幫助他們更好地了解日本料理和文化。 在工作中，我遵守著嚴格的職業道德和對客人的尊重。我總是保持禮貌和友好，並盡力確保客人有一個舒適和愉快的用餐體驗。我也會及時處理客人的投訴和問題，以確保他們得到最好的服務。 這份工作教會了我許多關於如何與不同文化背景的人相處的技巧。我學會了尊重和欣賞不同的文化和習俗，並努力以最好的方式服務客人。我也學會了如何在繁忙的工作環境中保持冷靜和專注，以確保一切都運轉良好。 我非常喜歡這份工作，並希望繼續在這個領域發展。通過這份工作，我不僅學會了更多關於日本文化和料理的知識，也獲得了豐富的客戶服務經驗。在未來，我希望能夠擔任更高級別的職位，並繼續學習和成長。」

重點2：輸入專長或是負責業務

例如「我的專長是日文，目前日語檢定是N2」、「你的工作負責領導櫃台組員、接待重要外賓和客訴協調」。

重點3：輸入需求

例如「幫我製作一份500字以上的中文自傳」，此部分還可以調整為「英文自傳」。 Photo Credit: 《職場熊報》

複製ChatGPT文字當自傳，四件事要注意

1. 內容可能有誤，不建議「完全複製」

現階段ChatGPT的回覆內容可能偏離你鎖定的範圍，還需人工審閱與校正修改。 舉例來說，我以社群行銷、Instagram和Facebook作為指令，ChatGPT生成的自傳內容卻廣義到包含「Twitter經營」、「擁有電子商務經驗」等。 對我的需求而言，此部分便是錯誤內容。另外，可能也會出現中國用語，例如以「帖子」稱為社群貼文，因此都需要再反覆確認內容是否適宜。 Photo Credit: 《職場熊報》

2. 僅供參考，當成自我訓練

現階段ChatGPT對於生成求職自傳內容來說，只是輔助型工具，不適合過分依賴。 寫自傳時，可以把ChatGPT當成你的自傳撰寫「小老師」，也就是當成參考資料，看看這些文字的「文章架構」、「起承轉合」是否能讓求職自傳更有內容厚度，以此增加豐富性和完整度。 畢竟小老師不能代替你參加考試，但是可以幫助你日常訓練。

3. 需要持續優化指令

指令只要稍微調整，ChatGPT就會產出不同的內容，因此尚未得知如何的指令才能產生「最佳自傳內容」，需要反覆實驗與測試。

4. 內容可能過時

ChatGPT使用前也會提醒，現今ChatGPT只能抓取2021年以前的資訊，因此若詢問「Twitter現在的大股東是誰？」是無法得出馬斯克這個答案，ChatGPT產生的內容尚未涵蓋到2022-2023年的資訊。 如希望ChatGPT生成具有時效性的內容，可能會出現不完整、不即時的資訊。

帶入主管、人資角色，解鎖求職的重要細節

覺得自己的自傳內容很完整了？不妨站在企業端的角色，去確認每一個環節你都有構思到，況且這些內容不只可以做為自傳內容的撰寫參考，還可以當作未來求職面試的重點資料。 例如設定ChatGPT指令為「你做為一個資深的行銷部門主管，你會怎麼建議你底下的新進組員做生涯規劃？」 ChatGPT回覆的內容如下： 作為一個資深的行銷部門主管，我建議底下的新進組員做生涯規劃可以遵循以下步驟： 1. 了解自己的興趣和長處：新進組員應該了解自己的興趣和長處，以便找到最適合自己的職業方向。在這個過程中，可以做一些職業性格測試，通過分析結果，找到自己的優勢和弱點。 2. 聚焦目標：新進組員需要設定長期和短期目標，以實現自己的生涯規劃。這些目標應該是明確、具體、可衡量的。長期目標可以是5年或10年的計劃，而短期目標可以是每個季度或每年的計劃。 3. 探索不同的職業路徑：新進組員可以探索不同的職業路徑，例如市場調查、產品開發、品牌管理、數據分析等。通過獲取更多的經驗，他們可以更好地了解自己的職業興趣和優勢，並找到最適合自己的職業方向。 4. 發展技能和知識：新進組員需要通過持續學習和培訓，發展技能和知識，以應對快速變化的市場環境。這包括參加相關的培訓課程、閱讀相關的行業報告和文章、參加行業會議等。 5. 尋找良師益友：新進組員可以尋找良師益友，從資深的行銷專家中學習經驗和技能，並與同事建立積極的關係，分享想法和知識。 總之，一個成功的生涯規劃需要時間和努力。作為資深的行銷部門主管，我鼓勵新進組員定期回顧他們的生涯規劃，並根據經驗和成果進行調整和改進。 或者選擇從一位人資角色詢問面試時的注意事項，例如提問「你是一位餐飲集團的人力資源專員，面試求職者時，你要如何準備面試問題向求職者發問？」 ChatGPT回覆的內容如下： 當我要面試求職者時，我會先研究他們的履歷和求職信，以了解他們的背景和經驗。接下來，我會考慮以下方面來準備面試問題： 1. 職位相關問題：我會就職位所需的技能和知識領域，向求職者詢問相關問題，以評估其是否符合職位要求。 2. 行為面試問題：我會提出一些情境問題，詢問求職者如何應對，以評估其解決問題的能力和思維方式。例如，我可能會問求職者如何應對突發事件，如何處理緊急情況等等。 3. 開放式問題：我會使用開放式問題，讓求職者有機會展現其創造力和創新思維。例如，我可能會問求職者對行業未來的發展有哪些看法，或者提出一個挑戰性的問題，要求求職者提出解決方案。 4. 文化適配問題：我會問求職者是否了解公司的文化和價值觀，以及他們是否能夠與團隊良好合作。例如，我可能會詢問求職者之前如何與同事合作、如何應對困難等等。 5. 簡歷問題：最後，我會問一些有關求職者履歷的問題，以確認其經歷和成就的真實性。例如，我可能會詢問求職者過去的工作經歷、工作職責、成就和貢獻等等。 總的來說，面試問題應該根據職位需求、公司文化、求職者經驗等多方面因素進行考慮和準備。同時，也要注意保持開放心態，尊重求職者的回答和看法，以更好地評估其能力和價值。

ChatGPT優缺點

作為求職輔助用具的「優點」

1. 效率： 比起閱讀完Google搜尋的第一頁10篇文章所需要的時間和精力，ChatGPT中文文字生成速度還算快速（但英文更快）且內容簡單扼要。 2. 齊全： 資料彙整的重點相當齊全，內容易懂、切角多元，具有高度參考價值。 3. 流暢： 中文語句內容通暢，贅詞相當少，寫作程度足以應付職場基本需求和一般閱讀性。

作為求職輔助用具的「缺點」

1. 內容雖精簡，但也較為淺薄： ChatGPT回覆內容比較像是超精簡懶人包，如果需要獲得更豐富的資訊，可能需要輸入更加繁複的中文指令做嘗試。若想要進一步作深度閱讀，可能還是需要搭配Google搜尋文章。 2. 需要反覆練習： 使用者要經過一段時間的學習時間成本，才能漸漸熟悉「如何用精準的指令獲得自己最想要的答案」，因此ChatGPT具有一定程度的學習門檻，推測未來特定職務的工作者（例如需要短時間大量蒐集資訊的採訪記者、小說作者、軟體工程師等）或年齡層才會熟悉ChatGPT的進階使用方式。 3. 網頁偶爾當掉 由於ChatGPT大爆紅，使用者大量湧入導致運算成本過高而當機，目前（截自2023年2月21日）偶爾會出現error錯誤畫面，此時只能重新整理網頁才能繼續使用。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

原標題：ChatGPT註冊完就能寫中文履歷自傳？實測AI生成自傳範例，另有4件事要注意！

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航