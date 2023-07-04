【專訪】「記疫」計畫主持人林文源：COVID-19疫情籠罩時，人文社會學者角色也無所不在
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「關於疫情，我們不是談得太多而是談得太少。」這是林文源在過去的一篇文章中曾提到過的一句話⸺太多是指關於一般口水戰的爭論太多，但對於認真思考疫情會帶來的長遠社會影響卻太少。
文：羅億庭（《科學月刊》編輯）
Take Home Message
- 2020年，「記疫」團隊因科技部計畫誕生，希望能留存COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）下台灣各界的經驗與觀點，提供給未來的人們借鏡。
- 除了架設網站和社群媒體外，記疫團隊也在疫情緩和時舉辦座談會及書展，期望藉由線上、線下等不同形式刺激社會大眾交流，聽見群眾的聲音。
- 林文源認為，我們很少認真思考疫情帶來的長遠社會影響，但這些尚未被正視的疫情經驗仍必須保留下來，提醒政府、民間單位、學者思考解方並超前部署。
COVID-19席捲全球的日子，不知不覺已過了三年半。還記得過去這1000多天以來，每天下午2點準時守著疫情記者會，關注口罩生產、新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的突變、COVID-19疫苗的研發與施打、快篩領取方式，甚至是最新防疫政策的這段期間嗎？中央流行疫情指揮中心在完成了1197天的任務後，於今（2023）年5月1日正式解編，似乎象徵著台灣與COVID-19長達三年的抗戰終於劃下終點，我們也將迎來疫情後與病毒共存的新生活。
2020年，科技部（現國家科學及技術委員會）人文司推動了「新冠肺炎影響人文社會反思與治理計畫」（以下稱記疫計畫），此計畫的核心目標為探索疫情下人文與社會的各種面向，而「記疫」團隊也因此誕生，希望能藉此計畫留存COVID-19 疫情下台灣各界的經驗與觀點，提供給未來的人們借鏡。
回顧歷史，被稱為「所有大流行之母」的西班牙流感（Spanish flu, 1918 flu pandemic）在1981～1920年間造成約4000～5000萬人死亡，染疫人數更超過當時世界總人口的1/3。再看看時序離我們稍微近一點的例子，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情對許多人來說仍記憶猶新，當時台北市和平醫院院內出現群聚感染，被迫封院14天的情境也藉由近期改編自這起事件的國片《疫起》，讓民眾彷彿重回過去。
記疫團隊嘗試留存台灣在COVID-19籠罩長達三年半的時間內，海內外大眾用自身經驗書寫下與病毒對抗的歷史。與此同時，也加入了人文社會學者的觀點，嘗試以不同的反思方式記錄疫情下的台灣。在《科學月刊》第642期的封面故事中，特別訪問了記疫的計畫主持人⸺清華大學通識教育中心教授林文源。
記疫之初
記疫計畫包含了幾場跨界合作的大規模活動，包含2020年7～8月舉辦的記疫培力工作坊；2020年11～12月舉辦的八場「後疫情時代的展望」座談會，講座主題涵蓋了經濟、公衛、人文公民、疫情下的心理價值等多面向；2020年12月～2021年5月在書店近50場的全國同步書展。團隊製作的《記疫台灣》紀錄片也在去年8月上映，以影像道出在疫情期間台灣各個角落的故事。
面對來勢洶洶、充滿許多未知變數的COVID-19疫情，身處於研究領域的許多科學家當然無不抓緊時間解析COVID-19病毒結構、研發COVID-19的相關疫苗與藥物、找出COVID-19變異株的突變位置等，此時的人文社會學者可以做些什麼？
「如果把疫情當成一個過程的話，你會發現人文社會學者的角色在裡面其實無所不在。」林文源說。在疫情之初，你一定或多或少聽過「要不要戴口罩？」、「政府要買哪種疫苗？哪些族群可以優先打疫苗？」、「居家隔離時間應該要多久？」等問題，這些政策、制度，包含臨床與社會上的溝通與倫理等，都與人文社會密不可分。
人社領域長期關注社會上不同群體之間的社會互動與制度議題，也因此可以作為各界民眾、政府措施與科學界之間的橋樑。林文源進一步舉例解釋，在生醫領域中一款新藥或疫苗從實驗到正式上市需要至少十年以上的時程，但這次無論是輝瑞（Pifzer）、莫德納（Moderna）研發的mRNA 疫苗、英國牛津大學（University of Oxford）與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的疫苗，都因為緊急使用授權（emergency use authorization, EUA）而能在一至兩年內就上市。
諸如疫苗在大規模群體中施打的風險、可能產生的副作用等議題，也都進一步牽涉到法規、倫理、政府的措施與權衡等，人文社會領域對這些面向都能提供相當程度的視野。
在線上、線下記錄疫情時的台灣
疫情期間也充斥著各種或真或假的消息，主流媒體聳動的新聞片段或文字，以及台灣在國際間的特殊位置，更加深了社會大眾心情的浮動與不安。林文源也意識到人文社會學界在這方面受到的限制，由於學者在研究時要求嚴謹，常常花上許多時間進行各方查證和找尋資料，但卻會使他們追不上疫情局勢變化的腳步。
此外，雖說學術研究能產生各式各樣的成果與多種不同的對話環境，例如論文、專書、研討會等，但這些對話也只僅限於學術社群之間，不一定能直接接觸到大眾，因此使得研究資訊傳播的速度變慢。
為了讓研究的傳播增廣、加快，記疫團隊以網路及社群匯集了全台灣人文社會學者的力量。「在疫情的兩、三年，我覺得台灣學界改變了非常多，而這也跟社群媒體的普及有關。」林文源說。為了使資訊可以快速傳播，記疫團隊首先架設出整合了各種疫情下人文社會見解資訊的網站和Facebook社群。藉由網路無遠弗屆的力量記錄社會大眾在疫情當下的經驗，製造學界與民眾的對話場域，並傳遞視覺化的疫情相關的資料和專業科普知識，同時擴大團隊的影響力。
除了線上資源，記疫團隊也曾在疫情較緩和之際舉辦了北、中、南的三場大型線下實體工作坊、八場座談會，更於50 幾間獨立書店與圖書館舉辦記疫書展。林文源表示，線上的網站和社群畢竟還是以單向的方式面對民眾，只能將想法丟出來提供給大眾，但卻沒辦法讓各界有機會相互對話，因此實地溝通與交流仍有一定的必要性。團隊更期望能藉由線下活動進一步刺激各界大眾交流，觸及到群眾的多元層次、聽見不同的聲音。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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