【專訪】「記疫」計畫主持人林文源：COVID-19疫情籠罩時，人文社會學者角色也無所不在

文：羅億庭（《科學月刊》編輯）

Take Home Message 2020年，「記疫」團隊因科技部計畫誕生，希望能留存COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）下台灣各界的經驗與觀點，提供給未來的人們借鏡。

除了架設網站和社群媒體外，記疫團隊也在疫情緩和時舉辦座談會及書展，期望藉由線上、線下等不同形式刺激社會大眾交流，聽見群眾的聲音。

林文源認為，我們很少認真思考疫情帶來的長遠社會影響，但這些尚未被正視的疫情經驗仍必須保留下來，提醒政府、民間單位、學者思考解方並超前部署。

COVID-19席捲全球的日子，不知不覺已過了三年半。還記得過去這1000多天以來，每天下午2點準時守著疫情記者會，關注口罩生產、新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的突變、COVID-19疫苗的研發與施打、快篩領取方式，甚至是最新防疫政策的這段期間嗎？中央流行疫情指揮中心在完成了1197天的任務後，於今（2023）年5月1日正式解編，似乎象徵著台灣與COVID-19長達三年的抗戰終於劃下終點，我們也將迎來疫情後與病毒共存的新生活。

2020年，科技部（現國家科學及技術委員會）人文司推動了「新冠肺炎影響人文社會反思與治理計畫」（以下稱記疫計畫），此計畫的核心目標為探索疫情下人文與社會的各種面向，而「記疫」團隊也因此誕生，希望能藉此計畫留存COVID-19 疫情下台灣各界的經驗與觀點，提供給未來的人們借鏡。

回顧歷史，被稱為「所有大流行之母」的西班牙流感（Spanish flu, 1918 flu pandemic）在1981～1920年間造成約4000～5000萬人死亡，染疫人數更超過當時世界總人口的1/3。再看看時序離我們稍微近一點的例子，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情對許多人來說仍記憶猶新，當時台北市和平醫院院內出現群聚感染，被迫封院14天的情境也藉由近期改編自這起事件的國片《疫起》，讓民眾彷彿重回過去。

記疫團隊嘗試留存台灣在COVID-19籠罩長達三年半的時間內，海內外大眾用自身經驗書寫下與病毒對抗的歷史。與此同時，也加入了人文社會學者的觀點，嘗試以不同的反思方式記錄疫情下的台灣。在《科學月刊》第642期的封面故事中，特別訪問了記疫的計畫主持人⸺清華大學通識教育中心教授林文源。

記疫之初

記疫計畫包含了幾場跨界合作的大規模活動，包含2020年7～8月舉辦的記疫培力工作坊；2020年11～12月舉辦的八場「後疫情時代的展望」座談會，講座主題涵蓋了經濟、公衛、人文公民、疫情下的心理價值等多面向；2020年12月～2021年5月在書店近50場的全國同步書展。團隊製作的《記疫台灣》紀錄片也在去年8月上映，以影像道出在疫情期間台灣各個角落的故事。

面對來勢洶洶、充滿許多未知變數的COVID-19疫情，身處於研究領域的許多科學家當然無不抓緊時間解析COVID-19病毒結構、研發COVID-19的相關疫苗與藥物、找出COVID-19變異株的突變位置等，此時的人文社會學者可以做些什麼？

「如果把疫情當成一個過程的話，你會發現人文社會學者的角色在裡面其實無所不在。」林文源說。在疫情之初，你一定或多或少聽過「要不要戴口罩？」、「政府要買哪種疫苗？哪些族群可以優先打疫苗？」、「居家隔離時間應該要多久？」等問題，這些政策、制度，包含臨床與社會上的溝通與倫理等，都與人文社會密不可分。

人社領域長期關注社會上不同群體之間的社會互動與制度議題，也因此可以作為各界民眾、政府措施與科學界之間的橋樑。林文源進一步舉例解釋，在生醫領域中一款新藥或疫苗從實驗到正式上市需要至少十年以上的時程，但這次無論是輝瑞（Pifzer）、莫德納（Moderna）研發的mRNA 疫苗、英國牛津大學（University of Oxford）與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的疫苗，都因為緊急使用授權（emergency use authorization, EUA）而能在一至兩年內就上市。

諸如疫苗在大規模群體中施打的風險、可能產生的副作用等議題，也都進一步牽涉到法規、倫理、政府的措施與權衡等，人文社會領域對這些面向都能提供相當程度的視野。

圖片來源：作者提供 在小琉球的獨立書店「小島停琉」舉辦的記疫書展。

在線上、線下記錄疫情時的台灣

疫情期間也充斥著各種或真或假的消息，主流媒體聳動的新聞片段或文字，以及台灣在國際間的特殊位置，更加深了社會大眾心情的浮動與不安。林文源也意識到人文社會學界在這方面受到的限制，由於學者在研究時要求嚴謹，常常花上許多時間進行各方查證和找尋資料，但卻會使他們追不上疫情局勢變化的腳步。

此外，雖說學術研究能產生各式各樣的成果與多種不同的對話環境，例如論文、專書、研討會等，但這些對話也只僅限於學術社群之間，不一定能直接接觸到大眾，因此使得研究資訊傳播的速度變慢。

為了讓研究的傳播增廣、加快，記疫團隊以網路及社群匯集了全台灣人文社會學者的力量。「在疫情的兩、三年，我覺得台灣學界改變了非常多，而這也跟社群媒體的普及有關。」林文源說。為了使資訊可以快速傳播，記疫團隊首先架設出整合了各種疫情下人文社會見解資訊的網站和Facebook社群。藉由網路無遠弗屆的力量記錄社會大眾在疫情當下的經驗，製造學界與民眾的對話場域，並傳遞視覺化的疫情相關的資料和專業科普知識，同時擴大團隊的影響力。

除了線上資源，記疫團隊也曾在疫情較緩和之際舉辦了北、中、南的三場大型線下實體工作坊、八場座談會，更於50 幾間獨立書店與圖書館舉辦記疫書展。林文源表示，線上的網站和社群畢竟還是以單向的方式面對民眾，只能將想法丟出來提供給大眾，但卻沒辦法讓各界有機會相互對話，因此實地溝通與交流仍有一定的必要性。團隊更期望能藉由線下活動進一步刺激各界大眾交流，觸及到群眾的多元層次、聽見不同的聲音。