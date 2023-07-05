2023/07/05,
科學

我們看到一顆恆星爆炸五次，它顯示出宇宙膨脹的速度有多快

我們看到一顆恆星爆炸五次，它顯示出宇宙膨脹的速度有多快
Photo Credit: P.L. Kelly et al., Science, 2023

我們想讓你知道的是

澳洲國立大學天體物理學家Brad Tucker的團隊發現了同一顆超新星的多張圖像——這是第一顆被檢測到的多重透鏡超新星。這種情況是怎麼發生的？來自超新星的光向四面八方射出，但它穿過被巨大星系團的巨大引力場扭曲的空間，引力使光的路徑彎曲，最終通過多條路徑到達地球。也就是說超新星的每一次出現，都是沿著宇宙中的不同路徑到達我們這裡。

文：Sophia

有一個宇宙學的難題是「宇宙膨脹的速度有多快」，而它是以一個叫做哈伯常數的數字來衡量的。

在明尼蘇達大學教授Patrick Kelly帶領的兩篇新論文中，他們成功地使用了一項新技術來測量哈伯常數——利用來自一顆爆炸恆星的光，它的光線在膨脹的宇宙中千里迢迢才到達地球。這些論文發表在《科學》（Science）和《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）上。

關於標準燭光與膨脹的宇宙

自1920年代以來，我們就知道宇宙正在膨脹。

1908年左右，美國天文學家Henrietta Leavitt找到了一種方法來測量一種稱為「造父變星（Cepheid variable stars）」的恆星的固有光度——不是它們從地球上看起來有多亮，這取決於距離和其他因素，而是它們真正的光度。造父變星會在一個規律的周期中變亮和變暗， Leavitt 表示其固有光度與這個週期的長度有關。

科學家們將造父變星以「標準燭光」（standard candles）做為基礎，也就是說其固有光度是已知的，因此可以計算距離。

這是如何運作的？想像一下，現在是晚上，你站在一條又長又黑的街道上，沿路上只有幾根路燈。接著再想像一下，每個燈桿都有相同類型的燈泡，具有相同的功率。你會發現遠處的燈看起來比近處的更暗。

我們知道，光的漸弱與其距離成正比，這就是光的平方反比定律。現在，如果你可以量化測量每盞燈對你來說有多亮，並且如果你已經知道它應該有多亮，那麼你就可以算出每個燈桿的距離。

1929年，另一位美國天文學家Edwin Hubble在其他星系中發現了許多這樣的造父變星並測量了它們的距離——根據這些距離和其他測量結果，他可以確定宇宙正在膨脹。

1
圖片來源：NASA/ESA/P Kelly
四個黃點中每一個都是超新星Refsdal的獨立圖像，它位於圖片中心星系團的明亮圓球後面。（NASA/ESA/P Kelly)

不同的方法得到不同的結果

標準燭光法是一種很有效的方法，使我們能夠測量浩瀚的宇宙。我們一直在尋找可以更好地測量並能看到更遠距離光度的方法。

最近有一些研究計畫是在距離地球更遠的地方測量宇宙的大小，比如由諾貝爾獎獲得者Adam Riess領導的SH0ES項目，已經將造父變星與一種稱為Ia型超新星的爆炸恆星一起使用，它也可以作為一種標準燭光。

還有其他方法可以測量哈伯常數，例如使用宇宙微波背景的方法——這是在大爆炸後不久開始在宇宙中傳播的遺留光線或輻射。

問題是這兩種測量方法，一個在附近使用超新星和造父變星，另一個在更遠的地方使用微波背景，產生的數值相差近10％。天文學家將這種差異稱為哈伯張力，並一直在尋找新的測量技術解決這個問題。

新方法：重力透鏡效應（Gravitational lensing）

最近科學家已經成功使用了一項新技術來測量宇宙的膨脹率。這項技術是基於一顆名為雷夫斯達爾（Refsdal）的超新星。

2014年，澳洲國立大學天體物理學家Brad Tucker的團隊發現了同一顆超新星的多張圖像——這是第一顆被檢測到的多重透鏡超新星。哈伯太空望遠鏡看到的不是一顆超新星，而是五顆！

這種情況是怎麼發生的？來自超新星的光向四面八方射出，但它穿過被巨大星系團的巨大引力場扭曲的空間，引力使光的路徑彎曲，最終通過多條路徑到達地球。也就是說超新星的每一次出現，都是沿著宇宙中的不同路徑到達我們這裡。

想像一下，有三列火車同時離開同一個車站。然而，一列直接開往下一站，一列穿過山區，另一列經過海岸，最後它們都到達相同的車站，但是因為路線不同，因此雖然他們在同一時間離開，結果是在不同的時間抵達。

1
Photo Credit: P.L. Kelly et al., Science, 2023
一顆超新星的多個視圖——跨越時間和空間 ——使科學家能夠測量宇宙膨脹的速度。（P.L. Kelly et al., Science, 2023)

因此，我們的鏡頭圖像顯示的是同一顆超新星，它在某個特定時間點爆炸，但每張圖像都經過不同的路徑。通過觀察超新星每次出現到達地球的時間——其中一次發生在2015年，在這顆爆炸的恆星已經被發現之後——我們能夠測量它們的旅行時間，從而測量宇宙在我們拍攝圖像時增長了多少。

我們找到最適合的測量方法了嗎？

「重力透鏡效應」為我們提供了一種獨特的宇宙增長測量方法。在論文中，科學家發現這種測量方式更接近於宇宙微波背景測量，而不是造父變星和超新星測量。然而，根據它的位置，它實際上應該更接近造父變星和超新星測量。

雖然這根本不能解決爭論，但它的確為我們提供了另一條線索。一切都還有很多不確定性，包括超新星的數值可能有問題，或者我們對星系團的理解以及應用於透鏡的模型有問題。因此目前我們仍然不能保證測量宇宙膨脹最適合的方法。

參考資料

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。