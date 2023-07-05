我們看到一顆恆星爆炸五次，它顯示出宇宙膨脹的速度有多快
我們想讓你知道的是
澳洲國立大學天體物理學家Brad Tucker的團隊發現了同一顆超新星的多張圖像——這是第一顆被檢測到的多重透鏡超新星。這種情況是怎麼發生的？來自超新星的光向四面八方射出，但它穿過被巨大星系團的巨大引力場扭曲的空間，引力使光的路徑彎曲，最終通過多條路徑到達地球。也就是說超新星的每一次出現，都是沿著宇宙中的不同路徑到達我們這裡。
文：Sophia
有一個宇宙學的難題是「宇宙膨脹的速度有多快」，而它是以一個叫做哈伯常數的數字來衡量的。
在明尼蘇達大學教授Patrick Kelly帶領的兩篇新論文中，他們成功地使用了一項新技術來測量哈伯常數——利用來自一顆爆炸恆星的光，它的光線在膨脹的宇宙中千里迢迢才到達地球。這些論文發表在《科學》（Science）和《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）上。
關於標準燭光與膨脹的宇宙
自1920年代以來，我們就知道宇宙正在膨脹。
1908年左右，美國天文學家Henrietta Leavitt找到了一種方法來測量一種稱為「造父變星（Cepheid variable stars）」的恆星的固有光度——不是它們從地球上看起來有多亮，這取決於距離和其他因素，而是它們真正的光度。造父變星會在一個規律的周期中變亮和變暗， Leavitt 表示其固有光度與這個週期的長度有關。
科學家們將造父變星以「標準燭光」（standard candles）做為基礎，也就是說其固有光度是已知的，因此可以計算距離。
這是如何運作的？想像一下，現在是晚上，你站在一條又長又黑的街道上，沿路上只有幾根路燈。接著再想像一下，每個燈桿都有相同類型的燈泡，具有相同的功率。你會發現遠處的燈看起來比近處的更暗。
我們知道，光的漸弱與其距離成正比，這就是光的平方反比定律。現在，如果你可以量化測量每盞燈對你來說有多亮，並且如果你已經知道它應該有多亮，那麼你就可以算出每個燈桿的距離。
1929年，另一位美國天文學家Edwin Hubble在其他星系中發現了許多這樣的造父變星並測量了它們的距離——根據這些距離和其他測量結果，他可以確定宇宙正在膨脹。
不同的方法得到不同的結果
標準燭光法是一種很有效的方法，使我們能夠測量浩瀚的宇宙。我們一直在尋找可以更好地測量並能看到更遠距離光度的方法。
最近有一些研究計畫是在距離地球更遠的地方測量宇宙的大小，比如由諾貝爾獎獲得者Adam Riess領導的SH0ES項目，已經將造父變星與一種稱為Ia型超新星的爆炸恆星一起使用，它也可以作為一種標準燭光。
還有其他方法可以測量哈伯常數，例如使用宇宙微波背景的方法——這是在大爆炸後不久開始在宇宙中傳播的遺留光線或輻射。
問題是這兩種測量方法，一個在附近使用超新星和造父變星，另一個在更遠的地方使用微波背景，產生的數值相差近10％。天文學家將這種差異稱為哈伯張力，並一直在尋找新的測量技術解決這個問題。
新方法：重力透鏡效應（Gravitational lensing）
最近科學家已經成功使用了一項新技術來測量宇宙的膨脹率。這項技術是基於一顆名為雷夫斯達爾（Refsdal）的超新星。
2014年，澳洲國立大學天體物理學家Brad Tucker的團隊發現了同一顆超新星的多張圖像——這是第一顆被檢測到的多重透鏡超新星。哈伯太空望遠鏡看到的不是一顆超新星，而是五顆！
這種情況是怎麼發生的？來自超新星的光向四面八方射出，但它穿過被巨大星系團的巨大引力場扭曲的空間，引力使光的路徑彎曲，最終通過多條路徑到達地球。也就是說超新星的每一次出現，都是沿著宇宙中的不同路徑到達我們這裡。
想像一下，有三列火車同時離開同一個車站。然而，一列直接開往下一站，一列穿過山區，另一列經過海岸，最後它們都到達相同的車站，但是因為路線不同，因此雖然他們在同一時間離開，結果是在不同的時間抵達。
因此，我們的鏡頭圖像顯示的是同一顆超新星，它在某個特定時間點爆炸，但每張圖像都經過不同的路徑。通過觀察超新星每次出現到達地球的時間——其中一次發生在2015年，在這顆爆炸的恆星已經被發現之後——我們能夠測量它們的旅行時間，從而測量宇宙在我們拍攝圖像時增長了多少。
我們找到最適合的測量方法了嗎？
「重力透鏡效應」為我們提供了一種獨特的宇宙增長測量方法。在論文中，科學家發現這種測量方式更接近於宇宙微波背景測量，而不是造父變星和超新星測量。然而，根據它的位置，它實際上應該更接近造父變星和超新星測量。
雖然這根本不能解決爭論，但它的確為我們提供了另一條線索。一切都還有很多不確定性，包括超新星的數值可能有問題，或者我們對星系團的理解以及應用於透鏡的模型有問題。因此目前我們仍然不能保證測量宇宙膨脹最適合的方法。
參考資料
- Tucker, B. E.（12 May 2023). We Saw This Star Die 5 Times, And It Shows How Fast The Universe Is Expanding. ScienceAlert
- Tucker, B. E.（11 May 2023). How fast is the Universe really expanding? Multiple views of an exploding star raise new questions. The Conversation
- 圖片來源：https://news.berkeley.edu/2015/03/05/distant-supernova-split-four-ways-by-gravitational-lens/ (NASA/ESA et al.)
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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