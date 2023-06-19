在俄烏戰爭催化下，歐洲國家有可能重拾義務兵役制嗎？

文：Jan D. Walter

自柏林圍牆倒塌後，徵兵制似乎已經不合時宜。在過去的20年裡，大多數歐洲國家都廢除了服兵役的義務。例如，德國在2011年暫停了徵兵制。只有在聯邦議院宣佈《基本法》中規定的緊張局勢或國防情況下才能再次啟動。

在許多其他歐洲國家也有類似情況，如今是北約成員的29個歐洲國家中，包含土耳其在內，只有6個國家自1993年以來一直保持徵兵制。而英國、美國和加拿大僅擁有職業軍隊的情況則已經持續了至少50年。

鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，現在部分國家已經開始進行一些反思。有些國家不僅增加了國防預算，也正在討論重新實行義務兵役制，但這些辯論只在少數幾個國家中有所進展。

烏克蘭和立陶宛

在克里米亞被吞併後不久，烏克蘭和立陶宛分別於2014年和2015年對年輕男性重新實行了義務役制。接著在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭政府頒布了一項法律，所有18至60歲的男子都可以根據此法被徵召入伍。

拉脫維亞

這個波羅的海國家是與俄羅斯接壤的三個北約成員之一，另外兩個國家是從未廢除義務兵役制的愛沙尼亞和北約新成員芬蘭。現在，拉脫維亞也想重新引入義務兵役制。從2024年開始，所有18至27歲的男子必須接受11個月的軍事訓練；自2028年起，每年將有7500名拉脫維亞人被徵召入伍——根據北約的說法，這就是該國2022年的職業軍人數量。

羅馬尼亞

2015年，羅馬尼亞在柏林圍牆倒塌後重新引入義務役制度的嘗試失敗了，但在今年春季，現任總理、退役將軍丘卡（Nicolae Ciuca）再度表示支持義務役。羅馬尼亞國防部的一個具體要求是，在總動員的情況下，所有居住在國外的羅馬尼亞年輕人必須在15天內報到服兵役。

荷蘭和瑞典

荷蘭武裝部隊缺少約9000名新兵，這就是為什麼荷蘭政府正考慮通過義務兵役制強化軍隊，就像瑞典自2018年以來所做的那樣。瑞典在2010年廢除了義務兵役制，但由於找不到足夠的志願者來服兵役，故在2018年重新引入了此法。從那時起，所有滿18歲的瑞典人都必須向軍隊報到，不過與鄰國挪威一樣：最後只有一小部分人會被徵召。

挪威和丹麥

自2016年以來，所有挪威人都必須在18歲時報到。然而，在每年參加體能測試的6萬名候選人中，只有約9000人被徵召服19個月的兵役。由於選拔過程相當嚴格，官方稱在挪威服兵役與其他高等教育學歷的聲望相似。德國的北方鄰國丹麥在法律上仍保有徵兵制，但事實上在過去幾年已有足夠的志願者填補兵力需求。

法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2019年推出了「全國普遍兵役制」（Service national universel）。在這個框架內，年輕人可以自願為國家服務一個月。現在法國政府正在考慮讓所有15至17歲的青少年都參與，其中兩個星期要在軍事相關機構中完成。

德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）拒絕了國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）提出的義務兵役制建議，然而德國各政治派別都在呼籲對此進行辯論。最近，與蕭茲和皮斯托利斯同為社民黨人的德國聯邦議會國防專員霍格（Eva Högl）建議，應該討論在軍隊或公民機構「義務服務」的可能性。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航