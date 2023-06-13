新北幼兒園餵藥案：什麼是巴比妥、苯二氮平類？對人體有哪些危害？

新北市板橋區某私立幼兒園爆出疑發生教保員餵幼童安眠藥，而在多位幼童體內更是驗出含「巴比妥」以及「苯二氮平類」殘留，引起家長恐慌。究竟什麼是巴比妥、苯二氮平類？對人體有哪些危害？

巴比妥酸鹽類安全性低、易依賴，服用過量會致命

根據衛生福利部食品藥物管理署資料顯示，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）為第三級管制藥品與第三級毒品， 其屬中樞神經抑制劑，臨床上用於治療失眠、鎮靜、誘導麻醉及癲癇等。巴比妥酸鹽安眠鎮靜劑是早期開發用於治療焦慮、失眠之安眠鎮靜劑，因安全性較低，易產生生理依賴性，臨床上已較少使用。

這類藥品中常被濫用者主要為Secobarbital （Seconal），因其藥品膠囊外觀為紅色，故俗稱紅中；Amobarbital（Amytal）因其藥品膠囊為青色，所以俗稱為青發。

此類藥物因會抑制中樞神經，造成意識障礙，偶爾有欣快感。長期使用會產生耐受性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。服用過量會造成嗜睡、意識不清、昏迷、眼球顫動、運動失調、低血壓、呼吸抑制等嚴重症狀，甚至致死。

苯二氮平類具成癮性，恐致反應遲緩、記憶力障礙

至於苯二氮平類（Benzodiazepines，BZDs）也是第三至四級管制藥品、第三至四級毒品，是目前最常用的安眠鎮靜藥物，可分為短效、中效及長效製劑；臨床上常用於安眠、鎮靜、抗焦慮及治療癲癇等用途。由於該類藥物具成癮性，在國內藥物濫用問題日趨嚴重時刻，Benzodiazepines類藥物被濫用的情形亦有增加之趨勢，如當作強暴犯罪工具、自殺工具等。

施用後之副作用包括嗜睡、噁心、嘔吐、記憶力障礙、反彈性失眠（rebound Insomnia）、精神恍惚、運動失調、呼吸抑制等。服用此類藥物時動作反應可能較為遲緩，應避免使用危險性機器或駕駛汽車；也應避免飲用酒精性飲料或與其它中樞神經抑制劑併用，否則會增加副作用的產生。（延伸閱讀：營養師示警「這10種飲料」恐害孩子躁動分心！ 看似無害的調味乳、運動飲料都中）

該類藥品長期使用會產生耐受性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀；突然停藥可能產生戒斷症狀包括初期的表徵類似焦慮症狀，接著可能會出現焦慮增加、注意力無法集中、疲倦、不安、厭食、頭暈、出汗、嘔吐、失眠、暴躁、噁心、頭痛、肌肉緊張／抽搐、顫抖等症狀。

使用過量患者，大都呈現肌肉過度鬆弛及深度睡眠狀態，較少造成死亡，惟若與酒精或其它中樞神經抑制劑併用，則危險性大為提高，亦有許多濫用者因精神恍惚造成意外或因吸入嘔吐物而致死。（延伸閱讀：孩子誤食藥物怎辦？ 醫籲「先做1事」...別再亂灌牛奶）

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：新北幼兒園餵安眠藥，驗出毒品「巴比妥」、「苯二氮平類」殘留！1文揭「人體危害」 不只成癮還會致命

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航