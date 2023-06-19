【藝遊嚮導】6/20-6/26：2023台北電影節、綠光劇團 《清明時節》、波隆那世界插畫大獎展，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
綠光劇團30周年《清明時節》，吳念真致敬「台灣契訶夫」鄭清文之作。「插畫界奧斯卡」波隆那世界插畫大獎展來台壓軸展出。魏斯安德森的豪華明星派對《小行星城》及2023台北電影節本週開演！「奧登薩默單簧管寶典三重奏」創想室內樂的無限可能。《聽起來像聲音？－石-頭-S-tone》用聲音特徵和音樂性去架構敘事，讓被意義層層綁縛的生命架構，也能打開多一點向度。
【表演藝術】
名稱｜綠光30・創藝起飛 《清明時節》2023 昇華版
時間｜2023/06/23（五） - 2023/09/10（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）、國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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「國民編導」吳念真 致敬年少偶像「台灣契訶夫」鄭清文，綠光「台灣文學劇場」首部曲經典再現！
「梨花…」秀卿聽見枕邊人輝昌在夢中呼喚另一個女人的名字。結為連理八年，抵不過只認識八個月的第三者，夫妻生活就此掀起巨浪。
傳統、堅強刻苦的秀卿為守護和睦婚姻奮力掙扎，還是難留丈夫的心。典雅慧詰的梨花跟著心走無所畏懼，卻離幸福越來越遠。嚮往自由的輝昌欲尋覓精神伴侶，卻給不出任何承諾。溫暖靜默的潘父是老師、社會的標竿，還曾為輝昌、秀卿證婚。女兒梨花淪為街坊議論的第三者，為人師表的潘父沒有譴責女兒一句話，只為她所惹的禍，向秀卿深深鞠躬賠罪。
一場調解會結束，輝昌在社會價值，和忠於內心的拉扯中自我消耗，最終做出讓兩個女人都心碎的決定。他的離開是否能解決一切紛爭，秀卿與梨花又該如何撫平生命傷痛…
餐桌上難以下嚥的飯菜，婚姻關係中的無能與無奈——從痛苦到釋然，《清明時節》娓娓道來生命不可承受之「輕」。
綠光劇團自1993年成立至今，堅持「國民劇場——帶給觀眾一束至悲喜極的幸福之光」初衷，30年來克服無數挑戰，完成一齣齣貼近真實生活、膾炙人口的原創作品。2023是綠光劇團的30「而立之年」，除了持續創造永不落幕的經典，更以綠光創藝股份有限公司出發，由吳念真擔任董事長，期待未來讓舞台劇的IP多元化，在不同形式的文化娛樂產品中轉換、傳唱。
適逢綠光劇團成立30周年，綠光創藝將在上、下半年分別推出「台灣文學劇場」系列經典再現、與「人間條件系列」最新力作饗宴戲迷—《清明時節》2023昇華版 Light Moments、《人間條件八-凡人歌》，在2023陪伴全台觀眾完成一年一度的劇場儀式！
名稱｜《多情城市 》2023阿薩德中東舞團公演
時間｜2023/06/24（六） - 2023/06/25（日）
地點｜台江文化中心台江劇場（台南市安南區安吉路一段207號）
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台語 x 女性 x 中東
最台灣味的當代中東舞蹈劇場
跳脫一般對中東舞蹈刻板印象，與伊朗、香港、台灣等地音樂家共同創作，使用中東傳統樂器烏德琴Oud、手鼓Daf、鈴鼓Riq等〈望春風〉〈雨夜花〉等4首經典台語民謠改編成中東版本。另外以阿拉伯節奏為基礎，創作出不同類型中東音樂，如節奏藍調、City Pop、Disco等。
選用伊朗女權詩人Forough Farrokhzad作品翻譯成台語，請台語女演員錄音，演出搭配阿拉伯手鼓，並以中東傳統舞蹈詮釋，融合台灣伊朗混血之作。
《多情城市》的阿拉伯文名Madinat Al Hob，意思是City of Love，闡述愛情親情等不同層面的愛，不同性別的愛、純真浪漫的愛，同時對映著來到城市後遇到的世俗規範、忌妒仇視。
名稱｜廣藝劇場NO.6《與清醒夢》跨界劇場
時間｜2023/06/23（五） - 2023/06/24（六）
地點｜臺中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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由舞者服裝型構產生「對話」的可能，由共創性媒介來表現互動的層次和延展性，融合而成廣藝劇場系列——第一部結合織品、肢體與音樂的「跨界劇場」。
半夢半醒、似有似無。
以自身意識為中心向外擴散的圓，感知能觸及的一切，體驗夢境之中消失的開始與結束。
以織品、肢體、音樂，三者為核心發展，在你我之間不同的生命體驗當中，交織出清醒與夢之間的虛與實。
當意識進入這世界的那一刻，就如同在一張白紙上點上了一個小點，然後慢慢意識到「我」就是那個點，逐漸開始尋找能觸及的空間與範圍，理解除了伸手可及的距離外，還有什麼是屬於我的，最終去感受，這張紙上，到底有多大，又有多少跟我一樣的存在。
而夢境，也是如同意識一般的存在，人們大多無法記得開始為何，也或許無法看到最後的結束，但或多或少都能想起中間的過程是什麼，希望透過表演，能與觀眾一起共振、喚醒，人生這趟旅程之中的種種體驗。
【展覽】
名稱｜2023 X-site：途中
時間｜2023/05/20（六） - 2023/07/30（日）
地點｜臺北市立美術館戶外廣場（台北市中山區中山北路三段181號）
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「途中」團隊成員各自帶來對於建築、空間裝置的理解和想像，激盪出跨域的火花，只為了呈現給民眾最難忘的體驗。
臺北市立美術館「X-site計畫」以美術館戶外廣場為基地徵選裝置提案。從建築構築、當代藝術、環境研究、觀眾參與等多元視角，探討臨時性裝置與形塑廣場公共性精神的整合性實驗計畫，鼓勵跨領域、多元性的創作對話與參與，讓未知的廣場激發人們對於空間的再想像與關係思維。
2023年第10屆「X-site計畫」徵件著重於跨域形式的創作計畫，以空間、環境實驗性的臨時建築提案，呈現結構工法、媒介運用、美學表現的突破與實踐。經兩階段評選，本屆由「途中」團隊以同名作品《途中》（Find Your Way Out）脫穎而出，獲得首獎。「途中」團隊由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobastworkshop、空間設計劉佳豪以及裝置設計郭仲輔所組成，多具有動力藝術、聲音或燈光裝置設計之經驗，呼應當代藝術與建築、技術交融的創作型態。
名稱｜日常中止
時間｜2023/05/06（六） - 2023/09/03（日）
地點｜毓繡美術館（南投縣草屯鎮健行路150巷26號）
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法國哲學家列斐伏爾（Henri Lefebvre）認為，社會關係只在日常生活中才會產生出來，也惟有日常生活才存在社會活動和結構制度。日常生活即是社會的本質，而我們人類深陷其中。那麼，倘若社會活動永久停擺、社會關係嘎然而止，世界會是什麼模樣？
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！