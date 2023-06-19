【藝遊嚮導】6/20-6/26：2023台北電影節、綠光劇團 《清明時節》、波隆那世界插畫大獎展，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜綠光30・創藝起飛 《清明時節》2023 昇華版

時間｜2023/06/23（五） - 2023/09/10（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）、國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）

備註｜本活動為售票活動

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「國民編導」吳念真 致敬年少偶像「台灣契訶夫」鄭清文，綠光「台灣文學劇場」首部曲經典再現！

「梨花…」秀卿聽見枕邊人輝昌在夢中呼喚另一個女人的名字。結為連理八年，抵不過只認識八個月的第三者，夫妻生活就此掀起巨浪。

傳統、堅強刻苦的秀卿為守護和睦婚姻奮力掙扎，還是難留丈夫的心。典雅慧詰的梨花跟著心走無所畏懼，卻離幸福越來越遠。嚮往自由的輝昌欲尋覓精神伴侶，卻給不出任何承諾。溫暖靜默的潘父是老師、社會的標竿，還曾為輝昌、秀卿證婚。女兒梨花淪為街坊議論的第三者，為人師表的潘父沒有譴責女兒一句話，只為她所惹的禍，向秀卿深深鞠躬賠罪。

一場調解會結束，輝昌在社會價值，和忠於內心的拉扯中自我消耗，最終做出讓兩個女人都心碎的決定。他的離開是否能解決一切紛爭，秀卿與梨花又該如何撫平生命傷痛…

餐桌上難以下嚥的飯菜，婚姻關係中的無能與無奈——從痛苦到釋然，《清明時節》娓娓道來生命不可承受之「輕」。

綠光劇團自1993年成立至今，堅持「國民劇場——帶給觀眾一束至悲喜極的幸福之光」初衷，30年來克服無數挑戰，完成一齣齣貼近真實生活、膾炙人口的原創作品。2023是綠光劇團的30「而立之年」，除了持續創造永不落幕的經典，更以綠光創藝股份有限公司出發，由吳念真擔任董事長，期待未來讓舞台劇的IP多元化，在不同形式的文化娛樂產品中轉換、傳唱。

適逢綠光劇團成立30周年，綠光創藝將在上、下半年分別推出「台灣文學劇場」系列經典再現、與「人間條件系列」最新力作饗宴戲迷—《清明時節》2023昇華版 Light Moments、《人間條件八-凡人歌》，在2023陪伴全台觀眾完成一年一度的劇場儀式！

名稱｜《多情城市 》2023阿薩德中東舞團公演

時間｜2023/06/24（六） - 2023/06/25（日）

地點｜台江文化中心台江劇場（台南市安南區安吉路一段207號）

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台語 x 女性 x 中東

最台灣味的當代中東舞蹈劇場

跳脫一般對中東舞蹈刻板印象，與伊朗、香港、台灣等地音樂家共同創作，使用中東傳統樂器烏德琴Oud、手鼓Daf、鈴鼓Riq等〈望春風〉〈雨夜花〉等4首經典台語民謠改編成中東版本。另外以阿拉伯節奏為基礎，創作出不同類型中東音樂，如節奏藍調、City Pop、Disco等。

選用伊朗女權詩人Forough Farrokhzad作品翻譯成台語，請台語女演員錄音，演出搭配阿拉伯手鼓，並以中東傳統舞蹈詮釋，融合台灣伊朗混血之作。

《多情城市》的阿拉伯文名Madinat Al Hob，意思是City of Love，闡述愛情親情等不同層面的愛，不同性別的愛、純真浪漫的愛，同時對映著來到城市後遇到的世俗規範、忌妒仇視。

名稱｜廣藝劇場NO.6《與清醒夢》跨界劇場

時間｜2023/06/23（五） - 2023/06/24（六）

地點｜臺中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

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由舞者服裝型構產生「對話」的可能，由共創性媒介來表現互動的層次和延展性，融合而成廣藝劇場系列——第一部結合織品、肢體與音樂的「跨界劇場」。

半夢半醒、似有似無。

以自身意識為中心向外擴散的圓，感知能觸及的一切，體驗夢境之中消失的開始與結束。

以織品、肢體、音樂，三者為核心發展，在你我之間不同的生命體驗當中，交織出清醒與夢之間的虛與實。

當意識進入這世界的那一刻，就如同在一張白紙上點上了一個小點，然後慢慢意識到「我」就是那個點，逐漸開始尋找能觸及的空間與範圍，理解除了伸手可及的距離外，還有什麼是屬於我的，最終去感受，這張紙上，到底有多大，又有多少跟我一樣的存在。

而夢境，也是如同意識一般的存在，人們大多無法記得開始為何，也或許無法看到最後的結束，但或多或少都能想起中間的過程是什麼，希望透過表演，能與觀眾一起共振、喚醒，人生這趟旅程之中的種種體驗。

【展覽】

名稱｜2023 X-site：途中

時間｜2023/05/20（六） - 2023/07/30（日）

地點｜臺北市立美術館戶外廣場（台北市中山區中山北路三段181號）

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「途中」團隊成員各自帶來對於建築、空間裝置的理解和想像，激盪出跨域的火花，只為了呈現給民眾最難忘的體驗。

臺北市立美術館「X-site計畫」以美術館戶外廣場為基地徵選裝置提案。從建築構築、當代藝術、環境研究、觀眾參與等多元視角，探討臨時性裝置與形塑廣場公共性精神的整合性實驗計畫，鼓勵跨領域、多元性的創作對話與參與，讓未知的廣場激發人們對於空間的再想像與關係思維。

2023年第10屆「X-site計畫」徵件著重於跨域形式的創作計畫，以空間、環境實驗性的臨時建築提案，呈現結構工法、媒介運用、美學表現的突破與實踐。經兩階段評選，本屆由「途中」團隊以同名作品《途中》（Find Your Way Out）脫穎而出，獲得首獎。「途中」團隊由聲音藝術家王仲堃、法國藝術團體hellobastworkshop、空間設計劉佳豪以及裝置設計郭仲輔所組成，多具有動力藝術、聲音或燈光裝置設計之經驗，呼應當代藝術與建築、技術交融的創作型態。

名稱｜日常中止

時間｜2023/05/06（六） - 2023/09/03（日）

地點｜毓繡美術館（南投縣草屯鎮健行路150巷26號）

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