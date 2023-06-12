《蜘蛛人：穿越新宇宙》持續寫紀錄，超越首集成為索尼影業史上票房最高動畫電影

索尼影業於今（2023）年的全新動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》，於6月在北美等各大國際市場上映後，旋即締造亮眼的票房成績，在上映不到兩週之後，《蜘蛛人：穿越新宇宙》至今北美累積2.26億美元，全球達3.9億美元，超越首集《蜘蛛人：新宇宙》，成為索尼影業史上票房最高的動畫電影。

Photo Credit: 索尼影業

索尼影業在2018年推出《蜘蛛人：新宇宙》，旋即在口碑上造成大熱，於北美獎季橫掃動畫類別的獎項，最終在奧斯卡殿堂，也順利地從《犬之島》、《超人特攻隊2》、《未來的未來》、《無敵破壞王2：網路大暴走》等片脫穎而出，抱回最佳動畫長片獎項。

《蜘蛛人：新宇宙》的榮譽獎項與票房反應相輔相成，此片在北美拿下1.9億美元，全球3.84億美元，當時就已經是索尼影業史上最賣座的動畫電影，如今此紀錄被同系列的續集作品打破，也成為索尼影業新一代的動畫電影票房金雞母。

續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》由諾阿金多斯桑托斯（Joaquim Dos Santos）、肯普包沃斯（Kemp Powers）、賈斯汀K湯普森（Justin K. Thompson）三人執導，在首集良好的口碑之下， 在北美首週末就收穫了1.2億美元的票房，在今年北美首週僅次於 《超級瑪利歐兄弟電影版》的1.46億美元，成為首週末的票房亞軍，超越《小美人魚》、《星際異攻隊3》等大片。同時也是《蜘蛛人》系列開片票房第三高。

此外，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的首週末，在北美以外的國際票房，也從59個地區收穫了8810萬美元，其中又以中國的1730萬美元最為突出。當時影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示，「對於動畫續集來說，這是一個非常好的開場白，這部電影取材於一位廣受歡迎的超級英雄，賦予故事情節以原創的視覺風格和聲音，創造了獨特的體驗」。

而《蜘蛛人：穿越新宇宙》持續獨走自己的票房紀錄，雖然製作成本為1億美元，但上映不到兩週之後，《蜘蛛人：穿越新宇宙》至今北美累積2.26億美元，全球達3.9億美元，超越首集《蜘蛛人：新宇宙》，成為索尼影業史上票房最高的動畫電影，也有望回收票房甚至盈利。

值得一提的是，今年動畫電影表現非常亮眼，改編自日本任天堂遊戲公司知名電玩的《超級瑪利歐兄弟電影版》票房也寫下紀錄，全球票房累積13.14億美元，此成績成為今年度全球票房冠軍，也超越《魔獸：崛起》的4.39億美元、《名偵探皮卡丘》的4.49億美元，早就成為影史票房最佳的電玩改編電影。

回到《蜘蛛人：穿越新宇宙》，在北美以外，票房來源最高的地區包括中國的3410萬美元、英國的2030萬美元、墨西哥的1990萬美元和澳大利亞的1090萬美元。 至於在《蜘蛛人：穿越新宇宙》上映之前，索尼影業也早就宣布2024年會推出此系列的第三部作品，原片名為《Beyond the Spider-Verse》。

《蜘蛛人：穿越新宇宙》於台灣6月21日盛大上映，目標是搶佔端午連假市場。

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核稿編輯：翁世航