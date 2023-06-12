《蜘蛛人：穿越新宇宙》持續寫紀錄，超越首集成為索尼影業史上票房最高動畫電影
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索尼影業於今年的全新動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》，於6月在北美等各大國際市場上映後，旋即締造亮眼的票房成績，在上映不到兩週之後，《蜘蛛人：穿越新宇宙》至今北美累積2.26億美元，全球達3.9億美元，超越首集《蜘蛛人：新宇宙》，成為索尼影業史上票房最高的動畫電影。
索尼影業於今（2023）年的全新動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》，於6月在北美等各大國際市場上映後，旋即締造亮眼的票房成績，在上映不到兩週之後，《蜘蛛人：穿越新宇宙》至今北美累積2.26億美元，全球達3.9億美元，超越首集《蜘蛛人：新宇宙》，成為索尼影業史上票房最高的動畫電影。
索尼影業在2018年推出《蜘蛛人：新宇宙》，旋即在口碑上造成大熱，於北美獎季橫掃動畫類別的獎項，最終在奧斯卡殿堂，也順利地從《犬之島》、《超人特攻隊2》、《未來的未來》、《無敵破壞王2：網路大暴走》等片脫穎而出，抱回最佳動畫長片獎項。
《蜘蛛人：新宇宙》的榮譽獎項與票房反應相輔相成，此片在北美拿下1.9億美元，全球3.84億美元，當時就已經是索尼影業史上最賣座的動畫電影，如今此紀錄被同系列的續集作品打破，也成為索尼影業新一代的動畫電影票房金雞母。
續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》由諾阿金多斯桑托斯（Joaquim Dos Santos）、肯普包沃斯（Kemp Powers）、賈斯汀K湯普森（Justin K. Thompson）三人執導，在首集良好的口碑之下，在北美首週末就收穫了1.2億美元的票房，在今年北美首週僅次於《超級瑪利歐兄弟電影版》的1.46億美元，成為首週末的票房亞軍，超越《小美人魚》、《星際異攻隊3》等大片。同時也是《蜘蛛人》系列開片票房第三高。
此外，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的首週末，在北美以外的國際票房，也從59個地區收穫了8810萬美元，其中又以中國的1730萬美元最為突出。當時影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示，「對於動畫續集來說，這是一個非常好的開場白，這部電影取材於一位廣受歡迎的超級英雄，賦予故事情節以原創的視覺風格和聲音，創造了獨特的體驗」。
而《蜘蛛人：穿越新宇宙》持續獨走自己的票房紀錄，雖然製作成本為1億美元，但上映不到兩週之後，《蜘蛛人：穿越新宇宙》至今北美累積2.26億美元，全球達3.9億美元，超越首集《蜘蛛人：新宇宙》，成為索尼影業史上票房最高的動畫電影，也有望回收票房甚至盈利。
值得一提的是，今年動畫電影表現非常亮眼，改編自日本任天堂遊戲公司知名電玩的《超級瑪利歐兄弟電影版》票房也寫下紀錄，全球票房累積13.14億美元，此成績成為今年度全球票房冠軍，也超越《魔獸：崛起》的4.39億美元、《名偵探皮卡丘》的4.49億美元，早就成為影史票房最佳的電玩改編電影。
回到《蜘蛛人：穿越新宇宙》，在北美以外，票房來源最高的地區包括中國的3410萬美元、英國的2030萬美元、墨西哥的1990萬美元和澳大利亞的1090萬美元。 至於在《蜘蛛人：穿越新宇宙》上映之前，索尼影業也早就宣布2024年會推出此系列的第三部作品，原片名為《Beyond the Spider-Verse》。
《蜘蛛人：穿越新宇宙》於台灣6月21日盛大上映，目標是搶佔端午連假市場。
新聞來源
- ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ Surpasses First Film’s Entire Box Office Total After Just 12 Days（Variety）
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。