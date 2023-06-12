前蘇格蘭首席部長史特金涉嫌濫用黨產被捕，7小時訊問後無罪釋放，同黨議員呼籲將其停職
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2017年，蘇格蘭獨立運動人士為民族黨募集了66萬6954英鎊（約新台幣2300萬元），作為推動蘇格蘭獨立的資金。然而，這筆資金卻在後來從民族黨的銀行帳戶中消失。截至2019年，民族黨的銀行帳戶僅剩下不到9萬7000英鎊（約新台幣375萬元）。史特金與其丈夫——民族黨前執行長穆雷爾（Peter Murrell）、前財務主管比蒂（Colin Beattie）也成為挪用資金的嫌疑人。
綜合《BBC》與《華盛頓郵報》報導，前蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Sturgeon）於昨（11）日，因涉嫌濫用政黨資金而遭警方逮捕。在歷經7小時的訊問後，史特金被無罪釋放，警方表示史特金將等待進一步的調查。
史特金也在隨後發布聲明表示：「我毫無疑問地知道我沒有做出任何不當行為，無罪是我在法律上有權享有的推定。我毫無疑問的知道我是無辜的。」
然而，蘇格蘭許多政界人士，包括史特金所屬的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）議員，都呼籲現任蘇格蘭首席部長，民族黨黨魁優薩夫（Humza Yousaf），應該將史特金停職（suspend），並表示：「這部肥皂劇已經演得太過頭了。」
獨派大將遭控濫用獨立資金
史特金曾擔任蘇格蘭首席部長8年，是蘇格蘭史上在位最久的首席部長，也是第一位擔任該職位的女性。今（2023）年2月，史特金無預警宣布辭職，由優薩夫接任首席部長一職。
史特金於任期內積極爭取蘇格蘭獨立，2016年，當多數蘇格蘭人意願是留在歐盟時，英國毅然決然啟動脫歐。這促使她推動第二次「蘇格蘭獨立公投」，盼能重新加入歐盟。不過後來先後被前首相梅伊（Theresa May），以及強森（Boris Johnson）否決，最後獨立也以失敗收場。
2017年，蘇格蘭獨立運動人士為民族黨募集了66萬6954英鎊（約新台幣2300萬元），作為推動蘇格蘭獨立的資金。然而，這筆資金卻在後來從民族黨的銀行帳戶中消失。截至2019年，民族黨的銀行帳戶僅剩下不到9萬7000英鎊（約新台幣375萬元）。史特金與其丈夫——民族黨前執行長穆雷爾（Peter Murrell）、前財務主管比蒂（Colin Beattie）也成為挪用資金的嫌疑人。
4月5日，警方搜查了史特金與穆雷爾，以及穆雷爾母親的住處。警方在穆雷爾母親住處查獲一輛價值約11萬英鎊的豪華轎車，穆雷爾也因此遭到逮捕。兩週後，比蒂接著被逮捕，史特金則是在6月11日成為第三名被逮捕的嫌疑人。
在蘇格蘭，警方可以根據「合理理由」逮捕或訊問任何涉嫌犯罪的人。嫌疑人最多可被拘留12小時，若經特別許可則可被拘留24小時，警方必須在這段時間內，決定要釋放或起訴該名嫌疑人。
目前，史特金、穆雷爾以及比蒂在被警方逮捕後，最後都遭無罪釋放。
蘇格蘭政壇呼籲將史特金免職
蘇格蘭的執政黨及在野黨，皆有成員要求首席部長優薩夫，停止史特金在民族黨的職務。在野的蘇格蘭保守黨議員霍伊（Craig Hoy）直言：「優薩夫現在必須表現出領導才能，並暫停史特金在蘇格蘭民族黨的職務。」
民族黨議員麥克尼爾（Angus MacNeil）也認為史特金應該被停職，並指出，史特金過去將其他人從民族黨停職的理由，比濫用黨產輕微許多。
不過，史特金沒有自願離職的打算，她在聲明中指出：「雖然我需要一兩天的時間，但我打算盡快回到議會，繼續盡我所能的在議會代表我在格拉斯哥（Glasglow）南部的選民。」
民族黨表示，該黨正在全力配合警方調查。在警方確認釋放史特金後不久，史特金也在推特上發布聲明，指出：「我確定自己沒有傷害任何人，但現在卻處於這樣的處境，這既令人震驚又令人深感痛苦。我知道這項正在進行的調查對人們來說很困難，我很感激這麼多人繼續對我表示信任，並相信我永遠不會做任何傷害民族黨或國家的事情。」
史特金補充：「無罪是我在法律上有權享有的推定。我毫無疑問地知道我是無辜的。」
新聞來源
- Calls for Nicola Sturgeon to be suspended from SNP following arrest（BBC）
- Police release Nicola Sturgeon without charge（BBC）
- Scotland’s Sturgeon released from custody after police questioning（The Washington Post）
延伸閱讀
- 「政」撼彈！蘇格蘭首席部長史特金無預警請辭，獨立公投與跨性別政策成未竟之業
- 看懂「蘇格蘭第二次獨立公投」的六個問題：為什麼選擇現在？英國政府不同意怎麼辦？
- 「被一國兩制」的蘇格蘭，300年前也遇到台灣今天的問題
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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