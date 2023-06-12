朱學恒到北檢「自己告發自己」，鍾沛君：早該自首，還有其他受害者
我們想讓你知道的是
鍾沛君也非常明確、負責任地在記者會上說，有其他受到朱學恒性騷擾的受害者，且輕重、情節不一，有人遇到的狀況和他一樣，有人是受到言語和肢體上的騷擾。
台北市議員鍾沛君日前揭露，名嘴朱學恒曾在飯局時強吻她，還說：「反正妳明天也不會記得」，引發眾怒。對此，朱學恒今（12）日表示已經向台北地檢署「自己告發自己」，但鍾並不領情，認為朱若覺得自己做錯早該自首，且據她所知還有其他受害者。
朱學恒今日在臉書發文，除了再次對鍾沛君與社會大眾道歉，也表示自己無限期停止所有公眾活動，並願意承擔所有的後果及法律責任。
朱學恒附上了刑事告發狀，說明自己今早主動對台北地檢署告發本案，面對司法偵查、以其對當事人及社會做出補償，案已經由台北地檢署收案。
刑事告發狀內文：
對於近日媒體披露，台北市議員鍾沛君與本人於2022年8月6日晚間9點40分至10點於餐敘時，所發生如2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件，本人身為公眾人物，當負起所有應負之責任。本人願主動面對司法調查，期藉由均署之偵查，早日還原事實，平息社會紛爭，及對受害人作出適當之補償，故依法提起對自己之告發。
鍾：朱早該自首、還有其他受害人
鐘沛君下午在台北市議會召開記者會，對於朱學恒一事，她哽咽說道：「書寫千字文對我來說已經是非常困難的事情」，事情發生10個月聽起來很久，但對於遭受心理創傷的她來講，到現在還是會被突然靠近的人嚇到，晚上會做惡夢，「那些說我在盤算政治紅利的人，我想問問你們，如果你們自己或是你們家人受了這樣子的傷，多久復原算快？多久復原算慢？」
朱學恒事發後在律師事務所，一度讓鍾相信其真心悔改認錯，並立下切結書、承諾從此以後不再靠近鍾和她的家人。而鐘沛君之所以要在這個時間點說出來，是因為朱學恒幾個月後就毫不避諱地在電視台出席一樣的通告，「我認為他在挑戰我的底線，他在測試我身為被害人，但是同時也是公眾人物，我敢不敢站出來挑戰他？」
鍾沛君上週一（5日）最後一次與朱學恒錄影時，朱當著鐘沛君的面談論性騷擾議題，還被毫不知情的製作單位安排在鍾的旁邊，「那一天我下定決心，我覺得沒有什麼好再忍耐的。」她回到家反反覆覆練習、想要寫下來，文章寫了又改改了又修，最終在週四發出。
目前鍾沛君已經把所有事證、物證都交給律師，不會錯過所有能捍衛權利的方式。對於朱學恒「自己告發自己」的行為，鍾表示，朱若覺得自己做錯，會在有法律效力的時候去自首，而不是現在浪費司法資源、博取媒體眼光，營造悔改形象。
鍾沛君也非常明確、負責任地在記者會上說，有其他的受害者，且輕重、情節不一，有人遇到的狀況和他一樣，有人是受到言語和肢體上的騷擾，如果受害人願意自己出來講，或是檢調機關認為有必要，鍾沛君會在確定保全受害人各自的情況之下，逐一如實揭露。
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核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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