2023/06/12,
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朱學恒到北檢「自己告發自己」，鍾沛君：早該自首，還有其他受害者

朱學恒到北檢「自己告發自己」，鍾沛君：早該自首，還有其他受害者
鍾沛君在記者會上哽咽｜Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

鍾沛君也非常明確、負責任地在記者會上說，有其他受到朱學恒性騷擾的受害者，且輕重、情節不一，有人遇到的狀況和他一樣，有人是受到言語和肢體上的騷擾。

台北市議員鍾沛君日前揭露，名嘴朱學恒曾在飯局時強吻她，還說：「反正妳明天也不會記得」，引發眾怒。對此，朱學恒今（12）日表示已經向台北地檢署「自己告發自己」，但鍾並不領情，認為朱若覺得自己做錯早該自首，且據她所知還有其他受害者。

朱學恒今日在臉書發文，除了再次對鍾沛君與社會大眾道歉，也表示自己無限期停止所有公眾活動，並願意承擔所有的後果及法律責任。

朱學恒附上了刑事告發狀，說明自己今早主動對台北地檢署告發本案，面對司法偵查、以其對當事人及社會做出補償，案已經由台北地檢署收案。

刑事告發狀內文：

對於近日媒體披露，台北市議員鍾沛君與本人於2022年8月6日晚間9點40分至10點於餐敘時，所發生如2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件，本人身為公眾人物，當負起所有應負之責任。本人願主動面對司法調查，期藉由均署之偵查，早日還原事實，平息社會紛爭，及對受害人作出適當之補償，故依法提起對自己之告發。

鍾：朱早該自首、還有其他受害人

鐘沛君下午在台北市議會召開記者會，對於朱學恒一事，她哽咽說道：「書寫千字文對我來說已經是非常困難的事情」，事情發生10個月聽起來很久，但對於遭受心理創傷的她來講，到現在還是會被突然靠近的人嚇到，晚上會做惡夢，「那些說我在盤算政治紅利的人，我想問問你們，如果你們自己或是你們家人受了這樣子的傷，多久復原算快？多久復原算慢？」

朱學恒事發後在律師事務所，一度讓鍾相信其真心悔改認錯，並立下切結書、承諾從此以後不再靠近鍾和她的家人。而鐘沛君之所以要在這個時間點說出來，是因為朱學恒幾個月後就毫不避諱地在電視台出席一樣的通告，「我認為他在挑戰我的底線，他在測試我身為被害人，但是同時也是公眾人物，我敢不敢站出來挑戰他？」

鍾沛君上週一（5日）最後一次與朱學恒錄影時，朱當著鐘沛君的面談論性騷擾議題，還被毫不知情的製作單位安排在鍾的旁邊，「那一天我下定決心，我覺得沒有什麼好再忍耐的。」她回到家反反覆覆練習、想要寫下來，文章寫了又改改了又修，最終在週四發出。

目前鍾沛君已經把所有事證、物證都交給律師，不會錯過所有能捍衛權利的方式。對於朱學恒「自己告發自己」的行為，鍾表示，朱若覺得自己做錯，會在有法律效力的時候去自首，而不是現在浪費司法資源、博取媒體眼光，營造悔改形象。

鍾沛君也非常明確、負責任地在記者會上說，有其他的受害者，且輕重、情節不一，有人遇到的狀況和他一樣，有人是受到言語和肢體上的騷擾，如果受害人願意自己出來講，或是檢調機關認為有必要，鍾沛君會在確定保全受害人各自的情況之下，逐一如實揭露。

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核稿編輯：翁世航


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