2023/06/12,
印太

加強「東協的中心性」，東南亞十國9月將舉辦首次南海聯合軍演

加強「東協的中心性」，東南亞十國9月將舉辦首次南海聯合軍演
2023年2月時，南海爭議海域的菲律賓籍與中國籍漁船。Photo Credit: GettyImages

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東協部分成員國與中國再度因南海爭議發生衝突，南海局勢再度陷入緊張，而東南亞國協主席國印尼於上週四（8日）表示，東協將在南海舉辦首次聯合軍事演習，預計於9月在南海最南端的北納土納海舉行。

據《CNN》報導，東南亞國協（ASEAN）主席國印尼於上週四（8日）表示，東協將在南海舉辦首次聯合軍事演習，這是近期南海陷入緊張局勢後最新的多邊安全演習。

此決定在印尼舉辦東協10國軍事指揮官會議上做出，並預計於南海最南端的北納土納海舉行。

印尼軍事總司令Admiral Yudo Margono表示，演習將在2023年9月舉行，但並不會包括任何作戰訓練，而此軍事演習的目的是加強「東協的中心性（centrality）」，「東協的中心性」近期已成為該地區組織的流行語。

多年來，東協的團結一直受到中美兩國在南海上演對立局面的考驗。東協成員國越南、菲律賓、汶萊和馬來西亞與中國針對南海主權的立場上有所差異，北京政府聲稱該國對包括部分印尼專屬經濟區（exclusive economic zone，EEZ）在內的大片海洋擁有主權。

南海情勢最近再度陷入了緊張，因為中國在距海岸線1500公里的地方大量部署海岸警衛隊和漁船，以加強其主權主張 ，而該主張則是基於歷史「九段線」，即便國際仲裁法院在2016年裁定該線沒有法律依據。

東協近年來積極推動與中國討論南海的海事行為準則，尤其近幾個月來，部分成員國與中過政府發生了衝突。

越南批評中國在其專屬經濟區的天然氣區附近部署了一艘研究船，而北京則被指責派遣疑似海上民兵進入印度和東協國家海軍舉行演習的水域。

菲律賓指責中國海岸警衛隊的「危險行動」和「侵略性戰術」，並計劃在本週與日本舉行的首次三邊海岸警衛隊演習之外，與美國進行聯合巡邏。

針對上述指控，中國堅稱該國海警正在中國主權領土內執行常規行動。

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Photo Credit:GettyImages
南海上的菲律賓漁民與中國海岸警衛隊。

據《外交家》報導，印尼軍事總司令Admiral Yudo Margono表示這次演習已得到包括東帝汶在內的11個東協軍事首腦的同意，但柬埔寨政府喉舌媒體《Fresh News》卻公開反駁了Margono的說法，稱東協10國軍事指揮官會後發表的聯合聲明「並未表明東協在南海進行聯合軍事演習」。

該篇報導表示，印尼國家武裝部隊司令在會上概述了聯合軍事演習的「想法」，並徵求了「九位東協軍事首腦」的意見，而各國首腦「沒有回應」。

它還說，印尼再次徵求了柬埔寨皇家武裝部隊（RCAF）總司令的意見，並向柬埔寨表示「我們將指派一個工作組研究聯合軍事演習」。

「等研究完成後，皇家空軍總司令將要求柬埔寨國防部做出決定。」該篇報導說。

與東協立場不同的報導顯示，柬埔寨將與東協在南海的任何軍事演習保持距離，該國政府也冒著被指責支持中國的風險違背東協的共同利益。

雖然柬埔寨在東協的地位因緬甸政局不穩、寮國經濟崩潰以及貧困的東帝汶即將加入而有所提升，但該國的經濟也陷入困境，其中原因也與中國投資者緊密相連，因為這些投資者在COVID-19疫情期間離開了柬埔寨，至今還沒有回來。

柬埔寨除了在南海議題與東協持相對立場，也在即將到來的選舉之前鎮壓反對派，並讓中國升級該國南部海岸的雲朗海軍基地，這些行動都被認為柬埔寨進一步疏遠了與西方政府的關係。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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