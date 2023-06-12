越南熱浪引發缺電危機，北部工業區輪流限電，蘋果、三星全球供應鏈轉移受衝擊

越南遇到熱浪，引發缺電危機，而其本來受惠於美中對抗下，承接許多由中國轉出的產能，如今卻受到打擊。其中，越南北部工業區面臨「輪流限電」困境，外界預期蘋果、三星（Samsung）等大廠的產能恐受到影響，也意味全球供應鏈轉移仍有許多困境。

越南遇熱浪，北部工業區開始限電

上週越南熱浪來襲，電力供給出現緊張，北部省份的工業區發生輪流限電的情況。當地官員向《路透社》透露，越南北部的北寧省、北江省一直面臨停電問題，而他們正和越南國家公用事業公司（Electricity of Vietnam）討論後續措施。

越南在疫情前共有326個工業區和17個經濟區，其中249個已投入運作，租用率達73%，內、外資投資案分別為422億美元和1450億美元。

越南北、中、南部都有工業區。其北部集中在北江省、北寧省、河內市等地。主要工業區有北江省的光州工業區、北寧省的桂武工業區、河內市的石室工業區等，主要發展電子資訊、機械製造、家電和汽車。

本次發生輪流限電的北部工業區，是國際大廠的重要基地，例如三星電子、蘋果的重要供應商富士康（foxconn）、中國的代工廠立訊（Luxshare）還有佳能（Canon）等。

受到限電影響，在當地代表歐洲公司的歐洲商會緊急致函到越南的工業和貿易部門，敦促迅速採取措施。越南歐洲商會副主席 Jean-Jacques Bouflet甚至說，越南工業部應該在聲譽受損前採取必要措施。

越南5月開始，已經關閉路燈、公部門節電

目前，越南也飽受經濟下滑、通貨膨脹的影響。今年首季的經濟成長由前期的5.9%下滑至3.3%，停電再度威脅經濟。而越南的能源問題，比想像的還要嚴峻，今（2023）年5月底越南已經開始實施「關閉路燈」政策，並協調製造業者避開用電尖峰時段。

越南國家公用事業公司對外指出，這波熱浪將會持續，氣溫落在攝氏26至38度之間，預計6月將持續面臨壓力，除了一些城市關閉相關公共照明以外，也要求政府部門辦公室限電，預計將減少十分之一的用電量。

位於河內EVN的電力工程師Luong Minh Quan告訴《路透社》：「如果所有人都節約能源，所有人都會有足夠的電力使用，但如果不這樣做，就會出現部分電力過載，這將使電網面臨風險。」

而這個缺電問題，短期內不會解決。越南工業和貿易部副部長Do Thang Hai近日向外界承認，某些時間、地點缺電問題將會持續困擾民眾、企業，越南將會持續存在。

此外，根據駐胡志明市辦事處經濟組公布資訊，2022年水力發電占比達25.9%、燃煤電力占45.6%、燃氣占12.2%、再生能源（風能、太陽能、生質能源）占15.4%，和進口電力占0.6%。而近年越能受惠於經濟成長，對於能源使用需求日益增加。

東南亞乾旱缺水，水力發電受打擊

另一方面，水力發電是東南亞國家的重要能源，但受氣候變遷影響，乾旱缺水頻傳，除了越南飽受供電不穩的情況以外，泰國產業也深陷危機。根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，氣候變遷造成的乾旱、洪水及其他極端天氣狀況，今年可能會對泰國等東南亞經濟造成新台幣319億元的損失。

東部經濟走廊位於曼谷東邊的春武里（Chon buri）、羅勇（Rayong）和北柳（Chachoengsao）等府，是泰國政府希望讓產業升級並吸引外資的計畫，東部經濟走廊區內主要的產業包括汽車零組件、輪胎及內胎、鋁製產品、鋼製品、石化產品和家用設備等。

如今，越南面臨全球能源減碳的挑戰，但再生能源的發展程度仍低，專業諮詢服務組織安侯建業（KPMG）指出，越南面臨技術、經濟、制度及市場等4大障礙，包括基礎建設不足、專案融資困難、電價低不利再生能源發展、缺乏具吸引力之獎勵政策、再生能源產業相關技術及資訊取得不易等問題。

值得注意的是，近年來美中對抗下，許多供應商由中國出走轉向東南亞。越南當地知情人士告訴《華爾街日報》「在過去一年中，越南北部工業區有太多電子產品製造商擴大了生產，電力消耗簡直在飛漲。」

最後，仍不清楚蘋果的生產是否受到了越南限電影響。蘋果近期採取行動，擴大向東南亞、南亞的產能；其中增加在越南的平板電腦、筆記本電腦和其他設備的產量，如今受到限電打擊，這也意味供應鏈要從中國轉移仍是困難重重。

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核稿編輯：翁世航