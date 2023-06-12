越南熱浪引發缺電危機，北部工業區輪流限電，蘋果、三星全球供應鏈轉移受衝擊
我們想讓你知道的是
今年越南首季的經濟成長由前期的5.9%下滑至3.3%，停電問題威脅經濟，事實上越南的缺電問題，比想像的還要嚴峻，今（2023）年5月底越南已經開始實施「關閉路燈」政策，並協調製造業者避開用電尖峰時段。
越南遇到熱浪，引發缺電危機，而其本來受惠於美中對抗下，承接許多由中國轉出的產能，如今卻受到打擊。其中，越南北部工業區面臨「輪流限電」困境，外界預期蘋果、三星（Samsung）等大廠的產能恐受到影響，也意味全球供應鏈轉移仍有許多困境。
越南遇熱浪，北部工業區開始限電
上週越南熱浪來襲，電力供給出現緊張，北部省份的工業區發生輪流限電的情況。當地官員向《路透社》透露，越南北部的北寧省、北江省一直面臨停電問題，而他們正和越南國家公用事業公司（Electricity of Vietnam）討論後續措施。
越南在疫情前共有326個工業區和17個經濟區，其中249個已投入運作，租用率達73%，內、外資投資案分別為422億美元和1450億美元。
越南北、中、南部都有工業區。其北部集中在北江省、北寧省、河內市等地。主要工業區有北江省的光州工業區、北寧省的桂武工業區、河內市的石室工業區等，主要發展電子資訊、機械製造、家電和汽車。
本次發生輪流限電的北部工業區，是國際大廠的重要基地，例如三星電子、蘋果的重要供應商富士康（foxconn）、中國的代工廠立訊（Luxshare）還有佳能（Canon）等。
受到限電影響，在當地代表歐洲公司的歐洲商會緊急致函到越南的工業和貿易部門，敦促迅速採取措施。越南歐洲商會副主席 Jean-Jacques Bouflet甚至說，越南工業部應該在聲譽受損前採取必要措施。
越南5月開始，已經關閉路燈、公部門節電
目前，越南也飽受經濟下滑、通貨膨脹的影響。今年首季的經濟成長由前期的5.9%下滑至3.3%，停電再度威脅經濟。而越南的能源問題，比想像的還要嚴峻，今（2023）年5月底越南已經開始實施「關閉路燈」政策，並協調製造業者避開用電尖峰時段。
越南國家公用事業公司對外指出，這波熱浪將會持續，氣溫落在攝氏26至38度之間，預計6月將持續面臨壓力，除了一些城市關閉相關公共照明以外，也要求政府部門辦公室限電，預計將減少十分之一的用電量。
位於河內EVN的電力工程師Luong Minh Quan告訴《路透社》：「如果所有人都節約能源，所有人都會有足夠的電力使用，但如果不這樣做，就會出現部分電力過載，這將使電網面臨風險。」
而這個缺電問題，短期內不會解決。越南工業和貿易部副部長Do Thang Hai近日向外界承認，某些時間、地點缺電問題將會持續困擾民眾、企業，越南將會持續存在。
此外，根據駐胡志明市辦事處經濟組公布資訊，2022年水力發電占比達25.9%、燃煤電力占45.6%、燃氣占12.2%、再生能源（風能、太陽能、生質能源）占15.4%，和進口電力占0.6%。而近年越能受惠於經濟成長，對於能源使用需求日益增加。
東南亞乾旱缺水，水力發電受打擊
另一方面，水力發電是東南亞國家的重要能源，但受氣候變遷影響，乾旱缺水頻傳，除了越南飽受供電不穩的情況以外，泰國產業也深陷危機。根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，氣候變遷造成的乾旱、洪水及其他極端天氣狀況，今年可能會對泰國等東南亞經濟造成新台幣319億元的損失。
東部經濟走廊位於曼谷東邊的春武里（Chon buri）、羅勇（Rayong）和北柳（Chachoengsao）等府，是泰國政府希望讓產業升級並吸引外資的計畫，東部經濟走廊區內主要的產業包括汽車零組件、輪胎及內胎、鋁製產品、鋼製品、石化產品和家用設備等。
如今，越南面臨全球能源減碳的挑戰，但再生能源的發展程度仍低，專業諮詢服務組織安侯建業（KPMG）指出，越南面臨技術、經濟、制度及市場等4大障礙，包括基礎建設不足、專案融資困難、電價低不利再生能源發展、缺乏具吸引力之獎勵政策、再生能源產業相關技術及資訊取得不易等問題。
值得注意的是，近年來美中對抗下，許多供應商由中國出走轉向東南亞。越南當地知情人士告訴《華爾街日報》「在過去一年中，越南北部工業區有太多電子產品製造商擴大了生產，電力消耗簡直在飛漲。」
最後，仍不清楚蘋果的生產是否受到了越南限電影響。蘋果近期採取行動，擴大向東南亞、南亞的產能；其中增加在越南的平板電腦、筆記本電腦和其他設備的產量，如今受到限電打擊，這也意味供應鏈要從中國轉移仍是困難重重。
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核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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