三強聯手、擁建設利多！低首付18萬起入主客運特區地王

高房價、高屋齡、高人口密度使得脫北成為不可逆的趨勢，而重視生活品質，又想掌握重大建設增值效應的自住買盤，紛紛朝擁有利多加持的桃園重劃區買進，像是國家級建設航空城計畫的「大園客運特區」坐擁197公頃，去年產專區首次土地標售更傳出捷報，成功招商引資超過200億元，近期又有大園體育園區核定加持，以黑馬之姿躍升眾所矚目房市焦點。

隸屬航空城計畫範圍的大園客運特區正處於桃園市大園、觀音交界，近距青埔特區、桃園機場，加上鄰近桃園機場、國道2號圳頭交流道、台61線及台15線以及機捷A15站等綿密路網，除了形成物流產業聚落，周邊還有力歐新能源、星宇航空、統一超商、大樹醫藥、生技股王藥華藥搶先設立據點。此外，航空城計畫為國家級之建設規格，建設實質利多價值浮現，人口成長不斷攀升，被視為下一座青埔特區，未來增值前景可期，桃園市政府更積極形塑區域機能，今年初預定「大園國民運動中心」落腳客運特區，以體育運動設施結合公園綠地，使用價值遠勝於純公園設置。

Photo Credit：璟都未來城 「璟都未來城」位於航空城計畫核心，坐落於萬坪公園、體育園區首席。

客運特區以航空城副都心之姿成為各大開發商兵家必爭之地，桃園首席質感建商璟都機構看準該區具備跳漲潛力，近期於園科路、文城路推出指標新案「璟都未來城」，該案占地超過2200坪，以地王之姿空降客運特區最具核心價值的地段，正處於萬坪大園體園區第一排，緊臨萬坪店子埤生態公園，坐鎮雙萬坪公園綠地首席，享永久舒適棟距景觀，並與日本松下電器Panasonic聯手，運用科技智慧家居設備，打造無線科技、智慧系統之未來理想家庭生活。

然而房市景氣數年一循環，長期持有皆能跨越高低起伏，持有資金、拉長戰線，是在景氣不明時持盈保泰之絕佳對策，因此「璟都未來城」近期推出低首付18萬起，買2~3房限量優惠方案，讓購屋族不僅以輕盈門檻入主，不需再害怕存錢速度追不上房價漲幅，且同時提早進場，可享受後續長期增值。

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