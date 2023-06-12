美西港口上演「類罷工」，恐重演塞港危機助長通膨惡化
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因為勞資協商破局，美國西海岸港口都面臨持續缺工、停工的問題。外界擔憂惡化通貨膨脹，尤其包含洛杉磯、長灘和奧克蘭的港口仍卡著著52億美元（新台幣1599億元）的商品。
疫情期間，美國出現塞港問題，引發因供應鏈中斷而起的通貨膨脹。如今，位於美國西岸的西雅圖港口（Port of Seattle）發生「類罷工」事件，上千億貨櫃卡在外海， 短線恐致貨櫃運價波動，外界示警，塞港恐導致通貨膨脹轉於惡化。
美西發動「類罷工」事件
美西恐重演疫情間塞港惡夢，由於美國國際碼頭和倉庫聯盟 （ILWU）拒絕派遣工人到貨櫃碼頭工作，導致上千億商品卡在海上動彈不得，目前美國西海岸的勞工衝突仍在繼續，西雅圖港則對外宣布關閉，進行勞資協調。
最近一個星期，美國西海岸港口都面臨持續缺工、停工的問題。根據美國媒體《CNBC》估計，洛杉磯、長灘和奧克蘭的港口漂浮著52億美元（新台幣1599億元）的商品。
代表港口碼頭的資方太平洋海事協會（PMA）強調，ILWU拒絕在當天的第一輪班派遣碼頭工人到貨櫃碼頭，才導致破壞性的缺工問題。
不久，ILWU發出公告指出，工會仍然努力談判，取得一份公平公正的合約，為公會的成員，還有價值數十億美元的航運業的未來，做出貢獻。不過，他們指控，PMA利用媒體發布片面訊息，破壞談判。
ILWU向廣大的民眾表示，無論民眾從PMA聽到什麼，例如惡意不派遣工人，使得港口壅塞，這些說法都是不實的，事實上，西海岸的港口仍然是開放狀態，我們繼續在已經過期的談判協議下，展開許多工作，並沒有遏止港口運作。
西雅圖港及其孿生港口塔科馬港（Port of TACOMA）組成西北海港聯盟（NWSA）。西雅圖港是北美最大的海運港口之一，美國農產品出口商依賴該港口，運送農產品和穀物，華盛頓州約40%的工作與貿易有關，根據2022年數據，港口貨品橫跨中國、日本、越南、韓國、台灣、泰國等多國。
類罷工加劇全球供應中斷危機
代表美國農產品托運人的農業運輸聯盟（AgTC）告訴《CNBC》，日本農業部寫信給我們的美國農業部指出，「你們的港口不工作，但我們的奶牛仍在進食，產下無數的奶品。」意即全世界都能感受到這些西海岸中斷的影響。
農業運輸聯盟指出，當ILWU和PMA的談判破局後，供應鏈中斷，美國無數農產品的進出口商的商譽受到損害。此外，根據統計，美國6大出口產品，如蘋果、牛奶、牛肉、小麥、馬鈴薯和乾草等，出口總值達到56.6億美元，預計也將受到影響。
AgTC執行董事弗里德曼（Peter Friedmann）強調，相關的農業部門不能坐視不管，這些強調新鮮的產品，目前無法下船，此外就算下船，也因沒有工人、港口缺乏冷藏櫃而無法即時運送、儲存。他說：「我們不能一直錯過對海外買家的交付承諾。」
目前，美西港口是否能正常運作，牽動美國國內通貨膨漲的走勢，倘若再落入疫情間的供應鏈中斷而導致的通膨泥淖，將促使美國聯準會（Fed）持續升息，藉由打擊經濟，讓通膨降溫。
根據《金融時報》報導指出，由美國發動的升息，使得全球央行跟進，引發各界對於經濟衰退的擔憂，雖然歐美經濟仍處於不墜的階段，但是從理論分析、歷史而言，急速緊縮的貨幣政策必將對經濟成長產生反噬，只不過現在民眾戶頭還有點錢，起到了緩衝作用，才延緩了衰退發生的時機。
這意味著，倘若通膨巨獸又從新爬起，那麽以美國為首的全球央行，也勢必跟進強力升息，以打擊通膨，而全球經濟衰退的壓力將漸次放大，且沿著美國、歐洲、新興市場經濟體的順序持續擴散。
延伸閱讀
- 美國通過《2022海運改革法案》，解決塞港嚴重、貨櫃周轉率低等問題，打擊通貨膨脹
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。