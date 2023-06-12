2023/06/12,
經濟

美西港口上演「類罷工」，恐重演塞港危機助長通膨惡化

美西港口上演「類罷工」，恐重演塞港危機助長通膨惡化
Photo Credit: GettyImages

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因為勞資協商破局，美國西海岸港口都面臨持續缺工、停工的問題。外界擔憂惡化通貨膨脹，尤其包含洛杉磯、長灘和奧克蘭的港口仍卡著著52億美元（新台幣1599億元）的商品。

疫情期間，美國出現塞港問題，引發因供應鏈中斷而起的通貨膨脹。如今，位於美國西岸的西雅圖港口（Port of Seattle）發生「類罷工」事件，上千億貨櫃卡在外海， 短線恐致貨櫃運價波動，外界示警，塞港恐導致通貨膨脹轉於惡化。

美西發動「類罷工」事件

美西恐重演疫情間塞港惡夢，由於美國國際碼頭和倉庫聯盟 （ILWU）拒絕派遣工人到貨櫃碼頭工作，導致上千億商品卡在海上動彈不得，目前美國西海岸的勞工衝突仍在繼續，西雅圖港則對外宣布關閉，進行勞資協調。

最近一個星期，美國西海岸港口都面臨持續缺工、停工的問題。根據美國媒體《CNBC》估計，洛杉磯、長灘和奧克蘭的港口漂浮著52億美元（新台幣1599億元）的商品。

代表港口碼頭的資方太平洋海事協會（PMA）強調，ILWU拒絕在當天的第一輪班派遣碼頭工人到貨櫃碼頭，才導致破壞性的缺工問題。

不久，ILWU發出公告指出，工會仍然努力談判，取得一份公平公正的合約，為公會的成員，還有價值數十億美元的航運業的未來，做出貢獻。不過，他們指控，PMA利用媒體發布片面訊息，破壞談判。

ILWU向廣大的民眾表示，無論民眾從PMA聽到什麼，例如惡意不派遣工人，使得港口壅塞，這些說法都是不實的，事實上，西海岸的港口仍然是開放狀態，我們繼續在已經過期的談判協議下，展開許多工作，並沒有遏止港口運作。

西雅圖港及其孿生港口塔科馬港（Port of TACOMA）組成西北海港聯盟（NWSA）。西雅圖港是北美最大的海運港口之一，美國農產品出口商依賴該港口，運送農產品和穀物，華盛頓州約40%的工作與貿易有關，根據2022年數據，港口貨品橫跨中國、日本、越南、韓國、台灣、泰國等多國。

類罷工加劇全球供應中斷危機

代表美國農產品托運人的農業運輸聯盟（AgTC）告訴《CNBC》，日本農業部寫信給我們的美國農業部指出，「你們的港口不工作，但我們的奶牛仍在進食，產下無數的奶品。」意即全世界都能感受到這些西海岸中斷的影響。

農業運輸聯盟指出，當ILWU和PMA的談判破局後，供應鏈中斷，美國無數農產品的進出口商的商譽受到損害。此外，根據統計，美國6大出口產品，如蘋果、牛奶、牛肉、小麥、馬鈴薯和乾草等，出口總值達到56.6億美元，預計也將受到影響。

AgTC執行董事弗里德曼（Peter Friedmann）強調，相關的農業部門不能坐視不管，這些強調新鮮的產品，目前無法下船，此外就算下船，也因沒有工人、港口缺乏冷藏櫃而無法即時運送、儲存。他說：「我們不能一直錯過對海外買家的交付承諾。」

目前，美西港口是否能正常運作，牽動美國國內通貨膨漲的走勢，倘若再落入疫情間的供應鏈中斷而導致的通膨泥淖，將促使美國聯準會（Fed）持續升息，藉由打擊經濟，讓通膨降溫。

根據《金融時報》報導指出，由美國發動的升息，使得全球央行跟進，引發各界對於經濟衰退的擔憂，雖然歐美經濟仍處於不墜的階段，但是從理論分析、歷史而言，急速緊縮的貨幣政策必將對經濟成長產生反噬，只不過現在民眾戶頭還有點錢，起到了緩衝作用，才延緩了衰退發生的時機。

這意味著，倘若通膨巨獸又從新爬起，那麽以美國為首的全球央行，也勢必跟進強力升息，以打擊通膨，而全球經濟衰退的壓力將漸次放大，且沿著美國、歐洲、新興市場經濟體的順序持續擴散。

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核稿編輯：翁世航


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