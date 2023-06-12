2023/06/12,
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金曲獎得主黃連煜遭指控性侵，發出聲明稿否認指控：「性侵絕非事實」

金曲獎得主黃連煜遭指控性侵，發出聲明稿否認指控：「性侵絕非事實」
Photo Credit: 黃連煜Ayugo

我們想讓你知道的是

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而曾多次獲得金曲獎的客語音樂創作者黃連煜，近日遭到臉書帳號「Angelina Vong」指控性侵，黃連煜也於今日在臉書粉絲專頁發出律師事務所聲明稿，其中也表示：「請該貼文作者及所有關心本事件網友，謹慎發言，否則必將追究其法律責任。」

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而曾多次獲得金曲獎的客語音樂創作者黃連煜，近日遭到臉書帳號「Angelina Vong」指控性侵，黃連煜也於今（12）日在臉書粉絲專頁發出律師事務所聲明稿，否認指控，並表示「性侵絕非事實」。

金曲33 黃連煜喜奪兩獎（1）
Photo Credit: 中央社
黃連煜

臉書帳號「Angelina Vong」為匿名帳號，於6月8日發文，以「我做了一場夢」作為開頭，闡述了遭到性侵的經驗，並且寫到「我的褲子被脫下來，然後下體被異物插入，再來我就不知道了，不知道事情是如何結束、最後我是怎麼回到家的」，也由於文章提及了「品酒」、「金曲獎」、「金曲獎風波」、「母語創作」，引發眾網友猜測，而黃連煜就是當時許多人猜測的名字。

到了6月9日，「Angelina Vong」編輯貼文，表達「本文不接受任何新聞媒體轉載，本人也暫時不接受採訪」的立場，而後6月10日再度更新，並表示：「對方目前已經發出聲明撇清責任，那我也只能迎戰了，我現在起願意接受訪問，也同意文章讓各位媒體轉載。阿煜先生，對不起。」

文章至此非常明確點名黃連煜。

遭致性侵點名的黃連煜，選擇在今日發出律師聲明，開宗明義表示，關於不知名人士藉臉書帳號貼文的紙空涉嫌性侵害等細節，並非事實，且嚴重傷害名譽。而這篇來自德田法律事務所的聲明稿，有以下三點。

  1. 上開貼文指控黃先生對其性侵一節，該貼文帳號為具真實姓名，僅稱自己是作夢即影射黃先生對其性侵，乃屬無端指控，性侵一節絕非事實。
  2. 黃先生支持性侵受害者權益，但更痛恨有心人士假藉metoo風潮惡意中傷他人，黃先生身為假新聞議題之受害者，勢必挺身而出捍衛自身權益
  3. 為免各界受該貼文內容誤導，以訛傳訛，僅代黃先生聲明如上並呼籲各界請勿再轉述分享該不實指控之貼文，亦請該貼文作者及所有關心本事件網友，謹慎發言，否則必將追究其法律責任。

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核稿編輯：翁世航


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