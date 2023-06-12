金曲獎得主黃連煜遭指控性侵，發出聲明稿否認指控：「性侵絕非事實」

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台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而曾多次獲得金曲獎的客語音樂創作者黃連煜，近日遭到臉書帳號「Angelina Vong」指控性侵，黃連煜也於今日在臉書粉絲專頁發出律師事務所聲明稿，其中也表示：「請該貼文作者及所有關心本事件網友，謹慎發言，否則必將追究其法律責任。」
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而曾多次獲得金曲獎的客語音樂創作者黃連煜，近日遭到臉書帳號「Angelina Vong」指控性侵，黃連煜也於今（12）日在臉書粉絲專頁發出律師事務所聲明稿，否認指控，並表示「性侵絕非事實」。
臉書帳號「Angelina Vong」為匿名帳號，於6月8日發文，以「我做了一場夢」作為開頭，闡述了遭到性侵的經驗，並且寫到「我的褲子被脫下來，然後下體被異物插入，再來我就不知道了，不知道事情是如何結束、最後我是怎麼回到家的」，也由於文章提及了「品酒」、「金曲獎」、「金曲獎風波」、「母語創作」，引發眾網友猜測，而黃連煜就是當時許多人猜測的名字。
到了6月9日，「Angelina Vong」編輯貼文，表達「本文不接受任何新聞媒體轉載，本人也暫時不接受採訪」的立場，而後6月10日再度更新，並表示：「對方目前已經發出聲明撇清責任，那我也只能迎戰了，我現在起願意接受訪問，也同意文章讓各位媒體轉載。阿煜先生，對不起。」
文章至此非常明確點名黃連煜。
遭致性侵點名的黃連煜，選擇在今日發出律師聲明，開宗明義表示，關於不知名人士藉臉書帳號貼文的紙空涉嫌性侵害等細節，並非事實，且嚴重傷害名譽。而這篇來自德田法律事務所的聲明稿，有以下三點。
- 上開貼文指控黃先生對其性侵一節，該貼文帳號為具真實姓名，僅稱自己是作夢即影射黃先生對其性侵，乃屬無端指控，性侵一節絕非事實。
- 黃先生支持性侵受害者權益，但更痛恨有心人士假藉metoo風潮惡意中傷他人，黃先生身為假新聞議題之受害者，勢必挺身而出捍衛自身權益
- 為免各界受該貼文內容誤導，以訛傳訛，僅代黃先生聲明如上並呼籲各界請勿再轉述分享該不實指控之貼文，亦請該貼文作者及所有關心本事件網友，謹慎發言，否則必將追究其法律責任。
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核稿編輯：翁世航
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雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
我們想讓你知道的是
AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
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AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
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活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網