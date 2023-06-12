鴻海、3M等全球製造業萎縮，各國解封、升息、中國經濟不如預期為主因
我們想讓你知道的是
造成需求疲軟的原因有三：隨著疫情解封，民眾逐漸將消費支出轉為服務支出；各國央行持續升息導致金融條件緊縮；中國重新開放國門後的經濟反彈不如預期，由中國擔負重振全球經濟的可能性下滑。此外，各國消費者通常會賒購耐用品，因此信貸緊縮不可避免地會給製造商帶來壓力。如果民眾對商品的需求繼續減弱並且積壓訂單進一步減少，最終可能導致全球製造商裁員。
綜合《CNN》與《WION》報導，近幾個月全球製造業者，包括美國、中國、歐洲都面臨訂單數量下滑、需求降低的困境。造成此現象的原因主要有三：隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）解封，民眾逐漸將消費支出轉為服務支出；各國央行持續升息導致金融條件緊縮，使製造商的處境更加困難；中國重新開放國門後的經濟反彈不如預期，由中國擔負重振全球經濟的可能性下滑。
報導指出，若此困境無法獲得改善，各國製造業恐面臨大規模裁員，製造業公司3M財務長帕托拉瓦拉（Monish Patolawala）在5月即表示，該公司受到「電子設備需求大幅下降嚴重影響」。3M也在4月時宣布將裁員6000名員工。
各國的製造業困境
- 美國與歐元區
根據金融分析公司標準普爾（Standard & Poor's）發布的商業調查，美國和歐元區5月份製成品的新訂單數量有所下降。此現象是因為各工廠都還在處理COVID-19初期積累的訂單。然而，COVID-19初期大幅膨脹的未消化訂單，能支撐各國多久，目前並不明朗。
此外，美國製造業在5月份陷入萎縮，也是美國製造業連續第七個月收縮，且與上個月相比萎縮速度加快。根據美國商務部的報告，美國於4月份的工廠訂單（不包括運輸），連續第三個月下降。截至4月，除了國防以外，過去半年美國的工廠訂單有4個月出現下降。
歐元區也出現了類似的情況，歐元區5月生產、新訂單和積壓訂單均出現下降，導致製造業萎縮速度加快。
- 中國
以強大製造業聞名的中國也面臨挑戰。雖然中國5月的製造業採購經理人指數（PMI）有所改善，暫時安撫了擔心中國經濟成長停滯的投資者。然而，中國5月的出口年減7.5%，為1月以來的最大降幅，同時進口也進一步萎縮。
中國的貿易數據反映出全球對中國商品的需求疲軟，也加劇了失業率上升，及房地產行業萎縮等經濟問題。
造成製造業困境的原因
造成製造業需求疲軟的原因有三：民眾逐漸減少商品性支出，增加服務性支出、各國央行持續升息、中國經濟反彈不如預期。
受COVID-19影響，全球的消費者在2020年被迫削減其服務性消費支出，導致商品購買熱潮。這也迅速增加了製造商的積壓訂單。
不過隨著後疫情時代的來臨，各國取消疫情限制，消費者逐漸將支出重新從商品轉向服務。在美國和歐洲，飯店業者都預計將在今（2023）年夏季迎來破紀錄的旅遊數。經濟學家表示，消費者持續轉向服務支出，以及央行升息導致金融環境緊縮，這些都給製造商帶來了麻煩。
此外，各國消費者通常會賒購「耐用品」（至少可以使用三年的產品——例如汽車和電器），因此信貸緊縮不可避免地會給製造商帶來壓力。如果民眾對商品的需求繼續減弱並且積壓訂單進一步減少，最終可能導致全球製造商裁員。
根據國際貨幣基金組織的預測，在經歷了多年嚴格防疫措施後，中國近期重新開放，有望為全球經濟提供「新動力」。但該國的反彈乏善可陳。中國重振全球經濟增長的可能性也持續下降。
RBC Wealth Management投資策略師蓋瑞森（Tom Garretson）總結：「由於民眾從商品支出轉向服務支出的速度加快，我們現在面臨全球對商品需求不足的問題，這就是為什麼我們開始看到服務業的採購經理人指數回升，人們對中國的重新開放抱有很多期待，但顯然這一切都沒有實現。」
廠商悲觀與行業展望
根據《CNN》報導，全球製造商的樂觀情緒，已降至自去（2022）年12月以來的最低水平。而許多大型、領先的製造商也感受到了壓力。
蘋果主要供應商鴻海集團，因第2季營收將下滑，因此預估2023年雲端運算和網路產品的收入將持平。鴻海董事長劉揚偉上（5）個月在財報會議上即表示，對未來幾個月的展望保守。
全美製造商協會則在近日發布調查指出，在所有受訪的美國製造商中，僅有67%的公司對未來抱持樂觀態度，數據是2020年第3季以來的新低。製造業公司3M財務長帕托拉瓦拉也在4月宣布裁員6000人的計畫
製造業目前及未來面臨的最大難題，將會是如何挽留優質勞工、以及如何面對國內經濟疲軟跟艱困的商業環境。
新聞來源
- Manufacturing is sputtering in the world’s largest economies（CNN）
- Factory Blues: The Global Manufacturing Industry's Unfortunate Downswing（WION）
延伸閱讀
- 中國12月製造業PMI降至近三年新低，專家分析復甦之路「喜憂並存」
- 中國4月出口大漲、進口大跌、對俄貿易翻倍，這些現象意味著什麼？
- 科技業大裁員，到處都缺工，但勞工哪去了? 美國超低失業率之謎
- 全球經濟疲弱，首季手機產量年減19.5%歷年最慘，台灣5月出口年減14%連9黑
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。