鴻海、3M等全球製造業萎縮，各國解封、升息、中國經濟不如預期為主因

綜合《CNN》與《WION》報導，近幾個月全球製造業者，包括美國、中國、歐洲都面臨訂單數量下滑、需求降低的困境。造成此現象的原因主要有三：隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）解封，民眾逐漸將消費支出轉為服務支出；各國央行持續升息導致金融條件緊縮，使製造商的處境更加困難；中國重新開放國門後的經濟反彈不如預期，由中國擔負重振全球經濟的可能性下滑。

報導指出，若此困境無法獲得改善，各國製造業恐面臨大規模裁員，製造業公司3M財務長帕托拉瓦拉（Monish Patolawala）在5月即表示，該公司受到「電子設備需求大幅下降嚴重影響」。3M也在4月時宣布將裁員6000名員工。

各國的製造業困境

美國與歐元區

根據金融分析公司標準普爾（Standard & Poor's）發布的商業調查，美國和歐元區5月份製成品的新訂單數量有所下降。此現象是因為各工廠都還在處理COVID-19初期積累的訂單。然而，COVID-19初期大幅膨脹的未消化訂單，能支撐各國多久，目前並不明朗。

此外，美國製造業在5月份陷入萎縮，也是美國製造業連續第七個月收縮，且與上個月相比萎縮速度加快。根據美國商務部的報告，美國於4月份的工廠訂單（不包括運輸），連續第三個月下降。截至4月，除了國防以外，過去半年美國的工廠訂單有4個月出現下降。

歐元區也出現了類似的情況，歐元區5月生產、新訂單和積壓訂單均出現下降，導致製造業萎縮速度加快。

中國

以強大製造業聞名的中國也面臨挑戰。雖然中國5月的製造業採購經理人指數（PMI）有所改善，暫時安撫了擔心中國經濟成長停滯的投資者。然而，中國5月的出口年減7.5%，為1月以來的最大降幅，同時進口也進一步萎縮。

中國的貿易數據反映出全球對中國商品的需求疲軟，也加劇了失業率上升，及房地產行業萎縮等經濟問題。

造成製造業困境的原因

造成製造業需求疲軟的原因有三：民眾逐漸減少商品性支出，增加服務性支出、各國央行持續升息、中國經濟反彈不如預期。

受COVID-19影響，全球的消費者在2020年被迫削減其服務性消費支出，導致商品購買熱潮。這也迅速增加了製造商的積壓訂單。

不過隨著後疫情時代的來臨，各國取消疫情限制，消費者逐漸將支出重新從商品轉向服務。在美國和歐洲，飯店業者都預計將在今（2023）年夏季迎來破紀錄的旅遊數。經濟學家表示，消費者持續轉向服務支出，以及央行升息導致金融環境緊縮，這些都給製造商帶來了麻煩。

此外，各國消費者通常會賒購「耐用品」（至少可以使用三年的產品——例如汽車和電器），因此信貸緊縮不可避免地會給製造商帶來壓力。如果民眾對商品的需求繼續減弱並且積壓訂單進一步減少，最終可能導致全球製造商裁員。

根據國際貨幣基金組織的預測，在經歷了多年嚴格防疫措施後，中國近期重新開放，有望為全球經濟提供「新動力」。但該國的反彈乏善可陳。中國重振全球經濟增長的可能性也持續下降。

RBC Wealth Management投資策略師蓋瑞森（Tom Garretson）總結：「由於民眾從商品支出轉向服務支出的速度加快，我們現在面臨全球對商品需求不足的問題，這就是為什麼我們開始看到服務業的採購經理人指數回升，人們對中國的重新開放抱有很多期待，但顯然這一切都沒有實現。」

廠商悲觀與行業展望

根據《CNN》報導，全球製造商的樂觀情緒，已降至自去（2022）年12月以來的最低水平。而許多大型、領先的製造商也感受到了壓力。

蘋果主要供應商鴻海集團，因第2季營收將下滑，因此預估2023年雲端運算和網路產品的收入將持平。鴻海董事長劉揚偉上（5）個月在財報會議上即表示，對未來幾個月的展望保守。

全美製造商協會則在近日發布調查指出，在所有受訪的美國製造商中，僅有67%的公司對未來抱持樂觀態度，數據是2020年第3季以來的新低。製造業公司3M財務長帕托拉瓦拉也在4月宣布裁員6000人的計畫

製造業目前及未來面臨的最大難題，將會是如何挽留優質勞工、以及如何面對國內經濟疲軟跟艱困的商業環境。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航