今年夏天台灣藝文圈的大事件，北美館、影視聽中心推出台灣名導回顧影展及展覽：《一一重構：楊德昌》
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楊德昌為1980年代標誌台灣獨特電影文化開端的「台灣新電影」中，最具代表性、且最為國際矚目與認識的電影導演之一。而全球首次完整回顧展《一一重構：楊德昌》，將由影視聽中心以及北美館共同策辦，此次不僅能正式窺見楊德昌的所有影視作品，也將首次曝光楊德昌的重要創作文件檔案。
台灣名導楊德昌全球首次完整回顧展《一一重構：楊德昌》，由國家電影及視聽文化中心（以下稱影視聽中心）與台北市立美術館（以下稱北美館）共同策辦，將於今（2023）年7月22日至10月22日將分別以影展與展覽同步於兩館進行。
《一一重構：楊德昌》展覽由王俊傑館長與電影學者孫松榮教授共同策劃，影展則由影視聽中心策展人林木材策劃，重要的是，在近幾年中，楊德昌過往執導的作品，如《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》等片皆進行修復上映，唯缺《獨立時代》與《麻將》，這兩部片子也將在數位修復後於本展展出，屆時國家影視聽中心預計完整放映楊德昌生涯的全數作品。
根據北美館與國家影視聽中心共同指出，本次合作契機始於2019年，楊德昌遺孀彭鎧立女士與當時國家電影中心（現國家影視聽中心）洽談楊德昌文物寄存事宜，並將楊德昌「新台北三部曲」之二《獨立時代》、《麻將》進行數位修復。
此外，彭鎧立女士同時寄存一批兩千多件從未公開的楊德昌相關電影文物，完整保留從中央電影公司時期，到楊德昌自立門戶之電影公司時期的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料。
而國家影視聽中心歷經近3年相關文物的造冊、整飭、數位化，及判讀研究後，與北美館攜手合作，擬將楊德昌電影文物藉由展覽型態推出電影大展，這會是台灣首次以大型展覽形式舉行重要電影導演回顧。
換句話說，今年的《一一重構：楊德昌》，不僅能正式窺見楊德昌的所有影視作品，也將首次曝光楊德昌的重要創作文件檔案。
楊德昌為1980年代標誌台灣獨特電影文化開端的「台灣新電影」中，最具代表性、且最為國際矚目與認識的電影導演之一。根據北美館以及影視聽中心共同指出，楊德昌身處現代性進程下的變動時代，關注都會生活情狀及經驗，對普世價值的探問與省思引人反響。縱然作品題旨嚴肅，然表現手法大膽、慧黠且具理性思辯，以其豐沛的創作能量與自成一格的影像語言帶來創新電影實踐，
至於楊德昌生涯的作品獲獎無數，《恐怖份子》（1986）獲第23屆金馬獎最佳劇情片獎；《牯嶺街少年殺人事件》（1991）獲第28屆金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本及第36屆亞太影展最佳影片獎；《獨立時代》（1994）曾獲第31屆金馬獎最佳原著劇本獎，《麻將》（1996）獲第46屆柏林影展評審團特別獎及第9屆新加坡國際電影節最佳導演獎。
而到了2000年，楊德昌更以《一一》（2000）獲得坎城影展最佳導演，成為首位獲得此殊榮的台灣影人，而後侯孝賢在2015年憑藉《刺客聶隱娘》拿下坎城影展最佳導演，才又有台灣影人獲得此獎。
2007年，楊德昌獲頒第44屆金馬獎終身成就獎，而其經典名作《牯嶺街少年殺人事件》與《一一》，則名列英國電影協會（BFI）影史百大片單之中。
北美館指出，本次將透過首度曝光的重要文獻與影音檔案，於北美館立體呈現楊導之電影創作脈絡，如從劇本之各個修訂版本、人物關係圖等，得以一窺其創作理路及對角色刻劃之著力；而分鏡圖、場記表等文件，以及劇組側拍紀錄，則得以揣摩其於電影拍攝現場的工作樣態。
除了執導影視作品，楊德昌曾編導過多部劇場作品，本次將展出《如果》、《成長季節》、《九哥與老七：九七狂想》，以及與香港劇團「進念．二十面體」合作《實驗莎士比亞：李爾王》之劇本、相關手稿與文件、演出錄影等。
此外，楊導於建中時期即繪製大量連環漫畫，於其事業晚期亦投身動畫製作，多部Flash動畫、未完成動畫長片《追風》及《小朋友》之手繪稿都將展出。
展覽奠基於楊導的精彩傳世之作，及較少被提及之創作，乃至尚未實踐的眾多計畫，以7個子題帶出其創作生涯的不同面向。本展除了側重他在美學、文化及歷史批判等面向上的重要成就，更彰顯展映型態與當代藝術之間的對話，透過回應其電影美學與創作意圖的跨域展呈，帶領觀眾走入一個蘊含楊導創作能量與理念的沉浸式影音世界。
此外， 影視聽中心也同時舉辦的回顧影展，將以楊德昌導演的電影創作全系列為主。此外也企劃特別主題，試圖從不同角度重現楊導的電影世界與創作思考。
例如「楊德昌的十大電影」，即規劃放映其1992年應英國電影協會《視與》聽（Sight and Sound）雜誌邀請所推舉之影史十大佳片，包含啟發其以電影創作為職志、韋納荷索（Werner HERZOG）的《天譴》（Aguirre, der Zorn Gottes），以及亞倫雷內（Alain RESNAIS）的《我的美國舅舅》（My American Uncle）、伍迪艾倫（Woody ALLEN）的《曼哈頓》（Manhattan）等。
「特別放映」 選映由是枝裕和（Hirokazu KORE-EDA）所拍攝，以楊導為主角的紀錄片《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》，以及對楊德昌別具意義的動畫電影《原子小金剛》（Astro Boy）1960年版本，呼應其自幼對手塚治虫（Osamu TEZUKA）漫畫的喜愛與受到的啟發。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。