今年夏天台灣藝文圈的大事件，北美館、影視聽中心推出台灣名導回顧影展及展覽：《一一重構：楊德昌》

台灣名導楊德昌全球首次完整回顧展《一一重構：楊德昌》，由國家電影及視聽文化中心（以下稱影視聽中心）與台北市立美術館（以下稱北美館）共同策辦，將於今（2023）年7月22日至10月22日將分別以影展與展覽同步於兩館進行。

Photo Credit: 影視聽中心提供 《一一重構：楊德昌》回顧展影展主視覺。

Photo Credit: 北美館提供 《一一重構：楊德昌》回顧展展覽主視覺。

《一一重構：楊德昌》展覽由王俊傑館長與電影學者孫松榮教授共同策劃，影展則由影視聽中心策展人林木材策劃，重要的是，在近幾年中，楊德昌過往執導的作品，如《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》等片皆進行修復上映，唯缺《獨立時代》與《麻將》，這兩部片子也將在數位修復後於本展展出，屆時國家影視聽中心預計完整放映楊德昌生涯的全數作品。

根據北美館與國家影視聽中心共同指出，本次合作契機始於2019年，楊德昌遺孀彭鎧立女士與當時國家電影中心（現國家影視聽中心）洽談楊德昌文物寄存事宜，並將楊德昌「新台北三部曲」之二《獨立時代》、《麻將》進行數位修復。

此外，彭鎧立女士同時寄存一批兩千多件從未公開的楊德昌相關電影文物，完整保留從中央電影公司時期，到楊德昌自立門戶之電影公司時期的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料。

而國家影視聽中心歷經近3年相關文物的造冊、整飭、數位化，及判讀研究後，與北美館攜手合作，擬將楊德昌電影文物藉由展覽型態推出電影大展，這會是台灣首次以大型展覽形式舉行重要電影導演回顧。

換句話說，今年的《一一重構：楊德昌》，不僅能正式窺見楊德昌的所有影視作品，也將首次曝光楊德昌的重要創作文件檔案。

Photo Credit: 影視聽中心提供 《獨立時代》拍片現場，楊德昌騎著腳踏車來回逡巡。

Photo Credit: 影視聽中心提供 摘自《海灘的一天》分鏡腳本，配角阿財與小慧的對話；除了畫面內容，也註記了楊德昌所想要的運鏡方向、演員視線、光影呈現等

楊德昌為1980年代標誌台灣獨特電影文化開端的「台灣新電影」中，最具代表性、且最為國際矚目與認識的電影導演之一。根據北美館以及影視聽中心共同指出，楊德昌身處現代性進程下的變動時代，關注都會生活情狀及經驗，對普世價值的探問與省思引人反響。縱然作品題旨嚴肅，然表現手法大膽、慧黠且具理性思辯，以其豐沛的創作能量與自成一格的影像語言帶來創新電影實踐，

至於楊德昌生涯的作品獲獎無數，《恐怖份子》（1986）獲第23屆金馬獎最佳劇情片獎；《牯嶺街少年殺人事件》（1991）獲第28屆金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本及第36屆亞太影展最佳影片獎；《獨立時代》（1994）曾獲第31屆金馬獎最佳原著劇本獎，《麻將》（1996）獲第46屆柏林影展評審團特別獎及第9屆新加坡國際電影節最佳導演獎。

而到了2000年，楊德昌更以《一一》（2000）獲得坎城影展最佳導演，成為首位獲得此殊榮的台灣影人，而後侯孝賢在2015年憑藉《刺客聶隱娘》拿下坎城影展最佳導演，才又有台灣影人獲得此獎。

2007年，楊德昌獲頒第44屆金馬獎終身成就獎，而其經典名作《牯嶺街少年殺人事件》與《一一》，則名列英國電影協會（BFI）影史百大片單之中。

Photo Credit: 傳影互動提供 《一一》劇照

北美館指出，本次將透過首度曝光的重要文獻與影音檔案，於北美館立體呈現楊導之電影創作脈絡，如從劇本之各個修訂版本、人物關係圖等，得以一窺其創作理路及對角色刻劃之著力；而分鏡圖、場記表等文件，以及劇組側拍紀錄，則得以揣摩其於電影拍攝現場的工作樣態。

除了執導影視作品，楊德昌曾編導過多部劇場作品，本次將展出《如果》、《成長季節》、《九哥與老七：九七狂想》，以及與香港劇團「進念．二十面體」合作《實驗莎士比亞：李爾王》之劇本、相關手稿與文件、演出錄影等。

此外，楊導於建中時期即繪製大量連環漫畫，於其事業晚期亦投身動畫製作，多部Flash動畫、未完成動畫長片《追風》及《小朋友》之手繪稿都將展出。

展覽奠基於楊導的精彩傳世之作，及較少被提及之創作，乃至尚未實踐的眾多計畫，以7個子題帶出其創作生涯的不同面向。本展除了側重他在美學、文化及歷史批判等面向上的重要成就，更彰顯展映型態與當代藝術之間的對話，透過回應其電影美學與創作意圖的跨域展呈，帶領觀眾走入一個蘊含楊導創作能量與理念的沉浸式影音世界。

Photo Credit: 影視聽中心提供 《獨立時代》人物關係漫畫圖

Photo Credit: 影視聽中心提供 楊德昌繪製自畫像作為其公司工作證，約於2001年

此外， 影視聽中心也同時舉辦的回顧影展，將以楊德昌導演的電影創作全系列為主。此外也企劃特別主題，試圖從不同角度重現楊導的電影世界與創作思考。

例如「楊德昌的十大電影」，即規劃放映其1992年應英國電影協會《視與》聽（Sight and Sound）雜誌邀請所推舉之影史十大佳片，包含啟發其以電影創作為職志、韋納荷索（Werner HERZOG）的《天譴》（Aguirre, der Zorn Gottes），以及亞倫雷內（Alain RESNAIS）的《我的美國舅舅》（My American Uncle）、伍迪艾倫（Woody ALLEN）的《曼哈頓》（Manhattan）等。

「特別放映」 選映由是枝裕和（Hirokazu KORE-EDA）所拍攝，以楊導為主角的紀錄片《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》，以及對楊德昌別具意義的動畫電影《原子小金剛》（Astro Boy）1960年版本，呼應其自幼對手塚治虫（Osamu TEZUKA）漫畫的喜愛與受到的啟發。