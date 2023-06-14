俄烏戰爭：俄羅斯空軍中尉叛逃尋求政治庇護，揭露俄軍損失慘重、士氣低落
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德米特里說，雖然對待烏克蘭的態度可能各有不同，但是軍隊裡沒有人相信前線戰況良好或者傷亡數字很低的官方報導。「現在他們能夠更換直升機，但是卻沒有足夠的飛行員，」德米特里說，「如果我們將此與1980年代的阿富汗戰爭相比較，我們就知道，蘇聯在那裡損失了333架直升機。我相信我們在一年裡就已經遭受了同樣多的損失。」
一個徒步逃離俄羅斯的叛逃軍人罕見地接受了BBC的採訪，當中他描述了俄軍損失有多慘重和士氣多低落。
26歲的空軍中尉德米特里・米紹夫（Dmitry Mishov）向立陶宛當局投降，尋求政治庇護。
德米特里說，背著一個小背包，以如此戲劇性的方式從俄羅斯逃離，是他的最後一個辦法。
他是已知為數不多的幾個現役軍官逃離國家以避免被派往烏克蘭作戰——也是BBC所知道的唯一現役空軍人員案例。
尋求出路
德米特里是駐在俄羅斯西北部普斯科夫地區的一名攻擊直升機導航員。當看到飛機開始為戰鬥做凖備時，德米特里感覺到，真正的戰爭要來了。
他在2022年1月曾試圖離開空軍，但是他提交的書面文件到2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時仍未通過。他被派往白羅斯，在那裡駕駛直升機運送軍用物資。
德米特里說，他從未去烏克蘭。我們無法核實他的這部分說法，但是他的文件看起來是真的，而他的很多說法也和我們從其他消息源那裡了解到的情況吻合。
2022年4月，他回到了俄羅斯駐地，希望推進退役程序。這個漫長的過程當時已接近完成——但是在2022年9月，總統普亭宣布進行部分軍事調動。德米特里被告知，他不被允許離開軍隊。
他知道，他遲早會被派去烏克蘭，於是開始尋找方法擺脫這一命運。
「我是一名軍官，我的職責是保衛國家免受侵略。我不需要成為一個同謀。沒有人向我們解釋過，這場戰爭為什麼開始，我們為什麼必須攻擊烏克蘭人，摧毀他們的城市。」
他形容，軍隊裡的情緒複雜，有些人支持這場戰爭，有些人則堅持反對。很少人相信，他們作戰是在保護俄羅斯免受真正的危險。這長期以來一直是官方的說法——莫斯科是被迫採取「特別軍事行動」，以避免俄羅斯受到攻擊。
根據米紹夫的說法，軍中壓倒多數的人普遍對薪酬不滿。
他說，有經驗的空軍軍官仍然按戰前的合約獲得最多9萬盧布（865英鎊，1090美元）薪酬。而作為官方公開宣傳廣告的一部分，新兵則以20.4萬盧布（1960英鎊，2465美元）的薪酬被吸引加入軍隊。
德米特里說，雖然對待烏克蘭的態度可能各有不同，但是軍隊裡沒有人相信前線戰況良好或者傷亡數字很低的官方報導。
「軍隊裡沒有人相信當局。他們能夠看到真正發生的事情。他們不是電視機前的平民。軍隊不相信官方的報導，因為它根本就不是真的。」
他說，在戰爭初期，俄軍指揮部宣稱沒有人員傷亡和裝備損失，但是他本人就認識其中一些陣亡的人。
戰前，他所在的部隊有40至50架飛機。在俄羅斯入侵之後的頭幾天，就有六架被擊落，三架在地面被毀。
俄羅斯當局絕少報告軍隊傷亡。去年9月，國防部長謝爾蓋・蕭伊古（Sergei Shoigu）說，俄羅斯損失了大約6000名士兵。這一數字被包括親克里姆林宮部落客們在內的大多數分析人士認為是低估了。
在一個烏克蘭戰爭中俄軍人員傷亡的研究項目的最近更新中，BBC俄語部的奧爾加・伊夫希娜（Olga Ivshina）整理出了一份有2.5萬個名字的名單，當中有很多還包含軍階。她相信，包括那些在行動中失蹤的人在內，真實的數字要高得多。
德米特里表示，空軍的人員損失極度嚴重。這一說法與奧爾加・伊夫希娜的長期研究所得相符。該調查發現，俄羅斯損失了數以百計的高技能服役人員，包括飛行員和技師，他們的培訓既耗時又成本高昂。
「現在他們能夠更換直升機，但是卻沒有足夠的飛行員，」德米特里說，「如果我們將此與1980年代的阿富汗戰爭相比較，我們就知道，蘇聯在那裡損失了333架直升機。我相信我們在一年裡就已經遭受了同樣多的損失。」
大逃亡
今年1月，德米特里被告知，他將被派去「執行一個任務」。
他意識到這只有一個意思——去烏克蘭。他試圖自殺，希望這會令他基於健康理由被退役，但事情卻並非如此。
在住院康復期間，他讀到一篇文章，一名來自普斯科夫地區的27歲前警員成功逃去了拉脫維亞。德米特里決定仿效他。
「我這樣不是拒絕為軍隊服役。如果我的國家面臨真正的威脅，我會為國效力。我只是拒絕成為犯罪同謀。」
「如果我登上那一架直升機，我就會奪走至少幾十個人的性命。我不想那樣做，烏克蘭不是我們的敵人。」
德米特里在Telegram上求助，計劃一條經過樹林通往歐盟邊境的路線。他盡可能輕裝上陣。
他說，徒步穿過樹林的過程很可怕，因為他害怕被邊防人員截住。
「如果他們逮捕我，我就可能要在牢獄裡度過很長時間。」
他說，有那麼一次，有一架飛機在離他很近的地方飛過，然後又有一架。他一陣恐慌，害怕這是邊防衛隊來追捕他，於是他開始跑起來。
「我看不清前面的路，我的思緒一片混亂。」
他來到一個鐵絲網柵欄，攀過了它。不久後，他就知道，自己成功了。
「我終於可以自由地呼吸了。」
德米特里設想，俄羅斯當局會對他啟動刑事訴訟。但是他相信，他軍中的很多戰友會理解他的動機。
一些人甚至建議他試著在俄羅斯躲起來。但是他認為，即使在那樣一個遼闊的國家裡，他也不可能逃得過被找到，然後作為逃兵受到懲罰的命運。
他不知道自己接下來會發生什麼。
但是德米特里說，他寧願試著在歐盟建立新生活，也不願意在家鄉提心吊膽地度日。
- 由卡特琳娜・欣庫洛娃（Kateryna Khinkulova）編輯
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其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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