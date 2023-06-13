台鐵推派勞工董事3席中有2名有不法紀錄，王國材：僅是暫時指派，相信工會會依規定選出正式董事
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由臺灣鐵路企業工會為因應台鐵公司化推派的3席勞工董事中，有兩名曾有重大缺失紀錄，一位曾犯強制猥褻遭法院判刑、一位曾私下架設台鐵搶票系統遭記大過，台鐵員工質疑這樣的人選不但不適任，也對台鐵形象不佳。交通部長王國材回應，現在的勞工董事是公司籌備暫時指派，相信未來工會會依規定選出符合員工、大眾期待的勞工董事。
臺鐵即將於明（2024）年1月公司化，以「國營臺灣鐵路股份有限公司」之名掛牌營運。但由臺灣鐵路企業工會（以下簡稱臺鐵企工）推派、交通部長王國材於6月9日宣布的3席勞工董事名單中，就有2席曾有重大違失記錄，一位因強制猥褻員工遭法院判刑、一位則因私架網站搶票遭臺鐵記大過。
在勞工董事名單出爐後，就有臺鐵員工開始質疑，臺鐵企工推出的人選不但未經民主選舉推派，還曾有違失紀錄及前科，這樣的勞工董事是否適任？而推派這樣的人選擔任勞工董事是否會再次重創臺鐵形象？因此臺灣鐵路產業工會（以下簡稱臺鐵產工）呼籲，應撤換曾具重大違失紀錄、懲處的人選擔任勞工董事，並讓勞工董事採自願登記由全體員工直選產生。
強制猥褻員工、私架網站圖利仍被推舉為勞工董事
臺鐵企工推派秘書吳長智、文宣組組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏出任勞工董事。其中吳長智曾因強制猥褻員工遭法院判刑、林佑哲則私架網站搶票，涉嫌刑法妨害電腦使用罪遭臺鐵記大過。
據2007年鑑字第11066號的「公務員懲戒委員會議決書」，吳長智於2003年擔任花蓮機務段技術助理期間，趁列車上乘客較少之際，尾隨擔任車勤服務員的A女進入車廂播音室，吳長智先向A女索求行動電話號碼未果，又突伸手強行撫摸A女胸部，再將A女壓制在該播音室矮鐵櫃桌上，使A女無法動彈，強吻A女。在A女趁隙跑出車廂走道後，還再強拉A女進入播音室內續行猥褻，A女反抗拿起播音器並警告吳長智，若再不住手，便播音通知列車長及提出告訴，吳長智竟回：「你播啊！你去告啊！」等語，並作勢關閉播音系統，適逢該列車駛入板橋站，A女才趁機逃出播音室，並換搭另一班列車返回松山站簽退。
據《自由時報》報導，在臺鐵機務處擔任技術助理的林佑哲，曾在2006年架設「如你所願As U Wish」的網站，專門提供搶票程式給網友訂票，並加以收費。警方已依妨害電腦使用罪嫌將全案函送檢方偵辦，臺鐵將其記1大過處分。
交通部回應：僅是暫時指派、非正式董事
臺鐵企工將於6月20日舉辦臨時代表大會討論「臺鐵企工推派勞工董事選舉辦法」，臺鐵產工除呼籲撤換掉目前推舉的勞工董事吳長智、林佑哲以外，還針對勞工董事人選提出兩項訴求，希望在董事選舉辦法中明訂「曾具重大違失紀錄、懲處，或現擔任政府、政黨有關職位者不得擔任勞工董事」，及「勞工董事採自願登記並由全體員工直選產生」，才能杜絕與資方利益掛勾可能，選出真正能為員工發聲的代表。
據《交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點》第3條：「由各同一事業單位企業工會依其自訂民主程序規定推舉，並函報事業機構於應派任名額內，層轉薦送交通部派免。」而王國材今（13）日上午向《中時新聞網》表示，現在的3名勞工董事僅是因應公司籌備暫時指派，尚未經過民主程序推舉，所以還不是正式董事。王國材相信臺鐵企工會依據規定，選出符合員工、大眾期待的勞工董事。
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核稿編輯：楊士範
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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