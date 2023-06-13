2023/06/13,
勞工

台鐵推派勞工董事3席中有2名有不法紀錄，王國材：僅是暫時指派，相信工會會依規定選出正式董事

台鐵推派勞工董事3席中有2名有不法紀錄，王國材：僅是暫時指派，相信工會會依規定選出正式董事
Photo Credit: 交通部台灣鐵路管理局官網 

我們想讓你知道的是

由臺灣鐵路企業工會為因應台鐵公司化推派的3席勞工董事中，有兩名曾有重大缺失紀錄，一位曾犯強制猥褻遭法院判刑、一位曾私下架設台鐵搶票系統遭記大過，台鐵員工質疑這樣的人選不但不適任，也對台鐵形象不佳。交通部長王國材回應，現在的勞工董事是公司籌備暫時指派，相信未來工會會依規定選出符合員工、大眾期待的勞工董事。

臺鐵即將於明（2024）年1月公司化，以「國營臺灣鐵路股份有限公司」之名掛牌營運。但由臺灣鐵路企業工會（以下簡稱臺鐵企工）推派、交通部長王國材於6月9日宣布的3席勞工董事名單中，就有2席曾有重大違失記錄，一位因強制猥褻員工遭法院判刑、一位則因私架網站搶票遭臺鐵記大過。

在勞工董事名單出爐後，就有臺鐵員工開始質疑，臺鐵企工推出的人選不但未經民主選舉推派，還曾有違失紀錄及前科，這樣的勞工董事是否適任？而推派這樣的人選擔任勞工董事是否會再次重創臺鐵形象？因此臺灣鐵路產業工會（以下簡稱臺鐵產工）呼籲，應撤換曾具重大違失紀錄、懲處的人選擔任勞工董事，並讓勞工董事採自願登記由全體員工直選產生。

強制猥褻員工、私架網站圖利仍被推舉為勞工董事

臺鐵企工推派秘書吳長智、文宣組組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏出任勞工董事。其中吳長智曾因強制猥褻員工遭法院判刑、林佑哲則私架網站搶票，涉嫌刑法妨害電腦使用罪遭臺鐵記大過。

據2007年鑑字第11066號的「公務員懲戒委員會議決書」，吳長智於2003年擔任花蓮機務段技術助理期間，趁列車上乘客較少之際，尾隨擔任車勤服務員的A女進入車廂播音室，吳長智先向A女索求行動電話號碼未果，又突伸手強行撫摸A女胸部，再將A女壓制在該播音室矮鐵櫃桌上，使A女無法動彈，強吻A女。在A女趁隙跑出車廂走道後，還再強拉A女進入播音室內續行猥褻，A女反抗拿起播音器並警告吳長智，若再不住手，便播音通知列車長及提出告訴，吳長智竟回：「你播啊！你去告啊！」等語，並作勢關閉播音系統，適逢該列車駛入板橋站，A女才趁機逃出播音室，並換搭另一班列車返回松山站簽退。

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Photo Credit: 邱顯智臉書

吳長智曾於2003年強制猥褻同列車的車勤服務員遭法院判刑。

據《自由時報》報導，在臺鐵機務處擔任技術助理的林佑哲，曾在2006年架設「如你所願As U Wish」的網站，專門提供搶票程式給網友訂票，並加以收費。警方已依妨害電腦使用罪嫌將全案函送檢方偵辦，臺鐵將其記1大過處分。

交通部回應：僅是暫時指派、非正式董事

臺鐵企工將於6月20日舉辦臨時代表大會討論「臺鐵企工推派勞工董事選舉辦法」，臺鐵產工除呼籲撤換掉目前推舉的勞工董事吳長智、林佑哲以外，還針對勞工董事人選提出兩項訴求，希望在董事選舉辦法中明訂「曾具重大違失紀錄、懲處，或現擔任政府、政黨有關職位者不得擔任勞工董事」，及「勞工董事採自願登記並由全體員工直選產生」，才能杜絕與資方利益掛勾可能，選出真正能為員工發聲的代表。

據《交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點》第3條：「由各同一事業單位企業工會依其自訂民主程序規定推舉，並函報事業機構於應派任名額內，層轉薦送交通部派免。」而王國材今（13）日上午向《中時新聞網》表示，現在的3名勞工董事僅是因應公司籌備暫時指派，尚未經過民主程序推舉，所以還不是正式董事。王國材相信臺鐵企工會依據規定，選出符合員工、大眾期待的勞工董事。

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核稿編輯：楊士範


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