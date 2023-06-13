新版防空避難指引用A4紙恐受風雨淋濕，內政部：有要求護貝
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由於目前多數縣市張貼的標誌指引材質為A4紙，風雨容易打壞弄濕，內政部警政署表示「已經要求各縣市警察局做護貝」，因為牽涉到各縣市政府的財務狀況，現在是用護貝處理，但也有包括新竹縣在內的2個縣市使用壓克力板，未來會推動LED面板，用動畫的方式呈現標誌。
國防部今（13）日公布修編後的「全民國防應變手冊」，媒體質疑現有的防空避難指引標示材質為A4白紙容易破損，內政部警政署表示，防空避難指引標示牌正在做全面更新，預計會在7月底之前全部更換完畢，已經要求各縣市警察局做護貝，因為牽涉到各縣市政府的財務狀況，目前僅有2縣市使用壓克力板。
配合警政署規劃，目前全國各縣市正更新既有黃色防空避難設備標誌牌，取而代之為A4大小白底貼紙或壓克力板，上面繪製防空避難icon、防空避難中英文標示及紅色方向指引。
內政部警政署副所長林國華今日於國防部記者會上說明指引標示更新近況。林國華指出，防空避難指引標示牌正在做全面更新，新版有向左和向右的指引，全台一共有8萬9405個防空避難處所，目前已經完成7萬多處的標誌更新，執行程度為83.4%，預計會在7月底之前全部更換完畢。
由於目前多數縣市張貼的標誌指引材質為A4紙，風雨容易打壞弄濕，林國華表示已經要求各縣市警察局做護貝，因為牽涉到各縣市政府的財務狀況，現在是用護貝處理，但也有包括新竹縣在內的2個縣市使用壓克力板，未來會推動LED面板，用動畫的方式呈現標誌。
由於舊版的避難標誌有避難設備可以容納多少人、也有電話，但新版的沒有相關資訊，林國華表示，因為牽涉版面空間，文字越多版面會縮小，授權各縣市政府做決定，表示除了實體的標誌牌，民眾也可以透過三種方式查詢自家附近的防空避難設備：包括查詢「警政服務APP」，點選「防空避難專區」，就可以一鍵定位且自動導航；第二個方式是用手機掃描全民國防手冊的QR code，就可以清楚看到最近的防空避難處所。
林國華指出，第三個是簡訊連結，國防部透過簡訊發送防空警報時，也會把防空避難處所導航的網址連結一併發送，民眾只要點連結就可以自動導航到最近的防空避難處所，這個在去年萬安演習裡面已經測試成功過。
新版手冊多QR code，戰時網路斷訊如何處置？
繼去年4月公布「全民國防手冊（範本）」，受烏俄戰爭影響，各界反應朝戰時嚴峻景況撰擬，以提供民眾更充足應變資訊，國防部整合各界意見後今（13）日公布新版「全民國防應變手冊」，未來也會將手冊公布在全民防衛動員署的網站。
手冊內容分為「平時準備」與「戰時應變」兩大區塊，在平時準備方面，有緊急避難準備事項（個人緊急避難包）、防空警報音符及聲音識別、認識周邊重要處所包括防空避難處所、全國各縣市急救責任醫院、民生必需品配售站、戰時災民收容救濟站等，也建議民眾可自製緊急避難地圖。
在戰時應變方面，手冊內容提供緊急疏散避難注意事項，以及停水、停電應處，不過媒體質疑，前版手冊是建議停水停電時直接打專線詢問或通報，但現在是提供QR code讓民眾自己掃，是否能確保戰時依然有網路？
全動署物力動員處處長沈威志表示，水是民生重要物資之一，停水的應處，除了在手冊內提醒民眾要儲水，儲水的時候還要用濾水器或煮沸過後再來飲用，也提醒民眾確認停水後要關閉抽水機的電源，在戰時可能會啟動分區供水，供水位置、供水時間可以洽村裡辦公室得知相關細節，也可以利用自來水事業網站做查詢，相關QR code也都展示在手冊裡。
國家通訊傳播委員會（NCC）簡任技正梁溫馨表示，手機收不到訊號，所有東西都是假的，因此針對戰時通訊有行動監測車可以支援，但也坦承，「固網是我們唯一的通訊」，行動通訊不通的時候，家裡還有電話可以打。
另外線鑑於敵軍對我國人員滲透吸收、刺密蒐情手段日益多元，新版的全民國防應變手冊有提供專線供民眾舉報可疑內容，媒體質疑是否會於戰時有佔線的問題，是否考慮數位化？
為此沈威志回應，手冊內容提供的專線，或手冊內容上的QRcode、APP，通通都是平時、戰時民眾可以查看，或者可以提供建議的管道，並未針對戰時佔線問題做說明。
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核稿編輯：楊士範
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。