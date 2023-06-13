新版防空避難指引用A4紙恐受風雨淋濕，內政部：有要求護貝

國防部今（13）日公布修編後的「全民國防應變手冊」，媒體質疑現有的防空避難指引標示材質為A4白紙容易破損，內政部警政署表示，防空避難指引標示牌正在做全面更新，預計會在7月底之前全部更換完畢，已經要求各縣市警察局做護貝，因為牽涉到各縣市政府的財務狀況，目前僅有2縣市使用壓克力板。

配合警政署規劃，目前全國各縣市正更新既有黃色防空避難設備標誌牌，取而代之為A4大小白底貼紙或壓克力板，上面繪製防空避難icon、防空避難中英文標示及紅色方向指引。

內政部警政署副所長林國華今日於國防部記者會上說明指引標示更新近況。林國華指出，防空避難指引標示牌正在做全面更新，新版有向左和向右的指引，全台一共有8萬9405個防空避難處所，目前已經完成7萬多處的標誌更新，執行程度為83.4%，預計會在7月底之前全部更換完畢。

由於目前多數縣市張貼的標誌指引材質為A4紙，風雨容易打壞弄濕，林國華表示已經要求各縣市警察局做護貝，因為牽涉到各縣市政府的財務狀況，現在是用護貝處理，但也有包括新竹縣在內的2個縣市使用壓克力板，未來會推動LED面板，用動畫的方式呈現標誌。

由於舊版的避難標誌有避難設備可以容納多少人、也有電話，但新版的沒有相關資訊，林國華表示，因為牽涉版面空間，文字越多版面會縮小，授權各縣市政府做決定，表示除了實體的標誌牌，民眾也可以透過三種方式查詢自家附近的防空避難設備：包括查詢「警政服務APP」，點選「防空避難專區」，就可以一鍵定位且自動導航；第二個方式是用手機掃描全民國防手冊的QR code，就可以清楚看到最近的防空避難處所。

林國華指出，第三個是簡訊連結，國防部透過簡訊發送防空警報時，也會把防空避難處所導航的網址連結一併發送，民眾只要點連結就可以自動導航到最近的防空避難處所，這個在去年萬安演習裡面已經測試成功過。

新版手冊多QR code，戰時網路斷訊如何處置？

繼去年4月公布「全民國防手冊（範本）」，受烏俄戰爭影響，各界反應朝戰時嚴峻景況撰擬，以提供民眾更充足應變資訊，國防部整合各界意見後今（13）日公布新版「全民國防應變手冊」，未來也會將手冊公布在全民防衛動員署的網站。

手冊內容分為「平時準備」與「戰時應變」兩大區塊，在平時準備方面，有緊急避難準備事項（個人緊急避難包）、防空警報音符及聲音識別、認識周邊重要處所包括防空避難處所、全國各縣市急救責任醫院、民生必需品配售站、戰時災民收容救濟站等，也建議民眾可自製緊急避難地圖。

在戰時應變方面，手冊內容提供緊急疏散避難注意事項，以及停水、停電應處，不過媒體質疑，前版手冊是建議停水停電時直接打專線詢問或通報，但現在是提供QR code讓民眾自己掃，是否能確保戰時依然有網路？

全動署物力動員處處長沈威志表示，水是民生重要物資之一，停水的應處，除了在手冊內提醒民眾要儲水，儲水的時候還要用濾水器或煮沸過後再來飲用，也提醒民眾確認停水後要關閉抽水機的電源，在戰時可能會啟動分區供水，供水位置、供水時間可以洽村裡辦公室得知相關細節，也可以利用自來水事業網站做查詢，相關QR code也都展示在手冊裡。

Photo Credit: 國防部 提供 新版全民國防應變手冊內文。

國家通訊傳播委員會（NCC）簡任技正梁溫馨表示，手機收不到訊號，所有東西都是假的，因此針對戰時通訊有行動監測車可以支援，但也坦承，「固網是我們唯一的通訊」，行動通訊不通的時候，家裡還有電話可以打。

另外線鑑於敵軍對我國人員滲透吸收、刺密蒐情手段日益多元，新版的全民國防應變手冊有提供專線供民眾舉報可疑內容，媒體質疑是否會於戰時有佔線的問題，是否考慮數位化？

為此沈威志回應，手冊內容提供的專線，或手冊內容上的QRcode、APP，通通都是平時、戰時民眾可以查看，或者可以提供建議的管道，並未針對戰時佔線問題做說明。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 全動署物力動員處處長沈威志展示新版的全民國防應變手冊。

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核稿編輯：楊士範