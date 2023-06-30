Metoo事件頻傳，要怎麼教小孩保護自己、尊重別人界線？

文：林蔚昀

看到河道上有朋友問，那以後我們要怎麼教小孩，尊重別人的界線，不要去語言或肢體侵犯別人呢？我想是：以身作則，不要侵犯別人的界線（包括小孩的界線）。學會輕鬆同理地溝通正確價值（不要讓他感受到你在說教或是你在罵他），然後不要以為畫了一個繪本或拍了一個動畫就可以教會小孩。拜託，繪本不是宣導用的工具，不是弄一個繪本就天下無難事，我最討厭公部門要宣導任何事就用繪本，完全不管小孩想不想看，文圖是美還是醜。

雖然，有時候好的繪本確實可以讓某個孩子覺得被同理、感到我不孤單、感到我可以捍衛自己的權益，因為之前可能沒有人告訴過他們這件事。有時候，有正確概念的網紅，比我們這些有進步價值的家長老師還有用。

然後，尊重小孩，不要一邊灌輸正確價值一邊做錯的事。比如，讓小孩可以有十分鐘下課時間，不要讓十分鐘下課被老師拿去當處罰，或是被佔用（延遲下課）。雖然這看起來和性平沒什麼關係，但性平就是關於尊重界線，以及不必盲目服從權威，以及分辨是非黑白。

當大人都不分是非黑白、自相矛盾（教育部說小孩有下課的權利，但又說老師可以用下課時間來懲罰、管教學生），用威權或「我是為你好」、「你不能下課是因為你做錯」，小孩到底要相信什麼呢？大概就是相信：我的權利不是我的權利，我的權利是要建立在我乖我聽話（大人會把這美其名為「義務」、「責任」、「尊重別人」），才能獲得。然後，不相信世界上有好的大人，所以，遇到事情也不會去求救，因為就沒有用。（和「我們不要算了好不好」相反，大部分時候，小孩聽到的是：「算了啦。」「都是因為你不好。」）

然後，讓小孩可以去挑戰權力（包括家長老師，整個社會），要教育小孩：遇到不合理的事，你可以生氣，你可以好好生氣，你可以表達你的生氣。不要在小孩遇到不合理的事時，對小孩說你要忍耐一下，怎樣怎樣就會好，這世界就是這樣......更不要說「你會受害都是你的錯」。大人自己的權利被侵犯，要據理力爭，並要讓小孩看到我們會爭。但這不代表我們每天都要跟人吵架與人為敵，我們都是大人了，所以我們要用有禮貌又理性的方式據理力爭，用有禮貌、理性但堅定的方式據理力爭、捍衛我們自己的權益。

看到歧視，要跟小孩說這是歧視。小孩重複網路上看到的歧視言論，要跟他說這是歧視言論，為何不該歧視。久而久之，他也會培養出敏感度。看到小孩講中二笑話，請不要只是崩潰，或覺得我好進步我小孩怎麼會如此中二？有時間崩潰你不如去好好教育他。

對了附帶一提，有些進步家長會崩潰說，如果我小孩長大有什麼退步言論，我就要把他掃地出門怎樣怎樣。搞清楚，這叫控制，這樣和進步家長批評的退步家長沒有兩樣。青年保守，很多時候是（自認為）進步但驕傲的老人培養出來的。

然後再說一次，不要說教。如果讓小孩認為你在說教，以上一切效果為零。更不要說什麼「現在的年輕人啊⋯⋯」這種鬼話，我們這些中老年人都心知肚明，我們沒有比很多「現在的年輕人」進步多少，很多年輕人都比我們進步。

然後再加一個：我倡議讓小孩自己決定他要買什麼書，看什麼書（這才叫推廣閱讀，讓他有錢自己買書，買電玩攻略也可以）。不要「我覺得小孩要刷牙／吃蔬菜／安靜／聽話／乖我就買刷牙／吃蔬菜／安靜／聽話／乖的繪本給他」、「我覺得小孩要有進步人權民主價值我就買有進步人權民主價值的繪本給他」，多半小孩會覺得很無聊（當然也有一些例外）。買了書放著讓他自己讀，比叫他讀好。

然後，未免有人看不懂，在此聲明：我認為犯錯的人要被譴責，要得到應有的懲罰（但這不是無限上綱，做多少，就懲罰多少），要負責任。只是大家譴責完了如果還是沒有在教育部分做些什麼，沒有真正落實人權與性平（不只是教育而已，我知道我們有在做這些教育，做了很多年，重點是我們除了教小孩，我們自己也要做身教），二十年後我相信我們依然會在原地踏步。

除了轉貼，分享，滿足自己的正義感，每個人都可以想一想：我可以做什麼？我今天有當個好人嗎？我有教育下一代嗎？我有為下一代創造一個好的環境嗎？我自己有做到這些我提倡的進步價值嗎？還是我也很自以為是，把比我弱勢的人踩在腳下呢？

然後，以上講的教小孩，不管男孩女孩都是。男孩也會成為受害者，女孩也會成為加害者。我們應該平等地對待男孩女孩，試著讓他們成為一個好的大人。

本文經林蔚昀授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航