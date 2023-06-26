《理性生活》：人類真的是理性的動物嗎？可以說是，也可以說不是

文：亞伯．艾里斯（Albert Ellis, Ph. D.）、羅伯特．哈珀（Robert A. Harper, Ph. D.）

人類真的是理性的動物嗎？

面對現實吧，人類總是很難好好思考與表達情緒。再怎麼聰明、受過良好教育的人，都會發現要做蠢事輕而易舉、超乎想像簡單，況且人生還不只是犯蠢個一、兩次，而是經常重蹈覆轍。沒錯，我們總是一再做蠢事！

這麼看來，我們能說人類是理性的動物嗎？可以說是，也可以說不是。你絕對沒看過像人類這樣集常識與愚蠢於一身的混亂物種。人類透過才智完成不少歷史創舉，未來也會再創驚奇，因此必定比我們在動物界的近親（高等猿猴）聰明得多；就算是最不聰明的人類，都絕對比最聰明的哺乳類動物還要聰明得多。

儘管人類確實是高度理性的生物，但也有做出荒謬、偏頗，且極端愚蠢行為的強烈傾向。人類天生容易受到影響、迷信、冥頑不靈又愚蠢透頂，涉及人際關係時更是如此。就算知道自己正做出自我挫敗的行為，也明白只要改變行為，就能活得更健康快樂，卻還是很難做出理性又明智的行動；就算能做到，通常也只能持續一段短暫的時間，之後便又回到不成熟的行為模式。

舉個常見的例子。我（哈珀）初次在諮商室見到瑪蘿時，芳齡二十三歲的她擁有出眾的魅力和智慧，也是一家大型企業裡優秀的總裁祕書。雖然只有高中畢業，且十九歲就開始工作，但她憑著迷人的個性和智慧，很快就從二十名速記員中脫穎而出，晉升至公司裡責任最重大的祕書職位。

但是與瑪蘿的職場表現相比，她的感情生活顯然不怎麼樣。她二十歲時認識了一名比她年長的男性，認識幾週後便與對方同居。在得知對方無意與妻子離婚後，瑪蘿震驚不已，她覺得這樣的人生已經不值得活下去，於是吞了一堆安眠藥。幸好有位朋友發現她服藥自殺，及時將她送往醫院急救，因而撿回一條命。

浪漫的是，幫瑪蘿診治的年輕住院醫師保羅很快愛上她，兩人也開始交往。在保羅展開追求的最初幾個月裡，瑪蘿始終表示抗拒。因為在經歷第一任男友的事情後，她認為所有的男人都很「卑鄙」；換句話說，這位極度聰明的女性輕輕鬆鬆就犯下任何邏輯教科書都會說是最荒謬的錯誤——以偏概全。只不過是某一任情人對她說謊，瑪蘿就視所有潛在對象都同樣不負責任。

瑪蘿不合邏輯的思考還不只如此。保羅靠著極大的耐心和包容，終於讓瑪蘿克服了恐懼；而他也說服她相信，自己是真心愛她、想與她結婚，最後瑪蘿才很勉強地答應保羅的求婚。但當她知道因為得等到保羅畢業、通過執照考試，而不得不將婚期推遲一年時，卻覺得鬆了一口氣。即便瑪蘿知道保羅愛她，也值得信賴，卻依然覺得保羅並不真的在乎她——無論有多少證據證明這不是事實，她依然如此深信。

瑪蘿除了告訴自己，如果前男友會對她說謊，那麼保羅也會，並且說服自己：「前男友之所以離開我，不是因為他不負責任，而是因為他發現了我一直都很清楚的事實：我是個毫無價值的人。保羅顯然非常有價值，所以他不可能像自己以為的那麼在乎我。只要他發現原來我是這樣的人，就會離我而去。所以我們最好等個一年再結婚，到那時候，他想必已經看穿我，也選擇離開我了，這樣我們就能免去一切結婚又離婚的可怕噩夢。」

聰明、做事有效率的瑪蘿做出了這項「合理」的結論。這種不合邏輯的思考，促使她暗自等待保羅解除婚約，因為她知道，只要保羅看透她的本性，這天馬上就會來臨。

伴隨著這一系列「不合邏輯思考」卻「符合邏輯」的下一步發生了。當瑪蘿決定，自己或許可以稍微信賴保羅，而她也確實真心愛他後，反而開始懷抱強烈的嫉妒心和占有欲。舉例來說，保羅從醫院下班後，要是沒在十分鐘內出現在瑪蘿面前，她就會鬧得天翻地覆；保羅要是對病患、護理師或櫃檯人員露出友善的微笑，瑪蘿就會指控他在調情。

我們再次看到瑪蘿不理性思考所衍生的結果。就因為一個男人曾有虧於她，她便認為現在的情人也可能這麼做。保羅看起來真的很在乎她沒錯，但她要如何才能徹底肯定自己真的值得他的愛呢？此外，由於瑪蘿對這段感情仍有些遲疑，她又該怎麼確知保羅對馬上結婚沒有猶豫？

這類想法在瑪蘿腦中輪番上演，帶給她深刻的不安全感，也經常導致強烈的嫉妒。

保羅知道瑪蘿的嫉妒是出於不安全感，也溫柔地忍受她強迫性的質問，最後並說服她在接下來的兩年內，每週接受三次精神分析。大多數分析師都會審視這項事實：瑪蘿雖然愛父親，也似乎是父親最疼愛的孩子，但她仍經常害怕父親會發現自己的缺點，進而拒絕她、選擇偏愛姊姊。

瑪蘿的治療師認為，這種童年養成的思考模式，造就了她後來面對前男友和保羅時所展現出來的大多數行為。瑪蘿並未強烈反對這個觀點，也覺得在這些療程後，情況似乎有所好轉。但挖掘出童年的記憶，絲毫沒有消除她極端的嫉妒心。在感覺自己十分噁心又絕望後，她結束了治療。

這時，保羅也失去信心了。他開始悲觀地認為，自己和瑪蘿不可能有美滿的婚姻。但在知道瑪蘿有自殺傾向後，他決定要等到瑪蘿重新接受心理諮商後才分手，於是他堅持要瑪蘿至少試著跟我聊個幾次。在瑪蘿與我完成了五次諮商，且似乎開始改變某些基本的非理性思考後，保羅和她分手，就這樣把她留在我的諮商室裡。

沒有人接納我，我還能接納自己嗎？