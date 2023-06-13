國防部公布新版「全民國防應變手冊」，首次新增共軍、國軍服裝識別
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國防部新公布的全民國防應變手冊中，針對個人緊急避難包建議攜帶太陽能充電板，是否太過昂貴？為此全動署表示，針對緊急避難包內容物，內容物變化比較大，民眾可依照自己的需求提前準備，備用電源是傾向使用手持式發電機。
國防部去年4月公布「全民國防手冊（範本）」，不過受烏俄戰爭影響，各界反應朝戰時嚴峻景況撰擬，以提供民眾更充足應變資訊，國防部召集各領域專家學者提供修編意見，今（13）日公布修編後的「全民國防應變手冊」，未來也會在全動署的網站公布。
今日公佈的「全民國防應變手冊」中第一次增加敵我軍服裝識別，詳列我國國軍（陸海空）服飾標誌以及共軍服飾，包括共軍的夏冬季作訓服、作訓大衣、識別名牌和軍種胸章。情次室中校林楨凱表示，全民國防應變手冊當初建置就是為百姓能夠更清楚去做共軍和國軍識別，考量不管是應變時期或戰時，共軍可能會穿著作戰服裝來到台灣做相關活動，因此按照國軍迷彩服與共軍的作戰服裝給國人做識別參考。
媒體詢問，一般民眾不容易分辨敵我服裝，未來是否仿效烏克蘭，會綁黃色的識別帶？林楨凱表示，情次室在這次應變手冊中提供百姓可以很快看出國軍與共軍在服裝上的差別，民眾可以清楚看出國共軍服裝上有明顯差異，後續共軍如果有持續更新服誌，情次室也會持續做更新，以供國人使用。
國防部聯合作戰計畫處處長林文皇表示，作戰演訓時部隊都會有識別，各個部隊、每天的識別都不一樣，有藍色和白色的識別帶，可作為敵我識別的區分。
由於台海局勢緊張，在這個時間點發表手冊是不是有特別意義？全動署物力動員處處長沈威志表示，全民國防手冊去年第一次做公告，各界反應希望針對當時國際局勢，希望針對戰時更嚴峻的情況公告資訊讓民眾有所遵循，全動署依照程序搜整各界意見，在各部會協助下完成新版應變手冊，強調在這個時間公布，「只有作業時間需求，無其他考量」。
沈威志表示，新版應變手冊民眾可以直接下載使用，後續也會提供英文版供外國人閱讀參用，各地方政府和各部會也可以依照需求翻譯成所需的語言。
緊急避難包建議攜帶太陽能板，全動署：民眾可依自己需求做準備
沈威志說，平時就公布應變手冊，目的是讓各界有時間做整備，比如急難救助包，或者緊急避難包，相關內容物都有建議，也可以依照時間依照個人須就逐步做準備，平時災難應變和戰時都可採用，至於有一些看不懂文字的長輩和年幼者，則要靠各地方政府村里長辦公室用其他時機方式做說明。
不過手冊中針對個人緊急避難包，建議攜帶太陽能充電板，是否太過昂貴？沈威志表示，針對緊急避難包內容物，消防署在各縣市網站都有緊急避難包的參考，坊間市售的緊急避難包價格和內容物也都可以查詢，目前價格落在2000-4000元之間，內容物變化比較大，民眾可依照自己的需求提前準備。
針對備用電源，沈威志建議傾向使用手持式發電機，全動署也有做緊急避難包研討，會利用後續的民安演習以及七月的萬安演習做宣傳推廣，避難包的內容物也預計明年會成為重點驗證科目。
全民國防應變手冊內容可區別為「平時準備」和「戰時應變」，在平時準備上，包括緊急避難準備事項、防空警報音符及聲音識別、認識周邊重要處所、掌握正確訊息；戰時應變上則為戰時可能發生的狀況、敵我識別、緊急疏散避難、 戰場維生應處、通訊傳播中斷應處、戰傷醫療急救、戰場危機處置、民眾對各類型災害應變作法、緊急應變專線等要項，手冊也說明戰時停水停電、民生物資及收容安置等各項措施及執行作法，以及通訊傳播中斷時的應處方式。
沈威志說明，手冊內容整合防空避難處所、緊急責任醫院，民生必需品配售及收容救濟等地點，於災防APP便於民眾查詢。沈威志強調，此手冊主要是提供民眾面臨各種可能發生嚴峻狀況時所需的緊急應變資訊，以做好生存自助。
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核稿編輯：楊士範
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。