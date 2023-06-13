2023/06/13,
軍事

國防部公布新版「全民國防應變手冊」，首次新增共軍、國軍服裝識別

國防部公布新版「全民國防應變手冊」，首次新增共軍、國軍服裝識別
新版全民國防應變手冊首次提供共軍與國軍、以及我國警消的服裝識別。Photo Credit: 國防部

我們想讓你知道的是

國防部新公布的全民國防應變手冊中，針對個人緊急避難包建議攜帶太陽能充電板，是否太過昂貴？為此全動署表示，針對緊急避難包內容物，內容物變化比較大，民眾可依照自己的需求提前準備，備用電源是傾向使用手持式發電機。

國防部去年4月公布「全民國防手冊（範本）」，不過受烏俄戰爭影響，各界反應朝戰時嚴峻景況撰擬，以提供民眾更充足應變資訊，國防部召集各領域專家學者提供修編意見，今（13）日公布修編後的「全民國防應變手冊」，未來也會在全動署的網站公布。

今日公佈的「全民國防應變手冊」中第一次增加敵我軍服裝識別，詳列我國國軍（陸海空）服飾標誌以及共軍服飾，包括共軍的夏冬季作訓服、作訓大衣、識別名牌和軍種胸章。情次室中校林楨凱表示，全民國防應變手冊當初建置就是為百姓能夠更清楚去做共軍和國軍識別，考量不管是應變時期或戰時，共軍可能會穿著作戰服裝來到台灣做相關活動，因此按照國軍迷彩服與共軍的作戰服裝給國人做識別參考。

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Photo Credit: 國防部
全民國防應變手冊首次加入敵我識別內容。

媒體詢問，一般民眾不容易分辨敵我服裝，未來是否仿效烏克蘭，會綁黃色的識別帶？林楨凱表示，情次室在這次應變手冊中提供百姓可以很快看出國軍與共軍在服裝上的差別，民眾可以清楚看出國共軍服裝上有明顯差異，後續共軍如果有持續更新服誌，情次室也會持續做更新，以供國人使用。

國防部聯合作戰計畫處處長林文皇表示，作戰演訓時部隊都會有識別，各個部隊、每天的識別都不一樣，有藍色和白色的識別帶，可作為敵我識別的區分。

由於台海局勢緊張，在這個時間點發表手冊是不是有特別意義？全動署物力動員處處長沈威志表示，全民國防手冊去年第一次做公告，各界反應希望針對當時國際局勢，希望針對戰時更嚴峻的情況公告資訊讓民眾有所遵循，全動署依照程序搜整各界意見，在各部會協助下完成新版應變手冊，強調在這個時間公布，「只有作業時間需求，無其他考量」。

沈威志表示，新版應變手冊民眾可以直接下載使用，後續也會提供英文版供外國人閱讀參用，各地方政府和各部會也可以依照需求翻譯成所需的語言。

緊急避難包建議攜帶太陽能板，全動署：民眾可依自己需求做準備

沈威志說，平時就公布應變手冊，目的是讓各界有時間做整備，比如急難救助包，或者緊急避難包，相關內容物都有建議，也可以依照時間依照個人須就逐步做準備，平時災難應變和戰時都可採用，至於有一些看不懂文字的長輩和年幼者，則要靠各地方政府村里長辦公室用其他時機方式做說明。

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Photo Credit: 國防部
全民國防應變手冊建議民眾平時準備的緊急避難包內容。

不過手冊中針對個人緊急避難包，建議攜帶太陽能充電板，是否太過昂貴？沈威志表示，針對緊急避難包內容物，消防署在各縣市網站都有緊急避難包的參考，坊間市售的緊急避難包價格和內容物也都可以查詢，目前價格落在2000-4000元之間，內容物變化比較大，民眾可依照自己的需求提前準備。

針對備用電源，沈威志建議傾向使用手持式發電機，全動署也有做緊急避難包研討，會利用後續的民安演習以及七月的萬安演習做宣傳推廣，避難包的內容物也預計明年會成為重點驗證科目。

全民國防應變手冊內容可區別為「平時準備」和「戰時應變」，在平時準備上，包括緊急避難準備事項、防空警報音符及聲音識別、認識周邊重要處所、掌握正確訊息；戰時應變上則為戰時可能發生的狀況、敵我識別、緊急疏散避難、 戰場維生應處、通訊傳播中斷應處、戰傷醫療急救、戰場危機處置、民眾對各類型災害應變作法、緊急應變專線等要項，手冊也說明戰時停水停電、民生物資及收容安置等各項措施及執行作法，以及通訊傳播中斷時的應處方式。

沈威志說明，手冊內容整合防空避難處所、緊急責任醫院，民生必需品配售及收容救濟等地點，於災防APP便於民眾查詢。沈威志強調，此手冊主要是提供民眾面臨各種可能發生嚴峻狀況時所需的緊急應變資訊，以做好生存自助。

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核稿編輯：楊士範


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