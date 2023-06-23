【小說】《邪教之子》選摘：人們無從得知死者的主張，所有吹噓能夠聽見故人聲音的全是騙子

文：澤村伊智（Ichi Sawamura）

二

最後一節課敬完禮下課，才剛從學校飛奔而出我就和會長撞個正著。

在這裡提到的「會長」乃是光明丘的上任會長，權藤尚人。當時大概年屆五十歲上下吧。

論及故人時我希望能保有誠實、保有公平。死者無口，如同這句俗諺所示，人們無從得知死者的主張。所有吹噓能夠聽見故人聲音、與故人對談的人全是騙子，若非如此也不過是一廂情願的自我矇騙之徒罷了。無論靈媒、宗教家，或者除此以外的任何身分，全都一樣。

正因如此，此處對於權藤尚人這個人僅會以「會長」來稱呼。因為當時的我，便是如此稱呼他的。此外，當時的我還打從心底仰慕並尊敬著他，這部分亦會如實記下。至於現今的我的價值觀與判斷，基於原則不會寫出來。

註解在此告一段落，繼續說回當時的場面吧。

「會長，你好。」

「慧斗，妳很有精神嘛。」

會長將雙眼瞇起。

「剛離開學校嗎？」

「嗯。會長你呢？」

「有點事要辦哪。」

「這麼說就是剛從山上下來對吧？我明白的。」

我伸手指向學校的後山。

會長經常前往後山。應當是有什麼要事沒錯，不過先前他絕不會告訴我具體的理由，老是說著「有點事要辦哪」、「去辦公事啊」來含糊帶過。「吶，告訴我嘛。」「我去採一種草哩。它的根能做成特效藥。」

這次會長出乎意料地輕易鬆口了。在他揹著的後背包的側口袋裡能看到工作手套，背包本身亦塞得滿滿當當的樣子。只不過。

「那個工作手套，是新買的對吧？沒有泥巴沾在上面，就連拿出來穿戴也還沒有過吧？哎呀，雖然我不會要你把草的根交出來，但願意讓我看看鏟子的話也不是不能相信你唷。」

我展現了自己的推理技巧。如今想來稚拙歸稚拙，當時的我倒也為了識破謊言而欣喜，更因為能對「犯人」指出這點而歡欣鼓舞。

會長「呼哈哈」地笑了起來，那是他的獨特笑聲。

「慧斗很敏銳哪。」

「果然是騙人的對吧？」

「這個嘛，妳說呢？」

會長抬手摸了摸落腮鬍。正當我想質問他究竟要裝蒜到什麼地步時，卻冷不防被問了一句：

「慧斗知道這裡是什麼樣的城鎮嗎？這座光明丘，是怎樣的城鎮？」

他的目光變得鋒利，神情轉變成有別於至今的嚴肅。僅憑如此便讓我心生緊張，不由得拘謹了起來。

「欸……是新市鎮？」

「何謂新市鎮？」

「嶄新的、城鎮？就是嶄新的住宅區？」

「慧斗之前住的城鎮也是住宅區，應該也沒舊到哪去喔。那裡是新市鎮嗎？」

「不是。」

我搖了搖頭。雖然幾乎沒有外出的記憶，不過我記得，從窗戶望出去的景色與光明丘截然不同。那並非只是平地與山林間的差異，這點即便是小孩子的腦袋也足以理解。

「啊。」這個瞬間我注意到了。「是指破壞掉大自然後興建的城鎮嗎？在空無一物的地方開拓出的人工城鎮，是這樣對嗎？」

「那是誤會喔。典型的誤會。就算是大人，產生這種誤會的人也不在少數哪。」

「那麼，新市鎮實際上是什麼呢？」

馬上就急著想知道答案的我問道。

「是把過時文化摧毀掉後興建的城鎮。」

會長給出解答。

「這裡從以前開始就有人煙，有人類在此活動。昔日曾是一座農村。妳看過梯田嗎？像那種田的附近到處都有住家分佈，這裡曾經是那樣的地方。後來在開發的過程中，大部分的農家都搬離了，農田被全數收購並填平。經歷過整地、重新規劃用地，因應增多的人口而蓋起林立的公寓大廈。就像現在這樣哪。」

「哦──」

「在這個下面，」會長踩了踩人行道上新鋪的柏油，「存在過去人們的生活，還有回憶，當然也有文化囉。要是忘記這點，遲早會遭報應的。」他說。

「那個和會長去後山這件事，有什麼關聯嗎？」

我失去耐心直接問。呼哈哈，慧斗真是急性子啊。會長笑逐顏開，隨後開始講述：

「從前在這邊的村子裡，祭祀著某位神明大人。人們祈禱豐收、祈求祂保佑平安，總之大概就是這樣的信仰對象。村子每年會舉行盛大的祭典，也有蓋神社和小神龕一類的建築。其他地方都沒有，是當地才有的信仰哪。」

「信仰？」

「祭祀的神明據說叫作阿蝦摩神。妳應該沒聽說過吧？」

「嗯，從來沒聽過。」

「因為只有這裡才有過嘛，已經是過去式了，如今信仰的人一個也不存在。阿蝦摩神是不再受人祭祀的神明大人。」

會長放眼望向後山。

「這裡是座嶄新的城鎮，剛才慧斗說過對吧。換句話說，作為一個社會共同體還不夠成熟。現在只不過是住了許多的人，但是人與人之間還沒有建立起連結。慧斗也有感覺到吧？」

「嗯。」我點點頭，想起那些在上學途中打了招呼卻沒有回應的大人，以及回瞪我的大人的模樣。

「一旦發生什麼狀況城鎮就會分崩離析。即使再怎麼去鞏固，也極有可能碰上山崩。大自然的力量畢竟遠超出人們的想像哪。」

「吶，會長……」

「正因如此才要借助阿蝦摩神的力量啊。透過昔日受人祭祀的神明大人的力量，來讓光明丘發展成更好的城鎮。就是為了這個我才做了不少調查，像是去訪問在城鎮開發前住過這裡的人啦，或是巡訪周邊尚未被開發的群山等等。」

因為這樣才會去山裡嗎？我總算理解了。然而，在我接下來的理解當中存有誤解。那時的我還太年幼，對於現實與虛構的區別還很模糊。

會長正打算讓神明大人復甦。

讓沉睡於那座後山裡名為阿蝦摩神的神明大人復甦。

我陷入這種異想天開裡。