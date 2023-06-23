【小說】《邪教之子》選摘：人們無從得知死者的主張，所有吹噓能夠聽見故人聲音的全是騙子
我們想讓你知道的是
慧斗收到了來自一個女孩的求救。她的名字是「茜」，是一名被邪教軟禁的女孩。茜總是坐在輪椅上動彈不得，而她那篤信新興宗教「宇宙力場」的母親四處奔走，帶著行動不便的茜在其居住的城鎮．光明丘不停傳教與勸募，成為居民們最好奇、也最忌諱的存在。
文：澤村伊智（Ichi Sawamura）
二
最後一節課敬完禮下課，才剛從學校飛奔而出我就和會長撞個正著。
在這裡提到的「會長」乃是光明丘的上任會長，權藤尚人。當時大概年屆五十歲上下吧。
論及故人時我希望能保有誠實、保有公平。死者無口，如同這句俗諺所示，人們無從得知死者的主張。所有吹噓能夠聽見故人聲音、與故人對談的人全是騙子，若非如此也不過是一廂情願的自我矇騙之徒罷了。無論靈媒、宗教家，或者除此以外的任何身分，全都一樣。
正因如此，此處對於權藤尚人這個人僅會以「會長」來稱呼。因為當時的我，便是如此稱呼他的。此外，當時的我還打從心底仰慕並尊敬著他，這部分亦會如實記下。至於現今的我的價值觀與判斷，基於原則不會寫出來。
註解在此告一段落，繼續說回當時的場面吧。
「會長，你好。」
「慧斗，妳很有精神嘛。」
會長將雙眼瞇起。
「剛離開學校嗎？」
「嗯。會長你呢？」
「有點事要辦哪。」
「這麼說就是剛從山上下來對吧？我明白的。」
我伸手指向學校的後山。
會長經常前往後山。應當是有什麼要事沒錯，不過先前他絕不會告訴我具體的理由，老是說著「有點事要辦哪」、「去辦公事啊」來含糊帶過。「吶，告訴我嘛。」「我去採一種草哩。它的根能做成特效藥。」
這次會長出乎意料地輕易鬆口了。在他揹著的後背包的側口袋裡能看到工作手套，背包本身亦塞得滿滿當當的樣子。只不過。
「那個工作手套，是新買的對吧？沒有泥巴沾在上面，就連拿出來穿戴也還沒有過吧？哎呀，雖然我不會要你把草的根交出來，但願意讓我看看鏟子的話也不是不能相信你唷。」
我展現了自己的推理技巧。如今想來稚拙歸稚拙，當時的我倒也為了識破謊言而欣喜，更因為能對「犯人」指出這點而歡欣鼓舞。
會長「呼哈哈」地笑了起來，那是他的獨特笑聲。
「慧斗很敏銳哪。」
「果然是騙人的對吧？」
「這個嘛，妳說呢？」
會長抬手摸了摸落腮鬍。正當我想質問他究竟要裝蒜到什麼地步時，卻冷不防被問了一句：
「慧斗知道這裡是什麼樣的城鎮嗎？這座光明丘，是怎樣的城鎮？」
他的目光變得鋒利，神情轉變成有別於至今的嚴肅。僅憑如此便讓我心生緊張，不由得拘謹了起來。
「欸……是新市鎮？」
「何謂新市鎮？」
「嶄新的、城鎮？就是嶄新的住宅區？」
「慧斗之前住的城鎮也是住宅區，應該也沒舊到哪去喔。那裡是新市鎮嗎？」
「不是。」
我搖了搖頭。雖然幾乎沒有外出的記憶，不過我記得，從窗戶望出去的景色與光明丘截然不同。那並非只是平地與山林間的差異，這點即便是小孩子的腦袋也足以理解。
「啊。」這個瞬間我注意到了。「是指破壞掉大自然後興建的城鎮嗎？在空無一物的地方開拓出的人工城鎮，是這樣對嗎？」
「那是誤會喔。典型的誤會。就算是大人，產生這種誤會的人也不在少數哪。」
「那麼，新市鎮實際上是什麼呢？」
馬上就急著想知道答案的我問道。
「是把過時文化摧毀掉後興建的城鎮。」
會長給出解答。
「這裡從以前開始就有人煙，有人類在此活動。昔日曾是一座農村。妳看過梯田嗎？像那種田的附近到處都有住家分佈，這裡曾經是那樣的地方。後來在開發的過程中，大部分的農家都搬離了，農田被全數收購並填平。經歷過整地、重新規劃用地，因應增多的人口而蓋起林立的公寓大廈。就像現在這樣哪。」
「哦──」
「在這個下面，」會長踩了踩人行道上新鋪的柏油，「存在過去人們的生活，還有回憶，當然也有文化囉。要是忘記這點，遲早會遭報應的。」他說。
「那個和會長去後山這件事，有什麼關聯嗎？」
我失去耐心直接問。呼哈哈，慧斗真是急性子啊。會長笑逐顏開，隨後開始講述：
「從前在這邊的村子裡，祭祀著某位神明大人。人們祈禱豐收、祈求祂保佑平安，總之大概就是這樣的信仰對象。村子每年會舉行盛大的祭典，也有蓋神社和小神龕一類的建築。其他地方都沒有，是當地才有的信仰哪。」
「信仰？」
「祭祀的神明據說叫作阿蝦摩神。妳應該沒聽說過吧？」
「嗯，從來沒聽過。」
「因為只有這裡才有過嘛，已經是過去式了，如今信仰的人一個也不存在。阿蝦摩神是不再受人祭祀的神明大人。」
會長放眼望向後山。
「這裡是座嶄新的城鎮，剛才慧斗說過對吧。換句話說，作為一個社會共同體還不夠成熟。現在只不過是住了許多的人，但是人與人之間還沒有建立起連結。慧斗也有感覺到吧？」
「嗯。」我點點頭，想起那些在上學途中打了招呼卻沒有回應的大人，以及回瞪我的大人的模樣。
「一旦發生什麼狀況城鎮就會分崩離析。即使再怎麼去鞏固，也極有可能碰上山崩。大自然的力量畢竟遠超出人們的想像哪。」
「吶，會長……」
「正因如此才要借助阿蝦摩神的力量啊。透過昔日受人祭祀的神明大人的力量，來讓光明丘發展成更好的城鎮。就是為了這個我才做了不少調查，像是去訪問在城鎮開發前住過這裡的人啦，或是巡訪周邊尚未被開發的群山等等。」
因為這樣才會去山裡嗎？我總算理解了。然而，在我接下來的理解當中存有誤解。那時的我還太年幼，對於現實與虛構的區別還很模糊。
會長正打算讓神明大人復甦。
讓沉睡於那座後山裡名為阿蝦摩神的神明大人復甦。
我陷入這種異想天開裡。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！