2023/06/14,
美加

美東交通繁忙的95號洲際公路部分坍塌，修復工作恐需時數月

美東交通繁忙的95號洲際公路部分坍塌，修復工作恐需時數月
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國費城一座高架橋底發生火災，導致95號州際公路高架路段坍塌，造成這條美國東部主要道路暫時關閉。民眾擔心污染物可能流入毗鄰的德拉瓦河。

文：德國之聲中文網（法新社、美聯社）

週日（6月11日）上午，美國賓夕法尼亞州費城一座高架橋下方由於卡車起火，導致95號州際公路（I-95）部分路段坍塌。

坍塌事故並未造成任何人員傷亡，但造成的破壞可能使得這條繁忙的高速公路關閉數週甚至數月之久。

費城消防局營長鮑默（Derrick Bowmer）表示，各方到達現場後發現一輛車嚴重起火，但不知道是什麼類型的車輛。此前有報導指出，起火的是一輛油罐車，但當局沒有證實這個說法。市政府一名發言人僅表示，「一場大火」造成了損失，沒有提及車輛訊息。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）週日則表示，已派一個小組調查油罐車起火和橋樑倒塌。

95號洲際公路是如何倒塌的？

火勢嚴重破壞了一座四線道的北向高架橋，導致其中一大段坍塌。有關當局表示，目前正在尋找起火車輛的駕駛員。當消防人員趕到時沒有找到駕駛員。

費城消防局的鮑默表示，該局正將此事作為危險材料事件處理。

據費城東北部塔科尼社區的居民描述，最初的事故發生後曾聽到了幾聲爆炸聲響。消防部門官員表示，爆炸可能是由於事故產生的燃氣洩漏或地下燃氣管道溢出所致。

除了火焰產生的腐蝕性煙霧外，當局擔心有毒物質可能會滲入地面以及鄰近的德拉瓦河，進一步造成環境破壞。

95號洲際公路將無限期關閉？

交通繁忙的95號洲際公路是美國東部的主要南北向道路，連接從緬因州到佛羅里達州的東部沿岸城市。

週日高架橋倒塌後，當局已經關閉費城附近的雙向交通，隨著美國夏季旅行季節開始，這將造成交通回堵。

費城應急管理辦公室在推特上寫道：「請避開該地區。規劃並尋找其他旅行路線。」

費城管理主任亞歷山大（Tumar Alexander）週日在新聞記者會上表示：「95號公路將會有很長一段時間受到影響。」

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）指出，I-95的關閉將對費城及其週邊造成「重大影響」，美國運輸部將提供所需援助，幫助恢復和重建。

白宮也宣佈，美國總統拜登（Joe Biden）已經聽取相關簡報，並與州和地方官員聯繫以提供幫助。

目前必須先清除數千噸的碎片，當局才能評估損失並計劃重建高速公路的北向甚至是南向路段。

民主黨籍賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）週日表示，修復工作將需時數月。

1996年，費城一場由非法燃燒輪胎引起的類似火災也曾損毀I-95公路的一個路段，導致公路關閉數週，部分路段封閉長達半年之久。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。