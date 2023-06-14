美東交通繁忙的95號洲際公路部分坍塌，修復工作恐需時數月

文：德國之聲中文網（法新社、美聯社）

週日（6月11日）上午，美國賓夕法尼亞州費城一座高架橋下方由於卡車起火，導致95號州際公路（I-95）部分路段坍塌。

坍塌事故並未造成任何人員傷亡，但造成的破壞可能使得這條繁忙的高速公路關閉數週甚至數月之久。

費城消防局營長鮑默（Derrick Bowmer）表示，各方到達現場後發現一輛車嚴重起火，但不知道是什麼類型的車輛。此前有報導指出，起火的是一輛油罐車，但當局沒有證實這個說法。市政府一名發言人僅表示，「一場大火」造成了損失，沒有提及車輛訊息。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）週日則表示，已派一個小組調查油罐車起火和橋樑倒塌。

All lanes of I95 closed in both directions between Woodhaven and Aramingo exits due to fire/road collapse. Other streets closed for the response. Avoid area. Plan and seek alternative travel routes. pic.twitter.com/myNyH0nCiq — Philadelphia OEM (@PhilaOEM) June 11, 2023

95號洲際公路是如何倒塌的？

火勢嚴重破壞了一座四線道的北向高架橋，導致其中一大段坍塌。有關當局表示，目前正在尋找起火車輛的駕駛員。當消防人員趕到時沒有找到駕駛員。

費城消防局的鮑默表示，該局正將此事作為危險材料事件處理。

據費城東北部塔科尼社區的居民描述，最初的事故發生後曾聽到了幾聲爆炸聲響。消防部門官員表示，爆炸可能是由於事故產生的燃氣洩漏或地下燃氣管道溢出所致。

除了火焰產生的腐蝕性煙霧外，當局擔心有毒物質可能會滲入地面以及鄰近的德拉瓦河，進一步造成環境破壞。

95號洲際公路將無限期關閉？

交通繁忙的95號洲際公路是美國東部的主要南北向道路，連接從緬因州到佛羅里達州的東部沿岸城市。

週日高架橋倒塌後，當局已經關閉費城附近的雙向交通，隨著美國夏季旅行季節開始，這將造成交通回堵。

費城應急管理辦公室在推特上寫道：「請避開該地區。規劃並尋找其他旅行路線。」

費城管理主任亞歷山大（Tumar Alexander）週日在新聞記者會上表示：「95號公路將會有很長一段時間受到影響。」

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）指出，I-95的關閉將對費城及其週邊造成「重大影響」，美國運輸部將提供所需援助，幫助恢復和重建。

白宮也宣佈，美國總統拜登（Joe Biden）已經聽取相關簡報，並與州和地方官員聯繫以提供幫助。

目前必須先清除數千噸的碎片，當局才能評估損失並計劃重建高速公路的北向甚至是南向路段。

民主黨籍賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）週日表示，修復工作將需時數月。

1996年，費城一場由非法燃燒輪胎引起的類似火災也曾損毀I-95公路的一個路段，導致公路關閉數週，部分路段封閉長達半年之久。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀