《路透社》調查：非洲婦女遭人口販賣、強迫性交易，以服務杜拜外來移工
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許多來自非洲的女性，受海外求職詐騙，被人口販賣至阿拉伯聯合大公國，強迫從事性交易。特殊的人口組成，是當地性產業發達的原因之一，將近90%的人口來自其他國家，多數為受僱於建築業、飯店業的外國移工。其中多為獨自前來的男性，因此人口中有69%為男性。《路透社》引述前外交官表示，默許性交易存在，是當地政府用來安撫男性移工的方式。
《路透社》6月12日公布調查報導指出，許多來自非洲的女性，受海外求職詐騙，被人口販賣至阿拉伯聯合大公國，強迫從事性交易，服務大量的外來移工人口。
《路透社》與國際調查記者同盟（ICIJ）合作進行此項調查報導，訪問了25名受害的非洲女性、阿拉伯聯合大公國與奈及利亞政府部門，以及打擊人口販運的組織。調查結果顯示，阿拉伯聯合大公國現在已成為非洲婦女人口販運、強迫性交易的主要目的地，其國內有廣泛的性交易網絡，不少政府官員、警察機關都牽涉其中。
受訪的受害婦女主要來自於西非國家奈及利亞，人口販子在奈及利亞與她們接觸，稱介紹她們到阿拉伯聯合大公國工作、賺取更優渥的薪資。並且提供辦護照的規費、機票，以及簽證費用。當受害者飛抵杜拜後，再表示原先談好的工作目前沒有職缺，要求受害女性從事性交易，以償還人口販子先墊的機票等費用。
除了用「強迫欠債」的方式控制受害者，人口販子也利用了非洲的巫術信仰－Juju，威脅受害者如果不從，自己與家人將會受到詛咒。
販賣這些婦女的人口販子是位名為戈爾德（Christy Gold）的46歲女性，她用海外求職詐騙的方式，將受害者騙至杜拜，再以債務、巫術信仰與死亡威脅進行脅迫。戈爾德於2021年被奈及利亞法院判刑，當局指控她犯下6起違反性販運法律的罪行。但戈爾德並未出庭，且目前處於失蹤的狀態。
阿拉伯聯合大公國的情況
調查報告指出，賣淫與人口性販運在阿拉伯聯合大公國是公開的秘密。偽裝成按摩院的妓院，以及附有照片與通訊軟體號碼的性工作者名片，在杜拜隨處可見，而水療中心、俱樂部及酒吧裡也能見到性工作者的身影。
調查報告也指出，來自歐洲的白人性工作者，會被帶到高級會館，服務富人階級的客戶。而來自非洲的黑人性工作者，則會被要求站在街頭，為來自南亞與非洲的低收入移工提供性服務。
而阿拉伯聯合大公國性產業發達的其中1個原因，是該國特殊的人口組成－將近90%的人口來自其他國家，多數為受僱於建築業、飯店業的外國移工。其中多為獨自前來的男性，因此該國人口中69%為男性。《路透社》引述2名不願具名的前外交官表示，默許性交易存在，是當地政府用來安撫男性移工的方式之一。
阿拉伯聯合大公國於2006年，將人口性販運（Sex Trafficking）入罪、成立反人口販運小組，並為受害者提供庇護所。不過美國國務院於2022年表示，阿拉伯聯合大公國在打擊人口販運方面的努力依然不足。
對於戈爾德在當地進行人口販賣一事，阿拉伯聯合大公國警察機關表示，這些指控都是虛假，且缺乏根據的。並表示戈爾德女士合法出入杜拜，沒有參與任何非法活動。
阿拉伯聯合大公國外交部亦表示，任何暗示該國容忍人口販運、漠視受害者的指控都是錯誤的。外交部也指出，該國參與了打擊人口販運的國際行動。
不過這項說法被奈及利亞打擊人口販運機構給反駁，並表示當機構欲與阿拉伯聯合大公國當局合作，協助追捕在該國的人口販子時，對方並沒有同意合作。
新聞來源
- How torture, deception and inaction underpin the UAE’s thriving sex trafficking industry（ICIJ）
- How torture, deception and inaction underpin UAE's thriving sex trafficking industry（Reuters）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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