死刑判決的定錨效應：以前容易判死，現在要判死不容易？

文：陳建安（玄奘大學應用心理學系助理教授兼副教務長／註冊課務組組長）

2017年11月22日凌晨，有二次縱火前科的男子李國輝因長期使用毒品，導致有幻聽、幻覺及妄想，於新北中和區一處出租套房內縱火，造成9死5傷慘劇。日前無期徒刑定讞，又再度引起台灣社會對死刑議題之關注，並且適逢總統選戰的醞釀期，便也因此掀起一波民意騷動。甚至，有協會提案增訂《監獄行刑法》第145條，死刑應於判決定讞半年內執行的公投。

由於筆者過去曾長期於監所晤談過極刑犯與待審社會矚目的重刑犯，對於死刑議題不僅止於法規範與理論的理解，還有記憶中那幾百次深刻的對話。這樣的經驗，讓我企盼死刑議題的關注不應只是造一時的浪，更是一個社會應該面對，無可躲避的長浪。若司法判決是一條船，也希望能不因社會民意與政治人物意見的浪大浪小而游移，因此這艘船的錨是？

決策的定錨效應

定錨效應 （Anchoring Effect）是心理學家Amos Tversky和Daniel Kahneman於1974年提出。它指出人們於決策中或評價中，會受到最初或心中認定的一個參照基礎點（船錨）去進行判斷。因此，我們並非根據事物的本質評價，而是依照照個起點進行估量，算是常見的認知偏誤（cognitive bias）一種類型。

因此，死刑判決與執行的標準或行為法律依據在近年是否出現定錨點的變異呢？

以前容易判死，現在要判死不容易？

撇除資料不全的軍法審判外，檢視相關資料，在2000年後台灣司法死刑判決共計有102人（表一），死刑執行有58人。而死刑判決在2015年後平均每年約為1人，甚至2021年後至今，尚無死刑定讞案件。而就死刑執行而言，上述同一時段更只有3人，分別是台北捷運殺人案的鄭捷、除夕夜縱火燒死至親六人的翁仁賢，以及家暴案件殺死妻女的李宏基。目前等待執行的39名（含1女性）死囚中，大多為2000年後定讞者。其中與本次案件相同的縱火案雖只佔其中2人，但這類犯罪導致傷亡的人數皆明顯較其他死刑案件為多，各都導致5人以上的死傷。

2015年澳洲政府犯罪研究報告顯示，縱火案只佔所有殺人案不到的2%，但致死傷率約是1.4倍（相對一般殺人案1.02倍）。我們都知道水火無情，古時戰爭的燒殺擄掠破壞行為中，以火的傷害力最大，也最易失控。綜觀我國近年縱火案判決書，此類案件幾乎都飽受爭議，因為都以「非直接故意」作為非死刑判決的關鍵理由。

單從死刑判決數來看，近幾年的人數確實明顯可見遠低於2001-2015年（平均每年約6.5人）。這到底反映出台灣治安變好，還是台灣要判死刑越來越難呢？

表一：台灣2000年後死刑判決與執行人數統計（作者自行整理）

年代 死刑判決 死刑執行 2001-2005 37 27 2006-2010 34 4 2011-2015 26 28 2016-2020 5 3 2021-至今 0 0 累計 102 62 目前待執行人數 39人（含1女性） 6人因病逝世

被害人數會影響死刑判決嗎？

犯罪會造成社會恐懼也威脅著民眾的幸福感，而民眾的被害恐懼感是主觀的。死刑乃是最嚴厲的刑罰，而嚴刑峻罰到底是亂世時才需拿出來用，還是治安就是得靠重典才行？這關乎判死的那條線。

要判斷達到判處死刑門檻的難易程度，單從死刑判決的表面數字，確實是過於簡化。畢竟每個死刑案件，背後都有不一樣的手段與惡性等量刑因素，且法條隨著時代變更以致我國目前已無唯一死刑的罪。但若我們以一般民眾最為關注的被害人數指標來看（如輿論說，殺一個人不會判死！），在表一資料顯示2001至2015年，共有97件死刑判決。單就致死數而言，其中有42%（41人）被害人數為1人、32%（31人）被害人數為2人、被害3人者有13%（13人），以及被害人數4人以上佔約10%（10人），另2人為毒品走私遭判處極刑。而2016到目前的5件裡其中被害者2人的有3件，有4名被害者以上的有2件。

因此，若以2016年後的資料來看，被害人數在量刑上似乎有一定程度的影響。

近年多個社會矚目案件為何在死刑與無期徒刑之間徘徊？

雖然上述兩個時期（2015前後）的案件量不同，且案件型態與案情不同難以簡單比較，但近年社會矚目在第一、二審，甚至三審最高法院或檢方求處都有死刑判決紀錄，且與過去死刑犯罪的本質手法相仿的許多案件如縱火案（如台南玉井案、新北湯案）、殺童案（如新竹殺童案）、情殺案（如台大宅王案）、弒親案（中壢弒母案、夥同男友殺母棄屍花蓮海濱案）、家暴殺人（如新北汐止殺妻女三人案）、暴力殺人案件（如華山分屍案、北市峨嵋停車場雙屍案、竹東少女虐殺案、八里媽媽嘴咖啡店雙屍案）等，皆以無期徒刑定讞。這判決的差異，與近年量刑考量的變動存有很大的關係。

台灣近年死刑判決的四大門檻

台灣最高法院102年度台上字第170號判決揭櫫了死刑量刑考量的二階段程序，也就是符合死刑判決之最嚴重罪行，另一則是可迴避死刑的「教化可能性」。在這之後，又有最高法院第5251號判決以及105年度台上字第1567號等一系列判決，而漸形成的死刑量刑基準的雛型。大致重點如下；

一、在「兩公約」中所謂的「情節最重大之罪」，依據「公民與政治權利國際公約第六條，及人權事務委員會第三十六號」的一般性意見，所指涉的範疇已限縮於「故意直接殺人」，也就是「蓄意」。因此，行為傷害的結果便退居次要，不在是最主要的量刑考量。否則這次李國輝縱火奪走9條人命，為何會不敵非直接故意呢！