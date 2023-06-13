金塊擊敗熱火奪隊史47年NBA首冠，「Joker」約基奇從愛喝汽水的顯胖男孩化為總冠軍賽MVP

（中央社）加入NBA第47年的金塊，今天在約基奇繳出28分16籃板、小波特貢獻16分13籃板聯手帶領第4節翻轉戰局，終場94比89擊敗熱火。金塊在總冠軍系列最終4比1勝出，如願奪下隊史首座NBA總冠軍。

7戰4勝制的美國職籃NBA總冠軍賽，丹佛金塊今天第5戰帶著3比1聽牌優勢返回主場迎戰邁阿密熱火。

例行賽平均可獲20.1分成為熱火第二得分點的赫洛（Tyler Herro），季後賽首戰對密爾瓦基公鹿時只打19分鐘就右手骨折接受手術並一路休養，今天在球隊背水一戰時復出。

已無退路的熱火此役打出5比0開局，金塊隨即以12比0的猛攻還以顏色。一度落後8分的熱火，靠阿德巴約（Bam Adebayo）接連兩次「3分打」將比分超前，首節24比22領先。

上半場金塊三分線外手感不佳，三分球15投僅1中，熱火在阿德巴約轟18分下，以51比44保持領先。

易籃再戰，金塊莫瑞（Jamal Murray）砍進三分球60比60扳平。兩隊展開拉鋸戰，小波特（Michael Porter Jr.）砍進三分球助金塊超前，熱火則靠勞瑞（Kyle Lowry）的三分彈要回領先，3節打完熱火仍以71比70保有領先。

最後一節金塊在約基奇（Nikola Jokic）進球後反超並一度領先達7分，熱火靠巴特勒（Jimmy Butler）連下5分再要回領先。比賽剩最後27秒熱火89比90落後，但球權在手的熱火卻發生要命失誤被抄球，只能靠犯規凍結時間，金塊最後4罰全中最終以5分之差贏球。

金塊在總冠軍系列賽以4勝1負擊敗熱火，拿下1976年加入NBA後的首座總冠軍。

此役金塊約基奇28分、16籃板，小波特貢獻16分13籃板，莫瑞（Jamal Murray）下14分8助攻。

熱火今天5人得分兩位數，以巴特勒21分最高，阿德巴約20分12籃板，無奈整體籃板球50對71落後太懸殊，成為熱火一大致命傷。

The Denver Nuggets are NBA Champions for the 1st time in the franchise's history 👏



🏆 GAME 5 FINAL SCORE 🏆



DEN: 94

MIA: 89 pic.twitter.com/TDGO42ctwt — NBA (@NBA) June 13, 2023

Not in AG's house 🚫 pic.twitter.com/MuxJ6BgIJs — Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

Jamal from deep to open up the fourth 🏹 pic.twitter.com/wHCZh9A8go — Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

度過5年黑暗期，金塊成第2支奪冠的ABA球隊

（中央社）丹佛金塊今天拿到隊史47年來首座總冠軍，回顧球隊歷史，金塊經歷了5年的黑暗重建期，才在約基奇、莫瑞以及總教練馬龍帶領下，成為第2支從ABA併入NBA後奪冠的球隊。

1967年成立的美國籃球協會（American Basketball Association，ABA）和1946年成立的美國職業籃球聯賽（National Basketball Association，NBA）始終處於競爭關係，直到1976年ABA才併入NBA，而當時ABA的13支球隊，僅剩下4支球隊還存在於現今的NBA當中。

這4支球隊包括丹佛金塊、布魯克林籃網、印第安那溜馬、聖安東尼奧馬刺等。其中，馬刺早在1999年就嚐到隊史首次冠軍滋味，而今天奪冠的金塊，就成為4支ABA球隊當中第2支拿下NBA總冠軍的球隊。

金塊成立於1967年是ABA的創始球隊之一，最早稱為雲雀（Larks），但在首個球季開打前就更名為火箭，並且在1974年又改名為金塊，而在1976年ABA合併前最後一個賽季打進總冠軍賽，但輸給了紐約籃網。

不論在ABA或者NBA，金塊始終是季後賽常客，在ABA的9個賽季金塊全都打進季後賽，但僅1次打到總冠軍賽；併入NBA後，金塊曾在1980年代9度打進季後賽，另在2004~2013年連續10個賽季都打進季後賽，但始終無緣總冠軍。

儘管金塊從2013~14年賽季開始，連續5個賽季進入重建期，但球隊卻默默地開始奠定基石。包括2014年選進約基奇、2016年選進莫瑞、2018年選進小波特（Michael Porter Jr.），加上2015年起請來馬龍擔任教練，這一切終於在2018~19年球季開花結果，當年以54勝28敗拿到例行賽西區第2的佳績。

在金塊47年的隊史裡也產生過不少球星，包括第一代球星英格利許（Alex English）、「一代鍋神」穆湯波（Dikembe Mutombo），2003年金塊選到了近代著名的球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），加上總教練換成以進攻著稱的卡爾（George Karl），在2000年以防守為重的NBA風氣下，金塊卻反向操作打出華麗的進攻球風。

金塊從1999年將主場搬到現址「百事中心（Pepsi Center）」，這座球場位於5280英呎的高原，這也是金塊球場的罰球線上，貼有5280這個數字的由來。由於球場位處空氣稀薄的高海拔，也讓外界戲稱金塊擁有全NBA最「天然」的主場優勢。

Photo Credit: Troutfarm27 (CC BY-SA 4.0) 前身為Pepsi Center的丹佛主場Ball Arena

35分鐘車程改變一生，約基奇甩肉晉升MVP之林

初進NBA還略「顯胖」的約基奇，在教練利用35分鐘車程一路勸說後，放棄狂喝汽水的壞習慣，積極瘦身讓身體越來越精實，在場上展現愈來愈強大的宰制力，並正式晉升MVP行列。

約基奇現年28歲、身高6呎11吋（約210公分），是丹佛金塊於2014年選秀會第2輪，總順位第41順位選上的塞爾維亞中鋒。他在剛進NBA時就有極佳的表現，因此入選年度新秀第一隊。

加入NBA後，身材雖比其他球員更「顯胖」，約基奇平均得分仍逐年攀升，從10分、16.7分、18.5分提高到20.1分，籃板數也從7個、9.8個、10.7個、10.8個一路增加，直到2019-20球季出現微幅衰退，仍有平均19.9分、9.7籃板這樣的水準。