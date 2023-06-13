金塊擊敗熱火奪隊史47年NBA首冠，「Joker」約基奇從愛喝汽水的顯胖男孩化為總冠軍賽MVP
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丹佛金塊今天拿到隊史47年來首座總冠軍，回顧球隊歷史，金塊經歷了5年的黑暗重建期，才在約基奇、莫瑞以及總教練馬龍帶領下，成為第2支從ABA併入NBA後奪冠的球隊。而初進NBA還略「顯胖」的約基奇，在教練利用35分鐘車程一路勸說後，放棄狂喝汽水的壞習慣，積極瘦身讓身體越來越精實，在場上展現愈來愈強大的宰制力，並正式晉升MVP行列。
（中央社）加入NBA第47年的金塊，今天在約基奇繳出28分16籃板、小波特貢獻16分13籃板聯手帶領第4節翻轉戰局，終場94比89擊敗熱火。金塊在總冠軍系列最終4比1勝出，如願奪下隊史首座NBA總冠軍。
7戰4勝制的美國職籃NBA總冠軍賽，丹佛金塊今天第5戰帶著3比1聽牌優勢返回主場迎戰邁阿密熱火。
例行賽平均可獲20.1分成為熱火第二得分點的赫洛（Tyler Herro），季後賽首戰對密爾瓦基公鹿時只打19分鐘就右手骨折接受手術並一路休養，今天在球隊背水一戰時復出。
已無退路的熱火此役打出5比0開局，金塊隨即以12比0的猛攻還以顏色。一度落後8分的熱火，靠阿德巴約（Bam Adebayo）接連兩次「3分打」將比分超前，首節24比22領先。
上半場金塊三分線外手感不佳，三分球15投僅1中，熱火在阿德巴約轟18分下，以51比44保持領先。
易籃再戰，金塊莫瑞（Jamal Murray）砍進三分球60比60扳平。兩隊展開拉鋸戰，小波特（Michael Porter Jr.）砍進三分球助金塊超前，熱火則靠勞瑞（Kyle Lowry）的三分彈要回領先，3節打完熱火仍以71比70保有領先。
最後一節金塊在約基奇（Nikola Jokic）進球後反超並一度領先達7分，熱火靠巴特勒（Jimmy Butler）連下5分再要回領先。比賽剩最後27秒熱火89比90落後，但球權在手的熱火卻發生要命失誤被抄球，只能靠犯規凍結時間，金塊最後4罰全中最終以5分之差贏球。
金塊在總冠軍系列賽以4勝1負擊敗熱火，拿下1976年加入NBA後的首座總冠軍。
此役金塊約基奇28分、16籃板，小波特貢獻16分13籃板，莫瑞（Jamal Murray）下14分8助攻。
熱火今天5人得分兩位數，以巴特勒21分最高，阿德巴約20分12籃板，無奈整體籃板球50對71落後太懸殊，成為熱火一大致命傷。
度過5年黑暗期，金塊成第2支奪冠的ABA球隊
（中央社）丹佛金塊今天拿到隊史47年來首座總冠軍，回顧球隊歷史，金塊經歷了5年的黑暗重建期，才在約基奇、莫瑞以及總教練馬龍帶領下，成為第2支從ABA併入NBA後奪冠的球隊。
1967年成立的美國籃球協會（American Basketball Association，ABA）和1946年成立的美國職業籃球聯賽（National Basketball Association，NBA）始終處於競爭關係，直到1976年ABA才併入NBA，而當時ABA的13支球隊，僅剩下4支球隊還存在於現今的NBA當中。
這4支球隊包括丹佛金塊、布魯克林籃網、印第安那溜馬、聖安東尼奧馬刺等。其中，馬刺早在1999年就嚐到隊史首次冠軍滋味，而今天奪冠的金塊，就成為4支ABA球隊當中第2支拿下NBA總冠軍的球隊。
金塊成立於1967年是ABA的創始球隊之一，最早稱為雲雀（Larks），但在首個球季開打前就更名為火箭，並且在1974年又改名為金塊，而在1976年ABA合併前最後一個賽季打進總冠軍賽，但輸給了紐約籃網。
不論在ABA或者NBA，金塊始終是季後賽常客，在ABA的9個賽季金塊全都打進季後賽，但僅1次打到總冠軍賽；併入NBA後，金塊曾在1980年代9度打進季後賽，另在2004~2013年連續10個賽季都打進季後賽，但始終無緣總冠軍。
儘管金塊從2013~14年賽季開始，連續5個賽季進入重建期，但球隊卻默默地開始奠定基石。包括2014年選進約基奇、2016年選進莫瑞、2018年選進小波特（Michael Porter Jr.），加上2015年起請來馬龍擔任教練，這一切終於在2018~19年球季開花結果，當年以54勝28敗拿到例行賽西區第2的佳績。
在金塊47年的隊史裡也產生過不少球星，包括第一代球星英格利許（Alex English）、「一代鍋神」穆湯波（Dikembe Mutombo），2003年金塊選到了近代著名的球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），加上總教練換成以進攻著稱的卡爾（George Karl），在2000年以防守為重的NBA風氣下，金塊卻反向操作打出華麗的進攻球風。
金塊從1999年將主場搬到現址「百事中心（Pepsi Center）」，這座球場位於5280英呎的高原，這也是金塊球場的罰球線上，貼有5280這個數字的由來。由於球場位處空氣稀薄的高海拔，也讓外界戲稱金塊擁有全NBA最「天然」的主場優勢。
35分鐘車程改變一生，約基奇甩肉晉升MVP之林
初進NBA還略「顯胖」的約基奇，在教練利用35分鐘車程一路勸說後，放棄狂喝汽水的壞習慣，積極瘦身讓身體越來越精實，在場上展現愈來愈強大的宰制力，並正式晉升MVP行列。
約基奇現年28歲、身高6呎11吋（約210公分），是丹佛金塊於2014年選秀會第2輪，總順位第41順位選上的塞爾維亞中鋒。他在剛進NBA時就有極佳的表現，因此入選年度新秀第一隊。
加入NBA後，身材雖比其他球員更「顯胖」，約基奇平均得分仍逐年攀升，從10分、16.7分、18.5分提高到20.1分，籃板數也從7個、9.8個、10.7個、10.8個一路增加，直到2019-20球季出現微幅衰退，仍有平均19.9分、9.7籃板這樣的水準。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
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“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選