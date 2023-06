Lenovo推出全新工作站迎戰混合辦公時代 突破創作生產力極限！

Lenovo全新桌上型工作站具備卓越效能與彈性規格配置,ThinkStation P3 Tower、Ultra 和 Tiny三種機型任君挑選。

新一代 ThinkPad P16 Gen 2、P1 Gen 6、P16v i、P16s i Gen 2 和 P14s i Gen 4行動工作站突破效能界線,隨時隨地輕鬆解決繁重的工作流程。

Lenovo 工作站產品可靠、易用與高彈性配置等優勢,以及ISV(Independent Software Vendor)獨立軟體供應商認證2,更能滿足各專業領域的要求,讓使用者可依據自身需求打造專屬個人工作站。

ThinkStation P3 系列全新桌上型工作站結合效能與多功能優勢,專為注重產品價值的設計師、工程師和學生等族群而設計,三款機型滿足市場對於靈活性、可擴展性和強大運算能力的要求。ThinkStation P3 Tower 機殼尺寸再升級,電源供應更高達 1100W,適合更高階配置;同時支援多個儲存裝置,容量最高26TB,滿足資料需求量龐大的應用處理。ThinkStation P3 Ultra則通過革命性的機箱設計,在不到4公升、輕巧不佔空間的體積中容納先進的功能和效能。P3 Ultra 集結 Lenovo 設計巧思,能輕鬆應付繁重工作流程和經常移動的混合辦公情境。ThinkStation P3 Tiny具有其他工作站所沒有的行動性,1公升的體積為同級產品中最輕,可以安裝在任何空間中。

Photo Credit : Lenovo

ThinkPad行動工作站一直以卓越的效能、頂尖的設計和可靠的耐用性而聞名。新一代 ThinkPad P 系列承襲系列強大的功能與效能,同時融合以人為中心的創新設計,鎖定混合辦公需求並提升員工使用體驗,讓專業工作者兼具行動力的同時保有高生產力。針對經常在外奔波的專業工作者、教育工作者和學生,ThinkPad P14s i Gen 4 及 P16s i Gen 2 不論效能、功能或價格都是理想之選,安全性與耐用度更是值得信賴。ThinkPad P16v i 搭載 Intel Core H 系列處理器與高階顯示卡,專為面對龐大工作負載、多工處理且需要升級效能的創作者而生,最新一代安全功能更能隨時隨地保護重要資料與個人身分。ThinkPad P16 Gen 2 及 ThinkPad P1 Gen 6 將行動工作站效能推向極致,即使在移動中也能執行高解析度渲染和高階 VR 應用等複雜工作流程。P16 Gen 2結合最高階行動處理器、專業級 NVIDIA RTX顯示卡和 Lenovo 行動工作站迄今最大 192GB 記憶體容量,原始效能媲美部分桌上型工作站!最新第六代 ThinkPad P1 主打輕薄規格兼具高效能與耐用性,助攻使用者成就最佳表現。

Lenovo重新定義桌上型工作站 ThinkStation P3 Tower、P3 Ultra 和 P3 Tiny 突破應用潛能

新一代ThinkStation是 Lenovo 有史以來最強大的入門級桌上型工作站,提供多種規格,適合部署於各行各業的混合辦公空間,能夠順暢執行繁重的工作流程。新款 ThinkStation P3系列可根據工程、建築、金融、高等教育和醫療應用等不同使用需求進行客製化配置。新品亮點如下:

ThinkStation P3 Tower:Lenovo目標以更好入手的價格提供直立式工作站的強大效能與可擴充優勢!ThinkStation P3 Tower支援第 13 代 Intel Core 處理器和最高 NVIDIA RTX™ A5500 顯示卡,處理關鍵任務不費吹灰之力。除此之外,P3 Tower 最高支援 128GB DDR5 記憶體、和六個儲存驅動器,並具有四個PCIe擴展插槽和高達1100W的電源供應,還能滿足不同專業領域所需的可靠性、效能與擴充能力。

ThinkStation P3 Ultra:不到 4 公升的輕巧工作站擁有卓越效能,可輕鬆應付繁重工作流程,適合應用於混合、遠端辦公情境或交通不便工作場域。輕巧設計滿載巧思,最高支援NVIDIA RTX A5500 顯示卡,還能選配 2023 年稍晚將推出的 BMC(基板管理控制器),提供進階遠端監控與系統管理功能。

ThinkStation P3 Tiny:Lenovo Tiny 系列迷你工作站具備其他工作站所欠缺的行動力。全新 P3 Tiny 總體積僅 1 公升,麻雀雖小,威力十足。除了安裝方式靈活,這台工作站通過 ISV 認證,最高支援 NVIDIA T1000 顯示卡,可同時連接六台顯示螢幕,讓建築師、工程師、金融分析師、醫療專業人員和 STEM 教育工作者走到哪用到哪。

ThinkPad P 行動工作站系列為創意工作者提供豐富選擇與使用彈性

新一代 ThinkPad P 系列行動工作站一次提供豐富的規格配置和不同價位選擇,不僅如此,最新行動工作站比照 2023 年稍早發表的 ThinkPad 系列產品,在特定零組件導入更高比例的再生材質與消費後再生塑料 (PCC3),符合 Lenovo 推動循環經濟的長期策略,以及所有 PC 產品在2025 年內導入消費後再生材質的目標。

ThinkPad P16 Gen 2:新一代 P16 Gen 2 是 Lenovo 迄今最強大的 16 吋行動工作站,專為需要極高效能的行動工作者而生。最高支援第 13 代 Intel Core HX 系列處理器與 NVIDIA RTX 5000 Ada 世代行動工作站顯示卡,速度、效能與效率再創巔峰。配備 PCIe Gen 5 極速儲存裝置,以及最大 192GB DDR5 記憶體容量,處理再繁複的資料也不會遇到瓶頸

ThinkPad P1 Gen 6:ThinkPad P1 集效能、行動力與超輕薄規格(1.78 公斤)於一身,是內容創作者的最佳選擇。配備液態金屬散熱設計,降溫更快效能更穩。P1為滿足視覺創作需求,最高支援NVIDIA RTX 5000 Ada 世代行動工作站顯示卡,或 NVIDIA GeForce RTX™ 4090 高效能顯示卡,還可選配含 500 萬畫素鏡頭的新款 16 吋 OLED 觸控螢幕,或是低藍光護眼螢幕避免用眼疲勞。WiFi-6E4 和 4G LTE(選配)連線功能支援行動工作,地處偏遠仍可維持穩定連線。

ThinkPad P16v i Gen 1:全新 P16v以入門機種的價格提供高階機種的規格。搭載第 13 代 Intel Core H 系列處理器,最高支援 NVIDIA RTX 2000 Ada 世代行動工作站顯示卡,還配備性能優化的雙出口散熱器,協助使用者完成繁重的多工處理,達到事半功倍的效果。

ThinkPad P14s i Gen 4 和 P16s i Gen 2:新一代 14 吋與 16 吋行動工作站推出黑色和風暴灰兩款,主打最高電池續航力5,針對遠端和混合辦公情境設計,促進高效產能和遠端協作。提供 OLED 和低藍光顯示螢幕等選項,可選配 500 萬畫素鏡頭,最高支援 NVIDIA RTX A500 Ada 世代行動工作站顯示卡。

Lenovo 針對所有工作站產品提供完善的支援服務。新一代工作站產品適用 Lenovo TruScale 裝置即服務(DaaS)解決方案,可搭配一系列數位辦公支援、彈性支付選項,以協助企業在不斷變化的業務需求中輕鬆擴展 IT 設備。企業能以固定成本升級保固,最高可延長五年,重要設備投資更有保障。另外企業也可參考 Lenovo Premier Support Plus 以人為中心的全方位 IT 支援服務, Lenovo 技術專家協助提供流暢體驗,從而提高員工生產力和增進使用體驗。

Lenovo工作站及客戶端人工智能業務部副總裁 Rob Herman 表示:「ThinkStation 與 ThinkPad 系列工作站一直以來廣泛支援各專業領域工作,包括研發、工程、金融、媒體與娛樂、醫療和教育等。新一代工作站產品體現我們以人為中心的創新,協助使用者在各自專業領域推動改變,發揮長期影響力。」

Lenovo最新ThinkStation及ThinkPad工作站已於台灣市場開賣6。

註1:包括 Ubuntu® Linux 特定版本(可預載),Red Hat® Enterprise Linux(已認證)和 Fedora® Linux。作業系統可用性視型號而定。

註2:ISV 認證產品完整列表請參閱 https://thinkworkstations.com/

註3:待產品上市後,再生材料與 PCC 消費後再生塑料的詳細資訊,將公告於相關規格表和 psref.lenovo.com。

註4:需要額外購買 Wi-Fi 路由器和資費方案,細節可能因所在地區而異。適用其他條款、條件或費用。連線速度可能因位置、環境、網路條件和其他因素而有所不同。

註5: 實際電池續航力可能因各種因素而異,包括產品配置與使用方式、軟體使用情況、無線功能、電源管理設定和螢幕亮度。電池最大容量將隨著時間與使用次數而減少。

註6:實際開賣日期和配置選項可能因所在地區而異,部分產品可能僅限特定市場。所有項目視供應情況而定,Lenovo 保有隨時調整供應項目、功能和規格之權利,恕不另行通知。