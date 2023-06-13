6/10健康美麗生活日-醫療器材與化粧品正確選用宣導闖關活動

近來民眾越發關注健康保健、美麗保養資訊，為提倡醫療器材及化粧品正確選用觀念，衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)於112年6月10日(星期六)下午假臺北市立動物園大門廣場舉辦「健康美麗生活日」衛教活動，除了醫療器材與化粧品正確選用概念外，亦結合動物園生態永續理念，鼓勵社會大眾愛護動物及親近大自然。

活動以互動遊戲方式傳遞正確選購與選用醫療器材與化粧品概念，並穿插YOYO唱跳秀、逗趣說故事、魔術小丑秀等表演，食藥署誠摯邀請大、小朋友跟著伊耳、阿喵一起學觀念!愛動物!參加活動並完成闖關除了有精美好禮外，還有機會將豐富的摸彩禮品帶回家，6月10日大家相約來健康美麗生活日玩遊戲、拿好禮、學知識！

最後，食藥署再次呼籲，民眾自行選購醫療器材與化粧品時，可參考「醫材安心三步驟‧一認、二看、三會用」及「化粧品安全三重奏‧知規定、識標示、正確用」，保障自身消費權益和安全，購買前查看外包裝資訊確認為合法產品，使用前要了解產品使用方式及注意事項，必要時亦可向專業醫師諮詢！