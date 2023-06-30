《走出莊子的逍遙路》：道家老莊所要消解的重點不在「吾生有涯」，而在「知也無涯」

文：王邦雄

我們從「生有涯而知無涯的處境與困局」出發，再講「乘物以遊心的本質與出路」，由「心齋與坐忘的修養工夫」，尋求「才全而德不形的自在天真」；且通過修養工夫證成「用心若鏡的實現原理」，進一步的體現「大鵬怒飛的主體境界」。《莊子》內七篇，〈逍遙遊〉是第一篇，但是我覺得一開講就暢言〈逍遙遊〉，會讓很多人不知人間艱苦，不食人間煙火，所以我把〈逍遙遊〉的主體境界，安排在修養工夫所存全的自在天真之後，再展現莊子一生所嚮往追尋之「逍遙遊」的主體境界。

「逍」是工夫，「遙」是境界

〈逍遙遊〉的主題寓言是「大鵬怒飛」，它的分量等同〈齊物論〉的「萬竅怒呺」，與〈養生主〉的「庖丁解牛」，主導全篇的義理走向。這個寓言故事是以鳥獸蟲魚做為主角，但是它要展開的是人為萬物之靈的生命人格，可以「由小而大」，再「由大而化」之成長與飛越的歷程，所以先解讀這個寓言故事的內涵與轉折，才能逐步的把蘊藏其中的精義開發出來。

「逍遙」現在已成了一個不可分的聯合複詞，就是生命自在的意思，〈逍遙遊〉篇中也是把「逍遙」二字一起說的，最後一段有云：「『逍遙』乎寢臥其下。」依王船山的解法，他把逍跟遙分開講，「逍者，嚮於消也」，「逍」是消解的工夫，你要把生命的有限性消解掉；「遙者，引而遠也」，「遙」是通過消解的工夫所開顯之廣大自在的境界，是高蹈遠引的意思，此海闊天空而任我遨遊就說是「逍遙遊」。

我們前面講了「心齋」、「坐忘」的修養工夫與「才全而德不形」的自在天真；「坐忘」的「離形去知」或「心齋」的「無聽之以耳」與「無聽之以心」；皆可以轉化而成「用心若鏡」，以照現萬物。所以那個「逍」就是消解形軀生命的有限性，與心知執著所牽引而出之人間的複雜性；「遙」是消解形體的有限性與人間的複雜性而透顯心靈的無限性，「虛而待物」而「同於大通」。

不管是宗教信仰，還是哲學智慧，首先一定要體貼人生的困苦與哀傷；其次就是要給出一個願景，給出一點希望，把它們從困苦與哀傷中引領出來，能夠走向未來。所以有顧桐柏所說之「銷盡有為累」的工夫，與「遠見無為理」的境界，又說：「以斯而遊，故曰逍遙。」

《論語》孔子有云：「游於藝。」這個「游」跟〈逍遙遊〉的「遊」，有一個轉接點，只是儒家的「游」還是要在「興於詩，立於禮，成於樂」的人格養成與人文教化間展開，而沒有像莊子那樣的海闊天空，任我遨遊的氣勢。專就「游」的無心而自得來講，儒道兩家的體會是貼近的。原來生命的美感在儒道兩家都是心靈給出來的空間，在這一點上兩家是相通的。

解消生命的有限性

生命的有限性，在「吾生也有涯」，對莊子來說，生命的有限性本來就是人的存在處境，就像我們每一個人都落在某一竅或在某一個形體中；我想道家要消解的不是這個形體的存在，而是生命存在被心知執著扭曲，也在人為造作中變質的痴迷熱狂。

或許物欲有欲求，而形氣有限定，欲求讓我們不自由，形氣讓我們受束縛，都還在天生自然的層次。問題在，物欲的上頭是情累，情累的上頭是心知執著的心結。心打結帶來情的累，情負累引來物欲的扭曲與價值的變質，這才是生命存在落在「知也無涯」的人間複雜中所帶來的困苦。

所以莊子要解開的不是生命的本身，生命本身怎麼可以解開呢？老子說「無身」，要無掉的也不是生命自我，他所要無掉的是心知對自我的執著，形成自我中心與自我膨脹；所以我們要消解人物的有限性與人間的複雜性。而人間的複雜，來自於心知執著所牽引而來的人為造作，這個才是道家老莊所要消解化掉的。所以消解的重點，不在「吾生有涯」，而在「知也無涯」。

「生有涯」不得已，「知無涯」莫須有

「吾生也有涯」是一個存在的處境，「知也無涯」則是莫須有的人為造作；「吾生也有涯」是與生俱來的命定，所以只好認了；「知也無涯」是莫須有的紛擾跟流落，所以要解消它。此莫須有的存在困局是〈逍遙遊〉所要消解的，那就是所謂的「無何有之鄉」，心中無何有，無執著分別，無比較得失，就無困擾無煩憂了，也就可以回歸心靈的開闊自由，與無限寬廣的精神空間；這樣人生路上，人間世「無不可遊」，而天下事也「無非遊也」。

我想這是莊子在〈逍遙遊〉所嚮往的一個主體修養所開顯的境界，這個主體是生命主體，就是〈養生主〉講的「生主」，〈齊物論〉講的「真君」。所以我認為「大鵬怒飛」這個寓言就是主體境界的展現。因此我對「大鵬怒飛」、「萬竅怒呺」都給出正面的肯定；有的人不是這樣想的，認為「萬竅怒呺」就是是非紛擾，「大鵬怒飛」還是有待，他覺得「大鵬怒飛」還不行，那麼請問要怎麼樣才行呢？逍遙遊的空間在哪裡呢？讀到大鵬怒飛還說是有待，那難道是那兩隻小鳥正在逍遙而遊嗎？

我們講過「萬竅怒呺」就是天籟在地籟人籟中的開顯，這就是「萬竅怒呺」的存有大肯定；所以我說它是大地交響樂，生命無限的豐富，人間無盡的美好，有聲有色多采多姿。「萬竅怒呺」，就是天地萬物都在宇宙長風吹向大地的當下，風本無聲，穿越了萬種不同的竅穴，而發出萬種不同的生命樂章，人人是人籟之真，物物是地籟之和，怎麼會是人間的是非紛擾呢？

大鵬怒飛的主題寓言

〈逍遙遊〉第一大段就開講「大鵬怒飛」的寓言：「北冥有魚」，北冥就是北海；莊子用「冥」字，有一點接近老子所講的「玄」，後來我們喜歡講「玄冥」，把老子的「玄」和莊子的「冥」一起說。「北冥」指涉的是一個孕育生命的大海。他不用海，而用冥來說，貼近老子所講的玄牝：「玄牝之門，是謂天地根。」（六章）「玄牝」就是天上的母親，「北冥有魚，其名為鯤」，鯤是魚子，魚子極小，但莊子卻偏說：「鯤之大，不知其幾千里也。」他竟然將「鯤」說成幾千里那麼大。我認為這句話蘊藏生命是「由小而大」的意涵，因為生命本質上是隨著歲月成長的。