《走出莊子的逍遙路》：道家老莊所要消解的重點不在「吾生有涯」，而在「知也無涯」

我們想讓你知道的是
國學巨擘王邦雄教授以幾十年的研究與講學工夫，結合實際生活經驗，用親切的話語，生動的譬喻，詮解莊子的理路架構與敘事觀點，將莊子最具代表性也最顯精采的段落，一一引據加以析論，並比較老莊思想與儒家思想的異同。
文：王邦雄
我們從「生有涯而知無涯的處境與困局」出發，再講「乘物以遊心的本質與出路」，由「心齋與坐忘的修養工夫」，尋求「才全而德不形的自在天真」；且通過修養工夫證成「用心若鏡的實現原理」，進一步的體現「大鵬怒飛的主體境界」。《莊子》內七篇，〈逍遙遊〉是第一篇，但是我覺得一開講就暢言〈逍遙遊〉，會讓很多人不知人間艱苦，不食人間煙火，所以我把〈逍遙遊〉的主體境界，安排在修養工夫所存全的自在天真之後，再展現莊子一生所嚮往追尋之「逍遙遊」的主體境界。
「逍」是工夫，「遙」是境界
〈逍遙遊〉的主題寓言是「大鵬怒飛」，它的分量等同〈齊物論〉的「萬竅怒呺」，與〈養生主〉的「庖丁解牛」，主導全篇的義理走向。這個寓言故事是以鳥獸蟲魚做為主角，但是它要展開的是人為萬物之靈的生命人格，可以「由小而大」，再「由大而化」之成長與飛越的歷程，所以先解讀這個寓言故事的內涵與轉折，才能逐步的把蘊藏其中的精義開發出來。
「逍遙」現在已成了一個不可分的聯合複詞，就是生命自在的意思，〈逍遙遊〉篇中也是把「逍遙」二字一起說的，最後一段有云：「『逍遙』乎寢臥其下。」依王船山的解法，他把逍跟遙分開講，「逍者，嚮於消也」，「逍」是消解的工夫，你要把生命的有限性消解掉；「遙者，引而遠也」，「遙」是通過消解的工夫所開顯之廣大自在的境界，是高蹈遠引的意思，此海闊天空而任我遨遊就說是「逍遙遊」。
我們前面講了「心齋」、「坐忘」的修養工夫與「才全而德不形」的自在天真；「坐忘」的「離形去知」或「心齋」的「無聽之以耳」與「無聽之以心」；皆可以轉化而成「用心若鏡」，以照現萬物。所以那個「逍」就是消解形軀生命的有限性，與心知執著所牽引而出之人間的複雜性；「遙」是消解形體的有限性與人間的複雜性而透顯心靈的無限性，「虛而待物」而「同於大通」。
不管是宗教信仰，還是哲學智慧，首先一定要體貼人生的困苦與哀傷；其次就是要給出一個願景，給出一點希望，把它們從困苦與哀傷中引領出來，能夠走向未來。所以有顧桐柏所說之「銷盡有為累」的工夫，與「遠見無為理」的境界，又說：「以斯而遊，故曰逍遙。」
《論語》孔子有云：「游於藝。」這個「游」跟〈逍遙遊〉的「遊」，有一個轉接點，只是儒家的「游」還是要在「興於詩，立於禮，成於樂」的人格養成與人文教化間展開，而沒有像莊子那樣的海闊天空，任我遨遊的氣勢。專就「游」的無心而自得來講，儒道兩家的體會是貼近的。原來生命的美感在儒道兩家都是心靈給出來的空間，在這一點上兩家是相通的。
解消生命的有限性
生命的有限性，在「吾生也有涯」，對莊子來說，生命的有限性本來就是人的存在處境，就像我們每一個人都落在某一竅或在某一個形體中；我想道家要消解的不是這個形體的存在，而是生命存在被心知執著扭曲，也在人為造作中變質的痴迷熱狂。
或許物欲有欲求，而形氣有限定，欲求讓我們不自由，形氣讓我們受束縛，都還在天生自然的層次。問題在，物欲的上頭是情累，情累的上頭是心知執著的心結。心打結帶來情的累，情負累引來物欲的扭曲與價值的變質，這才是生命存在落在「知也無涯」的人間複雜中所帶來的困苦。
所以莊子要解開的不是生命的本身，生命本身怎麼可以解開呢？老子說「無身」，要無掉的也不是生命自我，他所要無掉的是心知對自我的執著，形成自我中心與自我膨脹；所以我們要消解人物的有限性與人間的複雜性。而人間的複雜，來自於心知執著所牽引而來的人為造作，這個才是道家老莊所要消解化掉的。所以消解的重點，不在「吾生有涯」，而在「知也無涯」。
「生有涯」不得已，「知無涯」莫須有
「吾生也有涯」是一個存在的處境，「知也無涯」則是莫須有的人為造作；「吾生也有涯」是與生俱來的命定，所以只好認了；「知也無涯」是莫須有的紛擾跟流落，所以要解消它。此莫須有的存在困局是〈逍遙遊〉所要消解的，那就是所謂的「無何有之鄉」，心中無何有，無執著分別，無比較得失，就無困擾無煩憂了，也就可以回歸心靈的開闊自由，與無限寬廣的精神空間；這樣人生路上，人間世「無不可遊」，而天下事也「無非遊也」。
我想這是莊子在〈逍遙遊〉所嚮往的一個主體修養所開顯的境界，這個主體是生命主體，就是〈養生主〉講的「生主」，〈齊物論〉講的「真君」。所以我認為「大鵬怒飛」這個寓言就是主體境界的展現。因此我對「大鵬怒飛」、「萬竅怒呺」都給出正面的肯定；有的人不是這樣想的，認為「萬竅怒呺」就是是非紛擾，「大鵬怒飛」還是有待，他覺得「大鵬怒飛」還不行，那麼請問要怎麼樣才行呢？逍遙遊的空間在哪裡呢？讀到大鵬怒飛還說是有待，那難道是那兩隻小鳥正在逍遙而遊嗎？
我們講過「萬竅怒呺」就是天籟在地籟人籟中的開顯，這就是「萬竅怒呺」的存有大肯定；所以我說它是大地交響樂，生命無限的豐富，人間無盡的美好，有聲有色多采多姿。「萬竅怒呺」，就是天地萬物都在宇宙長風吹向大地的當下，風本無聲，穿越了萬種不同的竅穴，而發出萬種不同的生命樂章，人人是人籟之真，物物是地籟之和，怎麼會是人間的是非紛擾呢？
大鵬怒飛的主題寓言
〈逍遙遊〉第一大段就開講「大鵬怒飛」的寓言：「北冥有魚」，北冥就是北海；莊子用「冥」字，有一點接近老子所講的「玄」，後來我們喜歡講「玄冥」，把老子的「玄」和莊子的「冥」一起說。「北冥」指涉的是一個孕育生命的大海。他不用海，而用冥來說，貼近老子所講的玄牝：「玄牝之門，是謂天地根。」（六章）「玄牝」就是天上的母親，「北冥有魚，其名為鯤」，鯤是魚子，魚子極小，但莊子卻偏說：「鯤之大，不知其幾千里也。」他竟然將「鯤」說成幾千里那麼大。我認為這句話蘊藏生命是「由小而大」的意涵，因為生命本質上是隨著歲月成長的。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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