《民族重建》導讀：民族是在何時出現？族群清洗為何發生？國家之間的宿怨又要如何化解？
我們想讓你知道的是
提摩希．史奈德將這本書分成了三個部分，對這個區域提出三個意義重大的叩問：「民族是在何時出現？族群清洗為何發生？國家之間的宿怨又要如何化解？」過去也有歷史學家試著回答這些大問題，但是他們宏觀敘事，往往缺乏史奈德掌握幽微細節的歷史敏感度。史奈德提出了三個精彩的論點回應這三個問題。
文：陳嘉銘（中央研究員人文社科中心副研究員）
【導讀】那些多麼令人傷心的民族主義
十六到十八世紀的「波蘭立陶宛聯邦」是個迷人的政治體系。它是近代歐洲版圖最遼闊的王國，涵蓋了今日的立陶宛、波蘭、烏克蘭和白羅斯，統治和兼容了多種語言、族群和宗教。它擁有傲人的文明和先進的共和國憲法。數量龐大的貴族階級擁有廣泛的法典化的政治權利。這些貴族可能來自立陶宛、波蘭或者今天烏克蘭的首都基輔，但是他們的共同語言是波蘭語。因為波蘭語在這個區域被認為是唯一可以寫出優美詩歌、精確法律和哲學語言的文明語言。波立聯邦的貴族公民階級共同組成了波蘭民族（Polish Nation），稱呼自己為波蘭人。
身為波蘭人或者波蘭民族，在這塊土地上，長久以來指的是貴族、公民和文明的三合一身分，而不是族群或者語言身分。一位來自立陶宛的貴族，既是立陶宛人也是波蘭人。在近代歐洲，屬於什麼階級、信仰什麼宗教，比說什麼語言、屬於什麼族群重要許多。一個小區域常有多種族群混居。多數農民沒有清楚的族群身分，說不同語言的人常住在一個村落，一起長大、一起務農。
但是在一九四○年，這個區域的人們卻都接受了「一塊土地只屬於一個民族，每個人只會正好屬於一個民族」這樣的觀念。到了一九七○年，只剩下一種現代民族性的概念在波蘭社會運作：「每個波蘭人都必然是波蘭公民，都屬於波蘭族裔，而且很有可能是一位羅馬天主教徒。」如果現代的波蘭人遇到十七世紀的波蘭人，必然會對彼此稱呼的「波蘭人」瞠目以對。為什麼僅僅在一百五十年間，民族這樣的身分範疇就發生如此重大的改變？
提摩希．史奈德（Timothy Snyder）將這本書分成了三個部分，對這個區域提出三個意義重大的叩問：「民族是在何時出現？族群清洗為何發生？國家之間的宿怨又要如何化解？」過去也有歷史學家試著回答這些大問題，但是他們宏觀敘事，往往缺乏史奈德掌握幽微細節的歷史敏感度。史奈德提出了三個精彩的論點回應這三個問題：
一、歷史案例的具體細節很重要。史奈德常用詩人、英雄、紀念碑、符號、自傳、以家族或者村落為中心的微小歷史去論述他的論點。為了解釋結果為何發生，無法預期的事件、政治領袖的人格、政治決策、強權間的競爭和運氣等因素都很重要。它們不只和社會及人口因素一樣重要，甚至更加重要。因為歷史偶然性和個人能動性扮演重要的角色，社會科學家很難用民族主義通則掌握這本書。
閱讀書中的英雄常常讓人如癡如醉。史奈德的英雄包括了十九世紀上半葉的詩人亞當．密茨凱維奇（Adam Mickiewicz）。他的作品無比壯闊和深邃，波蘭人、立陶宛人和白羅斯人競相把他當作自己最偉大的民族詩人。密茨凱維奇就是他們的拜倫和歌德。但是密茨凱維奇的精神故鄉是波立聯邦，不是讓他陌生的現代波蘭、立陶宛或白羅斯。史奈德的英雄也包括了冷戰時期流亡巴黎的波蘭知識分子耶日．吉德羅伊奇（Jerzy Giedroyć）。他創辦的《文化》（Kultura）雜誌，洞燭機先，早在蘇聯瓦解前四十年就一點一滴地深刻改變了波蘭人對東部邊界的看法。他說服波蘭人不僅該放棄收復二戰失去的龐大東部領土，而且該支持烏克蘭、立陶宛和白羅斯民族獨立建國。
二、現代世界的民族認同，主要仰賴歷史，而不是仰賴傳統或文化。知識菁英對歷史的選擇性挪用構成了現代民族的核心。民族主義者雖然重視歷史，但他們不是要延續傳統生活方式、文化或者社群在地記憶。在十九世紀，知識菁英想像出了以語言族裔為基礎的現代波蘭人、立陶宛人和烏克蘭人。但是波立聯邦兼容並蓄的傳統和文化，卻和這些民族主義格格不入。這些民族主義只能跳過波立聯邦，忽略傳統和文化，回到真實性不明的中古世紀，建構自己的民族敘事。一次大戰後，帝俄瓦解，波蘭和立陶宛擺脫政治壓迫，各自成立民族國家。但是知識菁英以語言和歷史想像出來的這些民族，他們之間的政治爭議轉瞬即帶來慘痛的後果。
三、粗暴的政治力量和苦難經驗讓人民成為民族。知識菁英創造出來的民族歷史敘事只是理念的材料，不一定能驅動平民的民族認同。在納粹德國占領期間，納粹發給每個人身分文件，強制註明了民族身分，平常渾沌的身分被強暴地區分開來，而且常常張冠李戴。這個區域接下來發生的多次族群清洗或者強制遷徙，這些文件將決定每個人的生死。
烏克蘭民族主義組織為了實現烏克蘭土地上只有烏克蘭人的戰略，大規模族群清洗波蘭人。他們掌握每個家族清單，一個村落一個村落的屠殺，許多村民被斬首、絞殺、剝皮、燒死或者心臟被挖出。倖存者的記憶留下難以述說的恐懼和傷痛。波蘭也以族群清洗報復，並在二戰後展開「維斯瓦行動」，強制烏克蘭人遷徙，射殺許多不配合的烏克蘭村民。這塊土地上原是各處住著波蘭人和烏克蘭農民，結果這些從小相處的鄰居玩伴，卻成為彼此族群清洗的對象。
如果民族主義的歷史，只是經過挑選的過去所建構的歷史，為什麼現代民族終究刻進了東歐人民的內心？史奈德寫下了他最尖銳的觀察：「當我們關注個體記憶，就會看見民族記憶中的虛假成分，也會看見這些集體苦難讓連貫一致的民族神話變成無可避免。」 史奈德認為，「或許沒有比同時是施行族群清洗的人和被清洗的人更能將人「民族化」（nationalizing），他們需要去忘記某些事和記得某些事，需要去悲悼某些事和正當化某些事。」既是被害者也是加害者，逼得這塊土地的人們不得不去記憶某些事，遺忘某些事，不得不去主張正當性和悼念某些事，凡此種種讓人民終究成為民族。現代民族想像帶來解放、瘋狂和苦難，最後也是它幫助人民走過此世最艱難的過程。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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