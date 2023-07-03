《ChatGPT一本搞定》：如何利用ChatGPT出考卷、寫教案，增加教師們的效率？

文：Mr.GoGo 謝孟諺

ChatGPT協助老師完成教案與考卷

使用工具：ChatGPT

為什麼要學：一位老師要完成教案，需要消耗不少腦力，況且通常需要同時完成多個教案，往往讓老師傷透腦筋，這時就該請出ChatGPT幫忙，絕對讓你事半功倍，愛上 ChatGPT這位助手。

我問：我需要國小六年級的歷史課教學教案。

ChatGPT回答：

主題：台灣的日治時期 年級：國小六年級 學習目標： 瞭解台灣的日治時期歷史背景及其對台灣的影響。 掌握台灣日治時期的重要事件和人物。 培養學生的歷史思考能力和分析能力，培養學生的跨領 域學習能力。 教學步驟： 導入（5分鐘）介紹學習主題，簡單介紹台灣的日治時期歷史背景及其對台灣的影響。 教學內容（35分鐘） A. 歷史背景介紹（10分鐘）簡單介紹台灣的歷史背景，從清朝末期、 日本入侵、到日治時期的歷史演變。 B. 重要事件和人物介紹（15分鐘）介紹台灣日治時期的重要事件和人物， 如乙未戰爭、台灣民主運動、林森北等。 C. 台灣日治時期對台灣的影響（10分鐘）介紹台灣日治時期對台灣政治、經濟、社會等方面的影響。 討論（15分鐘）引導學生討論台灣日治時期的意義，以及日治時期對台灣的影響是否有正面和負面之分。 總結（5分鐘）總結本節課的教學內容，並提醒學生從歷史中學習，從過去的經驗中瞭解現在和未來。 教學資源： 教材：提供相關的教材和課程資源，以便學生能夠更深入地了解和學習。 多媒體：使用多媒體投影、影音、圖片等形式，生動有趣地介紹台灣的日治時期。 參考資料：提供相關的參考資料和案例，讓學生能夠更好地理解和學習。 教學評估： 設計小組討論和問題解答的評分標準，以評估學生的歷史思考能力和分析能力。 設計歷史繪本活動，評估學生對於台灣日治時期的理解和表達能力。 結合課堂互動環節，評估學生對於台灣日治時期相關事件和人物的記憶和理解能力。 教學延伸： 讓學生在家中搜集相關的台灣日治時期資料，進行自我學習和研究，加深對於該時期的理解和認識。 安排實地參訪，如拜訪國家文化資產或相關博物館，以提升學生的學習體驗和興趣。 開展歷史專題研究，邀請學生選擇自己感興趣的主題進行深度研究，提升學生的跨領域學習能力和研究能力。 教學反思： 教師應該注意學生的反應，掌握學生的學習進度和理解程度，及時調整教學方法和內容。 教師應該注重創新教學方法，提升學生的學習興趣和主動性。 教師應該注重知識的串聯和應用，讓學生能夠將所學知識運用到生活中去。

我問：我正在教學ChatGPT應用課程，請給我教案。

ChatGPT回答：

以下是一份以「ChatGPT應用課程」為主題的教學教案，供您參考： 主題：ChatGPT應用課程 課程目標： 了解ChatGPT模型的基本原理和應用場景。 掌握如何使用ChatGPT模型進行自然語言生成和對話建模。 培養學生創新思維和解決問題的能力。 教學內容： ChatGPT模型的基本原理和應用場景。 如何使用ChatGPT模型進行自然語言生成。 如何使用ChatGPT模型進行對話建模和生成。 如何訓練和優化ChatGPT模型。 教學步驟： 引入：向學生介紹ChatGPT模型的基本概念和應用場景，並讓學生了解本節課的學習目標。 教學：講解ChatGPT模型的基本原理和架構，包括模型的輸入和輸出、訓練過程和優化方法。 活動：組織學生進行小組討論，讓他們探究如何使用ChatGPT模型進行自然語言生成的應用，並讓他們分享他們的研究成果。 教學：講解如何使用ChatGPT模型進行對話建模和生成，包括模型的訓練數據、生成方法和評估指標。 活動：讓學生進行個人或小組專題研究，選擇一個與ChatGPT模型相關的應用場景，並設計和實現一個相應的ChatGPT應用。 教學：講解如何訓練和優化ChatGPT模型，包括訓練數據的處理、模型參數的設置和優化方法的選擇。 總結：回顧本節課的內容和學生的學習成果，並詢問學生是否有其他的問題和觀點。 評估： 設計小組討論和專題研究的評分標準，以評估學生的研究和設計能力。 執行一個ChatGPT應用的作業，以評估學生的ChatGPT模型的應用能力和程式設計能力。 教學資源： 課程教材：提供ChatGPT模型的相關教材和課程資源，讓學生更深入地了解和學習。 程式設計工具：提供程式設計工具和開發環境，讓學生能夠快速地實現和測試自己的ChatGPT應用。 參考文獻：提供相關的參考文獻和案例，讓學生能夠更好地理解和應用ChatGPT模型。 教學評估： 設計小組討論和專題研究的評分標準，以評估學生的研究和設計能力。 執行ChatGPT應用的作業，以評估學生的ChatGPT模型的應用能力和程式設計能力。 綜合評估學生的學習成果和表現，以評估本節課的教學效果和學生的學習滿意度。 教學延伸： 擴展學生對ChatGPT模型的應用場景的認識，引導他們開展更深入的研究和探索。 引導學生瞭解其他自然語言處理技術和相關的應用，擴展他們的知識和技能。 鼓勵學生參加相關的競賽和社群活動，拓展他們的人脈和學習經驗。

協助教師出考題

用ChatGPT產生教案，相信對於教師的效率有莫大的幫助，但它是否可以幫忙出考卷？我們來試試看吧！

我問：我想出考試題目給學生，請你扮演出題老師。

ChatGPT回答：

好的，我很樂意扮演題目老師。請告訴我您希望考試的科目和級別，以及題目的類型和難度級別。

我問：給我關於歷史甲午戰爭的題目，選擇題5題，並附上答案。

ChatGPT回答：

好的，以下是五道歷史甲午戰爭的選擇題： 甲午戰爭是哪兩個國家之間的戰爭？ A. 中國與韓國 B. 日本與中國

C. 日本與韓國 D. 中國與法國 答案：B. 日本與中國 甲午戰爭爆發的原因是什麼？ A. 雙方領土糾紛 B. 日本欲擴張勢力

C. 中國欲維護對朝鮮的影響力 D. 中國欲解放台灣 答案：C. 中國欲維護對朝鮮的影響力 甲午戰爭中，中國海軍的主力戰艦是什麼？ A. 翔威號 B. 鎮遠號

C. 定遠號 D. 皇太極號 答案：B. 鎮遠號 甲午戰爭後，中國和日本簽署的不平等條約是哪一個？ A. 《南京條約》 B. 《馬關條約》

C. 《辛丑條約》 D. 《中俄密約》 答案：B. 《馬關條約》 甲午戰爭的敗因是什麼？ A. 中國軍隊武器落後 B. 中國軍隊戰術不佳

C. 中國軍隊兵力不足 D. 中國軍隊戰力不足 答案：B. 中國軍隊戰術不佳

從這單元可以看出ChatGPT絕對可以增加教師們的效率，老師有了餘力後，自然可以提升教學的品質，因為不再需要花太多時間做瑣碎的工作，就有時間學習與進修，對於老師與學生來說是雙贏。

書籍介紹

本文摘錄自《ChatGPT一本搞定：讓AI成為你的工作好幫手 徹底打敗拒絕新科技的人》，財經傳訊出版

作者：Mr.GoGo 謝孟諺

因為網路上的資料太多，而ChatGPT是模擬人類搜尋資料的模式，去網路上找資料，再模擬人類表達的方式輸出。因此如果網上的資料有錯，它也會給出錯誤的東西。

不過，對你完全不熟的主題，你用Google，也可能會引用錯的資料。

因此，ChatGPT可以幫你省下很多處理雜事的時間，讓你的腦可以全心理處重要的事。

其次！因為大量運用資訊的能力，讓ChatGPT成為你腦力激盪的好夥伴：如出版社出新書想書名；汽車廠推新車要想車名。就算集合一堆人，也很難快速的想出一定數量的名字，這個對ChatGPT而言不是問題，30個、50個名字，一下就產生。它可以激發人的靈感。因為它不受即有思維的制約，有時會有意想不到的「創見」。不管如何，它可以讓你有更多的選項進行評估。

有些人擔心怕工作被AI取代，這實在是無知之論。人類自工業革命之後，生產力及壽命大幅提升，但是失業率並沒有大幅提升。而失業率最高的地區，如歐洲，失業人口也有極好的照顧。因為生產力提高，社會有能力多照顧一些沒有工作能力的人。

每一個新技術發明，就會產生新機會。只有不學習新技術的人，才會被取代。本書教你如何運用ChatGPT提升生產力，為AI時代做好準備。

Photo Credit : 財經傳訊

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航