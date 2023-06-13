2023/06/13,
社會

離職員工控已婚長官權勢性騷擾：曾傳露點照、私訊邀約，外交部承諾介入調查

離職員工控已婚長官權勢性騷擾：曾傳露點照、私訊邀約，外交部承諾介入調查
外交部資料照片。Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

彭男列舉外交部一名黃姓男長官對他騷擾，包括傳訊息問他本人是不是比照片更帥、還有一些私人邀約單獨吃飯、看電影，如果拒絕他還會情緒暴走，甚至還會傳露點照，他怕這人高升後在外交體系掌握權力，會再用不對等的權力關係，對下屬造成傷害。

台灣#MeToo持續延燒，外交圈近日也連環爆出性騷擾事件，一名彭姓外交部前男性員工昨（12）日於臉書控訴曾於2017年至2018年在職期間，遭受職場上的黃姓前輩騷擾，並指這名前輩是騷擾同事的「慣犯」，而且不知道為何從不避諱留下文字訊息。針對接連的性騷擾指控，外交部發言人劉永健今（13）日表示，事涉外交人員風紀與公務紀律，即使當事人未申訴，也會主動展開行政調查。

日前傳出前駐菲律賓大使徐佩勇性騷菲籍女秘書、已被外交部解職調部，昨日再有一名彭姓外交部前男性員工在臉書發文，稱於2017至2018年派赴日內瓦的一個國際NGO實習而認識了某位黃姓前輩。彭男表示，當時自己身為菜鳥外交人員且還未滿30歲，非常想要爭取去實習的機會，兩人互動一陣子後，黃姓前輩要求彭男傳照片給他看，彭男表示，當時雖然不舒服，但不想破壞能去日內瓦實習的機會，未即時向人事處申訴，但同時也一直都有向同事、當時的科長反映這樣的狀況，也得知這名黃姓前輩雖然已與部內一位前輩結婚且有小孩，卻是騷擾同事的慣犯，而且「不知道為何他從不避諱留下文字訊息」。

彭男列舉黃姓前輩對他的騷擾，包括傳訊息問他本人是不是比照片更帥、還有一些私人邀約單獨吃飯、看電影，如果拒絕他還會情緒暴走，甚至還會傳露點照給他。

彭男表示，由於他當時在外交體系相當資淺，深怕申訴後影響職涯，畢竟當詢問其他前輩或同事所聞類似事件，「結果通常都對申訴者不利」，因此只能在2018年返國後封鎖黃姓前輩，2022年離職後雖曾在離職函向人事處提及此事，但未要求走性騷擾申訴程序。

不過彭男也指出，當得知台灣將在他現在定居的蒙特婁開館時，他「心中充滿恐懼」，深怕外交部把黃姓前輩送來蒙特婁，一直詢問直到確定名單沒有他後才鬆了口氣。

彭男表示，即使事情已經過去5、6年，自己也已經從外交部辭職在國外生活，但他心裡仍然無法放下，當年那個上司傳來讓他無言、又作噁的訊息，相關Line截圖也保存至今。他也知道部裡也有其他在職同事與黃姓前輩互動時有類似不舒服的經歷，也都選擇算了，他知道黃姓前輩目前借調到一個「很重要的外貿單位」，而他真的很怕，這人高升後在外交體系掌握權力，會再用不對等的權力關係，對下屬造成傷害。

外交部發言人劉永健今日於例行新聞說明會上回應此事，再次強調外交部對性騷擾事件採取零容忍的態度，至為重視駐外館處及本部發生疑似性騷擾事件，並積極、嚴肅處理。外交部訂有《性騷擾防治申訴及調查處理要點》，並設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理性騷擾申訴案件，當事人如提出申訴，外交部將於接獲申訴事件、確認受理3日內，將由外聘專家學者及外交部人員組成專案小組，針對申訴人、被申訴人、證人及相關人等分別進行訪談與調查，並將調查結果送交性騷擾評議會審議，外交部考績委員會將作出懲處及其他適當處理。

劉永健也強調，如果當事人未提起申訴，但事涉外交人員風紀及公務紀律，外交部仍將嚴正處理，秉持勿枉勿縱的精神，主動行政調查，調查結果也將提交外交部考績會議處，確保同仁有良好、安全的工作環境。

而對於菲律賓代表處的性騷擾一案，劉永健說明，基於保護當事人隱私及尊重當事人的意願為前提下，外交部已經展開行政調查工作。

至於波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś）日前被指控性侵一名女子2次，波蘭台北辦事處昨日發出聲明，表示本處配合台北市政府警察局、地方檢察署及外交部進行對於2017至2022年期間派駐在台北的李波先生的調查程序。波蘭台北辦事處指出，李波2022年11月中旬任期屆滿後，仍留在台灣向台灣檢察署進行必要解釋及澄清，之後才離開台灣 。

波蘭台北辦事處強調，該處反對任何形式的騷擾侵害，深信促進尊重、平等及專業文化的價值，也承諾會繼續建構波蘭及台灣人民之間的關係。

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核稿編輯：楊士範


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