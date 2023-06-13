離職員工控已婚長官權勢性騷擾：曾傳露點照、私訊邀約，外交部承諾介入調查
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彭男列舉外交部一名黃姓男長官對他騷擾，包括傳訊息問他本人是不是比照片更帥、還有一些私人邀約單獨吃飯、看電影，如果拒絕他還會情緒暴走，甚至還會傳露點照，他怕這人高升後在外交體系掌握權力，會再用不對等的權力關係，對下屬造成傷害。
台灣#MeToo持續延燒，外交圈近日也連環爆出性騷擾事件，一名彭姓外交部前男性員工昨（12）日於臉書控訴曾於2017年至2018年在職期間，遭受職場上的黃姓前輩騷擾，並指這名前輩是騷擾同事的「慣犯」，而且不知道為何從不避諱留下文字訊息。針對接連的性騷擾指控，外交部發言人劉永健今（13）日表示，事涉外交人員風紀與公務紀律，即使當事人未申訴，也會主動展開行政調查。
日前傳出前駐菲律賓大使徐佩勇性騷菲籍女秘書、已被外交部解職調部，昨日再有一名彭姓外交部前男性員工在臉書發文，稱於2017至2018年派赴日內瓦的一個國際NGO實習而認識了某位黃姓前輩。彭男表示，當時自己身為菜鳥外交人員且還未滿30歲，非常想要爭取去實習的機會，兩人互動一陣子後，黃姓前輩要求彭男傳照片給他看，彭男表示，當時雖然不舒服，但不想破壞能去日內瓦實習的機會，未即時向人事處申訴，但同時也一直都有向同事、當時的科長反映這樣的狀況，也得知這名黃姓前輩雖然已與部內一位前輩結婚且有小孩，卻是騷擾同事的慣犯，而且「不知道為何他從不避諱留下文字訊息」。
彭男列舉黃姓前輩對他的騷擾，包括傳訊息問他本人是不是比照片更帥、還有一些私人邀約單獨吃飯、看電影，如果拒絕他還會情緒暴走，甚至還會傳露點照給他。
彭男表示，由於他當時在外交體系相當資淺，深怕申訴後影響職涯，畢竟當詢問其他前輩或同事所聞類似事件，「結果通常都對申訴者不利」，因此只能在2018年返國後封鎖黃姓前輩，2022年離職後雖曾在離職函向人事處提及此事，但未要求走性騷擾申訴程序。
不過彭男也指出，當得知台灣將在他現在定居的蒙特婁開館時，他「心中充滿恐懼」，深怕外交部把黃姓前輩送來蒙特婁，一直詢問直到確定名單沒有他後才鬆了口氣。
彭男表示，即使事情已經過去5、6年，自己也已經從外交部辭職在國外生活，但他心裡仍然無法放下，當年那個上司傳來讓他無言、又作噁的訊息，相關Line截圖也保存至今。他也知道部裡也有其他在職同事與黃姓前輩互動時有類似不舒服的經歷，也都選擇算了，他知道黃姓前輩目前借調到一個「很重要的外貿單位」，而他真的很怕，這人高升後在外交體系掌握權力，會再用不對等的權力關係，對下屬造成傷害。
外交部發言人劉永健今日於例行新聞說明會上回應此事，再次強調外交部對性騷擾事件採取零容忍的態度，至為重視駐外館處及本部發生疑似性騷擾事件，並積極、嚴肅處理。外交部訂有《性騷擾防治申訴及調查處理要點》，並設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理性騷擾申訴案件，當事人如提出申訴，外交部將於接獲申訴事件、確認受理3日內，將由外聘專家學者及外交部人員組成專案小組，針對申訴人、被申訴人、證人及相關人等分別進行訪談與調查，並將調查結果送交性騷擾評議會審議，外交部考績委員會將作出懲處及其他適當處理。
劉永健也強調，如果當事人未提起申訴，但事涉外交人員風紀及公務紀律，外交部仍將嚴正處理，秉持勿枉勿縱的精神，主動行政調查，調查結果也將提交外交部考績會議處，確保同仁有良好、安全的工作環境。
而對於菲律賓代表處的性騷擾一案，劉永健說明，基於保護當事人隱私及尊重當事人的意願為前提下，外交部已經展開行政調查工作。
至於波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś）日前被指控性侵一名女子2次，波蘭台北辦事處昨日發出聲明，表示本處配合台北市政府警察局、地方檢察署及外交部進行對於2017至2022年期間派駐在台北的李波先生的調查程序。波蘭台北辦事處指出，李波2022年11月中旬任期屆滿後，仍留在台灣向台灣檢察署進行必要解釋及澄清，之後才離開台灣 。
波蘭台北辦事處強調，該處反對任何形式的騷擾侵害，深信促進尊重、平等及專業文化的價值，也承諾會繼續建構波蘭及台灣人民之間的關係。
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核稿編輯：楊士範
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。