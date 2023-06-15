香格里拉對話：強勢的中國與無存在感的東協，與會國高度關注不在議程上的台海問題

文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）

今年香格里拉對話參與國家數創新高

香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）是亞洲最盛大的國防安全會議，因為會議地點就在新加坡的香格里拉飯店內，因此稱之為「香格里拉對話」。

因為今（2023）年是「香格里拉對話」20週年，也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之後的首次大型全實體會議，加上去（2022）年發生了俄烏戰爭與中共二十大習近平三連任，以及此次美中防長也都會參加，這些事件加總的結果，導致大家對於今年的實體國防安全會議的興趣大增。

此次有登記的與會國家近40國，人數超過600位，在參與的國家數與人員數量都創新高。可見大家對於今年這個會議的重視。

自制的美國與強勢的中國

由於此次是美中防長都與會的場合，因此雙方的對話與交鋒成為關注焦點。雖然一開始中方就直接拒絕華府提議在「香格里拉對話」與美國展開雙邊會談，但美中防長各自有其主題演講（包括日本、韓國、英國等其他國家防長都只是與談人〔panelist〕，不是演講發表人），因此雙方的空中火花也普受關注。

總體而言，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）的演講相對克制，多談過去這一年來與夥伴以及與同盟的合作成果，雖有對北京行為展開批評，但是語調相對溫和，內容也是點到為止。有花一些篇幅提到台海，但更強調美中有對話的必要，顯示出美方希望透過對話以管理競爭關係的期待。

另一方面，中國防長李尚福則在其演講時火花四射，雖然沒有直接點名，但明眼人都知道就是在針對美國。

中國防長不僅對美國強勢發言，也強調中國可以提供另類的安全產品，作為世界治理的新形式貢獻者。在胡溫時代敬謝不敏的美中G-2提議，李尚福此次則是大力擁抱。

相對於十年前中國解放軍對美國太平洋司令提到太平洋之大可以容納美中兩國，李尚福現在則是提到世界之大可以容納包括美中以及其他國家在內云云，也再次提到要建立「中美新型大國關係」，中美新型大國關係的美中場域，從太平洋變成全世界。

中國防長在此展現的自信與強勢，令人印象深刻。

但這次也看到其他國家對中國作為的反感，包括菲律賓、緬甸等國家都在Q&A時對中國作為提出質疑並要求回答，葛來儀（Bonnie S. Glaser）更是質問李尚福，為何中國要在位處台灣海峽公海位置上，對美國軍艦採取極危險的橫切動作。而李尚福則不回答大家的質疑，還進一步指控正是美國在中國的領空與領海附近徘徊，才會導致衝突的出現。言下之意，有暗指台海以及南海都是中國領海的味道。

李尚福還主動提到，這次香格里拉對話排定的討論時間太短，他希望可與各位盡興暢談，還當場邀請所有與會者到中國參加下半年的解放軍「香山論壇」，也公開將香格里拉對話與「香山論壇」、「東協區域論壇」、「東協防長會議」等並列為中國會積極參與的區域安全論壇。這個宣示也是過去沒看到的現象。

而中國此次也出動大規模代表團參加香格里拉對話，並在各場次都有選派解放軍少將或是大校級軍官積極提問，或是針對演講者的論點展開攻擊。從這些作為可以發現，解放軍在此次香格里拉對話展現的積極性，與過往中國軍方在香格里拉對話的內向保守態度，有著天壤之別。

不少人認為，美國防長在香格里拉對話釋出的是希望與中國對話的訊息，甚至在前一晚的宴會上主動向李尚福伸手。而中國防長李尚福則相對強勢許多，不僅拒絕與美方對話，還意有所指提到中國此次有與11個國家的防長對話，擺出的是中國可以不甩美國，因為有其他國家還是希望與北京對話的態度。

這個態度的差異，導致不少人得出美國有求於中國以展開軍事降溫，因此美中衝突在未來會逐漸減少的結論。

但須注意的是，美日英等西方國家在參加會議時，似乎有意減少與中國對立的語言，以呼應東協國家不希望其安全議程被美中競爭綁架的狀況。

此外，如果注意到美防長奧斯丁在6月3日發表演講，但隨後當美中軍艦於台海出現幾乎衝撞事件後，就再沒看到類似尋求對話的訊息出現。是不是美國在軍艦衝突事件後，發現中國似乎有意尋釁且在香格里拉對話上看不到有意溝通與意圖降溫後，美國的態度也跟著調整了呢？

台海議題被關注，但也有意被降溫

除了李尚福在對話中大提台海議題，還再次重申絕不放棄使用武力外，但此次在香格里拉對話中，也只有美澳加拿大在發表演講時會提到關注台海穩定。只是在各場次中，有關台海安全的問題卻持續在Q&A時間被提出，顯示台海安全被國際關注的程度。各國學者與官方人士也多在私下主動尋找台灣與會者對談，希望能更知道台海狀況與增加對中國情勢的理解。

由於在上個月與上上個月的七大工業國峰會或是外長聲明中，都對台海安全議題有所著墨，因此這次在香格里拉對話上，當只有美澳加三國的首相或防長在演講時有提到台灣，日英德法等國的防長在其演說中都沒將台灣兩字說出時，不免引發某些聯想。但

因為在Q&A討論中還是發現台海議題多次被提起，還幾次被拿來質問演講者的立場時，顯然國際對台海安全還是持續關注。特別是來自歐洲的學者與國會議員，對台海議題的發言更是相當積極。