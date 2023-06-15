香格里拉對話：強勢的中國與無存在感的東協，與會國高度關注不在議程上的台海問題
我們想讓你知道的是
台海安全議題在演講與提問時所出現的溫度差，可能是與會者無意在新加坡升高與中國的對抗態勢，以免出現對中競爭或是台海議題支配全場，導致東協以及地主國關注的安全議題被排擠的狀況。但也因為台海安全議題實在太重要，因此還是屢次在問答時被提出討論。
文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）
今年香格里拉對話參與國家數創新高
香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）是亞洲最盛大的國防安全會議，因為會議地點就在新加坡的香格里拉飯店內，因此稱之為「香格里拉對話」。
因為今（2023）年是「香格里拉對話」20週年，也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之後的首次大型全實體會議，加上去（2022）年發生了俄烏戰爭與中共二十大習近平三連任，以及此次美中防長也都會參加，這些事件加總的結果，導致大家對於今年的實體國防安全會議的興趣大增。
此次有登記的與會國家近40國，人數超過600位，在參與的國家數與人員數量都創新高。可見大家對於今年這個會議的重視。
自制的美國與強勢的中國
由於此次是美中防長都與會的場合，因此雙方的對話與交鋒成為關注焦點。雖然一開始中方就直接拒絕華府提議在「香格里拉對話」與美國展開雙邊會談，但美中防長各自有其主題演講（包括日本、韓國、英國等其他國家防長都只是與談人〔panelist〕，不是演講發表人），因此雙方的空中火花也普受關注。
總體而言，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）的演講相對克制，多談過去這一年來與夥伴以及與同盟的合作成果，雖有對北京行為展開批評，但是語調相對溫和，內容也是點到為止。有花一些篇幅提到台海，但更強調美中有對話的必要，顯示出美方希望透過對話以管理競爭關係的期待。
另一方面，中國防長李尚福則在其演講時火花四射，雖然沒有直接點名，但明眼人都知道就是在針對美國。
中國防長不僅對美國強勢發言，也強調中國可以提供另類的安全產品，作為世界治理的新形式貢獻者。在胡溫時代敬謝不敏的美中G-2提議，李尚福此次則是大力擁抱。
相對於十年前中國解放軍對美國太平洋司令提到太平洋之大可以容納美中兩國，李尚福現在則是提到世界之大可以容納包括美中以及其他國家在內云云，也再次提到要建立「中美新型大國關係」，中美新型大國關係的美中場域，從太平洋變成全世界。
中國防長在此展現的自信與強勢，令人印象深刻。
但這次也看到其他國家對中國作為的反感，包括菲律賓、緬甸等國家都在Q&A時對中國作為提出質疑並要求回答，葛來儀（Bonnie S. Glaser）更是質問李尚福，為何中國要在位處台灣海峽公海位置上，對美國軍艦採取極危險的橫切動作。而李尚福則不回答大家的質疑，還進一步指控正是美國在中國的領空與領海附近徘徊，才會導致衝突的出現。言下之意，有暗指台海以及南海都是中國領海的味道。
李尚福還主動提到，這次香格里拉對話排定的討論時間太短，他希望可與各位盡興暢談，還當場邀請所有與會者到中國參加下半年的解放軍「香山論壇」，也公開將香格里拉對話與「香山論壇」、「東協區域論壇」、「東協防長會議」等並列為中國會積極參與的區域安全論壇。這個宣示也是過去沒看到的現象。
而中國此次也出動大規模代表團參加香格里拉對話，並在各場次都有選派解放軍少將或是大校級軍官積極提問，或是針對演講者的論點展開攻擊。從這些作為可以發現，解放軍在此次香格里拉對話展現的積極性，與過往中國軍方在香格里拉對話的內向保守態度，有著天壤之別。
不少人認為，美國防長在香格里拉對話釋出的是希望與中國對話的訊息，甚至在前一晚的宴會上主動向李尚福伸手。而中國防長李尚福則相對強勢許多，不僅拒絕與美方對話，還意有所指提到中國此次有與11個國家的防長對話，擺出的是中國可以不甩美國，因為有其他國家還是希望與北京對話的態度。
這個態度的差異，導致不少人得出美國有求於中國以展開軍事降溫，因此美中衝突在未來會逐漸減少的結論。
但須注意的是，美日英等西方國家在參加會議時，似乎有意減少與中國對立的語言，以呼應東協國家不希望其安全議程被美中競爭綁架的狀況。
此外，如果注意到美防長奧斯丁在6月3日發表演講，但隨後當美中軍艦於台海出現幾乎衝撞事件後，就再沒看到類似尋求對話的訊息出現。是不是美國在軍艦衝突事件後，發現中國似乎有意尋釁且在香格里拉對話上看不到有意溝通與意圖降溫後，美國的態度也跟著調整了呢？
台海議題被關注，但也有意被降溫
除了李尚福在對話中大提台海議題，還再次重申絕不放棄使用武力外，但此次在香格里拉對話中，也只有美澳加拿大在發表演講時會提到關注台海穩定。只是在各場次中，有關台海安全的問題卻持續在Q&A時間被提出，顯示台海安全被國際關注的程度。各國學者與官方人士也多在私下主動尋找台灣與會者對談，希望能更知道台海狀況與增加對中國情勢的理解。
由於在上個月與上上個月的七大工業國峰會或是外長聲明中，都對台海安全議題有所著墨，因此這次在香格里拉對話上，當只有美澳加三國的首相或防長在演講時有提到台灣，日英德法等國的防長在其演說中都沒將台灣兩字說出時，不免引發某些聯想。但
因為在Q&A討論中還是發現台海議題多次被提起，還幾次被拿來質問演講者的立場時，顯然國際對台海安全還是持續關注。特別是來自歐洲的學者與國會議員，對台海議題的發言更是相當積極。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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