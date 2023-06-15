2023/06/15,
國際

香格里拉對話：強勢的中國與無存在感的東協，與會國高度關注不在議程上的台海問題

香格里拉對話：強勢的中國與無存在感的東協，與會國高度關注不在議程上的台海問題
中國國防部長李尚福出席香格里拉對話｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台海安全議題在演講與提問時所出現的溫度差，可能是與會者無意在新加坡升高與中國的對抗態勢，以免出現對中競爭或是台海議題支配全場，導致東協以及地主國關注的安全議題被排擠的狀況。但也因為台海安全議題實在太重要，因此還是屢次在問答時被提出討論。

文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）

今年香格里拉對話參與國家數創新高

香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）是亞洲最盛大的國防安全會議，因為會議地點就在新加坡的香格里拉飯店內，因此稱之為「香格里拉對話」。

因為今（2023）年是「香格里拉對話」20週年，也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之後的首次大型全實體會議，加上去（2022）年發生了俄烏戰爭與中共二十大習近平三連任，以及此次美中防長也都會參加，這些事件加總的結果，導致大家對於今年的實體國防安全會議的興趣大增。

此次有登記的與會國家近40國，人數超過600位，在參與的國家數與人員數量都創新高。可見大家對於今年這個會議的重視。

自制的美國與強勢的中國

由於此次是美中防長都與會的場合，因此雙方的對話與交鋒成為關注焦點。雖然一開始中方就直接拒絕華府提議在「香格里拉對話」與美國展開雙邊會談，但美中防長各自有其主題演講（包括日本、韓國、英國等其他國家防長都只是與談人〔panelist〕，不是演講發表人），因此雙方的空中火花也普受關注。

總體而言，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）的演講相對克制，多談過去這一年來與夥伴以及與同盟的合作成果，雖有對北京行為展開批評，但是語調相對溫和，內容也是點到為止。有花一些篇幅提到台海，但更強調美中有對話的必要，顯示出美方希望透過對話以管理競爭關係的期待。

另一方面，中國防長李尚福則在其演講時火花四射，雖然沒有直接點名，但明眼人都知道就是在針對美國。

中國防長不僅對美國強勢發言，也強調中國可以提供另類的安全產品，作為世界治理的新形式貢獻者。在胡溫時代敬謝不敏的美中G-2提議，李尚福此次則是大力擁抱。

相對於十年前中國解放軍對美國太平洋司令提到太平洋之大可以容納美中兩國，李尚福現在則是提到世界之大可以容納包括美中以及其他國家在內云云，也再次提到要建立「中美新型大國關係」，中美新型大國關係的美中場域，從太平洋變成全世界。

中國防長在此展現的自信與強勢，令人印象深刻。

但這次也看到其他國家對中國作為的反感，包括菲律賓、緬甸等國家都在Q&A時對中國作為提出質疑並要求回答，葛來儀（Bonnie S. Glaser）更是質問李尚福，為何中國要在位處台灣海峽公海位置上，對美國軍艦採取極危險的橫切動作。而李尚福則不回答大家的質疑，還進一步指控正是美國在中國的領空與領海附近徘徊，才會導致衝突的出現。言下之意，有暗指台海以及南海都是中國領海的味道。

李尚福還主動提到，這次香格里拉對話排定的討論時間太短，他希望可與各位盡興暢談，還當場邀請所有與會者到中國參加下半年的解放軍「香山論壇」，也公開將香格里拉對話與「香山論壇」、「東協區域論壇」、「東協防長會議」等並列為中國會積極參與的區域安全論壇。這個宣示也是過去沒看到的現象。

而中國此次也出動大規模代表團參加香格里拉對話，並在各場次都有選派解放軍少將或是大校級軍官積極提問，或是針對演講者的論點展開攻擊。從這些作為可以發現，解放軍在此次香格里拉對話展現的積極性，與過往中國軍方在香格里拉對話的內向保守態度，有著天壤之別。

不少人認為，美國防長在香格里拉對話釋出的是希望與中國對話的訊息，甚至在前一晚的宴會上主動向李尚福伸手。而中國防長李尚福則相對強勢許多，不僅拒絕與美方對話，還意有所指提到中國此次有與11個國家的防長對話，擺出的是中國可以不甩美國，因為有其他國家還是希望與北京對話的態度。

這個態度的差異，導致不少人得出美國有求於中國以展開軍事降溫，因此美中衝突在未來會逐漸減少的結論。

但須注意的是，美日英等西方國家在參加會議時，似乎有意減少與中國對立的語言，以呼應東協國家不希望其安全議程被美中競爭綁架的狀況。

此外，如果注意到美防長奧斯丁在6月3日發表演講，但隨後當美中軍艦於台海出現幾乎衝撞事件後，就再沒看到類似尋求對話的訊息出現。是不是美國在軍艦衝突事件後，發現中國似乎有意尋釁且在香格里拉對話上看不到有意溝通與意圖降溫後，美國的態度也跟著調整了呢？

台海議題被關注，但也有意被降溫

除了李尚福在對話中大提台海議題，還再次重申絕不放棄使用武力外，但此次在香格里拉對話中，也只有美澳加拿大在發表演講時會提到關注台海穩定。只是在各場次中，有關台海安全的問題卻持續在Q&A時間被提出，顯示台海安全被國際關注的程度。各國學者與官方人士也多在私下主動尋找台灣與會者對談，希望能更知道台海狀況與增加對中國情勢的理解。

由於在上個月與上上個月的七大工業國峰會或是外長聲明中，都對台海安全議題有所著墨，因此這次在香格里拉對話上，當只有美澳加三國的首相或防長在演講時有提到台灣，日英德法等國的防長在其演說中都沒將台灣兩字說出時，不免引發某些聯想。但

因為在Q&A討論中還是發現台海議題多次被提起，還幾次被拿來質問演講者的立場時，顯然國際對台海安全還是持續關注。特別是來自歐洲的學者與國會議員，對台海議題的發言更是相當積極。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。