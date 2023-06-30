《國家VS農民：廣西大饑荒》：「反瞞產運動」如何致使大饑荒更為惡化？

文：王力堅

反瞞產運動加劇大饑荒

統購統銷措施對農民糧食的強購，剝奪了農民求生的資源；集體化體制對農民自主性的限制，則控制了農民求生的方式。具體而言，集體化體制為中共當局起到雙重控制、雙重保險的作用。

一方面，集體化體制將「一盤散沙」的農民組織起來，讓當局能更有效管理、控制農民，尤其是掌握、控制、調度農產品資源；統購統銷的實施，就是在集體化之後得以更多進行超額徵購。

另一方面，當農民為了自救以瞞產私分方式對抗超額徵購時，當局便動用國家政權力量，在集體化體制內開展反瞞產運動。1958年底至1960年初，廣西即先後進行了兩次反瞞產運動。

反瞞產運動的主要導因，是高浮誇「大豐收」造成的誤判。環江縣第一次反瞞產運動就是由於1958年中稻畝產逾13萬斤的「大豐收」後卻徵購不到預期的糧食，「豐產後的糧食到哪裡去了？自治區黨委、地委領導『調查』的結論是，相當多的糧食被『瞞產私分』了」，於是環江縣委於1959年2月27日至3月3日召開「反瞞產」四級幹部會議。會議後，「各公社開展聲勢浩大的反『後手糧』（即反瞞產）運動」。

關於廣西第二次反瞞產運動，雖有廬山會議反右傾影響，但亦與「虛報產量、高徵購」密切相關：

當年（1959年）8月至9月，自治區黨委舉行第一屆九次會議和自治區、地、縣三級幹部會議，批判「右傾思想」，把在大躍進中虛報產量、高徵購、放開肚皮吃飯所引起的缺糧情況，說是下面「瞞產私分」造成的，群眾手中還有糧食。於是，在全自治區開展「反右傾運動」和「反瞞產私分鬥爭」。

人民公社化後，大規模的群眾運動在集體化體制內得以順利推展，各地紛紛召開會議，「自上而下，層層開展反『瞞產』，通過大會小會輪番『核產』」， 以各級幹部會議打開反瞞產運動的局面。

反瞞產運動的主要目的即為了從農村徵購更多糧食。《資源縣志》專設一節「高徵購、反瞞產」作如下記述：

1959年冬縣委召開四級幹部會議，批判糧食問題上的個人主義和本位主義，要求樹立全局觀點，號召申報瞞產糧，布置全面清倉核產。會後全縣組織880餘人的反瞞產隊伍，在全縣開展反瞞產運動。對983個生產隊進行清倉盤點，有些工作組搞假現場，組織參觀。在反瞞產中，對不按高估產報出產量的〔幹部〕不准回家過年。許多隊幹不顧後果違心虛報產量，以致出現高徵購的現象。1959年徵購了全縣糧食總產量的60%；1960年徵購48%，購了社員的口糧。

資源縣1959年與1960年的糧食徵購數額高達糧食總產量的60%與48%，此「成果」就是通過在集體化體制內開展反瞞產運動而達成。反瞞產運動是政府應對大饑荒的措施之一，卻也因此致使大饑荒更為惡化。

在人民公社高度政治化的反瞞產運動中，集體化與超額徵購得到更有效的交互運作，集體化體制強化了超額徵購的力度與成功率，而超額徵購的施行，也進一步加固了農民與集體化體制的關係。集體化與超額徵購二者配合無間的交織作用與效應，由此得到極盡的發揮。

在這種情形下，引發「廣西事件」的超額徵購教訓不僅被完全忽視，地方當局還變本加厲通過反瞞產運動進一步搜購糧食：「到各家各戶搜查，翻箱倒櫃，收繳所有的糧食」；「採取突襲方式對群眾家翻箱倒櫃搜查糧食，有的甚至挖掘床底找糧食」。 然而，基於高浮誇「大豐收」的超額徵購，即使動用反瞞產的強力操作也難以奏效，只會給農民造成更大損失甚至死亡。如前引田林縣1960年徵購任務增加到960萬公斤，經反瞞產私分運動的強力徵購，也只能完成179萬公斤，便已造成「全縣90%以上的農村食堂仍缺糧，農戶生活困難，實行『瓜菜代』過日子，部分鄉村不少群眾患浮腫病，或飢餓致死」。

反瞞產運動後期，甚至採取過激的鬥爭手段製造出多樁惡性事件，如「大新慘案」、「環江事件」、「寧明慘案」、「〔邕寧〕那樓事件」、「〔興安〕高尚慘案」、「〔那坡〕德隆核產事件」。 當時報刊對這些事件均無報導，除「環江事件」與「〔那坡〕德隆核產事件」外，其他事件在文革後的志書亦無載錄，只是被揭露於文革期間的傳單與小報。

這些事件均發生於少數民族聚居地，農村基層幹部與農民備受摧殘，以致家破人亡。如「大新慘案」中，大隊黨支部書記黃啟寬等36名農村基層幹部被打成「瞞產私分集團」，遭受拳打、腳踢、鞭抽、「炒黃豆」等酷刑；最終1人被槍斃，1人判刑十八年，黃啟寬則被開除黨籍，判刑二十年。「〔那坡〕德隆核產事件」中，基層幹部與農民被毒打230人，傷殘118人，逃跑11人，鬥死8人，自殺8人；有四戶農家大人被打死，遺下孤兒5人。

通過反瞞產運動，包括農民口糧、種子糧、飼料糧在內的生活資源幾乎被掠奪一空，大饑荒也就更為迅速蔓延開來。前述龍勝縣1958年人民公社化後，貫徹「高指標、高估產、高徵購」；但在虛報高產的基礎超額徵購的糧食無法兌現，1959年初便開展反瞞產運動，以致1960年陷於大饑荒，「全縣出現乾瘦、浮腫、子宮脫垂、小兒營養不良等病狀」。

集體化體制下操作的反瞞產運動加劇大饑荒，而大饑荒蔓延之際，集體化體制對農民的人身自由限制更成為農民饑饉而亡的重要原因，群體性的死亡成為大饑荒時期的普遍現象。