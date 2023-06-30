《國家VS農民：廣西大饑荒》：「反瞞產運動」如何致使大饑荒更為惡化？
我們想讓你知道的是
人民公社化後，大規模的群眾運動在集體化體制內得以順利推展，各地紛紛召開會議，「自上而下，層層開展反『瞞產』，通過大會小會輪番『核產』」， 以各級幹部會議打開反瞞產運動的局面。
文：王力堅
反瞞產運動加劇大饑荒
統購統銷措施對農民糧食的強購，剝奪了農民求生的資源；集體化體制對農民自主性的限制，則控制了農民求生的方式。具體而言，集體化體制為中共當局起到雙重控制、雙重保險的作用。
一方面，集體化體制將「一盤散沙」的農民組織起來，讓當局能更有效管理、控制農民，尤其是掌握、控制、調度農產品資源；統購統銷的實施，就是在集體化之後得以更多進行超額徵購。
另一方面，當農民為了自救以瞞產私分方式對抗超額徵購時，當局便動用國家政權力量，在集體化體制內開展反瞞產運動。1958年底至1960年初，廣西即先後進行了兩次反瞞產運動。
反瞞產運動的主要導因，是高浮誇「大豐收」造成的誤判。環江縣第一次反瞞產運動就是由於1958年中稻畝產逾13萬斤的「大豐收」後卻徵購不到預期的糧食，「豐產後的糧食到哪裡去了？自治區黨委、地委領導『調查』的結論是，相當多的糧食被『瞞產私分』了」，於是環江縣委於1959年2月27日至3月3日召開「反瞞產」四級幹部會議。會議後，「各公社開展聲勢浩大的反『後手糧』（即反瞞產）運動」。
關於廣西第二次反瞞產運動，雖有廬山會議反右傾影響，但亦與「虛報產量、高徵購」密切相關：
當年（1959年）8月至9月，自治區黨委舉行第一屆九次會議和自治區、地、縣三級幹部會議，批判「右傾思想」，把在大躍進中虛報產量、高徵購、放開肚皮吃飯所引起的缺糧情況，說是下面「瞞產私分」造成的，群眾手中還有糧食。於是，在全自治區開展「反右傾運動」和「反瞞產私分鬥爭」。
人民公社化後，大規模的群眾運動在集體化體制內得以順利推展，各地紛紛召開會議，「自上而下，層層開展反『瞞產』，通過大會小會輪番『核產』」， 以各級幹部會議打開反瞞產運動的局面。
反瞞產運動的主要目的即為了從農村徵購更多糧食。《資源縣志》專設一節「高徵購、反瞞產」作如下記述：
1959年冬縣委召開四級幹部會議，批判糧食問題上的個人主義和本位主義，要求樹立全局觀點，號召申報瞞產糧，布置全面清倉核產。會後全縣組織880餘人的反瞞產隊伍，在全縣開展反瞞產運動。對983個生產隊進行清倉盤點，有些工作組搞假現場，組織參觀。在反瞞產中，對不按高估產報出產量的〔幹部〕不准回家過年。許多隊幹不顧後果違心虛報產量，以致出現高徵購的現象。1959年徵購了全縣糧食總產量的60%；1960年徵購48%，購了社員的口糧。
資源縣1959年與1960年的糧食徵購數額高達糧食總產量的60%與48%，此「成果」就是通過在集體化體制內開展反瞞產運動而達成。反瞞產運動是政府應對大饑荒的措施之一，卻也因此致使大饑荒更為惡化。
在人民公社高度政治化的反瞞產運動中，集體化與超額徵購得到更有效的交互運作，集體化體制強化了超額徵購的力度與成功率，而超額徵購的施行，也進一步加固了農民與集體化體制的關係。集體化與超額徵購二者配合無間的交織作用與效應，由此得到極盡的發揮。
在這種情形下，引發「廣西事件」的超額徵購教訓不僅被完全忽視，地方當局還變本加厲通過反瞞產運動進一步搜購糧食：「到各家各戶搜查，翻箱倒櫃，收繳所有的糧食」；「採取突襲方式對群眾家翻箱倒櫃搜查糧食，有的甚至挖掘床底找糧食」。 然而，基於高浮誇「大豐收」的超額徵購，即使動用反瞞產的強力操作也難以奏效，只會給農民造成更大損失甚至死亡。如前引田林縣1960年徵購任務增加到960萬公斤，經反瞞產私分運動的強力徵購，也只能完成179萬公斤，便已造成「全縣90%以上的農村食堂仍缺糧，農戶生活困難，實行『瓜菜代』過日子，部分鄉村不少群眾患浮腫病，或飢餓致死」。
反瞞產運動後期，甚至採取過激的鬥爭手段製造出多樁惡性事件，如「大新慘案」、「環江事件」、「寧明慘案」、「〔邕寧〕那樓事件」、「〔興安〕高尚慘案」、「〔那坡〕德隆核產事件」。 當時報刊對這些事件均無報導，除「環江事件」與「〔那坡〕德隆核產事件」外，其他事件在文革後的志書亦無載錄，只是被揭露於文革期間的傳單與小報。
這些事件均發生於少數民族聚居地，農村基層幹部與農民備受摧殘，以致家破人亡。如「大新慘案」中，大隊黨支部書記黃啟寬等36名農村基層幹部被打成「瞞產私分集團」，遭受拳打、腳踢、鞭抽、「炒黃豆」等酷刑；最終1人被槍斃，1人判刑十八年，黃啟寬則被開除黨籍，判刑二十年。「〔那坡〕德隆核產事件」中，基層幹部與農民被毒打230人，傷殘118人，逃跑11人，鬥死8人，自殺8人；有四戶農家大人被打死，遺下孤兒5人。
通過反瞞產運動，包括農民口糧、種子糧、飼料糧在內的生活資源幾乎被掠奪一空，大饑荒也就更為迅速蔓延開來。前述龍勝縣1958年人民公社化後，貫徹「高指標、高估產、高徵購」；但在虛報高產的基礎超額徵購的糧食無法兌現，1959年初便開展反瞞產運動，以致1960年陷於大饑荒，「全縣出現乾瘦、浮腫、子宮脫垂、小兒營養不良等病狀」。
集體化體制下操作的反瞞產運動加劇大饑荒，而大饑荒蔓延之際，集體化體制對農民的人身自由限制更成為農民饑饉而亡的重要原因，群體性的死亡成為大饑荒時期的普遍現象。
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。