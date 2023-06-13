本地鮮浪潮的創傷電影（上）：過去的尚未過去
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電影是時代文化的產物，也是一種藝術創作形式。藝術家的創意能否轉化現實之沉重？藝術怎樣能在不能言說之時言說，表達那未能表達之物？第十七屆鮮浪潮國際短片節中的作品，也在回應這些問題。
本年「鮮浪潮」的本地短片，一片哀愁。舊㾗未退，新創又來，很多作品都在回應挫敗、失落或傷痛。有的關於歷史和家庭的未了之債，有的描寫女性和酷兒切身之痛，有的更是當下現於眼前的打擊。電影是時代文化的產物，也是一種藝術創作形式。藝術家的創意能否轉化現實之沉重？藝術怎樣能在不能言說之時言說，表達那未能表達之物？
有的傷心事已經過去了，但其影響卻持續著。以為傷口已復原，某些時刻突然隱隱作痛。《裊裊》中的兩姊妹要照顧老人失智的父親，感知混亂的父親把回憶帶到了現在，重新翻起他多年前因婚外情而引起的衝突。曾在外國留學的幼女性格像父親，比較活潑放任；一直守在家中的長女性格像母親，比較克制嚴肅。父親把長女當成妻子，把幼女當成了情人，既勾起了家庭分裂之痛，也觸發了姊妹間多年來的怨懟。
最後的解救是音樂：學習音樂治療的幼女用琴聲讓呆滯的父親稍為好轉，父親則以琴聲止息兩姊妹的爭吵。導演林璐的心思可見於結尾一個長鏡頭，並配合畫框比例的變化，轉換了敘事觀點，以尋求家庭內的和解。畫框收窄時，重心轉向了父親的視角。他在時間的感知上是混亂的，看到兩個女兒在不同的成長階段打鬧的景況。這時候重現他腦海的，就是讓兩個女兒坐下來共譜一曲，以琴聲取代爭吵聲，畫框也回復之前的比例。
《祝君安好》中隱隱作痛的不只跨世代，亦跨國界。女主角移居挪威數年，仍然在生活與家庭之間掙扎著。既陰且冷的北歐空氣烘托出人物的孤單處境。即使這地對性小眾更包容，亦有同聲同氣的家庭式餐廳，讓人如在太陽燈底下棲息，女主角的鬱結與不安仍難以排解。她一方面決絕地離開了本來的家，在這邊卻仍未安頓，更難確認是否可以成立一個新的家庭。一手包辦編導演的余淑培在內斂沉鬱的歐洲文藝節奏之中，異想天開地嵌入一段日式「怪雞」MV，以「尹光 style」的歌詞表達家庭創傷。
雖然在故事裡，主角的煩惱並沒有方法解決，但這個以風格截然不同的怪異MV，干擾了敘事主體的現實筆調，以刻意的突兀中斷了那種憂鬱的狀態，似乎帶來了一個轉變的契機。可惜這手法僅在故事中段出現一次，若在故事結尾有所呼應，或有更佳效果。
《蠍子草》和《祝君安好》同樣是酷兒與跨國的敘事。《蠍》的女主角來自菲律賓，今天已成為地道香港人。她年輕時被「棒打鴦鴦」的心痛回憶，因為故人的信物和參與「隱形劇場」的經驗，如殘破的舊菲林般重映於心間。「隱形劇場」（Invisible Theatre）是南美戲劇家Augusto Boal發展出來的「被壓迫者劇場」其中一種形式，在街頭上演，意圖引起旁觀者對公共議題的討論。旁觀者起初不知道那是演員做戲，卻會被後者的言行引起了關注。
《蠍》導演池清麗曾參與一個有關性小眾的本地隱形劇場活動，並把這情景重現於影片之中。幾個演員扮演成一家人，父親因為不接納女兒把女朋友帶來家中而起爭執。當有路人忍不住介入之時，他們便從事不關己的 spectator 變成行動的「spect-actor」，《蠍》的主角就是其中之一。
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雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
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AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
- 構建者、開發者和 IT 架構師
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- 新創社群參與者及社群管理者
AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網