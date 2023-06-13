本地鮮浪潮的創傷電影（下）：聯繫與操控
我們想讓你知道的是
和三十多年前的移民潮相比，通訊科技進步了很多，有助於分隔兩地的親友保持連繫。然而科技也可以被用來欺騙和監控別人，劃破舊傷㾗、產生新創傷。今年「鮮浪潮」部分作品就正正探討這問題。
（上篇）
近年香港再次經歷移民潮，為很多人在日常層面擴闊了國際視野。今年「鮮浪潮」的香港作品中，有的場景集中於本土，但故事也涉及離散，如《Sushi》和《直到我看見彼岸》，都描寫到「被遺留」在這邊的年輕人的孤單愁緒。有些作品則展示出跨越本土的經驗，包括《祝君安好》（挪威）、《蠍子草》（菲律賓）和《只有影子在動》（德國）。和三十多年前的移民潮相比，通訊科技進步了很多，有助於分隔兩地的親友保持連繫。然而科技也可以被用來欺騙和監控別人，劃破舊傷㾗、產生新創傷。
《只有影子在動》在戲裡戲外都流露著一份雄心，以當代劇場導演為媒介，既跨越國界，也試圖回溯冷戰歷史。
劇場導演以前東德秘密警察Stasi監控國民的歷史為題材，以交友程式聯繫到一個出身自前東德的髮型師。導演了解到，雖然很多東邊的人想移居西邊，有些人卻會「回流」，當中有不少同性戀者，因為他們在西邊受到更多排斥。那個髮型師是一個男同志，香港這邊的劇場導演竟以欺騙手段，使另一德國男同志跟蹤和監視那髮型師。後來髮型師想和導演說個明白，其視像對話竟然在未經雙方同意下，被導演當成劇場表演的環節。導演非但沒有尊重髮型師的私隱和意願，更質疑對方是歷史的共犯，因為當時很多東德國民互相監視和告發，連家人也不例外。髮型師再次經歷多年前被監視和審問的痛苦，而那導演利用科技滿足權力慾，於是自己也變成了Stasi。
髮型師的反擊方法，就是「以過分對付過分」，比對方本欲窺視的暴露得更多。這個策略令人想起學者周蕾在《原初的激情》一書中對張藝謀《菊豆》中偷窺場面的分析：菊豆知道被從背後偷窺，便刻意轉身展示傷㾗，於是偷窺的情慾意味便轉變為對封建父權的反抗姿態。
不過《只有影子在動》這個結局和片名一樣，都令人感到模棱兩可。劇場導演這種十分自我中心的角色被演繹成一個反派，不免令人困惑：在香港的劇場界，會讓這種人成為劇團中的領導人物嗎？劇團內其他人為何願意跟著他做事？他們不覺得有問題嗎？雖然此片對監控明顯表達出批判的態度，但有關劇團這一邊的描寫有欠具體，削弱了真實性和說服力，也模糊了創作者的意圖。
《彌留以後》結合了靈幻與科幻，觀眾不難看到《人鬼情未了》和《觸不到的她》的影子在動。故事裡有個人工智能程式，可以讓女主角與剛逝去的男朋友重新通話。在節目手冊上的電影簡介給人的印象是，男友的聲音只是人工智能的模擬效果，但影片中呈現的則是男友鬼魂確實存在，透過「通靈App」與女主角保持聯繫。故事分成幾個片斷，展開有關這種詭異關係的不同想法。例如，這種陰陽跨界的關係能否有所「發展」？兩者可以怎樣建立共同經歷？在片斷式結構的背後，創作者拋出了一些有趣想法，甚至有發展為長片的潛力，但未能圓融地整合在一起。另一方面，男友（鬼魂）常在女友身邊看顧著，對後者而言，從安慰和溫馨漸漸變為煩厭與制肘，細想之下，其實也是一種可怕的監控，而那個App也成了監控科技。雖然女主角可選擇「離線」，卻逃離不了「他」的視線。
Tags：
雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
我們想讓你知道的是
AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
- 構建者、開發者和 IT 架構師
- 執行長、技術長
- 企業新事業主管
- 新創業務 BD、合作關係開發者
- 創投、孵化器和加速器投資者
- 新創社群參與者及社群管理者
AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網