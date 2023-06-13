本地鮮浪潮的創傷電影（下）：聯繫與操控

（上篇）

近年香港再次經歷移民潮，為很多人在日常層面擴闊了國際視野。今年「鮮浪潮」的香港作品中，有的場景集中於本土，但故事也涉及離散，如《Sushi》和《直到我看見彼岸》，都描寫到「被遺留」在這邊的年輕人的孤單愁緒。有些作品則展示出跨越本土的經驗，包括《祝君安好》（挪威）、《蠍子草》（菲律賓）和《只有影子在動》（德國）。和三十多年前的移民潮相比，通訊科技進步了很多，有助於分隔兩地的親友保持連繫。然而科技也可以被用來欺騙和監控別人，劃破舊傷㾗、產生新創傷。

《只有影子在動》在戲裡戲外都流露著一份雄心，以當代劇場導演為媒介，既跨越國界，也試圖回溯冷戰歷史。

劇場導演以前東德秘密警察Stasi監控國民的歷史為題材，以交友程式聯繫到一個出身自前東德的髮型師。導演了解到，雖然很多東邊的人想移居西邊，有些人卻會「回流」，當中有不少同性戀者，因為他們在西邊受到更多排斥。那個髮型師是一個男同志，香港這邊的劇場導演竟以欺騙手段，使另一德國男同志跟蹤和監視那髮型師。後來髮型師想和導演說個明白，其視像對話竟然在未經雙方同意下，被導演當成劇場表演的環節。導演非但沒有尊重髮型師的私隱和意願，更質疑對方是歷史的共犯，因為當時很多東德國民互相監視和告發，連家人也不例外。髮型師再次經歷多年前被監視和審問的痛苦，而那導演利用科技滿足權力慾，於是自己也變成了Stasi。

髮型師的反擊方法，就是「以過分對付過分」，比對方本欲窺視的暴露得更多。這個策略令人想起學者周蕾在《原初的激情》一書中對張藝謀《菊豆》中偷窺場面的分析：菊豆知道被從背後偷窺，便刻意轉身展示傷㾗，於是偷窺的情慾意味便轉變為對封建父權的反抗姿態。

不過《只有影子在動》這個結局和片名一樣，都令人感到模棱兩可。劇場導演這種十分自我中心的角色被演繹成一個反派，不免令人困惑：在香港的劇場界，會讓這種人成為劇團中的領導人物嗎？劇團內其他人為何願意跟著他做事？他們不覺得有問題嗎？雖然此片對監控明顯表達出批判的態度，但有關劇團這一邊的描寫有欠具體，削弱了真實性和說服力，也模糊了創作者的意圖。

《彌留以後》結合了靈幻與科幻，觀眾不難看到《人鬼情未了》和《觸不到的她》的影子在動。故事裡有個人工智能程式，可以讓女主角與剛逝去的男朋友重新通話。在節目手冊上的電影簡介給人的印象是，男友的聲音只是人工智能的模擬效果，但影片中呈現的則是男友鬼魂確實存在，透過「通靈App」與女主角保持聯繫。故事分成幾個片斷，展開有關這種詭異關係的不同想法。例如，這種陰陽跨界的關係能否有所「發展」？兩者可以怎樣建立共同經歷？在片斷式結構的背後，創作者拋出了一些有趣想法，甚至有發展為長片的潛力，但未能圓融地整合在一起。另一方面，男友（鬼魂）常在女友身邊看顧著，對後者而言，從安慰和溫馨漸漸變為煩厭與制肘，細想之下，其實也是一種可怕的監控，而那個App也成了監控科技。雖然女主角可選擇「離線」，卻逃離不了「他」的視線。