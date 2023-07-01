【小說】《鬼市傳說1》選摘：攤販老闆說有了木偶一定可以心想事成，但這幾天卻毫無音訊

文：汎遇

林杰茂，典型的上班族，個性溫吞、規矩，做事總是一成不變，上司交代的事情，他都恪守墨規，可以把事情做好，但卻了無新意，更不懂創新、不擅變巧，因此在公司，原來的職位，一待就是十幾年，總是無法升遷。

雖然如此，憑著他謹慎、呆版的作風，多少也存了一點錢，買了一間頂樓小公寓，加上有了年紀，他開始想交女朋友。

相識十多年的同溫層「同一掛」好友阿山、陳財發，知道林杰茂的心思，一逮到機會，總是刻意多方幫忙。

終於，在因緣際會下，林杰茂認識了莊玟娟，怎麼認識的？林杰茂已經忘記了，重點是認識不久，他就以結婚為前提跟莊玟娟交往，所以，對莊玟娟，林杰茂可是掏心掏肺，只要她開口，沒有林杰茂拒絕的餘地，他千方百計想盡辦法，順她心意、博她開心。

交往不到兩年，莊玟娟發現林杰茂的特性：生活、職業都很刻板，一成不變。

私底下，莊玟娟找阿山、陳財發吃飯、談話，告訴他倆人：「這種對象沒出息，永遠不可能有機會往上爬，就算有機會，他也不懂得把握。不，我不想跟他過這種，已經可以預期將來都是黑暗日子的人過活。」

阿山雖然認同莊玟娟的看法，但阿山的解讀是：「這樣的對象，日子穩定，生活有保障，有啥好挑剔？」

陳財發在一旁笑嘻嘻道：「知足常樂嘛，妳不要好高鶩遠。」

莊玟娟輕吸口氣，斷然道：「請你轉告他，我不想跟沒出息的人過一輩子，以後不要來找我。」

阿山一臉錯愣地：「幹嘛這麼絕，給他機會，我們會跟他談談，看他能不能改變個性……」

莊玟娟截口道：「跟他交往一年多了，能改早就改了，拜託，不要浪費我的時間。」

「既然這樣，不如考慮跟我在一起，呵呵……」陳財發一副嘻皮笑臉的說。

莊玟娟杏眼一瞪，拋了個白眼。

陳財發訕訕然，捧起酒杯呷著，阿山看了，低頭偷偷暗笑。

獲悉莊玟娟的心意，林杰茂不肯死心，他想挽回，一再、一再找莊玟娟談判，足足費了半年多的時間，直到他親眼看到她，畫著美妝，挽著一位穿著體面的男士，在百貨公司閒逛。

林杰茂整個人都懵了，心掏空了，差點要了結自己蒼白的生命。

渾渾噩噩的過著天昏地暗的生活，原本就不被上司看好的他，終於在上司指令之下，休了一段長假。

林杰茂日子更難挨了，過的陰陽顛倒，渾不知此刻是何年何月。

白天睡飽了，晚上睡不著，輾轉之際，心情歸心情，肚子餓終究是事實，嘆了口長氣，他隨便拉件襯衫、套上長褲，走出門，遊蕩在街上。

店舖差不多都關門了，轉了幾條冷清的街道，行人寥寥可數，肚子餓得前胸貼後背，使林杰茂兩腿都無力了，他站定腳，仰望天際……忽然，左前方遠遠的天際，出現一片亮光。

雖然亮光有些陰晦，卻讓林杰茂興起一絲希望：

──呀！怎麼都忘記有夜市，那裏一定可以找到吃的。

就在這時，輕微腳步傳來，一道高頎人影，走在林杰茂旁邊，林杰茂轉頭望去，發現這個人有著一雙長腿，心中瞭然，怪不得腳步那麼快。

「林杰茂先生。你最近要小心防災難。」

林杰茂嚇一大跳：「你，你是誰？我認識你嗎？」

「我姓唐，唐東玄。喏！這是我的名片。」話罷，唐東玄飄然往前。

錯愕地接下名片，林杰茂盯著他消逝在夜色下的身影，「詐騙集團」四個字，浮在他腦海中，他苦笑了笑，低喃：「女友跑了、被公司停職、又遇到詐騙。災難還不夠多嗎？」

隨手丟棄名片，邁開步伐，林杰茂順著天際陰晦亮光，一路追隨著往前而去。

不知道走了多遠，不遠的前方有一列長長的夜市，散發出誘人的燈火，飢火難耐，林杰茂腳步加快許多。

夜市的前半段，有些攤販好像在收攤了，他踩著不緩不急的步伐，繼續往前。

看到一攤賣羹湯，林杰茂很快落座，點一碗米粉蝦仁羹，飽食一頓，哇！整個人精神都來了，剛剛的不快際遇，全被拋向腦後。

這時，他看到夜市的中段、後段，竟然都還燈火通明哩。

過了中段後一點，路旁有一間範圍不太大的小廟，好像是一般常見的土地公廟吧。

林杰茂沒注意那許多，繼續往前。

人群更稀疏了，他抬起手，腕錶指著一點多，夜更深了……

前面響起一陣喀咚、喀咚，引起路人三三兩兩靠過去，林杰茂也走過去。

攤販老闆長相特異，濃眉凸眼，一對骨碌碌眼神，不住的瞟著客人，這時，很特別的多看一眼林杰茂。

攤販老闆放下敲擊的木板和木桿棒，扯開喉嚨喊：「來！來！來！各位，看看我的好東西，無效免費，保證藥到病除，尤其是，我這個專治心病。」

說著，攤販老闆環視著稀疏的客人，圓鼓鼓一對大眼，簡直都要凸出眼眶了，最後，他死盯住林杰茂。

林杰茂淡淡牽動嘴角，反問：「老闆，你的好東西是什麼？在哪裡？」

攤販老闆豎起拇指：「這就對了，既然有人問，我就要推銷了。嗬嗬……」

笑聲很難聽，笑罷，他從桌子底邊，掏出一個巴掌大木偶，圓的是頭、橢圓形是身軀，身軀加上四根略長的木條，此外，什麼都沒有：沒有五官、沒有服飾。

看到木偶，客人霎時都走掉了，林杰茂整個傻眼又失望，賣這什麼爛玩具？騙小孩呀？他移動腳步，想走……

攤販老闆揚聲道：「別走！這位客人，你有心事，為何不了解看看，也許對你沉重的心事，有幫助唷。」

林杰茂是最後一位客人，想也知道，老闆指的是他，他半側過頭，冷笑著：

「是有心事啦，卻不是你這個木偶可以幫忙的。」說著，他繼續朝前走。