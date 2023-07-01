【小說】《鬼市傳說1》選摘：攤販老闆說有了木偶一定可以心想事成，但這幾天卻毫無音訊
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「鬼市」攤販吆喝，販售奇物，讓人願望成真，欲望之人皆想得之。累世修行者唐東玄，身懷法術可穿梭鬼市，以匡服邪魔鬼物，維持陰陽平衡；而千年後，鬼市再現人間，亂源卻是追尋唐東玄千年、累積三世糾纏而來的阿修羅族白素音，兩人以及眾鬼鬥術鬥智在每個鬼市傳說的故事中……
文：汎遇
林杰茂，典型的上班族，個性溫吞、規矩，做事總是一成不變，上司交代的事情，他都恪守墨規，可以把事情做好，但卻了無新意，更不懂創新、不擅變巧，因此在公司，原來的職位，一待就是十幾年，總是無法升遷。
雖然如此，憑著他謹慎、呆版的作風，多少也存了一點錢，買了一間頂樓小公寓，加上有了年紀，他開始想交女朋友。
相識十多年的同溫層「同一掛」好友阿山、陳財發，知道林杰茂的心思，一逮到機會，總是刻意多方幫忙。
終於，在因緣際會下，林杰茂認識了莊玟娟，怎麼認識的？林杰茂已經忘記了，重點是認識不久，他就以結婚為前提跟莊玟娟交往，所以，對莊玟娟，林杰茂可是掏心掏肺，只要她開口，沒有林杰茂拒絕的餘地，他千方百計想盡辦法，順她心意、博她開心。
交往不到兩年，莊玟娟發現林杰茂的特性：生活、職業都很刻板，一成不變。
私底下，莊玟娟找阿山、陳財發吃飯、談話，告訴他倆人：「這種對象沒出息，永遠不可能有機會往上爬，就算有機會，他也不懂得把握。不，我不想跟他過這種，已經可以預期將來都是黑暗日子的人過活。」
阿山雖然認同莊玟娟的看法，但阿山的解讀是：「這樣的對象，日子穩定，生活有保障，有啥好挑剔？」
陳財發在一旁笑嘻嘻道：「知足常樂嘛，妳不要好高鶩遠。」
莊玟娟輕吸口氣，斷然道：「請你轉告他，我不想跟沒出息的人過一輩子，以後不要來找我。」
阿山一臉錯愣地：「幹嘛這麼絕，給他機會，我們會跟他談談，看他能不能改變個性……」
莊玟娟截口道：「跟他交往一年多了，能改早就改了，拜託，不要浪費我的時間。」
「既然這樣，不如考慮跟我在一起，呵呵……」陳財發一副嘻皮笑臉的說。
莊玟娟杏眼一瞪，拋了個白眼。
陳財發訕訕然，捧起酒杯呷著，阿山看了，低頭偷偷暗笑。
獲悉莊玟娟的心意，林杰茂不肯死心，他想挽回，一再、一再找莊玟娟談判，足足費了半年多的時間，直到他親眼看到她，畫著美妝，挽著一位穿著體面的男士，在百貨公司閒逛。
林杰茂整個人都懵了，心掏空了，差點要了結自己蒼白的生命。
渾渾噩噩的過著天昏地暗的生活，原本就不被上司看好的他，終於在上司指令之下，休了一段長假。
林杰茂日子更難挨了，過的陰陽顛倒，渾不知此刻是何年何月。
白天睡飽了，晚上睡不著，輾轉之際，心情歸心情，肚子餓終究是事實，嘆了口長氣，他隨便拉件襯衫、套上長褲，走出門，遊蕩在街上。
店舖差不多都關門了，轉了幾條冷清的街道，行人寥寥可數，肚子餓得前胸貼後背，使林杰茂兩腿都無力了，他站定腳，仰望天際……忽然，左前方遠遠的天際，出現一片亮光。
雖然亮光有些陰晦，卻讓林杰茂興起一絲希望：
──呀！怎麼都忘記有夜市，那裏一定可以找到吃的。
就在這時，輕微腳步傳來，一道高頎人影，走在林杰茂旁邊，林杰茂轉頭望去，發現這個人有著一雙長腿，心中瞭然，怪不得腳步那麼快。
「林杰茂先生。你最近要小心防災難。」
林杰茂嚇一大跳：「你，你是誰？我認識你嗎？」
「我姓唐，唐東玄。喏！這是我的名片。」話罷，唐東玄飄然往前。
錯愕地接下名片，林杰茂盯著他消逝在夜色下的身影，「詐騙集團」四個字，浮在他腦海中，他苦笑了笑，低喃：「女友跑了、被公司停職、又遇到詐騙。災難還不夠多嗎？」
隨手丟棄名片，邁開步伐，林杰茂順著天際陰晦亮光，一路追隨著往前而去。
不知道走了多遠，不遠的前方有一列長長的夜市，散發出誘人的燈火，飢火難耐，林杰茂腳步加快許多。
夜市的前半段，有些攤販好像在收攤了，他踩著不緩不急的步伐，繼續往前。
看到一攤賣羹湯，林杰茂很快落座，點一碗米粉蝦仁羹，飽食一頓，哇！整個人精神都來了，剛剛的不快際遇，全被拋向腦後。
這時，他看到夜市的中段、後段，竟然都還燈火通明哩。
過了中段後一點，路旁有一間範圍不太大的小廟，好像是一般常見的土地公廟吧。
林杰茂沒注意那許多，繼續往前。
人群更稀疏了，他抬起手，腕錶指著一點多，夜更深了……
前面響起一陣喀咚、喀咚，引起路人三三兩兩靠過去，林杰茂也走過去。
攤販老闆長相特異，濃眉凸眼，一對骨碌碌眼神，不住的瞟著客人，這時，很特別的多看一眼林杰茂。
攤販老闆放下敲擊的木板和木桿棒，扯開喉嚨喊：「來！來！來！各位，看看我的好東西，無效免費，保證藥到病除，尤其是，我這個專治心病。」
說著，攤販老闆環視著稀疏的客人，圓鼓鼓一對大眼，簡直都要凸出眼眶了，最後，他死盯住林杰茂。
林杰茂淡淡牽動嘴角，反問：「老闆，你的好東西是什麼？在哪裡？」
攤販老闆豎起拇指：「這就對了，既然有人問，我就要推銷了。嗬嗬……」
笑聲很難聽，笑罷，他從桌子底邊，掏出一個巴掌大木偶，圓的是頭、橢圓形是身軀，身軀加上四根略長的木條，此外，什麼都沒有：沒有五官、沒有服飾。
看到木偶，客人霎時都走掉了，林杰茂整個傻眼又失望，賣這什麼爛玩具？騙小孩呀？他移動腳步，想走……
攤販老闆揚聲道：「別走！這位客人，你有心事，為何不了解看看，也許對你沉重的心事，有幫助唷。」
林杰茂是最後一位客人，想也知道，老闆指的是他，他半側過頭，冷笑著：
「是有心事啦，卻不是你這個木偶可以幫忙的。」說著，他繼續朝前走。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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