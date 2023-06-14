【專訪】野村首席經濟學家辜朝明：中國陷入資產負債表衰退，台海反而更安全

文：郭庭昱

去年此時，全球飽受高通膨、俄烏戰爭、疫情肆虐等不確定因素衝擊。如今三大陰霾逐漸淡化，商品價格回落，美國利率走高但經濟未見明顯衰退。美、中的地緣政治角力走向長期化，政治上各自拉攏盟友，經濟面牽動晶片大戰，台灣占據敏感角色。

日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明從制高點綜觀全局，剖析政經大趨勢，以下是專訪內容：

地緣政治：如果我是習近平，我會擔心

問：2022年你指出「政治風險凌駕經濟利益」，完全精準預測全球政經大趨勢，2023年的重點是什麼？

答：從經濟的角度，我想通貨膨脹的環境幾乎涵蓋所有問題，從升息到美國銀行危機等。從地緣政治的話，如果我是習近平（中國國家主席），我會擔心。

最近幾年前的30幾年來，中國經濟一直快速成長，這是習近平信心的來源。台灣人、日本人、美國人，全世界企業都來中國投資，得到經濟的好處。但是過去幾年，中國經濟表現不好，甚至做得很差。

中國30、40年的經濟成就，來自鄧小平改革開放；經濟不佳則和習近平有關。一般來說，如果政府管理某些產業，應該是希望它更好；如果政府把手伸進許多行業，不論是企業或者商人，大家都會害怕。他們會保守借錢，控制投資金額，變少、再更少⋯這是經濟放緩的原因之一。

中國共產黨和人民之間是一種契約（contract）關係，「如果你聽黨的話，生活會更好」。過去的確如此，所以人民都聽黨的；但是，一旦經濟放緩，黨和人民之間的「約定」出現變化，互信基礎瓦解，問題可能非常嚴重。

我認為習近平也了解，中國經濟沒辦法像過去一樣成長，必須做些調整，導致了今天的局面。習進入第3個任期，身邊高官都是自己人。這種政治形態非常穩定，表面平靜無波；但內部發生什麼，我們永遠不會知道，直到崩潰。

假如習近平可以得到正確的建言（即使令他不悅），他會知道「中國經濟不好、被國際孤立，中國可能失去外國市場」，並調整政策方向。但是，習近平的身邊應該都是「yes-men」，永遠附和他，無法提供有用的建議。所以，習繼續走他的路，這意味著更深的孤立，和西方更加脫鉤，經濟更衰弱，直到某個時點，他可能意識到不妙。

Photo Credit: GettyImages

歐洲覺醒：發現台灣重要性，軍演相挺

問：俄烏戰爭之後，中國的國際地位發生什麼變化？

答：我相信習近平從來沒有想過普亭會去攻擊烏克蘭，戰爭還是發生了，世界從此變了。尤其是歐洲和中國的經濟關係一向很好，戰爭爆發後突然非常焦慮。

2022年8月，德國空軍首度派了戰鬥機群到亞洲，參與日本、韓國、澳洲軍演，這在1年前完全無法想像。德國在中國有著巨大的經濟利益，沒有人想到德國空軍會來到太平洋參與民主國家軍演，這是天翻地覆的改變。我相信如果可以，德軍也想和台灣空軍一起訓練，但是這也太超過了（笑）。

德國有句俗話，「三個德國商人在一起，只會談論中國」。德國人和日本人很像，二戰後都厭惡戰爭，再也不想打仗。這次德國派出空戰機群飛到亞洲，代表烏克蘭戰爭完全改變世界。

問：烏克蘭戰爭之後，很多國際媒體說台灣是最危險的地方，你怎麼看？

答：普亭的冒險之舉改變世界，國際媒體說台灣是危險的地方，這是真的，但是台灣也因此得利，俄羅斯侵略烏克蘭令西方國家了解到台灣處於險境。俄烏戰爭之前，尤其是歐洲，政客們覺得台灣那麼遠，和歐洲沒什麼關係。我經常去歐洲旅行，我也是《德國商報》（Handelsblatt）的專欄作者。很多歐洲人分不清楚日本人、中國人，大部分人不知道台灣在哪裡。

如果普亭沒有行動，我會說台灣比較危險，因為歐洲不會關心台灣；俄羅斯侵略烏克蘭，戰事不順利，西方國家因此團結起來，歐洲意識到台灣的重要性，這可能使得台灣更安全。

問：中國的房地產泡沫、地方政府債務問題不小，會導致「資產負債表衰退」嗎？

答：是的，中國已陷入資產負債表衰退。但是和日本、美國、歐洲不同，中國已經意識到這種疾病，也知道怎麼應對。

日本在1990年代資產泡沫破裂，陷入資產負債表衰退，沒有人知道這是什麼，日本花了8年嘗試解決，都沒有效果，經濟愈來愈差。直到1998年，我第1個提出完整的「資產負債表衰退」概念。

2008年金融海嘯，美國人也不知道資產負債表衰退，經濟崩潰1年半以後，有人拿我的書給聯準會主席柏南克，他讀懂了就完全改變政策。即使美國是危機的中心，還是比其他地方恢復得更快，因為他們做了正確的決策。當時歐洲還停留在研究，包括歐洲央行、德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble），以及德國總理梅克爾女士，這些人顯然不接受我的解方。他們一直在嘗試平衡預算、貨幣政策，結果經濟愈來愈差。

相比之下，中國人已經知道什麼是資產負債表衰退。一開始就做正確決定，讓政府增加財政支出。資產負債表衰退代表個人、企業的資產負債表已經在水面下（資產價格縮水、負債不變）。此時你無法借錢，也不想借錢，所以降息也沒有用。

中國政府一開始就借錢、增加開支，他們不像日本、美國、歐洲那樣浪費時間。不同的是，日本、美國或歐洲，大部分人一直舉債，直到經濟崩潰，資產負債表沉入水底才停止借錢。但是中國公司在2016年就停止借錢，遠遠在泡沫破滅之前，我認為真是不可置信。當時，雖然中國的薪資水準還在上漲，但是相對日、美、德國還是很有競爭力。

俄烏殷鑑：攻台轉移焦點，北京須三思

問：為什麼中國企業在2016年就停止借錢，遠在貿易戰、資產泡沫之前？

答：這有兩種可能性。第1種是企業過去借貸太多、想要去槓桿，如果是這樣，現在的資產負債表應該要很健康；第2種是習近平「國進民退」政策，他想要控制私人企業，這就很糟糕了，形成企業不確定的來源。如果你是私人企業，會想借錢來擴張，賺更多錢再捐給政府嗎？這是中國經濟動能減弱非常重要的原因。