【專訪】野村首席經濟學家辜朝明：中國陷入資產負債表衰退，台海反而更安全
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當經濟成長放緩與地緣政治的角力，取代疫情與戰爭成為當前全球投資的關注焦點，日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明精闢解析中、美、歐、日、台各大經濟體，在混沌世局中的機會與挑戰。
文：郭庭昱
去年此時，全球飽受高通膨、俄烏戰爭、疫情肆虐等不確定因素衝擊。如今三大陰霾逐漸淡化，商品價格回落，美國利率走高但經濟未見明顯衰退。美、中的地緣政治角力走向長期化，政治上各自拉攏盟友，經濟面牽動晶片大戰，台灣占據敏感角色。
日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明從制高點綜觀全局，剖析政經大趨勢，以下是專訪內容：
地緣政治：如果我是習近平，我會擔心
- 問：2022年你指出「政治風險凌駕經濟利益」，完全精準預測全球政經大趨勢，2023年的重點是什麼？
答：從經濟的角度，我想通貨膨脹的環境幾乎涵蓋所有問題，從升息到美國銀行危機等。從地緣政治的話，如果我是習近平（中國國家主席），我會擔心。
最近幾年前的30幾年來，中國經濟一直快速成長，這是習近平信心的來源。台灣人、日本人、美國人，全世界企業都來中國投資，得到經濟的好處。但是過去幾年，中國經濟表現不好，甚至做得很差。
中國30、40年的經濟成就，來自鄧小平改革開放；經濟不佳則和習近平有關。一般來說，如果政府管理某些產業，應該是希望它更好；如果政府把手伸進許多行業，不論是企業或者商人，大家都會害怕。他們會保守借錢，控制投資金額，變少、再更少⋯這是經濟放緩的原因之一。
中國共產黨和人民之間是一種契約（contract）關係，「如果你聽黨的話，生活會更好」。過去的確如此，所以人民都聽黨的；但是，一旦經濟放緩，黨和人民之間的「約定」出現變化，互信基礎瓦解，問題可能非常嚴重。
我認為習近平也了解，中國經濟沒辦法像過去一樣成長，必須做些調整，導致了今天的局面。習進入第3個任期，身邊高官都是自己人。這種政治形態非常穩定，表面平靜無波；但內部發生什麼，我們永遠不會知道，直到崩潰。
假如習近平可以得到正確的建言（即使令他不悅），他會知道「中國經濟不好、被國際孤立，中國可能失去外國市場」，並調整政策方向。但是，習近平的身邊應該都是「yes-men」，永遠附和他，無法提供有用的建議。所以，習繼續走他的路，這意味著更深的孤立，和西方更加脫鉤，經濟更衰弱，直到某個時點，他可能意識到不妙。
歐洲覺醒：發現台灣重要性，軍演相挺
- 問：俄烏戰爭之後，中國的國際地位發生什麼變化？
答：我相信習近平從來沒有想過普亭會去攻擊烏克蘭，戰爭還是發生了，世界從此變了。尤其是歐洲和中國的經濟關係一向很好，戰爭爆發後突然非常焦慮。
2022年8月，德國空軍首度派了戰鬥機群到亞洲，參與日本、韓國、澳洲軍演，這在1年前完全無法想像。德國在中國有著巨大的經濟利益，沒有人想到德國空軍會來到太平洋參與民主國家軍演，這是天翻地覆的改變。我相信如果可以，德軍也想和台灣空軍一起訓練，但是這也太超過了（笑）。
德國有句俗話，「三個德國商人在一起，只會談論中國」。德國人和日本人很像，二戰後都厭惡戰爭，再也不想打仗。這次德國派出空戰機群飛到亞洲，代表烏克蘭戰爭完全改變世界。
問：烏克蘭戰爭之後，很多國際媒體說台灣是最危險的地方，你怎麼看？
答：普亭的冒險之舉改變世界，國際媒體說台灣是危險的地方，這是真的，但是台灣也因此得利，俄羅斯侵略烏克蘭令西方國家了解到台灣處於險境。俄烏戰爭之前，尤其是歐洲，政客們覺得台灣那麼遠，和歐洲沒什麼關係。我經常去歐洲旅行，我也是《德國商報》（Handelsblatt）的專欄作者。很多歐洲人分不清楚日本人、中國人，大部分人不知道台灣在哪裡。
如果普亭沒有行動，我會說台灣比較危險，因為歐洲不會關心台灣；俄羅斯侵略烏克蘭，戰事不順利，西方國家因此團結起來，歐洲意識到台灣的重要性，這可能使得台灣更安全。
- 問：中國的房地產泡沫、地方政府債務問題不小，會導致「資產負債表衰退」嗎？
答：是的，中國已陷入資產負債表衰退。但是和日本、美國、歐洲不同，中國已經意識到這種疾病，也知道怎麼應對。
日本在1990年代資產泡沫破裂，陷入資產負債表衰退，沒有人知道這是什麼，日本花了8年嘗試解決，都沒有效果，經濟愈來愈差。直到1998年，我第1個提出完整的「資產負債表衰退」概念。
2008年金融海嘯，美國人也不知道資產負債表衰退，經濟崩潰1年半以後，有人拿我的書給聯準會主席柏南克，他讀懂了就完全改變政策。即使美國是危機的中心，還是比其他地方恢復得更快，因為他們做了正確的決策。當時歐洲還停留在研究，包括歐洲央行、德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble），以及德國總理梅克爾女士，這些人顯然不接受我的解方。他們一直在嘗試平衡預算、貨幣政策，結果經濟愈來愈差。
相比之下，中國人已經知道什麼是資產負債表衰退。一開始就做正確決定，讓政府增加財政支出。資產負債表衰退代表個人、企業的資產負債表已經在水面下（資產價格縮水、負債不變）。此時你無法借錢，也不想借錢，所以降息也沒有用。
中國政府一開始就借錢、增加開支，他們不像日本、美國、歐洲那樣浪費時間。不同的是，日本、美國或歐洲，大部分人一直舉債，直到經濟崩潰，資產負債表沉入水底才停止借錢。但是中國公司在2016年就停止借錢，遠遠在泡沫破滅之前，我認為真是不可置信。當時，雖然中國的薪資水準還在上漲，但是相對日、美、德國還是很有競爭力。
俄烏殷鑑：攻台轉移焦點，北京須三思
- 問：為什麼中國企業在2016年就停止借錢，遠在貿易戰、資產泡沫之前？
答：這有兩種可能性。第1種是企業過去借貸太多、想要去槓桿，如果是這樣，現在的資產負債表應該要很健康；第2種是習近平「國進民退」政策，他想要控制私人企業，這就很糟糕了，形成企業不確定的來源。如果你是私人企業，會想借錢來擴張，賺更多錢再捐給政府嗎？這是中國經濟動能減弱非常重要的原因。
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雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
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AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
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AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網