【小說】《絕跡試煉》選摘：大火有機器人幫忙更安全，可有時他懷念帶著滿滿感動下班的歲月

文：傑瑞．李鐸（A. G. Riddle）

PART I：崩壞

每天早晨上班前，歐文．瓦茲都會去一趟療養院。那裡的走廊通常空蕩蕩的，只有幾扇門敞開著，病人坐在房間外頭織毛線或者讀書，察覺到他行經時才抬起頭匆匆一瞥，多數人會一直盯著他的制服看。到了母親的門前，他稍微遲疑一下，先探頭看看狀況。歐文的工作很危險，但每天的此時此刻對他來說更驚心動魄。他心裡清楚，遲早有一天會看到房間空著、窄床收拾乾淨，連母親的相片與行李都不知去向。

幸好，還不是今天。母親坐在靠窗的椅子裡，腿上擱著一本書。他鬆口氣，抬腳跨過門檻。聽見沉重腳步聲，母親的臉上泛起笑意。歐文一路走來並不順遂，所以打從心底明白時間寶貴、必須珍惜，當下擁有的可能眨眼就消失。工作在他軀體留下疤痕，人生在他靈魂留下傷痛。他為此格外眷戀與母親所剩不多的時日。「好看嗎？」他走到母親對面坐下。「才剛翻幾頁，感覺還可以，挺有新意的，主角也討人喜歡。」她朝著兒子打量一陣，「怎麼了？」

「沒事。」 母親微微仰起頭。「工作那邊的事情。」他故意輕描淡寫，希望母親別再追問，但心裡很清楚只是徒勞。「工作怎麼啦？」

「就......有點奇怪。」

「怎麼個奇怪？」

「感覺慢慢被機器人取代了。」

「比較安全。」

「是沒錯。」

「你擔心這樣下去會被機器人搶走工作，往後不知道要怎麼辦吧。」 歐文笑道：「怎麼妳讀我的心思比讀書還快。」

「做媽媽的不都這樣。」母親停頓片刻，「我知道真正困擾你的是什麼。」他挑挑眉。 「你覺得自己受到『限制』。」成長過程中，歐文的父母從不說他有病，只說他受到限制——人皆有之，只是程度差異。

「願意聽我嘮叨兩句嗎？」她問。

歐文嘆口氣，點點頭。

「人生是好是壞，不會被那種事情左右，影響比你以為的小很多。專注做你擅長的事情，重點放在長處而不是短處。」

「我把這句話印在恤上好了，新工作就是賣恤。」母親微笑，「就愛回嘴。但我相信你聽得進去，也一定能站穩腳步，只是差點信心罷了。人尤其要對自己更有信心點。」她伸手從架上取了一本書遞給兒子。

歐文一看，標題是《基本權利》，內文開場白說：

人類皆有與生俱來的權利，亦即幸福。獲得幸福的最大障礙並非人生困境，真正的阻隔其實如影隨形且無處可躲——因為那正是我們自己的心。 自出生以來，所有人接受從個人衛生到金融財務等各方面生活教育，卻未曾出現一套公認課程，協助我們理解自己的心。事實上，幾乎所有人終其一生受其所苦，沒能學會如何駕馭、管理甚至緊密認識心靈。《基本權利》一書之所以問世，便是意圖打破現況。它可說是人類心靈的使用說明，理解內容並進行書中講述的維護工程，可以穩定心靈運作、降低負面狀態的發生頻率，等同取回與生俱來的權利。真實而長久的幸福之道無他，唯妥善調教心靈而已。

他闔上書本，「這種類型的書......我不怎麼看。」

「哪種類型？」

「心靈雞湯？」

「這不是心靈雞湯。心靈雞湯也沒什麼不好，但《基本權利》講的是科學與心理學，最重要的是理解你自己與所處的世界。」

「好像很厲害，」他咕噥，「等我讀完，世界大概又天翻地覆一次了。」 「世界一直在改變，不會停下來。能不能適應改變，才決定一個人的成敗。書裡介紹的觀念無論什麼時代什麼時空環境都通用。」

歐文的臂環發出嗶嗶聲。三次短音代表緊急狀況，他立刻開啟系統、讀取留言。「抱歉啊，媽。這工作明明不想要我了還繼續壓榨我。」

「警報？」

「應該是誤判。明天見啊。」 他抱抱母親，轉身要走的時候卻被叫住：「歐文，把書帶走啊！」

十五分鐘後，歐文坐在消防車前座，車子伴隨著警鳴器巨響，快速穿梭市區街道。車內電腦透過遠距遙控關閉了紅綠燈等號誌，無駕駛自動車紛紛在馬路兩側停下，等待大車呼嘯而過。他讀了平板上的資訊，呼叫後方兩位隊友。

「廚房失火，綠洲公園大廈，十一樓，房號一一○七，已經被自動滅火系統壓下去。」

還沒講完，車內喇叭傳出中央AI的柔和語音。

「案發地點為公寓大樓，共計十五層，登記住戶七百二十三位。偵察無人機目前發現六十五個紅外線訊號，一一○七號房有一位成年女性與一位未成年女性，生命徵象正常。」 歐文放下平板，心裡有點惱火， AI連簡報也不放心交給自己是嗎？但最讓他糾結的是另一點——不得不承認AI的簡報效率比自己更好。更何況遇上真正的大火，有機器人幫忙的話安全得太多，它們的設計能夠承受極端高溫，最最重要的是能夠量產汰換，人類可沒這麼方便。 他並不懷念衝進火場出生入死的日子，可是有時候（而且頻率越來越高了），他很懷念自己在別人的生命造就了好的轉變，能帶著滿滿的感動下班回家的歲月。

可是，今天的火警大概和前面十次沒兩樣，只要調查一下火源（通常是操作失誤）、對住戶說明情況，講解避免火災的安全守則就好。

後座還有兩個消防員，就職未滿一年，正興奮地盯著窗外。十五年前剛進消防署的歐文也有這種神情，但再過十五年，不知道他們還能負責什麼，說不定完全不需要人力了。

螢幕上冒出一個警報，同棟建築的四○三號住戶說家裡瓦斯外洩，偵測器卻毫無反應。 怪了，感覺是住戶自己搞錯。