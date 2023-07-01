【小說】《絕跡試煉》選摘：大火有機器人幫忙更安全，可有時他懷念帶著滿滿感動下班的歲月
我們想讓你知道的是
AI驟然失控，病毒疾速擴散，世界文明全然覆滅！六個陌生人在地下碉堡中悠悠醒來，他們不知道時間的流逝，也不知道所在的位置，只知道自己似乎是一項大型科學試驗——「絕跡實驗」——的參與者之一。
文：傑瑞．李鐸（A. G. Riddle）
PART I：崩壞
每天早晨上班前，歐文．瓦茲都會去一趟療養院。那裡的走廊通常空蕩蕩的，只有幾扇門敞開著，病人坐在房間外頭織毛線或者讀書，察覺到他行經時才抬起頭匆匆一瞥，多數人會一直盯著他的制服看。到了母親的門前，他稍微遲疑一下，先探頭看看狀況。歐文的工作很危險，但每天的此時此刻對他來說更驚心動魄。他心裡清楚，遲早有一天會看到房間空著、窄床收拾乾淨，連母親的相片與行李都不知去向。
幸好，還不是今天。母親坐在靠窗的椅子裡，腿上擱著一本書。他鬆口氣，抬腳跨過門檻。聽見沉重腳步聲，母親的臉上泛起笑意。歐文一路走來並不順遂，所以打從心底明白時間寶貴、必須珍惜，當下擁有的可能眨眼就消失。工作在他軀體留下疤痕，人生在他靈魂留下傷痛。他為此格外眷戀與母親所剩不多的時日。「好看嗎？」他走到母親對面坐下。「才剛翻幾頁，感覺還可以，挺有新意的，主角也討人喜歡。」她朝著兒子打量一陣，「怎麼了？」
「沒事。」 母親微微仰起頭。「工作那邊的事情。」他故意輕描淡寫，希望母親別再追問，但心裡很清楚只是徒勞。「工作怎麼啦？」
「就......有點奇怪。」
「怎麼個奇怪？」
「感覺慢慢被機器人取代了。」
「比較安全。」
「是沒錯。」
「你擔心這樣下去會被機器人搶走工作，往後不知道要怎麼辦吧。」 歐文笑道：「怎麼妳讀我的心思比讀書還快。」
「做媽媽的不都這樣。」母親停頓片刻，「我知道真正困擾你的是什麼。」他挑挑眉。 「你覺得自己受到『限制』。」成長過程中，歐文的父母從不說他有病，只說他受到限制——人皆有之，只是程度差異。
「願意聽我嘮叨兩句嗎？」她問。
歐文嘆口氣，點點頭。
「人生是好是壞，不會被那種事情左右，影響比你以為的小很多。專注做你擅長的事情，重點放在長處而不是短處。」
「我把這句話印在恤上好了，新工作就是賣恤。」母親微笑，「就愛回嘴。但我相信你聽得進去，也一定能站穩腳步，只是差點信心罷了。人尤其要對自己更有信心點。」她伸手從架上取了一本書遞給兒子。
歐文一看，標題是《基本權利》，內文開場白說：
人類皆有與生俱來的權利，亦即幸福。獲得幸福的最大障礙並非人生困境，真正的阻隔其實如影隨形且無處可躲——因為那正是我們自己的心。 自出生以來，所有人接受從個人衛生到金融財務等各方面生活教育，卻未曾出現一套公認課程，協助我們理解自己的心。事實上，幾乎所有人終其一生受其所苦，沒能學會如何駕馭、管理甚至緊密認識心靈。《基本權利》一書之所以問世，便是意圖打破現況。它可說是人類心靈的使用說明，理解內容並進行書中講述的維護工程，可以穩定心靈運作、降低負面狀態的發生頻率，等同取回與生俱來的權利。真實而長久的幸福之道無他，唯妥善調教心靈而已。
他闔上書本，「這種類型的書......我不怎麼看。」
「哪種類型？」
「心靈雞湯？」
「這不是心靈雞湯。心靈雞湯也沒什麼不好，但《基本權利》講的是科學與心理學，最重要的是理解你自己與所處的世界。」
「好像很厲害，」他咕噥，「等我讀完，世界大概又天翻地覆一次了。」 「世界一直在改變，不會停下來。能不能適應改變，才決定一個人的成敗。書裡介紹的觀念無論什麼時代什麼時空環境都通用。」
歐文的臂環發出嗶嗶聲。三次短音代表緊急狀況，他立刻開啟系統、讀取留言。「抱歉啊，媽。這工作明明不想要我了還繼續壓榨我。」
「警報？」
「應該是誤判。明天見啊。」 他抱抱母親，轉身要走的時候卻被叫住：「歐文，把書帶走啊！」
十五分鐘後，歐文坐在消防車前座，車子伴隨著警鳴器巨響，快速穿梭市區街道。車內電腦透過遠距遙控關閉了紅綠燈等號誌，無駕駛自動車紛紛在馬路兩側停下，等待大車呼嘯而過。他讀了平板上的資訊，呼叫後方兩位隊友。
「廚房失火，綠洲公園大廈，十一樓，房號一一○七，已經被自動滅火系統壓下去。」
還沒講完，車內喇叭傳出中央AI的柔和語音。
「案發地點為公寓大樓，共計十五層，登記住戶七百二十三位。偵察無人機目前發現六十五個紅外線訊號，一一○七號房有一位成年女性與一位未成年女性，生命徵象正常。」 歐文放下平板，心裡有點惱火， AI連簡報也不放心交給自己是嗎？但最讓他糾結的是另一點——不得不承認AI的簡報效率比自己更好。更何況遇上真正的大火，有機器人幫忙的話安全得太多，它們的設計能夠承受極端高溫，最最重要的是能夠量產汰換，人類可沒這麼方便。 他並不懷念衝進火場出生入死的日子，可是有時候（而且頻率越來越高了），他很懷念自己在別人的生命造就了好的轉變，能帶著滿滿的感動下班回家的歲月。
可是，今天的火警大概和前面十次沒兩樣，只要調查一下火源（通常是操作失誤）、對住戶說明情況，講解避免火災的安全守則就好。
後座還有兩個消防員，就職未滿一年，正興奮地盯著窗外。十五年前剛進消防署的歐文也有這種神情，但再過十五年，不知道他們還能負責什麼，說不定完全不需要人力了。
螢幕上冒出一個警報，同棟建築的四○三號住戶說家裡瓦斯外洩，偵測器卻毫無反應。 怪了，感覺是住戶自己搞錯。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。