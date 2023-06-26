HONDA發表氫氧燃料電池汽車，在「零排放」領域與「電池電動汽車」形成互補
我們想讓你知道的是
很多汽車製造商都在推進以氫氣為能源的燃料電池的研究。其中，本田公司宣佈，新研發的燃料電池汽車（FCEV）將從2024年起在日本和北美銷售。其與逐漸成為主流的電池電動汽車（BEV）有什麼區別呢？氫能源真有可能實現「零排放」社會嗎？
文：大谷達也
汽車廠商的氫能源產業正式發力
2月2日，本田公司召開了一場以氫能源業務為主題的記者會，宣佈其新研發的燃料電池汽車（FCEV，也作「FCV」）計畫於2024年在日本和北美上市。該公司從2013年起就與美國通用汽車公司（GM）聯合研發新一代燃料電池系統，明年上市的燃料電池汽車將搭載該公司研發的這種燃料電池系統。
本田公司30多年來一直致力於氫能技術和燃料電池汽車的研究開發。自1998年研製出第一輛原型車以來，至今已經製造了5款燃料電池汽車，但都用於研究開發或租賃目的，沒有廣泛上市銷售。
但是，計畫2024年發售的新款燃料電池汽車，有可能面向大眾銷售。如果真是這樣的話，其將有可能繼豐田公司的初代MIRAI（2014年，723.6萬日圓）、二代MIRAI（2020年，710.6萬－860萬日圓）、以及韓國現代汽車公司的NEXO（2022年，776.83萬日圓））之後，成為「第4款在日本國內能買到的燃料電池汽車」（括弧內為發售年份和含稅價格。梅賽德斯－賓士公司雖然也在2019年推出了燃料電池汽車GLC F-CELL，但其僅限於租賃銷售，4年後須返還車輛）。
所謂燃料電池，是一種利用氫氧結合得到水和電的化學反應原理來發電的裝置。在國中理科學過把水電解可以得到氫氣和氧氣的話，你可以這麼認為，燃料電池的原理就是通過逆向反應來獲得電能。
燃料電池汽車，就是把氫氣作為燃料儲存在車載高壓氣罐中，通過使之與空氣中的氧氣發生反應來發電，然後將該電力供給電動機以獲得驅動力。由於該化學反應的結果只產生電和水，不排放二氧化碳，因此作為有助於實現碳中和社會的新一代環保汽車之一，燃料電池汽車受到廣泛關注。
電池電動汽車與燃料電池汽車的差異以及並存的可能性
不過，目前在全世界範圍內，利用電池充電的電力行駛的電池電動汽車（BEV，也作「EV」）的銷量急劇上升。2022年，純電動車在新車銷量中所占的比例，日本僅為1.7％（0.6％），而歐洲為12.1％（9.1％），北美為5.9％（3.2％），中國為20％（11％），其存在感逐年增強（括弧內為2021年的比例）。
純電動車也被寄予厚望為實現碳中和社會做出貢獻，但經常有人指出充電設施等基建不足阻礙了其普及。那麼，在純電動車基礎上再普及燃料電池汽車，真的有意義嗎？
燃料電池汽車的最大優點是，補充能量所需時間僅為3－5分鐘，與燃油車相當，比電動車快多了。而且，由於氫能的能量密度比電動車的鋰電池高，相對更容易實現更大的續航里程。
此外，與大量使用鋰、鈷等地下資源的電動車相比，燃料電池汽車相應原料的使用量只需五十分之一左右，從永續發展的觀點來看非常優秀。
但是，與電動汽車相比，燃料電池汽車的缺點是能源效率比較低。
瑞典隆德大學的Max Ahman博士在2001年發表的論文中指出，電動車的能源轉換效率為61％左右，而燃料電池汽車只有34％，普通燃油車更是只有14％。此外，燃料電池汽車中用來儲存氫氣的高壓氣罐通常體積較大，難以適用於小型車，這一點也是缺點。
綜合這些優缺點，一般認為燃料電池汽車比較適合跑遠距離路程較多的大型車輛，而電動車則比較適合作為以城市為主要使用場景的小型市內交通工具。也就是說，燃料電池汽車和電動車不是優劣競爭關係，而是互補關係。
電動車和燃料電池汽車並存的好處，也存在於基建方面。
前不久，BMW在比利時推出了新款燃料電池汽車「iX5 Hydrogen」的國際試駕活動。其提出，如果零排放汽車只依靠電動車來實現，在基建上所需的投資可能要更大。
這項統計是以德國為對象實施的，且是以電動車數量超過2000萬輛，燃料電池也普及了數百萬台為前提估算的。如果集中依賴於電動車，就需要加強建設輸電網路，需要巨額的基建投資。在這一點上，日本的基本條件也是差不多的。
另外，BMW還指出，電動車充電站在輸電線路網路完善的城市裡比較容易建設，但在城市間隔較大的地方，建設加氫站則成本上更有優勢。
進一步來說，目前很難在集體住宅社區建設充電設施，這是阻礙電動車普及的劣勢。而燃料電池汽車補給所需時間較短，與目前燃油車在加油站加油感覺相近。從這個觀點來看，燃料電池汽車也能夠成為城市用戶便利使用的零排放汽車。
此外，豐田汽車公司還試造出了用氫氣作為內燃發動機燃料的氫氣發動機汽車，並參加了日本超級耐力系列賽。燃料電池汽車和氫氣發動機汽車雖然同樣使用氫氣作為能源，但原理卻完全不同。
BMW和馬自達曾經也投入過氫氣發動機汽車的研究開發，但目前公開進行類似研發的只有豐田公司。與之相對地，豐田、本田、通用、現代等汽車廠商正積極推進燃料電池汽車的相關研發工作，手握吉普、寶獅等14個汽車品牌的世界第四大汽車聯合企業斯泰蘭蒂斯集團，也收購了法國氫燃料電池製造商SYMBIO公司的股份，對燃料電池汽車的研發表現出積極姿態。
氫能源有望貢獻於整個產業
前面論述了氫能作為汽車動力源使用的情況，但這只是未來氫能產業的一個方面。
2021年日本政府發佈的《2050年碳中和綠色發展戰略》中，將氫能產業與海上風力產業、氨能源產業作為能源相關產業的實施計畫之一相提並論。
Tags：
新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。