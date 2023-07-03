《開展・藝術商業特展大解密》：從媒體辦展到百家爭鳴，從藝術類、IP類再到多媒體類
我們想讓你知道的是
本書精選22個展覽實例，打破紙上談兵的生硬理論，用50個策展Tips告訴你：藝術商業特展怎麼談？主題怎麼選？成本怎麼算？展期怎麼排？贊助怎麼談？商品怎麼賣？更重要的是──遇到一堆意外，要怎麼解？
文：林宜標
策展公司與場館的關係：從媒體辦展到百家爭鳴
約略民國80年左右開始，台灣沿襲日本模式，由兩大報中國時報系、聯合報系，分別與國立歷史博物館、國立故宮博物院等館舍合作，以各自的專業實力，連接起互動的橋梁，組織起上下游緊密的關係。（圖1）
上游的博物館館內有研究人員的編制，具備策展研究的功能，在展覽一開始的策動上，扮演非常重要的角色，例如2000年的兵馬俑特展，即是史博館策劃，主動向陝西省文物局洽談展品，同時也找了聯合報談合作。即便展覽不是由博物館自策，但因為博物館之間的連結，國外館舍提出巡展合作，例如故宮的大英博物館展覽，即是大英博物館已經把展覽策劃好，再找故宮合作，最後時藝再成為夥伴關係。
下游的時藝或聯合報系，除了要負擔展覽成本外，還會運用媒體集團在宣傳上的優勢，把展覽推銷出去，增加營收，因此在推廣票務、行銷宣傳、商品開發、企業贊助等方面扮演比較重要的角色。上、下游之間會有雙方共同使力的部分，如一起去找贊助合作、舉辦教育推廣活動等，但原則上企業贊助這塊，雖然博物館有時會出面協助，幾乎還是落在策展公司身上居多。
不過這種上下游的分工結構，比較適用於台灣早期藝術類、古文明類的展覽，或者與專業博物館合作的展覽。博物館在展覽內容上擁有很大的主導權，在執行過程中也必須尊重館方的意見，有時當博物館的看法與國外借展單位相左時，策展公司就必須扮演協調溝通的角色。
印象中2017年的木乃伊展，時藝就卡在大英博物館與故宮之間，當時為了決定展場的主色調，大英博物館覺得要用藍色，木乃伊往生後會升天，所以要用能夠代表天的藍色；但故宮院長則認為過年期間，要用比較喜氣的紅色，雙方表達很不一樣的意見，而且兩邊都有其道理，時藝對兩邊都不能得罪，我們只好居中協調，喬出一個大家都接受的結果。
後來華山、松菸興起，越來越多特展在文創園區舉辦，策展公司與場館的關係就比較像單純的租借場地，支付場地費、水電費，在展場設計施工時需配合場館硬體規範等；另外，像中正紀念堂、國父紀念館這類有公告場地租賃辦法的場館，合作方式也類似，即館方在宣傳或教育推廣上會協力，展覽內容上的參與則比較少。
台灣的策展公司也不再只是時藝、聯合兩家媒體集團公司壟斷，冒出許多新興的小型策展公司，或從IP授權、商品開發等領域跨足藝文特展的企業。若能具備雄厚的資金、取得場地檔期的能力、擁有宣傳資源、良好的國內外與政商關係、具有豐富活動經驗與執行力的團隊，就有機會成為強而有力的商業藝文特展主辦方。
展覽面：從藝術類到IP類，再到多媒體類的發展趨勢
現今台灣商業藝文特展的主題類型百花齊放、非常多元，大致可以分成八類：藝術畫作展、古文物文明展、當代藝術展、科普教育展、親子娛樂展、多媒體互動展、IP授權展、自創IP展（圖2）。回溯2、30年前兩大報辦展的時代，報系辦展大多是為了提升報社形象，一年只辦暑假、寒假各一檔，內容主題則著重於藝術類、古文明類、科普類，這三種寓教於樂類型的展覽。
直到2012年，松菸文創園區開館的隔年寒假，聯合報做了「哆啦Ａ夢誕生前100週年特展」，台灣的IP類展覽開始快速起飛。初期以台灣觀眾熟悉的日本動漫IP為主，例如小丸子、蠟筆小新、航海王、吉卜力等，後來慢慢出現迪士尼、漫威等各國的動漫、電影類IP，一直進展到現在，藝術類及古文明類展覽已逐漸式微，擁有廣大粉絲群的IP類展覽則成為市場主流。
另外，目前市場上流行的多媒體互動展覽，應該是從2016年的「teamLab：舞動！藝術展&學習！未來の遊園地」展覽後，才開始比較廣泛出現於商業藝文特展中，光是今年台北就已經有四檔多媒體投影展：teamLab第二次展出、會動的文藝復興、「印象莫內」光影體驗展、Hello Ouchhh：AI數據藝術展，這種透過科技表現沉浸式的觀展體驗，應該會成為未來的市場趨勢。
至於這些展覽大致可以分成六種來源：國內博物館策展、國外博物館巡迴展、國外藝術經紀／策展公司、專業策展人、IP擁有者與代理商、台灣策展公司自策，詳細說明可以參考「Tips 10 展覽都從哪裡來？」（第92頁）。
觀眾面：每檔參觀人次越來越少
從過去時藝展覽的出口民調，大概可以看出台灣商業藝文特展的觀眾輪廓，以性別來說是女性多於男性，年齡層大致介於15到45歲之間，但會依照每檔展覽的特性上下略為調整，學歷越高看展的比例也越高，基本上仍然是學生、上班族居多。
如果用一個暑假檔期來看台灣特展數量與參觀人次的變化，最早兩大報辦展時期，一個暑假2到3檔大展，每檔人數平均約30萬人次；到2011年暑假忽然暴漲到13檔特展，之後台灣從南到北、每個寒暑假幾乎都有10幾檔展覽，甚至2015年的寒假檔，光台北市的商業藝文特展居然就高達18檔！展覽數量增加了六倍以上，但整體看展人口並沒有增加，稀釋到每個展覽後，很多檔都過不了10萬人次，落在5萬參觀人次的展覽非常多，每檔展覽的參觀人次明顯變少。
網路世代的年輕人願意進博物館看展的比例越來越少，只要透過手機很容易就能取得資訊，缺少了非看不可的動機。過去可以看到米勒《拾穗》、《晚禱》的真跡，是多麼難能可貴的事情，只要作品有機會來到台灣，觀眾就覺得一定要去現場觀看；但現在好像變得不是那麼重要，google一下就可以看到作品圖像，還能放大縮小倍率。民眾去看展的目的也從過去以探求新知為主，轉變成打卡拍照上傳的社交娛樂活動，這種影響是非常巨大的。
場館面：屬性、成本、地點三大考量
Tags：
房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。