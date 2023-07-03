《開展・藝術商業特展大解密》：從媒體辦展到百家爭鳴，從藝術類、IP類再到多媒體類

文：林宜標

策展公司與場館的關係：從媒體辦展到百家爭鳴

約略民國80年左右開始，台灣沿襲日本模式，由兩大報中國時報系、聯合報系，分別與國立歷史博物館、國立故宮博物院等館舍合作，以各自的專業實力，連接起互動的橋梁，組織起上下游緊密的關係。（圖1）

Photo Credit: 時報出版 圖1：專業博物館與策展公司的上下游關係

上游的博物館館內有研究人員的編制，具備策展研究的功能，在展覽一開始的策動上，扮演非常重要的角色，例如2000年的兵馬俑特展，即是史博館策劃，主動向陝西省文物局洽談展品，同時也找了聯合報談合作。即便展覽不是由博物館自策，但因為博物館之間的連結，國外館舍提出巡展合作，例如故宮的大英博物館展覽，即是大英博物館已經把展覽策劃好，再找故宮合作，最後時藝再成為夥伴關係。

下游的時藝或聯合報系，除了要負擔展覽成本外，還會運用媒體集團在宣傳上的優勢，把展覽推銷出去，增加營收，因此在推廣票務、行銷宣傳、商品開發、企業贊助等方面扮演比較重要的角色。上、下游之間會有雙方共同使力的部分，如一起去找贊助合作、舉辦教育推廣活動等，但原則上企業贊助這塊，雖然博物館有時會出面協助，幾乎還是落在策展公司身上居多。

不過這種上下游的分工結構，比較適用於台灣早期藝術類、古文明類的展覽，或者與專業博物館合作的展覽。博物館在展覽內容上擁有很大的主導權，在執行過程中也必須尊重館方的意見，有時當博物館的看法與國外借展單位相左時，策展公司就必須扮演協調溝通的角色。

印象中2017年的木乃伊展，時藝就卡在大英博物館與故宮之間，當時為了決定展場的主色調，大英博物館覺得要用藍色，木乃伊往生後會升天，所以要用能夠代表天的藍色；但故宮院長則認為過年期間，要用比較喜氣的紅色，雙方表達很不一樣的意見，而且兩邊都有其道理，時藝對兩邊都不能得罪，我們只好居中協調，喬出一個大家都接受的結果。

後來華山、松菸興起，越來越多特展在文創園區舉辦，策展公司與場館的關係就比較像單純的租借場地，支付場地費、水電費，在展場設計施工時需配合場館硬體規範等；另外，像中正紀念堂、國父紀念館這類有公告場地租賃辦法的場館，合作方式也類似，即館方在宣傳或教育推廣上會協力，展覽內容上的參與則比較少。

台灣的策展公司也不再只是時藝、聯合兩家媒體集團公司壟斷，冒出許多新興的小型策展公司，或從IP授權、商品開發等領域跨足藝文特展的企業。若能具備雄厚的資金、取得場地檔期的能力、擁有宣傳資源、良好的國內外與政商關係、具有豐富活動經驗與執行力的團隊，就有機會成為強而有力的商業藝文特展主辦方。

展覽面：從藝術類到IP類，再到多媒體類的發展趨勢

現今台灣商業藝文特展的主題類型百花齊放、非常多元，大致可以分成八類：藝術畫作展、古文物文明展、當代藝術展、科普教育展、親子娛樂展、多媒體互動展、IP授權展、自創IP展（圖2）。回溯2、30年前兩大報辦展的時代，報系辦展大多是為了提升報社形象，一年只辦暑假、寒假各一檔，內容主題則著重於藝術類、古文明類、科普類，這三種寓教於樂類型的展覽。

直到2012年，松菸文創園區開館的隔年寒假，聯合報做了「哆啦Ａ夢誕生前100週年特展」，台灣的IP類展覽開始快速起飛。初期以台灣觀眾熟悉的日本動漫IP為主，例如小丸子、蠟筆小新、航海王、吉卜力等，後來慢慢出現迪士尼、漫威等各國的動漫、電影類IP，一直進展到現在，藝術類及古文明類展覽已逐漸式微，擁有廣大粉絲群的IP類展覽則成為市場主流。

另外，目前市場上流行的多媒體互動展覽，應該是從2016年的「teamLab：舞動！藝術展&學習！未來の遊園地」展覽後，才開始比較廣泛出現於商業藝文特展中，光是今年台北就已經有四檔多媒體投影展：teamLab第二次展出、會動的文藝復興、「印象莫內」光影體驗展、Hello Ouchhh：AI數據藝術展，這種透過科技表現沉浸式的觀展體驗，應該會成為未來的市場趨勢。

至於這些展覽大致可以分成六種來源：國內博物館策展、國外博物館巡迴展、國外藝術經紀／策展公司、專業策展人、IP擁有者與代理商、台灣策展公司自策，詳細說明可以參考「Tips 10 展覽都從哪裡來？」（第92頁）。

Photo Credit: 時報出版 圖2：台灣商業藝文特展類型與六大來源

觀眾面：每檔參觀人次越來越少

從過去時藝展覽的出口民調，大概可以看出台灣商業藝文特展的觀眾輪廓，以性別來說是女性多於男性，年齡層大致介於15到45歲之間，但會依照每檔展覽的特性上下略為調整，學歷越高看展的比例也越高，基本上仍然是學生、上班族居多。

如果用一個暑假檔期來看台灣特展數量與參觀人次的變化，最早兩大報辦展時期，一個暑假2到3檔大展，每檔人數平均約30萬人次；到2011年暑假忽然暴漲到13檔特展，之後台灣從南到北、每個寒暑假幾乎都有10幾檔展覽，甚至2015年的寒假檔，光台北市的商業藝文特展居然就高達18檔！展覽數量增加了六倍以上，但整體看展人口並沒有增加，稀釋到每個展覽後，很多檔都過不了10萬人次，落在5萬參觀人次的展覽非常多，每檔展覽的參觀人次明顯變少。

網路世代的年輕人願意進博物館看展的比例越來越少，只要透過手機很容易就能取得資訊，缺少了非看不可的動機。過去可以看到米勒《拾穗》、《晚禱》的真跡，是多麼難能可貴的事情，只要作品有機會來到台灣，觀眾就覺得一定要去現場觀看；但現在好像變得不是那麼重要，google一下就可以看到作品圖像，還能放大縮小倍率。民眾去看展的目的也從過去以探求新知為主，轉變成打卡拍照上傳的社交娛樂活動，這種影響是非常巨大的。

場館面：屬性、成本、地點三大考量