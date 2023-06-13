2023/06/13,
經濟

《華爾街日報》：三星前高層被控偷晶片廠設計藍圖，吸引60億美元投資企圖在中國設廠

《華爾街日報》：三星前高層被控偷晶片廠設計藍圖，吸引60億美元投資企圖在中國設廠
Photo Credit: Gettyimages

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本次技術外洩事件，韓國半導體尚未傳出重大虧損。不過，據集邦科技（TrendForce）報告指出，近期受到全球經濟下滑影響，三星產能利用率下滑，第1季營收僅34.5億美元，季減36.1%，是所有同行中第1季跌幅最高的業者。

《華爾街日報》報導，韓國科技巨擘——三星（Samsung）的前高階主管。他被指控偷取公司工廠設計藍圖和相關機密文件，吸引多達60億美元（新台幣1800億元）的投資，企圖在中國蓋一座晶片廠，引起產業界高度關注。

三星的工廠設計圖外流

美中對抗下，中國半導體受到箝制，北京政府亟欲增加晶片產能。《華爾街日報》引述起訴書內容，三星的前高階主管，企圖在三星中國西安廠附近，在打造一座晶片製造工廠，並以高薪招聘數百名員工，有些人甚至還從三星內部挖角。

檢方指出，這位高階主管，利用非法獲得三星營運工廠中的專有技術，還一同取得了三星的工廠平面圖、工程機密等資訊。檢方提到，將以韓國中關於工業技術保護、不公平競爭等法律，向該名人士進行制裁。

位於韓國水原的檢察官辦公室表示：「半導體生產競爭日益激烈，竊取有關半導體生產系統的商業機密屬於嚴重犯罪行為，會動搖國內半導體行業的基礎，並對韓國經濟安全造成巨大打擊。」

根據公開資訊揭露，三星前高階主管，曾經在全球最大的記憶體製造公司，擔任長達18年的主管職務，爾後又在全球第二大晶片晶片製造公司海力士（海力士）待了10年。不過，根據韓國法律並未揭露該人士姓名。

景氣未回溫，第2季前10大代工業者產值將持續下跌

值得注意的是，該名高階主管曾從一家台灣電子公司，取得大約62億美元的投資，用於在新加坡建立一家公司，該公司目前總部設在中國，主要生產記憶體晶片，初步評估這些外洩的技術，總價值至少有2.3億美元。

韓國的半導體產業以其領先的製造技術享有聲譽。其中，三星電子和SK海力士等企業在製程技術、晶圓製造和封裝測試方面取得了重大進展。三星電子更是全球最大的記憶體晶片製造商，有巨大的市占率。本次技術外洩事件，並未傳出動搖國本的問題

韓國半導體企業在全球市場上具有強大的競爭力，其一條龍的產業供應鏈，各種半導體元件，廣泛應用於消費電子、汽車、通訊和工業領域。

不過，近期受到全球經濟下滑影響，三星產能利用率下滑。根據集邦科技（TrendForce）報告指出，第1季營收僅34.5億美元，季減36.1%，是所有同行中第1季跌幅最高的業者。第二季目前來看有零星零組件訂單回流，但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號。

至於展望晶圓代工未來，TrendForce預期，第2季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌，季跌幅會較第一季收斂。儘管因應下半年旺季需求，供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨。

TrendForce指出，市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢，多數客戶備貨態度仍謹慎，使第二季晶圓代工生產週期較以往緩和，僅有零星急單，但是整體產能利用率成長受限。

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核稿編輯：翁世航


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