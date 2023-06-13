林飛帆宣布退選：性平事件發生時督導婦女部，應以最高標準負責

民進黨近期爆出多起性平事件，原本將代表黨參選台北市第三選區（中山、北松山）立委的林飛帆，在擔任副秘書長期間，底下督導部門發生性騷擾案。雖然黨中央調查結果顯示他沒有吃案包庇，但他認為應以最高標準負起責任，因此召開記者會宣布退選。

日前民進黨前婦女部黨工表示自己於任職期間遭廠商性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬被質疑吃案，請辭接受調查。而當時黨部的督導主管、民進黨前副秘書長林飛帆也自承「我們未能在第一時間接住當事人」，本來要代表民進黨參選2024年立委選舉的他，暫停所有競選行程，配合黨的調查。

後來黨中央調查結果出爐，認為性騷擾案件的處理是申訴處理委員會的職權，由執行秘書（婦女部主任）辦理。許嘉恬雖有向林飛帆提到部門發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程，林當時有說若當事人有意願走申訴，會提供必要法律協助，黨中央認為其處置方式與規定並無違背之處。

然而，林飛帆今日召開記者會說明，這段時間經過審慎思考以及和黨中央反覆討論，決定退出台北市第三選區選戰。同時，他針對這段時間以來，關於民進黨性平事件處置過程的爭論，所導致的社會紛擾，向所有關心此事的朋友表達歉意。

他在記者會上指出，雖然中央黨部所做的調查報告，已經釐清事件處理的過程，以及相關的制度缺失，也釐清他並沒有吃案或包庇，但作為督導部門的長官，仍應以最高標準負起政治責任。他坦言如果能及早覺察制度的缺失、予以改正，或許能更早創造一個更友善的環境。

該選區現任立委為國民黨籍的王鴻薇，林飛帆表示，他很遺憾看到對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑，「我想這樣的選戰持續進行，傷害的只會是受害者與這場運動。」

林飛帆指出，希望自己的退選能讓這場性平運動不再受到其他政治口水攻防的干擾，也希望整個社會能聚焦在未來的制度改革，以及如何達成一個更平權、更相互尊重的社會。

接受媒體聯訪時，林飛帆表示退選是和黨中央持續溝通後共同的決定。至於接下來將由誰接替參選，他說目前還沒有時間進到這樣的討論，黨會有黨的機制去做處理，尊重黨的決定。

王鴻薇在林飛帆宣布退選後回應，認為他的退選聲明中迴避了自己應有的責任，「他自己選不下去，卻把他的責任推給我」，王鴻薇認為這是非常沒有擔當的作法。

王鴻薇也認為，林飛帆的道歉並不是針對事件本身，而是對造成的社會紛擾道歉，「這樣的說法不是跟林智堅一樣嗎？」

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核稿編輯：楊士範