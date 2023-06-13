2023/06/13,
國際

美國新增31中國企業至出口管制名單，超過650個中國實體被管制

美國新增31中國企業至出口管制名單，超過650個中國實體被管制
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拜登政府12日宣布，增加43個管制出口的實體對象，其中包含31個中國的企業或個人，而此舉目的在於防止美國科技技術的外流。加上新增加的這31個中國實體，中國共有651個企業、單位、個人被美國視為管制出口的對象。中國外交部發言人汪文斌在今日的例行記者會上表示，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

《路透社》報導指出，拜登（Joe Biden）政府昨（12）日宣布，將增加43個管制出口的實體對象，其中包含31個中國的企業或個人，而此舉目的在於防止美國科技技術的外流。中國外交部於今（13）日表示，將採取必要措施，以維護中國企業的權益。

美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）的「實體清單」（Entity List）上，列出了所有被美國管制出口的企業與個人。對這些實體的出口、再出口與轉讓，都需要經過美國政府的許可。拜登政府於昨日宣布，將增加43個實體至這份清單上，管制美國對這43個企業、單位與個人的出口，而其中包含31個來自中國的實體。

根據這份「實體清單」，在拜登宣佈最新一波管制之前，已經有620個中國的實體被列為美國管制出口的對象。加上新增加的這31個實體，中國共有651個企業、單位、個人被美國視為管制出口的對象。

這次新增的管制對象包含中國中信集團旗下的先豐服務（Frontier Services Group），以及該公司在中國、肯亞、寮國與阿拉伯聯合大公國的服務據點。先豐服務的業務內容包含物流、保險與保全；中國航空工業集團（Aviation Industry Corporation of China）位於中國與南非的營業據點也同樣被列入管制名單當中；提供超級電腦運算能力，支持中國進行超音速研究（hypersonics research）的上海超算科技有限公司（Shanghai Supercomputing Technology Co Ltd）也被列為管制。

而南非試飛學院（ Test Flying Academy of South Africa）因為招募前英國軍事飛行員，來協助訓練中國解放軍，並且收購美國原物料，用以支持中國軍事發展，因此其位於中國與南非的據點也被列入管制。

另有9間中國與巴基斯坦的公司，因為參與巴基斯坦導彈計劃，被列入「實體清單」上。

提供指紋分析技術、DNA測試服務的新疆科華和昶生物科技公司（Xinjiang Kehua Hechang Biological Science and Technology Co Ltd ），以及北京瑞源文德科技（Ryan Wende Science and Technology Co），則因為與新疆人權議題有關聯，被新增至名單上。

對美國新增31個中國實體至管制出口清單一事，《中央社》報導指出，中國外交部發言人汪文斌在今日的例行記者會上表示，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。他也指出，中國堅決反對美國「將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法，停止濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中國企業」。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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