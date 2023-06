美國新增31中國企業至出口管制名單，超過650個中國實體被管制

《路透社》報導指出,拜登(Joe Biden)政府昨(12)日宣布,將增加43個管制出口的實體對象,其中包含31個中國的企業或個人,而此舉目的在於防止美國科技技術的外流。中國外交部於今(13)日表示,將採取必要措施,以維護中國企業的權益。

美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security)的「實體清單」(Entity List)上,列出了所有被美國管制出口的企業與個人。對這些實體的出口、再出口與轉讓,都需要經過美國政府的許可。拜登政府於昨日宣布,將增加43個實體至這份清單上,管制美國對這43個企業、單位與個人的出口,而其中包含31個來自中國的實體。

根據這份「實體清單」,在拜登宣佈最新一波管制之前,已經有620個中國的實體被列為美國管制出口的對象。加上新增加的這31個實體,中國共有651個企業、單位、個人被美國視為管制出口的對象。

這次新增的管制對象包含中國中信集團旗下的先豐服務(Frontier Services Group),以及該公司在中國、肯亞、寮國與阿拉伯聯合大公國的服務據點。先豐服務的業務內容包含物流、保險與保全;中國航空工業集團(Aviation Industry Corporation of China)位於中國與南非的營業據點也同樣被列入管制名單當中;提供超級電腦運算能力,支持中國進行超音速研究(hypersonics research)的上海超算科技有限公司(Shanghai Supercomputing Technology Co Ltd)也被列為管制。

而南非試飛學院( Test Flying Academy of South Africa)因為招募前英國軍事飛行員,來協助訓練中國解放軍,並且收購美國原物料,用以支持中國軍事發展,因此其位於中國與南非的據點也被列入管制。

另有9間中國與巴基斯坦的公司,因為參與巴基斯坦導彈計劃,被列入「實體清單」上。

提供指紋分析技術、DNA測試服務的新疆科華和昶生物科技公司(Xinjiang Kehua Hechang Biological Science and Technology Co Ltd ),以及北京瑞源文德科技(Ryan Wende Science and Technology Co),則因為與新疆人權議題有關聯,被新增至名單上。

對美國新增31個中國實體至管制出口清單一事,《中央社》報導指出,中國外交部發言人汪文斌在今日的例行記者會上表示,中方將採取必要措施,堅決維護中國企業的合法權益。他也指出,中國堅決反對美國「將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法,停止濫用實體清單等出口管制工具,遏制打壓中國企業」。

責任編輯:賴明君

核稿編輯:楊士範