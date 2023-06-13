陳貺怡接任國美館館長成開館首例，文化部長史哲：「持續壯大台灣美術史的光譜」
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國立台灣藝術大學教授兼美術學院院長陳貺怡，將接任國美館館長，她也成為首位兼具藝術史及策展人身份的國美館館長，文化部長史哲表示，陳貺怡可稱為「當代斜槓式的創造與營運者」，期待國美館在其領導下，持續發揮國家級美術館的典藏、研究、展示及推廣功能。
文化部昨（12）日宣布，原任國立台灣美術館（下稱國美館）館長廖仁義因屆齡將於7月1日歸建，而後將由將由國立台灣藝術大學教授兼美術學院院長陳貺怡借調接任。陳貺怡也成為首位兼具藝術史及策展人身份的國美館館長，文化部長史哲表示，相信陳貺怡能帶領國美館持續壯大台灣美術史的光譜。
新任國美館館長陳貺怡，為巴黎第十大學當代藝術史學博士，現任國立台灣藝術大學美術學系教授、美術學院院長。曾任《雕塑研究》、《現代美術學報》編輯委員；台灣畫廊協會諮詢、審議委員；國家文化藝術基金會董事、廣達文教基金會董事；國家文藝獎等獎項評審委員；以及國立歷史博物館、台北市立美術館、故宮博物院等國際展策展人與學術顧問等。
對於陳貺怡，史哲認為，陳貺怡不但兼具藝術史學者、創意企劃與博物館實踐經營的背景，更具有遠見的文化事務國際交涉與體制建置豐富經驗，可稱為「當代斜槓式的創造與營運者」。期待國美館在其領導下，持續發揮國家級美術館的典藏、研究、展示及推廣功能。
而文化部長史哲也進一步說，當代美術館館長面臨複雜的社會變遷與文化轉向，須具有美學個人論述或表現、處理公共領域專業事務、行政管理與協調，以及從實踐中不斷創生的能力。尤其國美館作為國家美術館，館長更必須是一位具感知力、同理心、領導力與決斷力的複合型人才，並能從歷史探究與未來創造之間的多軌經營，生成區域文化特質及參與國際社群對話。
國美館新舊任館長訂於6月30日交接，新任館長陳貺怡將於7月1日正式接任。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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